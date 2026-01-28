Homlokzat- és üvegtisztító tartozék
Tökéletes kiegészítő a teleszkópos szórószárhoz. Kíváló tisztítási teljesítmény a nagynyomású üzemmódnak köszönhetően. Két cserélhető keretet tartalmaz a homlokzatok vagy az üvegfelületek optimális tisztításához
Hatékony és egyenletes tisztítás: a 4 beépített magasnyomású fúvóka eltávolítja a makacs szennyeződéseket különböző felületekről. Cserélhető keretek a homlokzat vagy az üveg tisztításához. A sörtézett keret homlokzatok és falak tisztításához alkalmas. Védelemmel a kifröccsenő víz ellen homlokzattisztításkor. Az üvegek tisztításához (pl. télikert) a mikroszálas betét alkalmazható. Az abrazív szálak segítik a szennyeződés eltávolítását és a felületek kíméletes tisztítását.
Jellemzők és előnyök
Cserélhető keretekEgyszerűen cserélhető keretek, 1 keret sörtékkel a homlokzat-, 1 keret textilpárnával az üveg tisztításához
Négy nagynyomású fúvókaMakacs szennyeződések hatékony eltávolítása
Forgatható csuklóA feltét jól illeszkedik a felülethez
Levehető, mosható mikroszálas ped
- A mikroszálsas ped 60 °C -on mosható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|70% poliészter; 30% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|194 x 338 x 160
Videók
Alkalmazási területek
- Homlokzatok
- Télikertek
- Autóüveg
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.