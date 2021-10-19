valymo ir priežiūros patarimai

Žmonės visame pasaulyje kiekvieną savaitę valymui skiria apie 3 valandas ir 20 minučių – tai rodo Kärcher užsakymu atliktas pasaulinių valymo įpročių tyrimas. Kad namai būtų švarūs, reikia naudoti daugybę valymo įrenginių ar buitinių priemonių. Nesvarbu, ar patalpoje, ar lauke: patarimai, kaip tinkamai juos naudoti, gali pagreitinti darbą ir tokiu būdu turėti daugiau laiko mėgautis smulkmenomis.
 

Kärcher cleaning tips for a cleaner home

VIDAUS PATALPŲ VALYMAS

Patarimai kaip pašalinti nešvarumus savo namų erdvėje

Švara virtuvėje, tvarka vonioje ir gyvenamosiose patalpose – tai nuolatiniai švaros darbai. Taip yra todėl, kad ilgainiui jūsų namuose atsiranda nešvarumų: dėmių ant grindų, apmušalų ir kilimų. Žiedadulkės, dulkės ir pirštų atspaudai ant langų. Maisto ir riebalų likučiai virtuvėje. Kalkių nuosėdos ir muilo likučiai vonios kambaryje. Tačiau pasitelkę vos keletą gudrybių, tinkamus valymo įrenginius, valymo priemones ir buitines priemones, galite greitai pašalinti nešvarumus ir jūsų namai vėl spindės švara.

Kärcher patarimai, kaip valyti vonios kambarį
Kärcher patarimai virtuvės švarai
Kärcher patarimai, kaip valyti gyvenamąsias patalpas
Kärcher patarimai plytelių valymui
Kärcher patarimai langų valymui
Kärcher patarimai ir gudrybės parketo ir laminato priežiūrai
Kärcher patarimai PVC grindų ir linoleumo priežiūrai
Kärcher patarimai, apmušalų valymo patarimai
Kärcher patarimai kiliminių paviršių valymui
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KIEMO IR APLINKOS PRIEŽIŪRA

Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

Valymo ir priežiūros patarimai aplink namus

Aplink namus nuveikti galima daug ką. Pavasarį reikėtų pašalinti žiemos pėdsakus terasoje, įvažiavime į kiemą ir nuo takelių. Vasarą reikia laistyti augalus, reguliariai pjauti veją, genėti gyvatvores, medžius ir krūmus. Rudenį sodą reikia paruošti žiemai, sutvarkyti lapus ir sandėliuoti sodo baldus. Beje, nuolatinės priežiūros reikia ir jūsų transporto priemonėms – nesvarbu, ar tai dviratis, motociklas, automobilis ar namelis ant ratų.

Su šiais praktiniais patarimais dirbti bus lengviau.

Sodo priežiūra

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
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Holzkohlegrill reinigen
Garden_Furniture
Cleaning Wooden Patio
Moosentfernung auf einer Treppe
Wintergartenreinigung im Grünen
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Kärcher patarimai: Automobilio priežiūra
Kärcher patarimai: Ratlankių priežiūra
Kärcher patarimai: Automobilio plovimas
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