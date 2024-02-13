PATARIMAI, KAIP SUMAŽINTI BLAKIŲ ATSIRADIMO RIZIKĄ
Patalinėms blakėms pakliuvus į bagažą ar transportuojamas prekes, dažnai jų net nepastebime. Dažniausiai jų galima aptikti vietose, kuriose susidaro didelis keleivių srautas. Jos veisiasi tarpuose, įtrūkimuose ir plyšiuose bei už grindjuosčių ir lovų galvūgalių. Jų įkandimai sukelia stiprų niežėjimą. „Kärcher“ siūlo naudoti garų valytuvus, kurie padės kovoti su šių parazitų plitimu nenaudojant cheminių priemonių.
Kova su blakėmis naudojant garų valytuvus
Jei patalpose atsirado blakių, jų atsikratyti gali padėti profesionalios kenkėjų kontrolės tarnybos, kurios tam naudoja specialias chemines medžiagas. Tačiau vabzdžiai tampa vis atsparesni naudojamoms priemonėms. Todėl jei pas jus užsiveisė blakės, prieš imdamiesi veiksmų būtinai pasikonsultuokite su kenkėjų kontrolės tarnyba. Blakių naikinimas nenaudojant cheminių priemonių pagrįstas tuo, kad vabzdžiai ir jų kiaušinėliai žūsta esant aukštesnei nei 60 °C ir žemesnei nei -18 °C temperatūrai.*
Garų naudojimas
Garų valytuvai gali būti naudojami kaip pagalbinė priemonė. Tinkamai naudojant, jais galima sunaikinti ant baldų, sienų ir grindų esančius blakių kiaušinėlius ir nužudyti vabzdžius vandens garais. Svarbu, kad antgalis būtų lėtai vedžiojamas per paveiktą plotą, kad būtų pakankamai laiko garams įkaisti ir jie įsiskverbtų giliai į paviršių. Dirbti reikia judant iš viršaus į apačią: pirmiausia garais valomos užuolaidos ar žaliuzės, o tada žemiau esantys objektai, tokie kaip lovos ar kušetės.
Palyginti su purškiamu insekticidu, garai geriau įsiskverbia į siaurus tarpus, prasiskverbia pro audinius ir nėra toksiški. Taip pat karšti garai gali sunaikinti blakes visose jų gyvavimo stadijose, įskaitant kiaušinėlius.**
Derėtų nevalyti garų valytuvais švelnesnių medžiagų. Storesnių minkštųjų baldų ir čiužinių taip pat nereikėtų valyti garais, nes drėgmės perteklius juos sugadina.
Jei blakės jau išsiritusios, jos gali išaugti iki 8,5 milimetrų dydžio. Todėl senesnius vabzdžius galima pastebėti plika akimi ir susiurbti dulkių siurbliu su HEPA filtru ir maišeliu. Po siurbimo dulkių siurblio maišelį būtina saugiai išmesti. Prieš išmetant, sandarus dulkių siurblio maišelis įdedamas į plastikinį maišelį ir jo turinys apdorojamas insekticidais. Taip pat plastikinį maišelį galima nakčiai palikti šaldiklyje ir po to išmesti į šiukšliadėžę.*
Imkitės prevencinių priemonių, kad anksti pastebėtumėte blakes
Patalinės blakės mėgsta slėptis baldų, sienų ar grindų plyšiuose ir angose, kurios, jei įmanoma, turi būti užsandarintos. Reguliariai tikrinant, ar ant kušečių, lovų apmušalų, čiužinių neatsirado mažų rudų dėmelių ar vabzdžių išnarų, užkrėtimą blakėmis galima nustatyti gana anksti. Blakėms gali būti sunkiau užsiveisti naudojant apsauginius čiužinių ir pagalvių užvalkalus. Higienos priemonės, tokios kaip reguliarus plovimas aukštoje temperatūroje ir siurbimas dulkių siurbliu, taip pat sumažina blakių ir jų kiaušinėlių atsiradimo tikimybę.
Užtikrinkite savo namų švarą ir tvarką, kad patalinėms blakėms būtų sunkiau juose pasislėpti
… Reguliariai tikrinkite, ar ant lovų, čiužinių ir baldų neatsirado blakių požymių, pvz., mažų rudų dėmelių ar vabzdžių išnarų.
... Naudokite apsauginius čiužinių ir pagalvių užvalkalus, kad blakėms būtų sunkiau juose užsiveisti.
… Gera higiena, pvz., skalbinių skalbimas aukštoje temperatūroje ir patalpų siurbimas, sumažina patalinių blakių ir jų kiaušinėlių atsiradimo tikimybę.
… Užtikrinkite, kad balduose, sienose ir grindyse nėra jokių įtrūkimų, plyšių ir spragų, kur blakės galėtų pasislėpti.
... Stenkitės nepirkti naudotų čiužinių ir baldų, nes juose gali būti blakių.
... Kruopščiai apžiūrėkite įsigytus naudotus daiktus.
Keliaujant
… Neišpakuokite bagažo, kol nepatikrinsite, ar kambaryje nėra patalinių blakių veisimosi požymių.
... Viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo vietose stenkitės nepalikti drabužių ant grindų ar ant lovos.
... Po kelionės kruopščiai apžiūrėkite savo bagažą, kad įsitikintumėte, kad į jį nepateko blakių.