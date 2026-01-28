A Kärcher WB 130 forgó mosókefe a cserélhető univerzális tartozékkal kombinálva különösen alkalmas olyan felületek, mint a festett felszínű tárgyak, az üveg vagy a műanyag tisztítására. Az erőteljes forgás hatékony és alapos tisztítást biztosít. A mosókefe kioldókarral rendelkezik a gyors és egyszerű, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül végezhető tartozékcseréhez, és átlátszó fedéllel van ellátva a lenyűgöző tisztítási élmény érdekében. Szükség esetén tisztítószerrel együtt is használható, illetve a kefe csatlakoztatható magasnyomású mosókhoz is. A mosókefe a K 2 és K 7 sorozatú Kärcher magasnyomású mosók mindegyikével használható. A külön kapható két cserélhető Car & Bike és Home & Garden tartozék kifejezetten a kényes vagy az ellenállóbb felületekhez igazodik.