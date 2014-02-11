UŽSISAKYKITE NAUJIENLAIŠKĮ!

El. parduotuvė
Kärcher – pasaulinis valymo technologijų tiekėjas
Šeimai priklausanti kompanija Kärcher šiandien yra efektyvių ir išteklius tausojančių valymo sistemų tiekimo lyderis pasaulyje. Kärcher išsiskiria efektyvumu, inovacijomis ir kokybe.
Dizaino apdovanojimai ir patentai
Kärcher valymo įrangoje dera funkcionalumas, naudojimo patogumas ir modernus dizainas. Kärcher inovatyvumas ir siekis atrasti geresnius sprendimus suteikia kompanijai išskirtinumo, kuris buvo daug kartų patvirtintas patentais ir žinomų institucijų skirtais apdovanojimais. Daugiau nei 1,300 patentų ir naudingųjų modelių yra kompanijos išradingumo ir novatoriško meistriškumo patvirtinimas.
Kompanijos valymo sprendimų tyrimai ir vystymas
Kärcher nuolat stengiasi surasti geriausią sprendimą kiekvienai valymo užduočiai atlikti. Būtent dėl to mes sukuriame galingas sistemas, kurias sudaro tobulai suderinta valymo įranga, priedai ir valymo priemonės. Tam, kad kuo geriau patenkintume mūsų klientų poreikius ir pageidavimus, mes nuolat diskutuojame su privačiais ir profesionaliais naudotojais. Diskusijų metu iškilusios įžvalgos daro tiesioginę įtaką naujų produktų vystymui. Tai reiškia, jog mes galime užtikrinti, kad kiekviena inovacija ne tik atitinka vis sudėtingesnių valymo užduočių reikalavimus, bet ir kaip įmanoma labiau palengvina bei supaprastina darbą naudotojams.