A Kärcher DS 6 Plus egy kivételes vízszűrős porszívó, amely a padlók mélyreható tisztítása mellett frissebb, tisztább levegőt is biztosít otthonában. A kifújt levegő 99,95%-ban pormentes, érezhetően javítva a levegőt és a közérzetet.A DS 6 Plus vízszűrős porszívó legfőbb előnye az egyedülálló levegőtisztító képessége. A megszokott porzsákos vagy portartályos porszívóktól eltérően a DS 6 Plus a víz természetes erejét használja: a beszívott levegőt nagy sebességű, örvénylő vízfüggönyön vezeti át. Ez a speciális porszívó technológia hatékonyan szűri ki a szennyeződéseket a levegőből, a vízben tartva azokat. Az eredmény friss, rendkívül tiszta kifújt levegő, ami különösen allergiásoknak ideális választássá teszi ezt a porszívó modellt.