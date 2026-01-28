Univerzális tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez

Ideális minden sima felület, például festett, üveg vagy műanyag felszín tisztításához: ez a WB 130 forgó mosókefe cserélhető univerzális tartozéka.

A mosókefe tartozékának átlátszó sörtéi bárhol, a tisztítási feladatok ellátásának rendkívül széles skáláján bevethetők. A WB 130 forgó mosókefe cserélhető univerzális tartozéka ideálisan alkalmas minden sima felület, például festett, üveg vagy műanyag felszín tisztítására.

Jellemzők és előnyök
Puha átlátszó sörték
  • Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Univerzálisan használható bárhol
  • Minden sima felülethez, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.
Rendelhető tartozékok
  • Nagyobb mértékű sokoldalúságot nyújt a WB 130 forgó mosókefe számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 113 x 113 x 46
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Télikertek
  • Garázsajtók
  • Redőnyök
  • Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
  • Balkon burkolatok
  • Ablakpárkányok