T-Racer kiegészítő fúvókák, szürke
Kiváló minőségű, szürke tartalékfúvókák a T Racer tisztítókban lévő fúvókák egyszerű cseréjéhez. A K2 - K5 közötti készülékkategóriák fúvókacseréjéhez alkalmas (T 250, T 300, T 400).
Jellemzők és előnyök
Tartalék fúvóka
- Régi fúvókák gyors és egyszerű cseréje.
- Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Magas nyomás - lapos sugár
- Makacs szennyeződések tisztítása és feloldása
- Jó felületteljesítmény: ideális nagyobb felületek tisztításához.
Erőteljes tisztítás magasnyomással
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|90 x 125 x 30