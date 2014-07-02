T-Racer kiegészítő fúvókák, szürke

Kiváló minőségű, szürke tartalékfúvókák a T Racer tisztítókban lévő fúvókák egyszerű cseréjéhez. A K2 - K5 közötti készülékkategóriák fúvókacseréjéhez alkalmas (T 250, T 300, T 400).

Jellemzők és előnyök
Tartalék fúvóka
  • Régi fúvókák gyors és egyszerű cseréje.
  • Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Magas nyomás - lapos sugár
  • Makacs szennyeződések tisztítása és feloldása
  • Jó felületteljesítmény: ideális nagyobb felületek tisztításához.
Erőteljes tisztítás magasnyomással
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 90 x 125 x 30