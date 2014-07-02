HEPA 13 szűrő DS 5.800/6.800"
Speciális nagy teljesítményű szűrő, amely minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,99%-át megbízhatóan kiszűri. Kifinomult tömítéssel a pollenek, gombaspórák, baktériumok és atkaürülék elleni védelemhez. *(EN: 1822:1998)
A HEPA 13 szűrő megbízhatóan kiszűri minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,99%-át. A speciális nagy hatékonyságú szűrő különösen kifinomult tömítéssel van felszerelve pollenek, gombaspórák, baktériumok és atkaürülék ellen.
Jellemzők és előnyök
A KäRCHER DS VÍZSZŰRŐVEL ELLÁTOTT PORSZÍVÓHOZ IS HASZNÁLHATÓ
Az allergiát okozó pollenek, gombaspórák, baktériumok és atkaürülék megbízható kiszűrése.
Gyors és egyszerű csere
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|165 x 111 x 55