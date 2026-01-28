Vízszűrős porszívó DS 6 Plus

A Kärcher DS 6 Plus vízszűrős porszívó innovatív vízszűrője nemcsak tiszta otthont, de 99,95%-ban szűrt, friss levegőt is eredményez. Mindenkinek hasznos, allergiásoknak pedig valódi segítség.

A Kärcher DS 6 Plus egy kivételes vízszűrős porszívó, amely a padlók mélyreható tisztítása mellett frissebb, tisztább levegőt is biztosít otthonában. A kifújt levegő 99,95%-ban pormentes, érezhetően javítva a levegőt és a közérzetet.A DS 6 Plus vízszűrős porszívó legfőbb előnye az egyedülálló levegőtisztító képessége. A megszokott porzsákos vagy portartályos porszívóktól eltérően a DS 6 Plus a víz természetes erejét használja: a beszívott levegőt nagy sebességű, örvénylő vízfüggönyön vezeti át. Ez a speciális porszívó technológia hatékonyan szűri ki a szennyeződéseket a levegőből, a vízben tartva azokat. Az eredmény friss, rendkívül tiszta kifújt levegő, ami különösen allergiásoknak ideális választássá teszi ezt a porszívó modellt.

Jellemzők és előnyök
Többfokozatú szűrőrendszer: innovatív vízszűrő, mosható köztes szűrő és HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998)
Kivehető vízszűrő
Praktikus parkolóállás
Energiagazdaságos motor
Automatikus kábelfelcsévélés
Tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Felvételi teljesítmény (W) 650
Vízszűrő (l) 2
Hatósugár (m) 10,2
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,5
Csomagolási súly (kg) 11,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 532 x 289 x 344

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.1 m
  • Teleszkópos szívócső, anyag: krómozott
  • Átkapcsolható száraz szívófej
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Habzásgátló
  • Turbófej
  • Motorvédő szűrő

Felszereltség

  • Praktikus parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Folyosók
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
