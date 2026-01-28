A Kärcher VC 4 Cordless myHome vezeték nélküli álló porszívó akár 30 perc üzemidővel. Ez a porszívó megszabadít a vezetékek okozta korlátoktól. Számos intelligens funkciója kényelmessé és hatékonnyá teszi a takarítást. A VC 4 Cordless myHome a Kärcher vezeték nélküli álló porszívók praktikus és megbízható tagja, amely ideális választás kisebb otthonok gyors és hatékony tisztításához. Egykattintásos portartály-ürítés, boost mód, csendes működés, ergonomikus kialakítás és aktív padlófej biztosítja a makulátlan eredményt. A Power Lock funkció még kényelmesebbé teszi a használatot, míg átgondolt kialakítása révén a nehezen elérhető helyeket is könnyedén tisztítja.