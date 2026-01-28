Univerzális tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez
Ideális minden sima felület, például festett, üveg vagy műanyag felszín tisztításához: ez a WB 130 forgó mosókefe cserélhető univerzális tartozéka.
A mosókefe tartozékának átlátszó sörtéi bárhol, a tisztítási feladatok ellátásának rendkívül széles skáláján bevethetők. A WB 130 forgó mosókefe cserélhető univerzális tartozéka ideálisan alkalmas minden sima felület, például festett, üveg vagy műanyag felszín tisztítására.
Jellemzők és előnyök
Puha átlátszó sörték
- Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Univerzálisan használható bárhol
- Minden sima felülethez, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.
Rendelhető tartozékok
- Nagyobb mértékű sokoldalúságot nyújt a WB 130 forgó mosókefe számára.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|113 x 113 x 46
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Télikertek
- Garázsajtók
- Redőnyök
- Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
- Balkon burkolatok
- Ablakpárkányok