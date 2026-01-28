Hatékony és egyenletes tisztítás: a 4 beépített magasnyomású fúvóka eltávolítja a makacs szennyeződéseket különböző felületekről. Cserélhető keretek a homlokzat vagy az üveg tisztításához. A sörtézett keret homlokzatok és falak tisztításához alkalmas. Védelemmel a kifröccsenő víz ellen homlokzattisztításkor. Az üvegek tisztításához (pl. télikert) a mikroszálas betét alkalmazható. Az abrazív szálak segítik a szennyeződés eltávolítását és a felületek kíméletes tisztítását.