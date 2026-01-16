Grindų plovimo įrenginys – daugiau jokio šveitimo rankomis

Ar norite sutaupyti laiko ir pastangų valydami grindis? Mes turime sprendimą kiekvienam grindų plovimo iššūkiui. Akumuliatorinis plovimo įrenginys FC 2-4 su keičiamu akumuliatoriumi – idealus pasirinkimas greitam ir lengvam valymui. Jei jums reikia daugiau funkcijų, plovimo įrenginys FC 8 su LCD ekranu ir „Home & Garden“ programėle leis pritaikyti valymą pagal jūsų poreikius.

Grindų plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature– universalus sprendimas visų tipų grindims.

Akumuliatorinis plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature su dviem besisukančiais volelių poromis greitai ir efektyviai pašalina visus nešvarumus, atgaivindamos jūsų grindis. Naujas LCD ekranas ir programėlė leidžia pasirinkti iš daugybės valymo režimų, pritaikytų skirtingiems paviršiams, arba sukurti savo individualų valymo planą.

Home & Garden programėlė

Per „Bluetooth“ galite lengvai sujungti grindų valytuvą su savo išmaniuoju telefonu naudodami „Home & Garden“ programėlę. Pasinaudokite mūsų ekspertų patarimais ir įvairiais rekomenduojamais valymo režimais skirtingiems grindų tipams arba susikurkite savo pritaikytus režimus.

Signature Line floor cleaner

Signature Line“ gaminių linija

Privers aiktelėti iš nuostabos. Alfredo Kärcherio parašu pažymėti tik geriausi ir novatoriškiausi patalpų valymo kategorijų gaminiai, priskiriami „Signature Line“ linijai.

Grindų plovimo įrenginys FC 8 Smart Signature

PRANAŠUMAI, DĖL KURIŲ PAJUSITE SKIRTUMĄ

Patentuota nugręžimo technologija

Kärcher grindų plovimo įrenginių voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu, o nešvarus vanduo nugręžiamas ir surenkamas į talpyklą.

Mūsų grindų plovimo įrenginiai neturi siurbimo ventiliatoriaus, todėl yra mažesnių matmenų, neįtikėtinai manevringi ir tylūs. Volelių pavara įrengta centre, todėl užtikrinamas puikus pakraščių valymas.

Grindų plovimo įrenginys kaip veikia technologija

20 % geresni valymo rezultatai nei naudojant šluotą*

Jūsų grindys – tarsi jūsų namų scena. Su mūsų akumuliatoriniais grindų plovimo įrenginiais jūsų grindys tiesiog spindės, nes jie valo apie 20 proc. kruopščiau. Be to, prireiks kur kas mažiau pastangų nei naudojant bet kurią grindų plovimo šluotą.* Užuot stumdę purvą pirmyn–atgal, automatiškai varomi voleliai su savaiminio išsivalymo funkcija tiesiog jį sugeria, o tada nešvarus vanduo išpilamas į atskirą talpyklą. Dėl to po mūsų valymo įrenginių ant grindų lieka tiek mažai drėgmės, kad per grindis galėsite ramiai vaikščioti vos po dviejų minučių. Kruopštus valymas, pašalina iki 99.9 proc. visų įprastų buitinių bakterijų nuo visų įprastų namų kietųjų grindų.****

Grindų plovimo įrenginys

Grindys išvalomos perpus trumpiau**

Su mūsų grindų plovimo įrenginiais pasieksite puikius rezultatus. Jie vienu žingsniu nuvalo ir surenka visus kasdienius nešvarumus net ir iš kampų ar pakraščių. Dėka integruotų plaukų šukučių, plaukai taip pat surenkami lengviau.

Karcher grindų plovimo įrenginys-mama plauna grindis

Reguliuojami valymo režimai įvairių tipų grindims ir nešvarumams

Akumuliatorinių grindų plovimo įrenginių FC 4-4 ir FC 7 modeliuose volelių sukimąsi ir vandens srautą galima nustatyti pasirinkus vieną iš dviejų lygių, atsižvelgiant į nešvarumų ir grindų tipą (1 režimas – medinėms grindims, 2 režimas – akmeninėms grindims). Plovimo įrenginys FC 7 taip pat numatytas padidintos galios režimas, skirtas sunkiai šalinamoms dėmėms valyti.
Naudojant plovimo įrenginį FC 8, programėlėje galima rinktis iš dešimties valymo režimų, optimizuotų skirtingiems grindų tipams. O dėl galimybės susikonfigūruoti savo nuosavus valymo režimus šis modelis taps atsakymu į visus jūsų reikalavimus.

Akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys

Keičiamo akumuliatoriaus sistema bet kokiam veikimo laikui

Maksimali judėjimo laisvė ir lankstumas – galite rinktis netgi veikimo laiką, kurį su grindų plovimo įrenginiais FC 4-4 ir FC 2-4, 4 V „Kärcher Battery Power“ keičiamais akumuliatoriais galima pratęsti tiek, kiek reikia. Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų elementų. Keičiamą akumuliatorių taip pat galima naudoti kituose 4 V „Kärcher Battery Power“ įrenginiuose.

Grindų plovimo įrenginiai
Floor cleaner self-cleaning function

Lengvas grindų valymas

Daugiau jokio grindų šveitimo rankomis. Jokio nuobodaus valymo šluostės gręžimo, kadangi nešvarumai nuo volelių visam laikui pašalinami su savaiminio išsivalymo funkcija. Dėl atskiros integruotos ir lengvai nuimamos švaraus vandens talpos ir nešvaraus vandens talpos, jums nebereikia visur nešiotis kibiro vandens.

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate or vinyl

Tinka visoms kietoms grindims

Maža išliekamoji drėgmė reiškia, kad jis tinka visoms kietoms grindims (akmuo, plytelės, parketas, laminatas, vinilas). Grindimis vėl galima vaikščioti po itin trumpo laiko. Puiki grindų priežiūra kartu su Kärcher plovimo ir priežiūros priemonėmis.

Floor cleaner edge cleaning

Puikus kraštų valymas

Centrinė volelių pavara FC 7 Cordless ir FC 4-4 Battery užtikrina puikius kampų ir kraštų valymo rezultatus.

Floor cleaner washable rollers

Plaunami voleliai

Mikropluošto volelius lengva uždėti ir nuimti. Juos galima plauti skalbimo mašinoje, iki 60°C temperatūroje.

Floor cleaner fresh water tank

Sutaupoma iki 90% vandens***

Lyginant su įprasta valymo šluoste ir kibiru.***

Daugiau jokio šveitimo rankomis. Tiesiog WOW!

Grindys yra kietos. Valymas neturėtų toks būti! Valyti daug lengviau su vienu iš mūsų grindų valytuvų. Grindų valytuvų asortimentas nuo patogių viskas-viename įrenginių iki akumuliatorinių lengvų modelių. 

FC 8 Signature Line akumuliatorinis plovimo siurblys

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Išvalo apie 230 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu 

  • Pašalina visų rūšių sausą ir šlapią kasdienį purvą
  • Grindų plovimo šluotą + dulkių surinkimas + stambių nešvarumų surinkimas
  • Akumuliatoriaus veikimo laikas apie 60 min.
  • Tinka visoms kietosioms grindims + 2 standartiniai valymo režimai + padidintos galios režimas + bet koks papildomų valymo režimų skaičius naudojant programėlę
  • Puikus kampų ir pakraščių valymas
  • Komplekte yra 4 voleliai + 1 universali grindų valymo priemonė
  • Išskirtinai tolygus valymas dėl besisukančių volelių
  • 4 volelių pavaros technologija
  • Grindų antgalis su integruotais šviesos diodais
  • Patrauklus LCD ekranas ir programėlės jungtis
  • Savaiminio išsivalymo režimas su 400 volelių apsisukimų per minutę
FC 7 Cordless grindų plovimo įrenginys-moteris vonia plauna

FC 7 CORDLESS

 

Išvalymo plotas apie 135 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu

  • Pašalina visus kasdienius nešvarumus
  • Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
  • Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 45 minutės
  • Tinka visoms kietoms grindims + 2 valymo lygiai + „Boost“ režimas
  • Puikiai valo kampus ir pakraščius
  • Komplektacijoje 4 voleliai + 1 universalus grindų valiklis
  • Paprastas įrenginio valymas, manevringas
  • 4 volelių pavaros inžinerija

 

FC 4-4 grindų plovimo įrenginys

FC 4-4 BATTERY SET

 

Išvalymo plotas apie 90 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu

  • Pašalina visus kasdienius nešvarumus
  • Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
  • Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 30 minutės
  • Tinka visoms kietoms grindims + 2 valymo lygiai
  • Puikiai valo kampus ir pakraščius
  • Komplektacijoje 2 voleliai + 1 universalus grindų valiklis + 2 x 4 V keičiamos baterijos
FC 2-4 grindų plovimo įrenginys

FC 2-4 BATTERY SET

 

Išvalymo plotas apie 70 m² su vienu akumuliatoriaus įkrovimu

  • Pašalina visus kasdienius nešvarumus
  • Valymas + dulkių įsiurbimas + nešvarumų surinkimas
  • Akumuliatoriaus veikimo laikas vidut. 20 minutės
  • Tinka visoms kietoms grindims
  • Puikiai valo kampus ir pakraščius
  • Komplektacijoje 1 volelis + 1 universalus grindų valiklis + 4 V keičiama baterija

Plovimo priemonės ir priedai

Naudodami įvairius priedus, skirtus Kärcher grindų valytuvams, prisitaikysite prie skirtingų grindų priežiūros poreikių. Pavyzdžiui, mūsų standartinė valymo priemonė yra tinkama visiems kietiems grindų paviršiams, o specialūs valikliai medžiui ar akmeniui yra pritaikyti  tikslingai apsaugoti konkrečios medžiagos paviršių. 

GRINDŲ POLIRAVIMO ĮRENGINYS

Dabar poliruoti tikrai paprasta: FP 303 turi daug naujų funkcijų, todėl juo galima pasiekti optimalių poliravimo rezultatų ant įvairių grindų dangų, tokių kaip parketas, laminatas, akmuo, akmuo, PVC, kamštis ar linoleumas. Grindų poliruoklį paprasta naudoti, jis turi ergonomišką rankeną, kad būtų patogu valyti. Bet kokie poliravimo dulkių likučiai lengvai išsiurbiami, o maitinimo laidą galima patogiai laikyti tiesiai ant rankenos.

Floor Polisher polishing head

Trikampė poliravimo galva

Dėl optimizuotos poliravimo galvos formos dabar nepraleisite ir kampų, kuriuos nupoliruosite labai lengvai.

Floor Polisher on off switch

Įjunk/išjunk nesilenkdamas

FP 303 yra įjungiamas ir išjungiamas tiesiog pasukus rankeną (po to, kai ji atrakinama) naudojant koja valdomą svirtį. Tai apsaugo naudotoją nuo lenkimosi tam, kad įjungtų ir išjungtų prietaisą.

Floor Polisher practical storage

Praktiškas sandėliavimas

Aukštos kokybės medžiaginis maišelis su siurblio filtru yra pritvirtintas prie rankenos. Poliravimo pagalvėles taip pat galima kompaktiškai supakuoti atskirame skyriuje.

Floor Polisher transport

Lengva transportuoti

Dėl švelniai riedančių ratų FP 303 yra visiškai mobilus ir gali būti pervežtas iš vienos valymo vietos į kitą.

DUK:

Klausimai apie akumuliatorinius grindų plovimo įrenginius

Atraskite idealų grindų valymo įrenginį bet kokiam iššūkiui.

FC 2-4 Battery Set
FC 2-4 grindų valymo įrenginys stebina savo mažu svoriu (vos 2,2 kg) ir automatine įjungimo ir išjungimo funkcija. Norėdami įjungti įrenginį, patraukite jo rankenėlę atgal, ir
patogiai šalinkite kasdienį sausą ir šlapią purvą vienu žingsniu.

FC 4-4 Battery Set
Dėl ilgo akumuliatoriaus veikimo laiko – iki 30 minučių vienu akumuliatoriaus įkrovimu – lengvai išvalysite iki 90 kv. m plotą. Vandens srautą galima reguliuoti pagal grindų dangą, nustatant vieną iš dviejų valymo režimų. Taip pat FC 4-4 lengvai išvalo pakraščius.

FC 7 Cordless
Dideliems plotams iki 175 kv. m valyti rekomenduojame FC 7 modelį, kurio akumuliatorius veikia 45 minutes, o keturi voleliai užtikrina efektyviausią valymą. Taip pat numatyta padidintos galios funkcija, skirta kovoti su užsispyrusiais nešvarumais.

FC 8 Smart Signature Line
FC 8 modelyje įrengtas patrauklus LCD ekranas, kuriame rasite instrukcijas, padėsiančias idealiai atlikti visą valymo procesą. Prisijungę prie programėlės, galėsite pasirinkti vieną iš įvairių iš anksto nustatytų valymo režimų, skirtų skirtingų tipų grindims, arba susikurti savo nuosavus valymo režimus. Šio modelio veikimo laikas siekia 60 minučių, tad galima išvalyti iki 230 kv. m plotą.

Vietoje grindų valymo įrenginių galima rinktis ir EWM 2 elektrinę šluotą. Ja ypač patogiai išplausite grindis, tačiau ji nesurinks stambių nešvarumų.

 

Su grindų valymo įrenginiais galite naudoti šias valymo priemones:

Universali grindų valymo priemonė RM 536, užsakymo numeris 6.295-944.0
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537, užsakymo numeris 6.295-943.0
Sandarių medinių grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 534, užsakymo numeris 6.295-941.0
Alyvuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535, užsakymo numeris 6.295-942.0
Natūralus grindų valiklis RM 538N, užsakymo numeris 6.296-286.0

Naudokite tik „Kärcher“ valymo priemones, o kad gautumėte geriausius valymo rezultatus, įsitikinkite, kad naudojate tinkamą priemonės kiekį.

Naudojant kitas valymo priemones įrenginys gali sugesti, o garantija neteks galios.

Naudojant kitų gamintojų valymo priemones arba naudojant per daug priemonės, gali susidaryti putų perteklius ir įrenginys gali automatiškai išsijungti dar prieš tai, kai nešvaraus vandens talpykla bus užpildyta iki maksimalaus lygio.

Grindų valymo įrenginio mikropluošto volelius galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje, naudojant skystą ploviklį. Svarbu: nenaudokite audinių minkštiklio.

Volelius reikia keisti kas 6–12 mėnesių, priklausomai nuo naudojimo dažnumo.

Mūsų grindų valymo įrenginiai neturi siurbimo ventiliatoriaus, todėl yra neįtikėtinai tylūs.

Grindų valymo įrenginių skleidžiamas garsas:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

Volelių pavara yra ne valymo antgalio šone, o viduryje tarp dviejų volelių. Tai reiškia, kad valymo trajektorijoje pasilieka siaura nepadengta juosta, tačiau galima optimaliai išvalyti kampus ir pakraščius.

  1. Ištuštinkite ir vėl įstatykite nešvaraus vandens talpyklą.

  2.  Pastatykite įrenginį į valymo stotelę.

  3. Pripildykite švaraus vandens talpyklą (nepilkite ploviklio).

  • FC 8 modelis: pereikite prie meniu elemento „Device cleaning“ („Įrenginio valymas“).
  • FC 7 ir FC 4-4 modeliai: paspauskite ir tris sekundes palaikykite įjungimo ir išjungimo jungiklį + valymo lygio reguliavimo mygtuką.
  • FC 2-4 modelis: savaiminio išsivalymo funkcijos nėra.

Savaiminio išsivalymo procesas trunka apie 110 sekundžių (FC 8 ir FC 7 modeliai) arba 90 sekundžių (FC 4-4 modelis).

„Kärcher“ grindų valymo įrenginiai užtikrina kruopštų valymą ir pašalina iki 99,9 proc. visų įprastų buitinių bakterijų nuo visų įprastų kietųjų namų paviršių.****

Ne, FP 303 tam netinka, nes jo sukimosi greitis per didelis.

Grindų plovimo įrenginys, kaip naudoti.

„Kärcher“ grindų valymo įrenginius galima naudoti ant visų kietųjų grindų – medinių, akmeninių ar plastikinių. Voleliai nepažeidžia dangos, nepalieka įbrėžimų ant paviršių. Nelaikykite įrenginio viename taške, nuolat judėkite.

RM 534 valymo priemonė (užsakymo numeris 6.295-941.0) idealiai tinka sandarioms medinėms grindims (pvz., parketui, laminatui) valyti.

Alyvuotoms / vaškuotoms medinėms grindims valyti naudokite, RM 535 valymo priemonę (užsakymo numeris 6.295-942.0).

Akmeninėms grindims valyti tinka, RM 537 valymo priemonė (užsakymo numeris 6.295-943.0).

Norėdami užtikrinti gerus valymo rezultatus, naudodami grindų valymo įrenginį laikykitės toliau nurodytų taisyklių:

  • Išskalbkite volelius skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje prieš naudodami juos pirmą kartą ir jiems susipurvinus.
  • Jei voleliai per sausi, galite juos sudrėkinti įjungę padidintos galios režimą (taikoma tik FC 2-4 ir FC 4-4 modeliams). Stumdykite įrenginį pirmyn ir atgal, kol voleliai bus pakankamai sudrėkinti.
  • Kelis kartus išvalykite grindis grindų valymo įrenginiu nenaudodami valymo priemonės. Taip pašalinsite nuo grindų senos valymo priemonės likučius.
  • Naudokite tik „Kärcher“ valymo priemones ir įsitikinkite, kad naudojate tinkamą priemonės kiekį. Naudokite rekomenduojamą valymo priemonės dozę, nurodytą ant butelio. Naudojant per daug arba per mažai valymo priemonės, valymo rezultatai gali būti blogesni.
  • Atlikite įrenginio savaiminį išsivalymą (tik FC 8, FC 7 ir FC 4-4 modeliams).
  • Reguliariai valykite plaukų šepečius.

Nešvarumai efektyviausiai surenkami, kai rankena yra 80 cm atstumu virš grindų. Leistinas nuokrypis – nuo 65 iki 90 cm.

Judant į priekį, ant grindų esantis purvas pirmiausia sudrėkinamas. Didžioji purvo dalis surenkama judant atgal. Lėtai judant pirmyn ir atgal taip pat užtikrinami geriausi valymo rezultatai, nes tokiu būdu įrenginiui suteikiama pakankamai laiko kruopščiai surinkti nešvarumus.

4 V „Battery Power“ įkroviklis visiškai įkrauna 2,5 Ah akumuliatorių per maždaug 2,5 val. Greitasis 4 V „Duo Battery Power“ įkroviklis gali įkrauti iki dviejų 2,5 Ah akumuliatorių vos per 70 minučių.

Likęs įrenginio veikimo laikas visada priklauso nuo akumuliatoriaus, kurio likusi įkrova yra mažesnė.

Taip, vieną įrenginį galima užregistruoti kelis kartus, kad juo galėtų naudotis keli asmenys.

„Kärcher Home & Garden“ programėlė, be kita ko, suteikia galimybę naudotis toliau nurodytomis pagrindinėmis funkcijomis:

  • Įrenginys gali būti naudojamas vienu iš „Kärcher“ rekomenduojamų valymo režimų skirtingoms grindų dangoms
  • Nuosavų valymo režimų konfigūravimas
  • Išsamios įrenginio surinkimo, pradinio paleidimo, naudojimo ir valymo instrukcijos
  • Patarimai ir gudrybės
  • DUK su išsamiu trikčių šalinimo aprašymu
  • Pranešimai apie sistemos naujinimus ir kaip juos atlikti
  • Prisijungimas prie „Kärcher“ aptarnavimo centro
  • Naudojimo statistika
  • Įrenginio nustatymai, pvz., padidintos galios veikimo laikas
  • Priminimas pakeisti volelius
  • Prisijungimas prie „Kärcher“ internetinės parduotuvės, pvz., pakaitiniams priedams įsigyti

Įrenginys ir programėlė turi būti sujungti per „Bluetooth“ ryšį, kad veiktų visi per programėlę sukonfigūruoti įrenginio nustatymai, pavyzdžiui:

• įrenginio valymo režimų pasirinkimas per programėlę;
• padidintos galios funkcijos arba išankstinio drėkinimo trukmė.

Kai įrenginys išjungtas, „Bluetooth“ ryšys atjungiamas.  Prireikus jį galima įjungti programėlėje.

Priežiūra

IGrindų valymo įrenginio nukalkinti nebūtina, nes kalkių nuosėdos susidaro tik esant aukštesnei nei 70 °C. temperatūrai. Nukalkinimo priemonės sudėtyje esanti rūgštis gali sugadinti jūsų įrenginį.

Jei valant grindų valymo įrenginys pradeda skleisti nemalonų kvapą, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  • Išskalbkite volelius skalbimo mašinoje 60 °C (temperatūroje (svarbu: nenaudokite audinių minkštiklio).
  • Visada naudokite švarų vandenį ir baigę valyti nepalikite vandens stovėti talpykloje.
  • Po kiekvieno naudojimo kruopščiai išskalaukite nešvaraus ir švaraus vandens talpyklą.
  • Reguliariai valykite vandens įleidimo angas ir filtrus, kaip aprašyta naudojimo instrukcijose.
  • Senų valymo priemonių likučiai, kurie valant pašalinami nuo grindų, taip pat gali sukelti nemalonų kvapą.

Techninių sutrikimų šalinimas

Jei įjungus grindų valymo įrenginį jis garsiai barška, gali būti, kad voleliai per sausi arba deformuoti.

Jei voleliai per sausi, įjunkite padidintos galios režimą (tik FC 8 ir FC 7 modeliams) ir stumdykite įrenginį pirmyn ir atgal, kol voleliai bus pakankamai sudrėkinti. Taip pat galite juos sudrėkinti po čiaupu.

Tam, kad voleliai nebūtų deformuoti, visada laikykite įrenginį tam skirtoje laikymo stotelėje ir niekada nelaikykite jo tiesiog ant grindų.

  • Įkraukite akumuliatorių.
  • Atjunkite įkrovimo laidą, nes įrenginio negalima naudoti, kai įkrovimo laidas prijungtas.

Naudojant su sausais voleliais arba ant kilimo ir esant aukštai aplinkos temperatūrai, FC 7 modelis gali perkaisti. Leiskite įrenginiui atvėsti maždaug 2,5 val. Įrenginį galima vėl įjungti tik tada, kai jis atvėsta. FC 7 galima krauti, kol jis vėsta.

 

Jei voleliai nesisuka, jie gali būti užblokuoti, nepakankamai drėgni arba gali būti užblokuotas variklis, pavyzdžiui, dėl per didelio spaudimo voleliams arba atsitrenkimo į sieną.

Jei užblokuotas variklis, išjunkite ir vėl įjunkite grindų valymo įrenginį.

Jei užblokuoti voleliai:

  • išimkite volelius ir patikrinkite, ar juose kas nors neįstrigo;
  • patikrinkite, ar voleliai yra pritvirtinti prie volelių laikiklio kiek įmanoma tvirtai;
  • patikrinkite, ar grindų antgalyje esančiuose plaukų filtruose nesusikaupė nešvarumai ir jei taip, pašalinkite juos;
  • patikrinkite, ar plaukų filtrai tinkamai įdėti. Norėdami tai padaryti, išimkite plaukų filtrus ir vėl juos įdėkite.

Kai tik FC 7 nešvaraus vandens talpykloje susikaupia daugiau kaip 200 ml vandens, suaktyvinama automatinio įrenginio išjungimo funkcija.

Naudojant kitų gamintojų valymo priemones arba naudojant per daug priemonės, gali susidaryti putų perteklius ir įrenginys gali automatiškai išsijungti dar prieš tai, kai nešvaraus vandens talpykloje susikaups 200 ml vandens. Todėl rekomenduojame naudoti tik „Kärcher“ valymo priemones ir tik tinkamą priemonės dozę.

Jei ekrane rodoma, kad nešvaraus vandens talpykla yra pilna, nors ji iš tikrųjų tuščia, gali būti, kad susipurvino kontaktai, kurie nustato pripildymo lygį. Nuvalykite kontaktus drėgna šluoste.

Jei triktis nedingsta, susisiekite su vienu iš mūsų techninės priežiūros partnerių arba atsiųskite įrenginį mums remontuoti.

Jei rodomas klaidos pranešimas „Fresh water tank empty“ („Švaraus vandens talpykla tuščia“), net jei ji buvo užpildyta, gali būti, kad valymo priemonės nuosėdos dengia jutiklio kontaktinius paviršius. Jei taip atsitiko, išimkite švaraus vandens talpyklą ir po ja esantį putų filtrą ir medvilniniu krapštuku nuvalykite švaraus vandens jutiklio kontaktinį paviršių. Kontaktinis paviršius yra vandens įleidimo angoje.

Jei grindų valymo įrenginys nesurenka nešvarumų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Užpildykite švaraus vandens talpyklą ir įstatykite ją į įrenginį bei įsitikinkite, kad ji tvirtai pritvirtinta.
  • Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai įstatyta nešvaraus vandens talpykla – turi pasigirsti garsus spragtelėjimas. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai uždėtas nešvaraus vandens talpyklos dangtelis (fiksavimo ąselė turi įsispausti į atitinkamą įdubą).
  • Tinkamai įstatykite į įrenginį plaukų filtrus ir volelius. Voleliai turi būti pritvirtinti prie volelių laikiklio kiek įmanoma tvirtai. Nuvalykite volelius, jei jie nešvarūs, ir pakeiskite juos, jei jie nusidėvėjo.
  • Sudrėkinkite volelius, įjungę padidintos galios funkciją (FC 7, FC 8 modeliams) arba po čiaupu. Stumdykite įrenginį pirmyn ir atgal, kol voleliai bus pakankamai sudrėkinti.
  • Išvalykite švaraus vandens filtrą. Norėdami tai padaryti, išimkite švaraus vandens talpyklą ir švaraus vandens filtrą ir išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu.

Kärcher“ grindų valymo įrenginiai yra skirti grindims švariai valyti (juose neįrengtas siurbimo ventiliatoriaus) ir puikiai tinka grindims, kurių didžiausias aukščių skirtumas neviršija 1 mm. Mažos 1 mm kojelės ant nešvaraus vandens talpyklos užtikrina tinkamą atstumą tarp kilnojamojo šlavimo apvado ir grindų. Tai būtina, kad grindų valymo įrenginys puikiai plautų grindis ir tuo pačiu metu rinktų stambius nešvarumus („du viename“). Ant labai nelygių plytelėmis išklotų grindų, kurių tarpai didesni nei 1 mm, gali kilti problemų, nes kilnojamasis šlavimo apvadas gali įstrigti ir būti pažeistas.

Taip pat gali būti, kad nešvaraus vandens talpyklos apačioje esančios smeigės yra pažeistos arba susidėvėjo. Tokiu atveju susisiekite su įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

  • Tinkamai įstatykite į įrenginį plaukų filtrus.
  • Jei voleliai susidėvėję, pakeiskite juos.
  • Ištuštinkite pilną nešvaraus vandens talpyklą.
  • Tinkamai įstatykite nešvaraus vandens talpyklą į renginį – turi pasigirsti garsus spragtelėjimas. Nešvaraus vandens talpykla turi būti įstatyta tvirtai.
  • Patikrinkite, ar plaukų filtrai įdėti tinkamai.
  • Jei nešvaraus vandens talpykla pažeista, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Jei po valymo nešvaraus vandens talpykloje nėra vandens, gali būti, kad buvo nustatytas valymo režimas, kurį taikant įrenginys naudoja labai mažai vandens. Šiuo atveju iš švaraus vandens talpyklos paduodama tiek mažai vandens, kad jis visas lieka ant grindų, o voleliams praktiškai nėra ko surinkti.

Netinkamai prijungtas įkroviklio kištukas arba maitinimo tinklo kištukas.
Tinkamai prijunkite įkroviklio kištuką arba maitinimo tinklo kištuką.

Patikrinkite, ar įrenginys ir programėlė sujungti „Bluetooth“ ryšiu. „Bluetooth“ ryšį galite įjungti per programėlėje pateiktą FC 8 įrenginio kortelę Norint tai padaryti, „Bluetooth“ turi būti įjungtas tiek įrenginyje, tiek programėlėje.

Pildydami registracijos formą rankiniu būdu, patikrinkite, ar teisingai įvedėte dalių numerius ir serijos numerius. Numerius galite rasti ant grindų valymo antgalio apatinės pusės.
Taip pat gali būti, kad šiuo metu nepasiekiama debesies registracijos paslauga. Tokiu atveju vėliau bandykite dar kartą.
Taip pat gali būti, kad nepavyko patikrinti serijos numerio. Tokiu atveju susisiekite su įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

  • Abiejuose įrenginiuose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
  • Įrenginys ir išmanusis telefonas turi būti ne per toli vienas nuo kito.
  • Pirmą kartą susiejant programėlę ir įrenginį, susiejimo procesas turi būti paleistas iš įrenginio, o tada tęsiamas programėlėje. Susiejimo meniu galite rasti įrenginio nustatymuose.

* „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai pasiekia iki 20 proc. geresnį valymo našumą, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota su šluoste, testuojant grindų plovimo kategorijoje.  Nurodomi vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir pakraščių valymo bandymų rezultatai.

** „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai sutrumpina valymo laiką iki 50 proc., nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietųjų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti.

*** Valant 60 kv. metrų grindų plotą, „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai sunaudoja iki 90 proc. mažiau vandens, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota ir kibiru, kuris pripildomas 5 l vandens.

**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.