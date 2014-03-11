GARO VALYTUVAI
Kärcher garų valytuvai užtikrina švarą visame namų ūkyje, o jūsų šeima gali būti tikra, kad viskas valoma iki gilumos – visiškai be chemikalų. Dėl aukščiausio lygio valymo, garai pašalina iki 99,999%* koronavirusų, taip pat 99,99%** visų tipinių buitinių bakterijų ir užtikrina higienišką bei sveiką gyvenimo aplinką. Nesvarbu, ar virtuvėje, ar vonios kambaryje, ar ant grindų, ar net lyginant, Kärcher veikia pilnu pajėgumu ir pasiekia geriausių rezultatų. Sužinokite apie galimą įrenginių pritaikymą dabar!
Garų naudojimas kovojant su virusais* ir bakterijomis**
Paprasta ir efektyvu prieš bakterijas ir virusus: karšti garai. Galingas garų srautas, aukšta garų temperatūra, galingi purkštukai ir karštos valymo šluostės užtikrina, kad Kärcher garų valytuvai gali pašalinti iki 99,999%* apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusai ar gripo virusai, taip pat 99,99%** tipiškų buitinių bakterijų nuo kietų paviršių, armatūros ir furnitūros, plytelių, veidrodžių ir kt.
- Higiena ir giluminė švara su garais – visiškai be chemikalų, tiesiog su paprastu vandeniu
- Pašalina iki 99.999%* virusų, taip pat 99.99%** tipinių buitinių bakterijų nuo kietų lygių paviršių
- Geresnis valymo efektyvumas nei su įprastais rankiniais valymo metodais naudojant ploviklius
- Aukšta garų temperatūra, stipri garų generacija
Maksimalus veiksmingumas: Kärcher garų valytuvai padeda kovoti su patalinėmis blakėmis
Garų valytuvai gali būti naudojami kaip pagalbinė priemonė. Tinkamai naudojant, jais galima sunaikinti ant baldų, sienų ir grindų esančius blakių kiaušinėlius ir nužudyti vabzdžius vandens garais. Svarbu, kad antgalis būtų lėtai vedžiojamas per paveiktą plotą, kad būtų pakankamai laiko garams įkaisti ir jie įsiskverbtų giliai į paviršių. Dirbti reikia judant iš viršaus į apačią: pirmiausia garais valomos užuolaidos ar žaliuzės, o tada žemiau esantys objektai, tokie kaip lovos ar kušetės.
Pasirinkite pagal save
Drabužių garintuvas
Naujasis >drabužių garintuvo priedas - greitas ir veiksmingas sprendimas, kaip pašalinti drabužių susiraukšlėjimus ir raukšles. Suderinamas su visais Kärcher garų valytuvais, kuriuose galima montuoti priedus.
SC 5 EasyFix
Dėl novatoriškos VapoHydro funkcijos (karšto vandens įjungimo) pašalinami net ir užsisenėję nešvarumai. Daugiapakopis garų srauto valdymas taip pat leidžia pasirinkti optimalų nustatymą atitinkamam paviršiui ir nešvarumo laipsniui.
Taip pat galima įsigyti „Iron“ versiją, kurioje yra lygintuvas.
SC 4 EasyFix
With detachable tank for simple refilling and floor nozzle EasyFix for maximum cleaning performance and simple, contactless cloth changing.
Also available as "Iron" version incl. steam pressure iron.
SC 4 Deluxe
Dėl nuolat pripildomo ir nuimamo vandens rezervuaro, SC 4 Deluxe su LED apšviečiamu žiedu ir puikia priedų laikymo vieta valo patogiai ir be jokių pertraukų.
SC 3 EasyFix
Vanduo pašyla vos per 30 sekundžių, todėl įrenginys itin greitai paruošiamas naudojimui ir gali būti nuolat pildomas. Inovatyvi nukalkinimo sistema mažina rankinio nukalkinimo poreikį.
SC 3 Upright
Su 3 pakopų garų srauto valdymu skirtingoms grindims ir nuimamu, nuolat pildomu vandens rezervuaru nepertraukiamam darbui. Dėl nukalkinimo technologijos nereikalingas papildomas nukalkinimas.
SC 3 Deluxe
SC 3 Deluxe su LED apšviečiamu žiedu ir puikia priedų laikymo vieta greitai įkaista (vos per 30 sekundžių) ir valo be jokių pertraukų dėl nuolat pripildomo vandens bako.
SC 2 EasyFix
Puikus pradinio lygio sprendimas valymo garais pasaulyje – su visomis pagrindinėmis funkcijomis. Daugiafunkcius priedus galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
SC 2 Upright
Mažas, siauras, lengvas ir greitai paruošiamas naudojimui. Dėl dviejų pakopų garų srauto valdymo galima valyti tiek kietas, tiek medines grindis.
Pripildykite vandens talpą ir pradėkite valyti vos po 30 sekundžių. Nukalkinimo technologija su keičiama nukalkinimo kasete užtikrina paprastą įrenginio priežiūrą.
SC 2 Deluxe
Kompaktiškasis SC 2 Deluxe EasyFix su šviečiančiu LED žiedu, rodančiu darbo režimą. Puikiai tinka visiems kietiems namų paviršiams valyti.
SC 1 EasyFix
Greitai paruošiamas ir puikiai tinka retesniam naudojimui. Dėl savo kompaktiško dydžio jis gali būti laikomas tiesiog naudojimo vietoje (pvz. virtuvėje, vonios kambaryje). Nepaisant mažo dydžio, SC 1 taip pat pašalina iki 99,999% koronavirusų* ir 99,99% tipinių buitinių bakterijų.**
SC 1 Upright
Mažas, siauras, lengvas ir parengtas greitam naudojimui. Pradinio lygio garų šluota įkaista vos per 30 sekundžių, o šviežio vandens bakelį galima bet kada išimti ir papildyti. Prietaise taip pat yra kalkių šalinimo kasetė, užtikrinanti ilgą tarnavimo laiką. Be to, pastatyti ir nuleisti garų valytuvą paprasčiau negali būti: jis paprasčiausiai lieka stovėti vertikalioje padėtyje.
Patobulinta šluostė***
Pilnu garu į priekį valant namus
Higieniškas virtuvės valymas su Kärcher garų valytuvais
Virtuvės valymas
Ar valysite virtuvės įrangą, sienų plyteles, stiklinius ir sintetinius paviršius, gartraukius, kaitlentes, virykles ar kriaukles, SC garų valytuvas padarys virtuvę higieniškai švarią – ir visa tai pasieksite be didelių pastangų.
Grindų valymas
SC garų valytuvas užtikrins maksimalią švarą ir higieną valant akmens, PVC, laminato ar lakuoto parketo grindis – viskas be cheminių priedų liekanų ant paviršiaus.
Vonios valymas
SC garų valytuvas puikiai atlieka darbą ir užtikrina absoliučią higienišką švarą net kai valote sienų plyteles, stiklinius paviršius ir veidrodžius, langus, vonios ir virtuvės įrangą, dušo kabinas, įtrūkimus ir tarpelius.
Lyginimas garais
The Kärcher SI 4 EasyFix Iron su aukštos kokybės garų lygintuvu ir lyginimo lenta sutaupo iki 50% lyginimo laiko ir užtikrina puikius lyginimo rezultatus bei akimirksniu sausus skalbinius.
Vienas įrenginys viskam - dėka plataus priedų asortimento
Ypatingai plati priedų gama, skirta Kärcher garų valytuvams, suteikia daugybę pritaikymo galimybių namuose ir aplink juos.
Garų lygintuvas
Antgaliai
Rankinis antgalis
Šepečiai
Žarnos
Priedų rinkiniai
Kiti priedai
Priedų paieškoje galite rasti jūsų prietaisui tinkančius priedus.
* Valant vienoje vietoje su Kärcher garų valytuvu, kai garinimo trukmė yra 30 sekundžių su maksimaliu garų srautu į valomą paviršių, 99.999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar influenza (išskyrus hepatitis B virusą), yra pašalinami nuo lygių, kietų namų paviršių (bandymo mikrobas: Modified Vaccinia Ankara virus).
** Valant 30 cm/s greičiu su maksimaliu garų srautu tiesiogiai į valomą paviršių, 99.99% tipinių buitinių bakterijų yra pašalinamos nuo lygių, kietų namų paviršių (bandymo mikrobas: Enterococcus hirae).
*** Kruopštus valymas su Kärcher garų valytuvu lemia geresnius valymo rezultatus nei valant rankiniu būdu su šluoste ir plovikliu. Išbandyta vadovaujantis tarptautiniais efektyvumo standartais.