WB 130 forgó mosókefe

Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcsere áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.

A Kärcher WB 130 forgó mosókefe a cserélhető univerzális tartozékkal kombinálva különösen alkalmas olyan felületek, mint a festett felszínű tárgyak, az üveg vagy a műanyag tisztítására. Az erőteljes forgás hatékony és alapos tisztítást biztosít. A mosókefe kioldókarral rendelkezik a gyors és egyszerű, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül végezhető tartozékcseréhez, és átlátszó fedéllel van ellátva a lenyűgöző tisztítási élmény érdekében. Szükség esetén tisztítószerrel együtt is használható, illetve a kefe csatlakoztatható magasnyomású mosókhoz is. A mosókefe a K 2 és K 7 sorozatú Kärcher magasnyomású mosók mindegyikével használható. A külön kapható két cserélhető Car & Bike és Home & Garden tartozék kifejezetten a kényes vagy az ellenállóbb felületekhez igazodik.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
  • Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
  • Kényelmes és fáradságmentes tisztítás.
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
  • Gyorsabb és könnyebb tartozékcsere szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
  • Mindig tisztán tartja a kezét.
  • Válassza ki a megfelelő tartozékot a különböző takarítási feladatok ellátására.
Tisztítószer felhordása a magasnyomású mosóhoz csatlakoztatott kefével
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Átlátszó tok
  • Tisztítási tapasztalat az átlátható technológiának köszönhetően.
Integrált sörtés kefe
  • Csökkenti a kifröccsenő víz mennyiségét, továbbá védi a felhasználót és a környezetet.
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
  • Kerti tömlőhöz való csatlakozással, magasnyomású mosó nélkül is használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 305 x 156 x 137

Ha kérdése van az előző modellel, a WB 120-szal kapcsolatban, forduljon valamelyik szervizpartnerünkhöz vagy a Kärcher viszonteladókhoz.

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Télikertek
  • Garázsajtók
  • Redőnyök
  • Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
  • Balkon burkolatok
  • Ablakpárkányok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.