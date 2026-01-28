TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett

A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.

A TLA 4 teleszkópos szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak, mint homlokzatok. A 180 fokban elforgatható csukló egy további előny a használatához, mely megkönnyíti a télikertek, ferde tetők tisztításá is. Cserélhető keretek a homlokzat vagy az üveg tisztításához. A 4 beépített magasnyomású fúvóka eltávolítja a makacs szennyeződéseket különböző felületekről.

Jellemzők és előnyök
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett: Állítható csukló
Változatos felhasználási lehetőségek
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett: Komfortos tisztítás
Kényelmes teleszkópos mechanizmus egy gomb megnyomásával
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett: Homlokzati-, és üveg tisztító feltét
A nehezen elérhető helyek egyenletes és hatékony tisztításához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 4,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 3780 x 338 x 223

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Homlokzatok
  • Télikertek
  • Menedékhelyek (pl. kocsibeállók)
  • Ablakok és üvegfelületek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.