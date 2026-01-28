Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome

Kärcher VC 4 Cordless myHome vezeték nélküli porszívó egyszerűvé teszi a takarítást kis háztartásokban, hatékony megoldást nyújtva a mindennapi szennyeződések ellen.

A Kärcher VC 4 Cordless myHome vezeték nélküli álló porszívó akár 30 perc üzemidővel. Ez a porszívó megszabadít a vezetékek okozta korlátoktól. Számos intelligens funkciója kényelmessé és hatékonnyá teszi a takarítást. A VC 4 Cordless myHome a Kärcher vezeték nélküli álló porszívók praktikus és megbízható tagja, amely ideális választás kisebb otthonok gyors és hatékony tisztításához. Egykattintásos portartály-ürítés, boost mód, csendes működés, ergonomikus kialakítás és aktív padlófej biztosítja a makulátlan eredményt. A Power Lock funkció még kényelmesebbé teszi a használatot, míg átgondolt kialakítása révén a nehezen elérhető helyeket is könnyedén tisztítja.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome: Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Nagy teljesítményű 21,6 V-os akkumulátor, tökéletesen illeszkedik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 30 perces normál üzemmódban.
Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome: 2 fokozatú teljesítményszabályozás
2 fokozatú teljesítményszabályozás
Bőven elegendő üzemidő a kis háztartások kitakarításához. Opcionális boost üzemmód. Akár 18 perc üzemidő a legmagasabb teljesítményszinten.
Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome: Egyszerűen kezelhető
Egyszerűen kezelhető
A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés. Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
  • 3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, beáramló levegő szűrővel és szivacsszűrővel.
  • Nincs szükség újabb porzsákok vásárlására.
  • Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
A vezeték nélküli porszívó egyszerű tárolása
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Helytakarékos kialakítás, és mindig készen áll a munkára.
  • Kényelmes töltés rögzített helyzetből.
Sokoldalú felhasználás
  • További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 650
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 21,6
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 30 Boost üzemmód / kb. 18
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 345
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,4
Csomagolási súly (kg) 4,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 236 x 1115

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 21,6 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • Habanyag szűrő
  • Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
  • Univerzális padlófej
  • Réstisztító fej
  • Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
  • Szívócső: Műanyag
  • Kis fali konzol

Felszereltség

  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.