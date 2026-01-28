A Kärcher WB 130 Car & Bike forgó mosókefe puha mikroszálas anyagának köszönhetően különösen alkalmas autók és motorkerékpárok tisztítására, és átlátszó borításával lenyűgöző tisztítási élményt biztosít. Az erőteljes forgás garantálja a hatékony és alapos tisztítást. Az innovatív és cserélhető Car & Bike tartozék a kioldókarnak köszönhetően gyorsan, egyszerűen és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. Az okos tépőzáras rögzítésnek köszönhetően a kétrészes tartozék textil része a takarítási feladatok ellátása után eltávolítható és 60 °C-on mosógépben mosható. A forgó mosókefe minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosójával kompatibilis. Szükség esetén tisztítószerrel együtt is használható, illetve a kefe csatlakoztatható magasnyomású mosókhoz is. A WB 130 forgó mosókeféhez külön kapható, két cserélhető univerzális és Home & Garden tartozék alkalmas minden sima felületen, és különösen alkalmas az ellenállóbb felületeken történő használatra.