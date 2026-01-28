WB 130forgó mosókefe car & bike

Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.

A Kärcher WB 130 Car & Bike forgó mosókefe puha mikroszálas anyagának köszönhetően különösen alkalmas autók és motorkerékpárok tisztítására, és átlátszó borításával lenyűgöző tisztítási élményt biztosít. Az erőteljes forgás garantálja a hatékony és alapos tisztítást. Az innovatív és cserélhető Car & Bike tartozék a kioldókarnak köszönhetően gyorsan, egyszerűen és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. Az okos tépőzáras rögzítésnek köszönhetően a kétrészes tartozék textil része a takarítási feladatok ellátása után eltávolítható és 60 °C-on mosógépben mosható. A forgó mosókefe minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosójával kompatibilis. Szükség esetén tisztítószerrel együtt is használható, illetve a kefe csatlakoztatható magasnyomású mosókhoz is. A WB 130 forgó mosókeféhez külön kapható, két cserélhető univerzális és Home & Garden tartozék alkalmas minden sima felületen, és különösen alkalmas az ellenállóbb felületeken történő használatra.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
Innovatív mikroszálas tartozék tépőzáras rögzítéssel, levehető és mosható
Különösen kímélő tisztítás
Tisztítószer felhordása a magasnyomású mosóhoz csatlakoztatott kefével
Átlátszó tok
Integrált sörtés kefe
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 75% poliészter, 25% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 305 x 156 x 137

Ha kérdése van az előző modellel, a WB 120-szal kapcsolatban, forduljon valamelyik szervizpartnerünkhöz vagy a Kärcher viszonteladókhoz.

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
