A TLA 4 teleszkópos szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak, mint homlokzatok. A 180 fokban elforgatható csukló egy további előny a használatához, mely megkönnyíti a télikertek, ferde tetők tisztításá is. Cserélhető keretek a homlokzat vagy az üveg tisztításához. A 4 beépített magasnyomású fúvóka eltávolítja a makacs szennyeződéseket különböző felületekről.