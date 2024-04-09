PROFESIONALIŲ KÄRCHER ĮRENGINIŲ PATARĖJAS

Raskite platų įrenginių asortimentą žaibišku greičiu.

Kad ir koks būtų jūsų poreikis, mes turime jums tinkamą profesionalų įrenginį. Naudodamiesi mūsų įrenginių paieškos funkcija, galite greitai rasti būtent tokį įrenginį, kokio reikia konkrečiai valymo užduočiai.

High-pressure cleaners

Profesionalūs aukšto slėgio valymo įrenginiai

Sunkius darbus galima atlikti lengvai: mūsų profesionalūs aukšto slėgio valymo įrenginiai greitai ir efektyviai atlieka įvairias užduotis. Tam skirtos visos šalto ir karšto vandens valymo mašinos ir plovimo priemonės.

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Wet and dry vacuum cleaners for the automotive sector

Profesionalūs drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai

Nesvarbu, ar tai būtų drėgnas, ar sausas, stambus, ar smulkus purvas: mūsų profesionalūs drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai tinka bet kokiems nešvarumams ir yra nepakeičiami daugelyje pramonės sričių, įskaitant specialias valymo užduotis.

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dry vacuum cleaners

Profesionalūs sauso valymo dulkių siurbliai

Nesvarbu, ar tai būtų sauso valymo dulkių siurbliai, vertikalūs dulkių siurbliai su šepečiu, akumuliatoriniai dulkių siurbliai ar elektrinės šluotos: mūsų profesionalams skirtame asortimente rasite galingus ir patogius sprendimus kiekvienai naudojimo sričiai.

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Industrial sweepers

Profesionalūs šlavimo įrenginiai ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai

Ergonomiškas ir mažai dulkių keliantis valymas: mūsų profesionalūs šlavimo įrenginiai ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai išvalo kiekvieną kampą – tiek lauke, tiek viduje, tiek stumiami rankiniu būdu ar su traukos pavara.

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Aspiración de Viruta

Profesionalūs pramoniniai dulkių siurbimo / ištraukimo sprendimai

Sistema, kuri užtikrina pokyčius: siūlome visus pramoninio siurbimo / dulkių ištraukimo sprendimus – nuo mobilių įrenginių iki raktu valdomų siurbimo ir dulkių ištraukimo sistemų.

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