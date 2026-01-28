Vízszűrős porszívó DS 6 Plus
A Kärcher DS 6 Plus vízszűrős porszívó innovatív vízszűrője nemcsak tiszta otthont, de 99,95%-ban szűrt, friss levegőt is eredményez. Mindenkinek hasznos, allergiásoknak pedig valódi segítség.
A Kärcher DS 6 Plus egy kivételes vízszűrős porszívó, amely a padlók mélyreható tisztítása mellett frissebb, tisztább levegőt is biztosít otthonában. A kifújt levegő 99,95%-ban pormentes, érezhetően javítva a levegőt és a közérzetet.A DS 6 Plus vízszűrős porszívó legfőbb előnye az egyedülálló levegőtisztító képessége. A megszokott porzsákos vagy portartályos porszívóktól eltérően a DS 6 Plus a víz természetes erejét használja: a beszívott levegőt nagy sebességű, örvénylő vízfüggönyön vezeti át. Ez a speciális porszívó technológia hatékonyan szűri ki a szennyeződéseket a levegőből, a vízben tartva azokat. Az eredmény friss, rendkívül tiszta kifújt levegő, ami különösen allergiásoknak ideális választássá teszi ezt a porszívó modellt.
Jellemzők és előnyök
Többfokozatú szűrőrendszer: innovatív vízszűrő, mosható köztes szűrő és HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998)
Kivehető vízszűrő
Praktikus parkolóállás
Energiagazdaságos motor
Automatikus kábelfelcsévélés
Tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felvételi teljesítmény (W)
|650
|Vízszűrő (l)
|2
|Hatósugár (m)
|10,2
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,5
|Csomagolási súly (kg)
|11,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|532 x 289 x 344
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.1 m
- Teleszkópos szívócső, anyag: krómozott
- Átkapcsolható száraz szívófej
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Habzásgátló
- Turbófej
- Motorvédő szűrő
Felszereltség
- Praktikus parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Folyosók
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
