DRĖGNO IR SAUSO DULKIŲ SIURBLIAI
Nepakeičiami. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai tinka bet kokio tipo nešvarumams šalinti. Sausi, drėgni ar skysti – nesvarbu! Pasirinkę tinkamą Kärcher įrenginį išsiurbsite viską. Žinoma, dulkių siurblius galite naudoti tik šlapiam valymui arba kaip sauso valymo dulkių siurblį.
Kuris drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys man tinkamiausias?
Tact klasė
NT serijos vakuuminiai siurbliai su patentuota Tact sistema nepertraukiamam darbui išlaikant pastovią aukštą traukimo galią – net dideliems kiekiams dulkių. Filtras išvalomas galingu oro srautu automatiškai. Tact serijos vakuuminiai siurbliai atitinka aukščiausius reikalavimus statybose ir dirbtuvėse.
Ap klasė
Stiprūs universalūs Ap klasės dulkių siurbliai pašalina skystus ir drėgnus nešvarumus, taip pat vidutinio smulkumo dulkes. Dėl pusiau automatinio filtro valymo filtras išlieka švarus, o siurbimo galia didelė. Ilgam ir efektyviam darbui.
Standartinė klasė
Standartinės klasės vakuuminiai siurbliai buvo sukurti stambesniam purvui, drožlėms ar dideliems kiekiams skysčio siurbti. Šie ypač tvirti, ilgaamžiai ir lengvai valdomi siurbliai yra naudojami valymo paslaugas teikiančių įmonių kasdienėje veikloje.
Classic
NT Classic serijos vakuuminiai siurbliai yra skirti lengvam naudojimui ir pasižymi didele siurbiamąja galia.
Saugios siurbimo sistemos
Specialūs Karcher Safety serijos vakuuminiai siurbliai saugo darbuotojo sveikatą, surinkdami ir neišleisdami į aplinką smulkias pavojingas sveikatai dulkes ir kitas pavojingas medžiagas, tokias kaip pvz. asbesto dulkės.
Specialus vakuuminiai siurbliai
Kärcher siūlo ypatingus vakuuminius įrenginius, kurie patenkintų kepyklų (atsparūs karščiui) ir priešgaisrinės gelbėjimo komandos (su papildomu vandens pašalinimo siurbliu) poreikius.
Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai: skirti profesionalioms ir komercinėms reikmėms
-
NT Tact dulkių siurbliai buvo sukurti didžiausius iššūkius keliančioms pramonės ir prekybos reikmėms, todėl kasdienis darbas tapo lengvesnis pritaikant maksimalią galią. Pramoninių dulkių siurblių savaiminio išsivalymo filtrų sistemos užtikrina didelę siurbimo galią net ir esant dideliam smulkių dulkių kiekiui.
-
Ap klasės komerciniai dulkių siurbliai yra universalūs, pašalinantys nešvarumus, nesvarbu, ar jie yra sausi, drėgni ar šlapi. Pavyzdžiui, jie idealiai tiks visoms valymo užduotims automobilių pramonėje atlikti.
-
Patvarumas ir patogumas naudoti yra tie bruožai dėl kurių, standartinės klasės įrenginių naudojimo rezultatai yra aukšti. Standartinės klasės įrenginiai dažniausiai naudojami skysčiams siurbti pastatų valymui, taip pat viešbučiuose ir restoranuose.
-
Mūsų specialios paskirties dulkių siurbliai siūlo pritaikytus sprendimus išskirtinėms reikmėms, pavyzdžiui, dulkių siurblius su integruotais šalinimo siurbliais ugniagesiams ir statybos įmonėms, taip pat dulkių siurblius kepykloms.
-
Safety serijos siurbliai su apsaugomis užtikrina dirbančiojo su jais sveikatos apsaugą aplinkose, kuriose gausu sveikatai kenksmingų dulkių, priklausančių M dulkių klasei, arba pavojingų H dulkių klasės dulkių. Be to, mūsų asortimente yra sprogimui atsparioms dulkėms diurbti skirtų NT serijos dulkių siurblių, skirtų 22 pavojingumo klasės zonai.
Kokie yra drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai?
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai yra įrenginiai, skirti prekybai ir pramonei, taip pat apgyvendinimo ir maitinimo sektoriams. Jie pašalina sauso ir drėgno tipo nešvarumus, įskaitant skysčius. Drėgno ir sauso tipo dulkių siurbliai yra būtini norint pašalinti stambias ir smulkias dulkes, ir atliekant skirtingus darbus statybvietėse ar dirbtuvėse.
Nesvarbu, ar tai skysčiai, ar dideli kiekiai smulkių dulkių, jie yra pranašesni už įprastus buitinius ar komerciniam naudojimui skirtus sauso valymo tipo dulkių siurblius, visų pirma atsižvelgiant į užterštumo tipą ir sunkumą, kurį jie gali be vargo pašalinti. Be to, korpusas, šereliai, maitinimo kabeliai ir kt. atitinka kasdienio naudojimo, sudėtingomis sąlygomis reikalavimus.
Smulkių dulkių siurbliai su filtro valymo funkcija
Aukščiausia kokybė neatsiranda atsitiktinai – tai sunkus darbas, norint to pasiekti. Ypač statybų aikštelėse ir dirbtuvėse, kur kaupiasi dideli kiekiai sausų dulkių, susidaro pjuvenos, medžiagų likučiai krinta ant grindų ar nusėda ant aplink esančių paviršių. Mūsų smulkių dulkių siurbliai yra pritaikyti būtent šiems iššūkiams įveikti. Patentuota Tact filtrų valymo technologija leidžia išsiurbti didelius smulkių dulkių kiekius, nereikalaujant filtro maišelio. Tai leidžia naudoti maksimalią siurbimo konteinerio talpą, be to, taupomos išlaidos, nes nereikia pirkti filtrų maišelių. Siurbiamoji galia išlieka nuolat didelė, kad galėtumėte be pertraukų dirbti maksimaliai efektyviai – tiek siurbdami dulkes iš jų susidarymo vietos, tiek pašalindami dulkes nuo paviršių.
Mūsų Ap klasės dulkių siurbliai buvo sukurti su pusiau automatine filtrų valymo funkcija mažiems ir vidutiniams smulkių dulkių kiekiams surinkti. Žinoma, jie taip pat puikiai susitvarko su dideliais nešvarumų ir skysčių kiekiais – universalus įrenginys.
Drėgno valymo tipo dulkių siurbliai
Didelius skysčių kiekius sunku pašalinti neturint drėgno valymo dulkių siurblio. Drėgmė gali pakenkti grindims gali turėti įtakos nelaimingų atsitikimų tikimybei, dėl paslydimo pavojaus. Šiuos iššūkius smagu įveikti naudojant mūsų drėgno valymo dulkių siurblius. Nesvarbu, ar naudojate juos grindims valyti, ar išsiliejusiems skysčiams šalinti – visi mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai greitai ir patikimai pašalina mažus ir didelius skysčių kiekius. Jei jums reikalingas įrenginys pirmiausia drėgnų dulkių siurbimui, mūsų standartinės klasės dulkių siurbliai yra tinkamas pasirinkimas.
Safety serijos dulkių siurbliai: kenksmingų medžiagų siurbimui
Safety serijos dulkių siurbliai suteiks visapusišką saugumą. Naudokite juos, lengvam ir nuodugniam nešvarumų šalinimui. Jei dirbate aplinkoje, kurioje yra kenksmingų įkvepiamų dulkių, turite ką nors bendra su kancerogeninėmis medžiagomis ar net buvote paveikti asbesto, Kärcher safety serijos dulkių siurbliai yra jūsų išsigelbėjimas, leidžiantys dirbti tvariai ir sveikai. Sertifikuoti H tipo dulkių klasės plokšti klostuoti filtrai išlaiko išsiurbtas medžiagas ten, kur jos ir turi būti – dulkių siurblio viduje. Mūsų patentuota Tact filtrų valymo sistema leidžia siurbti ilgą laiką su maksimaliu našumu. Kai galite lengvai ir saugiai išsiurbti kenksmingas medžiagas, galite susikoncentruoti į svarbius dalykus - savo darbą.
Kaip veikia Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai?
Siekdami patenkinti sudėtingus naudotojų poreikius statybų aikštelėse, dirbtuvėse ar pramonėje, Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai siūlo skirtingus veikimo principus, priklausomai nuo nešvarumų tipo.
Skirtumas tarp sausų ir drėgnų nešvarumų, kai specifinė nešvarumų sudėtis vaidina svarbiausią vaidmenį. Ar tai stambūs nešvarumai ar dulkėtas purvas? Ar tai mažo ar didelio klampumo nešvarumai? Kärcher drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliai, tiks bet kokios būklės nešvarumams, nuo kietos iki skystos konsistencijos.
Kaip tai veikia drėgnu purvu?
Skysti nešvarumai surenkami į talpą per siurbimo žarną, talpoje integruota apsauga nuo perpildymo, norint apsaugoti ventiliatorių nuo pažeidimo. Mechaninė plūdės sistema nutraukia oro srautą, o plūdė blokuoja siurbimo kanalą taip aktyvuojamas elektroninis automatinis išjungimas išjungia dulkių siurblį.
Mechaninės plūdinės sistemos
Kai skysčių lygis talpoje padaugėja, sistema stumia plūdę aukštyn, kol ji užblokuoja siurbimo kanalą, užkertant kelią perpildymui, dėl kurio siurbiamoji orapūtė gali būti užpilta.
Elektroninės plūdinės sistemos
Jei skystis talpoje pasiekia elektrai laidžių kontaktų lygį, įrenginys išsijungia, kad būtų išvengta perpildymo.
Kaip įrenginiai veikia valant sausą purvą
Talpoje vakuumą sukuria ventiliatorius, kuris per žarną dulkes surenka į konteinerio vidų. Dėl to nešvarumai yra atskiriami arba filtruojami per plokščią filtrą arba kasetinį filtrą. Laikui bėgant dulkės filtrą užkemša, todėl sumažėja siurbiamoji galia. Siekiant to išvengti, sukurti modeliai su galimybe valyti filtrą pusiau automatiškai arba visiškai automatiškai. Per trumpą laiką susidaro oro srautas, kuris leidžiamas per filtrą iš švarios pusės, taip išvalydamas filtrą. Dėl siurbimo žarnos angos nešvarumai pradeda suktis ir sunkios, stambios dalelės nusėda tiesiai į konteinerio apačią, ciklono dėka.
Kokie yra pusiau automatinių arba automatinių filtrų valymų privalumai?
Siurbiant dulkes nenaudojant filtro maišelio, filtrus reikia reguliariai valyti, kad nesumažėtų siurbiamoji galia. Daugelyje dulkių siurblių yra integruota filtrų valymo funkcija, kad tai atlikti būtų patogu.
Automatinio filtrų valymo privalumai:
• Nuolatinė didelė siurbiamoji galia
• Filtro išimti nereikia
• Nėra kontakto su nešvarumais
• Valydami filtrą nekvėpuosite dulkėmis
• Nėra mechanininės deformacijos tikimybės pvz. Dėl filtro valymo
• Taupomas darbo laikas
• Netinkamo naudojimo apsauga
• Sumažėja išlaidos, nes nereikia naudoti filtrų maišelių
• Maksimaliai išnaudojamas visas talpos tūris (priešingai nei naudojant filtro maišelius)
• Nereikia dažnai tuštinti konteinerio
AP
Universalus
Naudojant pusiau automatinę Ap filtro valymo funkciją, vartotojai gali patys nustatyti valymo intervalus. Norėdami tą padaryti, paspauskite mygtuką tris kartus iš eilės, kai įrenginys įjungtas – patartina, kai siurbimo žarnos anga yra uždaryta (galingas valymas).
Tact dust class L
Aktyvi oro valymo technologija
L dulkių klasės įrenginiuose automatinio filtrų valymo filtrų valymo intervalą galima nustatyti dviem etapais. Nustačius MIN (3) valymas vyksta kas 60 sekundžių. Nustačius MAX (2), valymas vyksta kas 15 sekundžių. Siurbiant skysčius arba dirbant su filtrų maišeliais, funkcija Tact lieka išjungta (1).
Tact dulkių klasė M/H
Aktyvi oro valymo technologija
Su automatine filtro valymo funkcija, įrenginys automatiškai parenka filtro valymo intervalus pagal dulkių klases M ir H. Elektroninis slėgio pokyčio matavimas apsprendžia, ar valymas bus atliekamas kas 7, 15 ar 60 sekundžių, ar nebus atliekamas išvis.
Saugumas yra TACT serijos prioritetas
Norime padaryti viską, kad apsaugoti statybų pramonės darbuotojus nuo smulkių dulkių keliamo pavojaus sveikatai. Taigi, mes sukūrėme dulkių siurblių asortimentą, skirtą drėgniems ir sausiems nešvarumams ir dulkėms pašalinti – su galimybe siurbti tiesiai iš jų susidarymo vietos. Žengėme dar vieną žingsnį į priekį, su savo naujausios kartos drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais Tact H ir M klasėje.
Ką atstovauja"Tact" serija? Aktyvią oro valymo technologiją
Dėl funkcijų gausos, tokių kaip nauja, jutikliais valdoma filtrų valymo sistema (Tact), Kärcher Professional dulkių siurbliai ir sausojo valymo dulkių siurbliai savarankiškai nustato, kada reikia valyti filtrą – tada trumpam pakeičiama oro srauto kryptis, oro filtras taip prapučiamas. Dėl to darbuotojai gali dirbti ilgai, nes įrenginiai nepraranda siurbimo galios. Ši revoliucinė sistema apdoroja ypatingai, didelius dulkių kiekius, kuriuos galima siurbti be rankinio filtro valymo, taip pat užtikrinamas žymiai mažesnis triukšmo lygis, jei yra tik dulkių kiekis nėra didelis.
Dėl šios labai efektyvios filtro valymo funkcijos galingi Tact dulkių siurbliai puikiai tinka tiek įprastoms, tiek pavojingoms dulkėms siurbti. Ilgas filtro tarnavimo laikas – juos reikia pakeisti tik apdorojus 180 kilogramų smulkių dulkių (A kategorijos mineralinių dulkių). Dėl to galėsite dirbti ilgesniais darbi intervalais su didele siurbiamąja galia, taip pat geriau apsisaugoti nuo smulkių dulkių.
Valymo mašinų funkcijų apžvalga
- Centrinis rotacinis jungiklis, kuriuo galima nustatyti ir reguliuoti filtro valymą pagal poreikius
- Siurbimo žarnos jungtis ant įrenginio galvutės, kas leidžia padidinti talpą ir ją lengviau išvalyti
- Tvirtas konteineris su atbraila ir laikikliu padeda užtikrinti ilgą tarnavimo laiką ir patogų naudojimą
- Dėtuvės laikiklis ir įrankių dėžių tvirtinimo sprendimas
- Lanksčios žarnos ir maitinimo laido laikymo vieta saugiam įvairių žarnų tvirtinimui
- Plyšių valymo antgalio ir įrankių dėklo laikymas ant įrenginio šono, siekiant užtikrinti didesnį saugumą ir apsaugą nuo daiktų išmėtymo
-
Dideli ir tvirti metaliniai ratukai užtikrina optimalų mobilumą net ir naudojant sudėtingose statybų aikštelėse.
Priedų funkcijų apžvalga
- Įrankių dėklas su oro srauto reguliatoriumi ir guminiu tvirtinimu optimaliam sujungimui su elektriniu įrankiu
- Platus grindų antgalis su greitai keičiamais įdėklais drėgnam ir sausam valymui
- Ergonomiškas išlenkimas ir minkšta rankena, užtikrina komfortišką darbą
- Patobulinta fiksatorių sistema, palengvinanti keitimą, pvz., nuo išlenkimo iki įrankių dėtuvės
- Purvui atsparus bajoneto tvirtinimas, padedantis nesunkiai atjungti žarną nuo mašinos
Profesionalūs drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai: dulkių klasės
Ką reiškia L, M ir H klasės?
Dulkės yra kompleksinis mišinys, susidedantis iš įvairaus dydžio bei formų oro ir kietųjų dalelių. Jų cheminė sudėtis ir fizikinės savybės taip pat gali labai skirtis. Pagal sudedamąsias daleles ir atsižvelgiant į pavojingumo lygius dulkės skirstomos į L, M arba H klases. Pluošto dulkės, tokios kaip ypač pavojingas asbestas ir mineralinis pluoštas (kai < 5 µm), taip pat gali giliai prasiskverbti į kvėpavimo takus. Įvertinus pavojų, yra svarbu tiksliai nustatyti dulkių klasę, kadangi tokiu būdu galima parinkti tinkamą dulkių siurblį.
L klasė
L klasės dulkių siurbliai ypač tinka minkštų medienos, kreidos ir gipso dulkių siurbimui. L klasės dulkės kelia vidutinę riziką. Nėra jokių ypatingų atsargumo priemonių jų šalinimui
M klasė
L klasė, atnaujinta. Tinka šių dulkių ir nešvarumų siurbimui: kietmedžio, plokščių, dažų dulkių dalelių, keramikos, betono ir plytų. M klasė yra žemiausia klasė, kuri teisiškai privaloma statybų aikštelėse.
H klasė
H klasės dulkių siurbliai idealiai tinka didelių kiekių saugių ir pavojingų arba labai kancerogeninių medžiagų, tokių kaip asbesto dulkės, švinas, anglis, nikelis, kobaltas, varis, kadmis ir pelėsis, siurbimui.
Lyderis kiekvienoje klasėje
Dulkių siurblys yra geras tik tuomet, jei naudojamas geras filtras
Dar niekada nebuvo taip aišku, kaip ženklinant spalvomis. Mūsų filtrai yra pažymėti spalvomis, kurios nurodo jų paskirtį. Ruda spalva žymi medieną ir pluošto dulkes, raudona spalva – HEPA. Juoda spalva skirta sunkiausiai įveikiamoms užduotims. Mėlyna spalva nurodo, kad filtrus galima naudoti universaliai. Žalia spalva reiškia labai ekonomišką sausų dulkių surinkimą.
Kasetinis filtras
Mūsų kasetinis filtras tinka bet kuriam naujausios kartos vieno variklio Karcher Tact dulkių siurbliui. 8 kasetės su PTFE danga efektyviai surenka bet kokias medienos ir pluošto dulkes. Sertifikuotas M ir L dulkių klasėms. Garantuotas dulkių sulaikymo efektyvumas: 99,9%.
- Tai pirmas kartas, kai galima siurbti pluošto dulkes nenaudojant filtrų maišelių
- Užtikrinama didelė siurbimo galia (neužkemšant filtro)
- Atsparumas drėgmei ir puvimui
Dulkių klasė: M+L
Plokščias gofruotas filtras Safety/HEPA
Pirmasis valomas H klasės filtras šlapio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Vienos pakopos ir išskirtinai tik iš Kärcher. Sertifikuotas H dulkių klasei. Garantuotas dulkių sulaikymo efektyvumas: 99,995% (HEPA).
• Tinka siurbti pavojingas ir sprogias dulkes
• Naujasis PTFE H filtras yra pirmasis rinkoje valomas H klasės filtras, kuris leidžia siurbti didelį kiekį smulkių dulkių be filtrų maišelio.
• Norint siurbti pavojingas dulkes, reikalingas apsauginių filtrų rinkinys arba šalinimo maišelis.
Dulkių klasė: H
Plokščias gofruotas filtras Ultimate
Mūsų PTFE filtras yra geriausias filtrų sprendimas tiems darbams, kurie sukelia daug dulkių, pavyzdžiui, šviežio betono šlifavimas ar dažymas. Galima naudoti visuose NT Tact modeliuose. Sertifikuota M ir L dulkių klasėms. Garantuotas dulkių sulaikymo efektyvumas: 99.9%.
• Atsparumas drėgmei ir puvimui
• Dar didesnis ekonomiškumas dėka ilgesnio filtro tarnavimo laiko
• Užtikrinama didelė siurbimo galia (neužkemšant filtro)
Dust class: M + L
Plokščias gofruotas filtras Wet and Dry
Šie PES filtrai (standartiškai naudojami mūsų naujuose NT Tact dulkių siurbliuose) užtikrina puikius rezultatus tiek valant drėgnas, tiek sausas dulkes. Sertifikuota M ir L dulkių klasėms. Garantuotas dulkių sulaikymo efektyvumas: 99,9%.
• Atsparumas drėgmei ir puvimui
• Dar didesnis ekonomiškumas dėka ilgesnio filtro tarnavimo laiko
• Idealiai tinka dažnai keičiant darbo režimus tarp drėgno ir sauso siurbimo
Dulkių klasė: M + L
Plokščias gofruotas filtras Dry
Šie sausam valymui skirti popieriniai filtrai yra puikus pasirinkimas kainos atžvilgiu. Galima naudoti visiems NT Tact dulkių siurbliams. Sertifikuota M ir L dulkių klasėms. Garantuotas dulkių sulaikymo efektyvumas: 99,9%.
- Didelė siurbimo galia siurbiant smulkias dulkes
- Didelis dulkių sulaikymo efektyvumas
- Po skysčių siurbimo, filtrą reikia išdžiovinti
Dulkių klasė: M + L
Smulkios dulkės statybų aikštelėse
Statybinės dulkės – tai bendras terminas, apibūdinantis dulkių rūšis, kurios paprastai susidaro dirbant statybų sektoriuje. Jei šios dulkės nėra tinkamai kontroliuojamos, jos gali turėti didelį neigiamą poveikį jūsų kvėpavimui ir sveikatai. Naujieji Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai išsiskiria iš kitų gaminių savo patobulinta filtrų technologija, kuri padeda suvaldyti aplinkoje esančias dulkes ir nuo jų apsisaugoti patiems bei apsaugoti kitus asmenis
Kas yra statybinės dulkės?
Statybinės dulkės – tai bendras terminas, apibūdinantis dulkes, kurios paprastai susidaro statybų sektoriuje. Šios dulkės ne tik erzina, bet gali rimtai pakenkti jūsų kvėpavimui ir sveikatai. Ilgas kai kurių rūšių dulkių poveikis gali sukelti gyvybei pavojingas plaučių ligas ir net baigtis mirtimi.
Mums gerai pažįstamos smulkios dulkių dalelės, kurios kasdien sklando aplinkoje, pavyzdžiui, žmogaus odos ląstelės, tekstilės pluoštai ir net sudegusio meteorito dalelės. Tačiau statybų pramonės darbuotojai susiduria su gerokai pavojingesnėmis dulkių rūšimis.
Skiriamos trys pagrindinės dulkių kategorijos, kurios susidaro pjovimo, frezavimo, šlifavimo ar kitokio medžiagų skaidymo metu:
Kvarco dulkės
Betonas, plytos, plytelės, skiedinys ir smiltainis (dar vadinamas „įkvepiamu kristaliniu silicio dioksidu“).
Medienos dulkės
Spygliuočių mediena, lapuočių mediena ir medienos gaminiai, pavyzdžiui, MDF ir fanera
Nedidelio toksiškumo dulkės
Gipsas (pvz., gipso kartono plokštėse), klintys, marmuras ir dolomitas
Dulkių siurbimui – taip, kosuliui – ne
Mūsų plaučiai fiziologiškai negali susidoroti su smulkiomis dulkėmis, jau nekalbant apie didelius jų kiekius, kurie gali būti itin pavojingi. Pagal statistiką lėtinės plaučių ligos yra trečioje vietoje. Gydymo išlaidos siekia kelis milijardus eurų. Kiek jums brangi yra jūsų sveikata?
Kokiomis dulkėmis jūs kvėpuojate?
• Kvarco ir asbesto dulkės yra ypač pavojingos ir gali sukelti vėžį.
• Toksinės ar kancerogeninės dulkės iš švino, kadmio, vanadžio ar mangano ne tik pažeidžia jūsų plaučius, bet ir kitus organus, pvz., kepenis ir blužnį. Šios dulkės dažnai susidaro atliekant suvirinimo darbus.
• Medienos dulkės (pvz., ąžuolo ir buko dulkės) ilgainiui gali sukelti nosiaryklės vėžį.
• Alerginės dulkės įprastai yra augalinės ar gyvūninės kilmės ir atsiranda atliekant valymo darbus, pavyzdžiui, paukščių išmatomis užterštuose pastatuose. Pelėsio sporos ar mikroorganizmai taip pat gali sukelti alergines reakcijas.
• Fibrogeninės dulkės sukelia randų susidarymą plaučiuose ir po dažno ilgesnio poveikio palaipsniui keičia plaučių audinio sudėtį. Kvarco ir asbesto sukelta pneumokoniozė, dar vadinama juoduoju plaučiu, yra viena iš labiausiai paplitusių pripažintų profesinių ligų.
Prevencija – visuomet geriausia apsauga
Geriausia apsauga nuo dulkių – vengti jų atsiradimo. Tai galima pasiekti įvairiais būdais. O jei negalima užkirsti kelio dulkėms, vis tiek įmanoma jas pažaboti, susiurbti arba apsisaugoti nuo jų patekimo į plaučius dėvint apsauginius drabužius ir respiratorius.
Ką galime padaryti kad išvengtume dulkių?
-
Siurbkite dulkes iš karto, kai tik jos atsiranda. Daugelyje elektrinių įrankių yra dulkių siurblio prijungimo prievadas. Dulkių siurbliai su kištukiniais lizdais įsijungia automatiškai, kai paleidžiamas prijungtas elektrinis įrankis. Visada naudokite tinkamą filtrą.
-
Rinkitės mažai dulkių sukeliančius darbo metodus, pvz. valymą šlapiu ar drėgnu būdu.
-
Neleiskite dulkėms pasklisti naudodami vandenį, pvz. atliekant griovimo ir šlifavimo darbus lauke.
-
Naudokite mažai dulkių keliančius produktus, pvz. skiedinio granules, paruoštą betoną ir tinką.
-
Nesukelkite dulkių be reikalo. Užuot valę sausu būdu ir naudodami pūstuvus, naudokite dulkių siurblius ir šlavimo įrenginius.
-
Organizuokite ir pasinaudokite darbuotojų sveikatos patikrinimais.
-
Reguliariai valykite darbo vietas, pakankamai vėdinkite darbo patalpas, dėvėkite švarius darbo drabužius.
-
Nedelsdami pašalinkite atliekas ir nekelkite dulkių.
-
Reguliariai tikrinkite dulkių siurblio siurbimo efektyvumą. Jei reikia, išvalykite filtrą arba jį pakeiskite. Norėdami užtikrinti pastovią didelę siurbimo galią, naudokite dulkių siurblius su automatiniu filtrų valymu.
-
Dėvėkite apsauginius drabužius ir respiratorius. Nors atlikdami ypatingai daug dulkių sukeliančius darbus įprastai dėvite apsauginę kaukę, dėvėkite ją ir tuomet, kai dulkių poveikis yra ne toks stiprus.