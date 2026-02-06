VC 4 Akkumulátor
Több üzemidő takarítás közben: a VC 4 Cordless myHome minden változatához tartozó csereakkumulátor 30 perccel meghosszabbítja az üzemidőt anélkül, hogy meg kellene állni a feltöltéshez.
A lítium-ion akkumulátornak köszönhetően a VC 4 Cordless myHome porszívó minden változata akár 30 perccel hosszabb ideig használható feltöltés nélkül. Egyszerűen cserélje ki az akkumulátort a készülékben, és máris készen áll a használatra. A munka végeztével a csereakkumulátor feltölthető a készülékben.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű lítium-ion cella
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|146 x 62 x 43