Homlokzat- és üvegtisztító tartozék

Tökéletes kiegészítő a teleszkópos szórószárhoz. Kíváló tisztítási teljesítmény a nagynyomású üzemmódnak köszönhetően. Két cserélhető keretet tartalmaz a homlokzatok vagy az üvegfelületek optimális tisztításához

Hatékony és egyenletes tisztítás: a 4 beépített magasnyomású fúvóka eltávolítja a makacs szennyeződéseket különböző felületekről. Cserélhető keretek a homlokzat vagy az üveg tisztításához. A sörtézett keret homlokzatok és falak tisztításához alkalmas. Védelemmel a kifröccsenő víz ellen homlokzattisztításkor. Az üvegek tisztításához (pl. télikert) a mikroszálas betét alkalmazható. Az abrazív szálak segítik a szennyeződés eltávolítását és a felületek kíméletes tisztítását.

Jellemzők és előnyök
Homlokzat- és üvegtisztító tartozék: Cserélhető keretek
Egyszerűen cserélhető keretek, 1 keret sörtékkel a homlokzat-, 1 keret textilpárnával az üveg tisztításához
Homlokzat- és üvegtisztító tartozék: Négy nagynyomású fúvóka
Makacs szennyeződések hatékony eltávolítása
Homlokzat- és üvegtisztító tartozék: Forgatható csukló
A feltét jól illeszkedik a felülethez
Levehető, mosható mikroszálas ped
  • A mikroszálsas ped 60 °C -on mosható
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 70% poliészter; 30% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 194 x 338 x 160

Videók

Alkalmazási területek
  • Homlokzatok
  • Télikertek
  • Autóüveg
