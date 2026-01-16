Grindų plovimo įrenginys – daugiau jokio šveitimo rankomis
Ar norite sutaupyti laiko ir pastangų valydami grindis? Mes turime sprendimą kiekvienam grindų plovimo iššūkiui. Akumuliatorinis plovimo įrenginys FC 2-4 su keičiamu akumuliatoriumi – idealus pasirinkimas greitam ir lengvam valymui. Jei jums reikia daugiau funkcijų, plovimo įrenginys FC 8 su LCD ekranu ir „Home & Garden“ programėle leis pritaikyti valymą pagal jūsų poreikius.
Grindų plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature– universalus sprendimas visų tipų grindims.
Akumuliatorinis plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature su dviem besisukančiais volelių poromis greitai ir efektyviai pašalina visus nešvarumus, atgaivindamos jūsų grindis. Naujas LCD ekranas ir programėlė leidžia pasirinkti iš daugybės valymo režimų, pritaikytų skirtingiems paviršiams, arba sukurti savo individualų valymo planą.
Home & Garden programėlė
Per „Bluetooth“ galite lengvai sujungti grindų valytuvą su savo išmaniuoju telefonu naudodami „Home & Garden“ programėlę. Pasinaudokite mūsų ekspertų patarimais ir įvairiais rekomenduojamais valymo režimais skirtingiems grindų tipams arba susikurkite savo pritaikytus režimus.
Signature Line“ gaminių linija
Privers aiktelėti iš nuostabos. Alfredo Kärcherio parašu pažymėti tik geriausi ir novatoriškiausi patalpų valymo kategorijų gaminiai, priskiriami „Signature Line“ linijai.
Grindų plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature
- Įrenginio paruošimas darbui (0:00)
- Smarkiai užterštų grindų valymas (0:27)
- Padidintos galios režimo įjungimas (0:47)
- Lengvai pažeidžiamų grindų valymas (0:51)
- Valymo režimų pasirinkimas ir įjungimas (0:59)
- Nuosavų valymo režimų kūrimas (1:11)
- Švaraus vandens talpyklos papildymas (1:35)
- Purvino vandens talpyklos tuštinimas (1:50)
- Baigiamasis valymas, įrenginio tvarkymas (2:00)
PRANAŠUMAI, DĖL KURIŲ PAJUSITE SKIRTUMĄ
Patentuota nugręžimo technologija
Kärcher grindų plovimo įrenginių voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu, o nešvarus vanduo nugręžiamas ir surenkamas į talpyklą.
Mūsų grindų plovimo įrenginiai neturi siurbimo ventiliatoriaus, todėl yra mažesnių matmenų, neįtikėtinai manevringi ir tylūs. Volelių pavara įrengta centre, todėl užtikrinamas puikus pakraščių valymas.
20 % geresni valymo rezultatai nei naudojant šluotą*
Jūsų grindys – tarsi jūsų namų scena. Su mūsų akumuliatoriniais grindų plovimo įrenginiais jūsų grindys tiesiog spindės, nes jie valo apie 20 proc. kruopščiau. Be to, prireiks kur kas mažiau pastangų nei naudojant bet kurią grindų plovimo šluotą.* Užuot stumdę purvą pirmyn–atgal, automatiškai varomi voleliai su savaiminio išsivalymo funkcija tiesiog jį sugeria, o tada nešvarus vanduo išpilamas į atskirą talpyklą. Dėl to po mūsų valymo įrenginių ant grindų lieka tiek mažai drėgmės, kad per grindis galėsite ramiai vaikščioti vos po dviejų minučių. Kruopštus valymas, pašalina iki 99.9 proc. visų įprastų buitinių bakterijų nuo visų įprastų namų kietųjų grindų.****
Grindys išvalomos perpus trumpiau**
Su mūsų grindų plovimo įrenginiais pasieksite puikius rezultatus. Jie vienu žingsniu nuvalo ir surenka visus kasdienius nešvarumus net ir iš kampų ar pakraščių. Dėka integruotų plaukų šukučių, plaukai taip pat surenkami lengviau.
Reguliuojami valymo režimai įvairių tipų grindims ir nešvarumams
Akumuliatorinių grindų plovimo įrenginių FC 4-4 ir FC 7 modeliuose volelių sukimąsi ir vandens srautą galima nustatyti pasirinkus vieną iš dviejų lygių, atsižvelgiant į nešvarumų ir grindų tipą (1 režimas – medinėms grindims, 2 režimas – akmeninėms grindims). Plovimo įrenginys FC 7 taip pat numatytas padidintos galios režimas, skirtas sunkiai šalinamoms dėmėms valyti.
Naudojant plovimo įrenginį FC 8, programėlėje galima rinktis iš dešimties valymo režimų, optimizuotų skirtingiems grindų tipams. O dėl galimybės susikonfigūruoti savo nuosavus valymo režimus šis modelis taps atsakymu į visus jūsų reikalavimus.
Keičiamo akumuliatoriaus sistema bet kokiam veikimo laikui
Maksimali judėjimo laisvė ir lankstumas – galite rinktis netgi veikimo laiką, kurį su grindų plovimo įrenginiais FC 4-4 ir FC 2-4, 4 V „Kärcher Battery Power“ keičiamais akumuliatoriais galima pratęsti tiek, kiek reikia. Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų elementų. Keičiamą akumuliatorių taip pat galima naudoti kituose 4 V „Kärcher Battery Power“ įrenginiuose.
Lengvas grindų valymas
Daugiau jokio grindų šveitimo rankomis. Jokio nuobodaus valymo šluostės gręžimo, kadangi nešvarumai nuo volelių visam laikui pašalinami su savaiminio išsivalymo funkcija. Dėl atskiros integruotos ir lengvai nuimamos švaraus vandens talpos ir nešvaraus vandens talpos, jums nebereikia visur nešiotis kibiro vandens.
Tinka visoms kietoms grindims
Maža išliekamoji drėgmė reiškia, kad jis tinka visoms kietoms grindims (akmuo, plytelės, parketas, laminatas, vinilas). Grindimis vėl galima vaikščioti po itin trumpo laiko. Puiki grindų priežiūra kartu su Kärcher plovimo ir priežiūros priemonėmis.
Puikus kraštų valymas
Centrinė volelių pavara FC 7 Cordless ir FC 4-4 Battery užtikrina puikius kampų ir kraštų valymo rezultatus.
Plaunami voleliai
Mikropluošto volelius lengva uždėti ir nuimti. Juos galima plauti skalbimo mašinoje, iki 60°C temperatūroje.
Sutaupoma iki 90% vandens***
Lyginant su įprasta valymo šluoste ir kibiru.***
Daugiau jokio šveitimo rankomis. Tiesiog WOW!
Grindys yra kietos. Valymas neturėtų toks būti! Valyti daug lengviau su vienu iš mūsų grindų valytuvų. Grindų valytuvų asortimentas nuo patogių viskas-viename įrenginių iki akumuliatorinių lengvų modelių.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Išvalo apie 230 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Pašalina visų rūšių sausą ir šlapią kasdienį purvą
- Grindų plovimo šluotą + dulkių surinkimas + stambių nešvarumų surinkimas
- Akumuliatoriaus veikimo laikas apie 60 min.
- Tinka visoms kietosioms grindims + 2 standartiniai valymo režimai + padidintos galios režimas + bet koks papildomų valymo režimų skaičius naudojant programėlę
- Puikus kampų ir pakraščių valymas
- Komplekte yra 4 voleliai + 1 universali grindų valymo priemonė
- Išskirtinai tolygus valymas dėl besisukančių volelių
- 4 volelių pavaros technologija
- Grindų antgalis su integruotais šviesos diodais
- Patrauklus LCD ekranas ir programėlės jungtis
- Savaiminio išsivalymo režimas su 400 volelių apsisukimų per minutę
FC 7 CORDLESS
Išvalymo plotas apie 135 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Pašalina visus kasdienius nešvarumus
- Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
- Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 45 minutės
- Tinka visoms kietoms grindims + 2 valymo lygiai + „Boost“ režimas
- Puikiai valo kampus ir pakraščius
- Komplektacijoje 4 voleliai + 1 universalus grindų valiklis
- Paprastas įrenginio valymas, manevringas
- 4 volelių pavaros inžinerija
FC 4-4 BATTERY SET
Išvalymo plotas apie 90 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Pašalina visus kasdienius nešvarumus
- Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
- Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 30 minutės
- Tinka visoms kietoms grindims + 2 valymo lygiai
- Puikiai valo kampus ir pakraščius
- Komplektacijoje 2 voleliai + 1 universalus grindų valiklis + 2 x 4 V keičiamos baterijos
FC 2-4 BATTERY SET
Išvalymo plotas apie 70 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Pašalina visus kasdienius nešvarumus
- Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
- Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 20 minutės
- Tinka visoms kietoms grindims
- Puikiai valo kampus ir pakraščius
- Komplektacijoje 1 volelis + 1 universalus grindų valiklis + 4 V keičiama baterija
Plovimo priemonės ir priedai
Naudodami įvairius priedus, skirtus Kärcher grindų valytuvams, prisitaikysite prie skirtingų grindų priežiūros poreikių. Pavyzdžiui, mūsų standartinė valymo priemonė yra tinkama visiems kietiems grindų paviršiams, o specialūs valikliai medžiui ar akmeniui yra pritaikyti tikslingai apsaugoti konkrečios medžiagos paviršių.
GRINDŲ POLIRAVIMO ĮRENGINYS
Dabar poliruoti tikrai paprasta: FP 303 turi daug naujų funkcijų, todėl juo galima pasiekti optimalių poliravimo rezultatų ant įvairių grindų dangų, tokių kaip parketas, laminatas, akmuo, akmuo, PVC, kamštis ar linoleumas. Grindų poliruoklį paprasta naudoti, jis turi ergonomišką rankeną, kad būtų patogu valyti. Bet kokie poliravimo dulkių likučiai lengvai išsiurbiami, o maitinimo laidą galima patogiai laikyti tiesiai ant rankenos.
Trikampė poliravimo galva
Dėl optimizuotos poliravimo galvos formos dabar nepraleisite ir kampų, kuriuos nupoliruosite labai lengvai.
Įjunk/išjunk nesilenkdamas
FP 303 yra įjungiamas ir išjungiamas tiesiog pasukus rankeną (po to, kai ji atrakinama) naudojant koja valdomą svirtį. Tai apsaugo naudotoją nuo lenkimosi tam, kad įjungtų ir išjungtų prietaisą.
Praktiškas sandėliavimas
Aukštos kokybės medžiaginis maišelis su siurblio filtru yra pritvirtintas prie rankenos. Poliravimo pagalvėles taip pat galima kompaktiškai supakuoti atskirame skyriuje.
Lengva transportuoti
Dėl švelniai riedančių ratų FP 303 yra visiškai mobilus ir gali būti pervežtas iš vienos valymo vietos į kitą.
DUK:
Klausimai apie akumuliatorinius grindų plovimo įrenginius
Grindų plovimo įrenginys, kaip naudoti.
Priežiūra
Techninių sutrikimų šalinimas
* „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai pasiekia iki 20 proc. geresnį valymo našumą, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota su šluoste, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Nurodomi vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir pakraščių valymo bandymų rezultatai.
** „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai sutrumpina valymo laiką iki 50 proc., nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietųjų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti.
*** Valant 60 kv. metrų grindų plotą, „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai sunaudoja iki 90 proc. mažiau vandens, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota ir kibiru, kuris pripildomas 5 l vandens.
**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.