VC 4 Akkumulátor

Több üzemidő takarítás közben: a VC 4 Cordless myHome minden változatához tartozó csereakkumulátor 30 perccel meghosszabbítja az üzemidőt anélkül, hogy meg kellene állni a feltöltéshez.

A lítium-ion akkumulátornak köszönhetően a VC 4 Cordless myHome porszívó minden változata akár 30 perccel hosszabb ideig használható feltöltés nélkül. Egyszerűen cserélje ki az akkumulátort a készülékben, és máris készen áll a használatra. A munka végeztével a csereakkumulátor feltölthető a készülékben.

Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű lítium-ion cella
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 146 x 62 x 43