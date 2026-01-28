Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome
Kärcher VC 4 Cordless myHome vezeték nélküli porszívó egyszerűvé teszi a takarítást kis háztartásokban, hatékony megoldást nyújtva a mindennapi szennyeződések ellen.
A Kärcher VC 4 Cordless myHome vezeték nélküli álló porszívó akár 30 perc üzemidővel. Ez a porszívó megszabadít a vezetékek okozta korlátoktól. Számos intelligens funkciója kényelmessé és hatékonnyá teszi a takarítást. A VC 4 Cordless myHome a Kärcher vezeték nélküli álló porszívók praktikus és megbízható tagja, amely ideális választás kisebb otthonok gyors és hatékony tisztításához. Egykattintásos portartály-ürítés, boost mód, csendes működés, ergonomikus kialakítás és aktív padlófej biztosítja a makulátlan eredményt. A Power Lock funkció még kényelmesebbé teszi a használatot, míg átgondolt kialakítása révén a nehezen elérhető helyeket is könnyedén tisztítja.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaNagy teljesítményű 21,6 V-os akkumulátor, tökéletesen illeszkedik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 30 perces normál üzemmódban.
2 fokozatú teljesítményszabályozásBőven elegendő üzemidő a kis háztartások kitakarításához. Opcionális boost üzemmód. Akár 18 perc üzemidő a legmagasabb teljesítményszinten.
Egyszerűen kezelhetőA teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés. Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
- 3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, beáramló levegő szűrővel és szivacsszűrővel.
- Nincs szükség újabb porzsákok vásárlására.
- Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
A vezeték nélküli porszívó egyszerű tárolása
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Helytakarékos kialakítás, és mindig készen áll a munkára.
- Kényelmes töltés rögzített helyzetből.
Sokoldalú felhasználás
- További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|650
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|21,6
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 30 Boost üzemmód / kb. 18
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|345
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|4,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 236 x 1115
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 21,6 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- Habanyag szűrő
- Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
- Univerzális padlófej
- Réstisztító fej
- Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
- Szívócső: Műanyag
- Kis fali konzol
Felszereltség
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
