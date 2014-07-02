HEPA 13 szűrő DS 5.800/6.800"

Speciális nagy teljesítményű szűrő, amely minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,99%-át megbízhatóan kiszűri. Kifinomult tömítéssel a pollenek, gombaspórák, baktériumok és atkaürülék elleni védelemhez. *(EN: 1822:1998)

Jellemzők és előnyök
A KäRCHER DS VÍZSZŰRŐVEL ELLÁTOTT PORSZÍVÓHOZ IS HASZNÁLHATÓ
Az allergiát okozó pollenek, gombaspórák, baktériumok és atkaürülék megbízható kiszűrése.
Gyors és egyszerű csere
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 165 x 111 x 55
