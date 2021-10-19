valymo ir priežiūros patarimai
Žmonės visame pasaulyje kiekvieną savaitę valymui skiria apie 3 valandas ir 20 minučių – tai rodo Kärcher užsakymu atliktas pasaulinių valymo įpročių tyrimas. Kad namai būtų švarūs, reikia naudoti daugybę valymo įrenginių ar buitinių priemonių. Nesvarbu, ar patalpoje, ar lauke: patarimai, kaip tinkamai juos naudoti, gali pagreitinti darbą ir tokiu būdu turėti daugiau laiko mėgautis smulkmenomis.
VIDAUS PATALPŲ VALYMAS
Patarimai kaip pašalinti nešvarumus savo namų erdvėje
Švara virtuvėje, tvarka vonioje ir gyvenamosiose patalpose – tai nuolatiniai švaros darbai. Taip yra todėl, kad ilgainiui jūsų namuose atsiranda nešvarumų: dėmių ant grindų, apmušalų ir kilimų. Žiedadulkės, dulkės ir pirštų atspaudai ant langų. Maisto ir riebalų likučiai virtuvėje. Kalkių nuosėdos ir muilo likučiai vonios kambaryje. Tačiau pasitelkę vos keletą gudrybių, tinkamus valymo įrenginius, valymo priemones ir buitines priemones, galite greitai pašalinti nešvarumus ir jūsų namai vėl spindės švara.
KIEMO IR APLINKOS PRIEŽIŪRA
Valymo ir priežiūros patarimai aplink namus
Aplink namus nuveikti galima daug ką. Pavasarį reikėtų pašalinti žiemos pėdsakus terasoje, įvažiavime į kiemą ir nuo takelių. Vasarą reikia laistyti augalus, reguliariai pjauti veją, genėti gyvatvores, medžius ir krūmus. Rudenį sodą reikia paruošti žiemai, sutvarkyti lapus ir sandėliuoti sodo baldus. Beje, nuolatinės priežiūros reikia ir jūsų transporto priemonėms – nesvarbu, ar tai dviratis, motociklas, automobilis ar namelis ant ratų.
Su šiais praktiniais patarimais dirbti bus lengviau.