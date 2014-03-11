wow

Kampanija ecobooster

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Pamenate tą jausmą, kurį patyrėte, kai jūsų automobilis buvo naujas ir važiuojamoji dalis buvo ką tik išasfaltuota? Kai sodo baldai pirmą kartą išvydo dienos šviesą, o sodo namelio sienos dar nebuvo samanotos? Tai buvo tikra WOW akimirka! Bet juk dulkės, purvas ir nekontroliuojamas augimas nieko nepadarė jums ir jūsų Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiui. WOW jausmas vis dar yra. Susigrąžinkite jį! Jūs ir jūsų Kärcher – įveikite purvą naudodami rimtą jėgą ir darykite tai smagiai. Nešvarų darbą paverskite malonumu. Grąžinkite WOW jausmą.

 

MŪSŲ AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

Kärcher pasaulio gineso rekordo apdovanojimas

„Kärcher“ įteiktas GUINNESS WORLD RECORDS™ apdovanojimas. Įmonė pripažinta šiuo metu geriausiai parduodamu aukšto slėgio plovimo įrenginių prekių ženklu.

KURIS IŠ JŲ YRA TINKAMAS JUMS?

Penki galingi tipai. Produktų asortimentas.

Kai reikia atlikti valymo ir priežiūros darbus, visada galima pasikliauti mūsų aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Tačiau tai dar ne viskas, ką jie gali pasiūlyti. Išskirtinai kompaktiškas dizainas? Arba lengva, patogi, nešiojama ir belaidė konstrukcija? Kiekvienas gaminių asortimentas turi savų privalumų. Idealiai pritaikyti individualiems poreikiams.

Kärcher Home & Garden app

Smart Control

Šiais aukšto slėgio plovimo įrenginiais galima atlikti bet kokį darbą. Integruota „Home & Garden“ programėlė, „Bluetooth“ ryšys ir išmanūs įrangos elementai, tokie kaip „Smart Control“ purškimo pistoletas ir „3-in-1“ daugiafunkcinis purkštuvas.

Power Control trigger gun

Power Control

Didelė galia, „Home & Garden“ programėlė ir galingi priedai, tokie kaip „Power Control“ purškimo pistoletas su ekranu arba „Vario Power“ purkštuvas – švelnus ir veiksmingas valymas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Standard Range

Standard

Viskas, ko reikia veiksmingam valymui: paprastas valdymas, pakankama galia įvairių valymo užduočių atlikimui ir sumanios komplekte esančių priedų laikymo galimybės.

Kärcher K 7 Compact

Classic

Visi mėgstantys kompaktiškus ir mobilius įrenginius čia tikrai ras puikų pagalbininką. Neužimantys daug vietos, lengvai sandėliuojami ir visada greitai paruošiami naudojimui. Turintys sumanią, integruotą žarnos laikymo įrangą.

Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

Battery

Skirta vietoms, kuriose nėra elektros šaltinio. Belaidis, patogus, mobilus ir lankstus bei pasižymintis galia, kai jos reikia.

SMART CONTROL

Pirmieji aukšto slėgio plovimo įrenginiai valdomi programėle

Tai aukščiausia klasė! „Kärcher Smart Control“ įrenginiai yra pirmieji aukšto slėgio plovimo įrenginiai, kuriuos galima valdyti programėle. Kad ir ką reikia išvalyti, išmaniosios programėlės konsultantas pateikia tinkamus nustatymus ir tiesiogiai iš išmaniojo telefono juos siunčia į „Kärcher“ gaminį. Visada tinkamas slėgis, visada tinkami priedai, užtikrinantys optimalius valymo rezultatus.

Pramoninis standartas

„Kärcher“ – tai valymas aukštu slėgiu. Ypač didžiuojamės savo „Smart Control“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Kurdami šiuos aukšto slėgio plovimo įrenginius – nuo prieigos prie išmaniosios programėlės ir jos valdymo iki įrenginyje esančio purškimo pistoleto bei daugiafunkcinio „3-in-1“ purkštuvo – pasitelkėme savo ilgametę patirtį.

Į „Smart Control“ asortimentą įeina K 5 ir K 7 klasės įrenginiai.

Application Consultant

Programėlės konsultantas

Programėlės konsultantas praktiškai pataria, kaip atlikti įvairius valymo darbus ir valyti įvairius objektus, pavyzdžiui, kaip nustatyti optimalų slėgio lygį valomam objektui, ir siunčia reikiamus nustatymus į įrenginį.

Boost mode

„Boost“ režimas

„Smart Control“ prietaisai turi papildomos galios didinimo režimą „Boost“. Didesnis slėgis naudojamas 30 sekundžių, taigi net ir sunkiau įveikiami nešvarumai nebus problema. Režimą „Boost“ galima įjungti naudojant purškimo pistoletą arba programėlę.

Equipment details

Viskas, ko jums reikia

Su tokiomis sumaniomis įrangos detalėmis, kaip „Smart Control“ purškimo pistoletu, daugiafunkciniu purkštuvu „3-in-1“ ir „Plug 'n' Clean“ valymo priemonių sistema, galėsite ramiai įveikti bet kokį naują valymo iššūkį.
 

Power Control

Taip atrodo šiuolaikiškas aukšto slėgio valymas

Valymas reikalauja tinkamų technologijų. „Power Control“ asortimento prietaisuose jų gausu. Visapusiška galia, išmanūs patarimai ir patvarūs priedai. Pavyzdžiui, „Power Control“ purškimo pistoletas turi ekraną, kuriame rodomas nustatytas slėgis, o pasukus purškimo antgalį galima lengvai perjungti slėgio režimo į valymo priemonės režimą. Arba programėlė „Home & Garden“, kuri rodo, kokios technologijos padės jūsų aukšto slėgio plovimo įrenginiui valyti dar švelniau ir efektyviau.

Vanduo – naudojant „Kärcher“

“Power Control“ aukšto slėgio plovimo įrenginiai turi įspūdingą funkcijų paketą. Dėl ištraukiamos teleskopinės rankenos prietaisus lengva ir patogu transportuoti bei laikyti. Priklausomai nuo modelio, aukšto slėgio plovimo įrenginiai turi skirtingus valymo priemonės papildymo sprendimus, įskaitant talpą arba „Plug 'n' Clean“ sistemą. Pradedant K 3 modelio įrenginiais, nustatytą slėgį galima matyti ant purškimo pistoleto. Dėl to dabar galima valyti daug švelniau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.

„Power Control“ asortimentą sudaro K 2, K 3, K 4 ir K 5 klasės įrenginiai.

Standard

Naujasis standartas

Mūsų „Standard“ modelio aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra tokie pat funkcionalūs ir pritaikyti svarbiausiems dalykams, kaip ir atsispindi jų konstrukcijose. Asortimente galima rasti įrenginių, tenkinančių visus poreikius: nuo lengvų ir kompaktiškų, skirtų naujokams, pradedantiems valyti aukštu slėgiu, iki didelės galios modelių su vandeniu aušinamais varikliais, skirtų sudėtingoms valymo užduotims. Tai reiškia, kad kiekvienas gali patirti „WOW“  efektą.

Viskas, ko jums reikia

Viskas, ko reikia veiksmingam valymui: paprastas valdymas, pakankama galia įvairių valymo užduočių atlikimui ir sumanios komplekte esančių priedų laikymo galimybės.

Standartinį asortimentą sudaro K 2, K 3, K 4, K 5 ir K 7 klasės prietaisai.

Classic

Kärcher Classic pressure washer

Tiesiog galingas

Mūsų „Classic“ serijos aukšto slėgio plovimo įrenginys yra įrodymas, kad nebūtina būti dideliu, norint pasiekti didelių tikslų. Šie modeliai tiesiog daro tai, ką turi daryti – puikiai valyti. Jie geba tai užtikrinti, nes yra suprojektuoti taip sumaniai ir kompaktiškai, kad juos galima gabenti visur, kur tik jų gali prireikti, o sandėliuojami jie neužima daug vietos – tiek automobilio bagažinėje, tiek, atlikus darbus, ant lentynos rūsyje. Be to, juos neįtikėtinai lengva naudoti. Trumpai tariant, tai puikūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai tiems, kurie tiesiog nori valyti dideliu slėgiu.

Jokių kompromisų

Dėl „Kärcher“ išskirtinės galios ir tikslumo akimirksniu išvalysite vidinį kiemą ar išblizginsite automobilį. Mūsų „Classic“ aukšto slėgio plovimo įrenginius lengva transportuoti ir sandėliuoti, jie taip pat užtikrina efektyvų valymą.

„Classic“ asortimentą sudaro K 2, K 3, K 4 ir K 5 klasės įrenginiai.

Battery

Per toli nuo elektros lizdo. Visai šalia nešvarumų.

Suteikite švytėjimo net ir nenaudodami elektros: akumuliatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys skirtas įvairioms užduotims, pvz., mažiems automobiliams, motociklams, dviračiams, valtims ar kitiems nedideliems valymo darbams namuose. Dėl iki 14 minučių trunkančio akumuliatoriaus darbo laiko galite atlikti valymą be jokių laidų. Valydami aukšto slėgio pistoleto analoginiame ekrane visada matysite pasirinktą režimą.

Valymas aukštu slėgiu be jokių laidų

Nėra elektros lizdo? Jokių problemų! K 2 akumuliatoriniai slėginiai plovimo įrenginiai iš 36 V „Kärcher Battery Power“ platformos suteikia lankstumo valymo užduotims. Nesvarbu, ar tai būtų sodo baldai, šiukšliadėžės, maži automobiliai ar net valtys – akumuliatorinis prietaisas yra idealus įrankis bet kokios mažesnės apimties valymo užduoties atlikimui namuose.

Mobilusis valymas: bet kur ir bet kuriuo metu.

Reikia šiek tiek daugiau mobilumo? Naudodami praktiškus „Kärcher“ žemo ir vidutinio slėgio plovimo įrenginius, nešvarumus galite pašalinti vietoje, užuot vežęsi juos namo. Akumuliatoriaus ir vandens talpos arba siurbimo žarnos dėka mūsų sprendimai yra visiškai nepriklausomi nuo vandens ir elektros jungčių.

The Home & Garden Aplikacija

Ko verta galia, jei ji nėra išmani? Nieko! Štai kodėl Smart Control asortimento įrenginiai yra ne tik galingi, bet ir sukurti panaudojant didžiulę Kärcher patirtį. Bluetooth ryšiu galite lengvai prijungti Smart Control aukšto slėgio plovimo įrenginį prie savo išmaniojo telefono naudodamiesi Home & Garden aplikacija. O naudodamiesi mūsų ekspertų patarimais, esančiais programėlėje, galite sugrąžinti tiesiog WOW įvaizdį daiktams, kuriuos valote retai arba pirmą kartą – kaip tikras ekspertas.

PRIEDAI IR VALYMO PRIEMONĖS

Svarbiausia – tinkama komplektacija! Tinkamas įrenginio, priedų ir valymo priemonių derinys nepalieka jokių šansų net labiausiai įsisenėjusiems nešvarumams. Su tinkamais sistemos priedais, galima žymiai praplėsti įrenginio taikymo galimybes.

Mūsų naujiena - priedas „eco!Booster!“

eco!Booster“ tinka visiems „Kärcher“ „Home & Garden“K2,K3, K 4, K 5 ir K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. 
* Lyginant su plokščios srovės antgalio valymo našumu.
** Remiantis 50 % didesniu paviršiaus plotu, kurį galima išvalyti naudojant tą patį energijos ir vandens kiekį, palyginti su plokščia srove.
 

eB_K2_3

eco!Booster 120“, skirtas K 2 ir K3 modeliams

eco!Booster 120“ tinka visiems „Kärcher“ K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Čia galite greitai rasti savo K 2 ir K3 aukšto slėgio plovimo įrenginiui tinkamą modelį.

Kärcher eco!Booster 130 for K 4

eco!Booster 130“, skirtas K 4 modeliams

eco!Booster 130“ tinka visiems „Kärcher“ K 4 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Čia galite greitai rasti savo K 4 aukšto slėgio plovimo įrenginiui tinkamą modelį.

Kärcher eco!Booster 145 for K 5

eco!Booster“ 145, skirtas K 5 modeliams

eco!Booster 145“ tinka visiems „Kärcher“ K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Čia galite greitai rasti savo K 5 aukšto slėgio plovimo įrenginiui tinkamą modelį.

Kärcher eco!Booster 180 for K 7

eco!Booster“ 180, skirtas K 7 modeliams

eco!Booster 180“ tinka visiems „Kärcher“ K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Čia galite greitai rasti savo K 7 aukšto slėgio plovimo įrenginiui tinkamą modelį.

Slėginių plovimo įrenginių priedai

Kärcher siūlo labai platų priedų ir plovimo priemonių asortimentą. Tai reiškia, kad galime išspręsti visas jūsų valymo problemas, kad ir kokios specifinės jos būtų. Mūsų priedus galima lengvai prijungti prie bet kurio slėginio plovimo įrenginio dėl paprastos tvirtinimo sistemos.

PRIEDŲ Paieška

Slėginių plovimo įrenginių plovikliai

Naujoji Kärcher valymo priemonių karta sukėlė šiokį tokį sąmyšį dėl pritaikyto principo 3-in-1. Kartu su puikiomis valymo savybėmis šie daugiafunkciniai produktai švelniai prižiūri ir patikimai apsaugo bei sutaupo naudotojui daug laiko ir pastangų. Naudodama atsinaujinančius ir natūralius išteklius, Kärcher skiria dar didesnį dėmesį tvarumui. Dar daugiau, butelis taip pat pasižymi sumaniu ir išskirtiniu dizainu. Ar kalbėtume apie jo prijungimą (Plug 'n' Clean), valymo priemonės talpos užpildymą ar apie talpą, iš kurios valymo priemonė yra siurbiama per pasiurbimo žarnelę, naujosios valymo priemonės tinka visiems aukšto slėgio plovimo įrenginiams.

Mūsų valymo priemonių paieškoje rasite tinkamą valymo priemonę jūsų Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiui.

"WOW" namas

Kärcher aukšto slėgio įrenginiai

Daugiau nei 70 metų Kärcher tobulina aukšto slėgio valymo procesą ir inovacijų dėka siūlo klientams naujo lygio valymo patirtį. Yra daug įvairių priežasčių, kodėl verta naudoti Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginį – tapkite WOW šeimos dalimi.

Technologija esanti žingsniu priekyje

Iki 50 % laiko, vandens ir energijos taupymas

Kokybė, kurią galite pamatyti ir jausti

Patikima prekės ženklo kokybė ir patikimumas

Patirties sukurtas pasitikėjimas

Valymo pramonės pionierius ir rinkos lyderis

Tvarumas, padedantis žmonijai ir aplinkai

Žiedinės ekonomikos rėmimas ir teršalų mažinimas visoje vertės grandinėje

Produktų įvairovė

Tinkamas įrenginys kiekvienai užduočiai; tinkamas priedas kiekvienam pritaikymui


WOW Namai

Aukšto slėgio plovimo įrenginių pritaikymo sritys

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai ir pats efektyviausias būdas plauti lauke ir juos ypatingai paprasta naudoti: prijunkite prietaisą prie vandens šaltinio ir įjunkite į tinklą, atsukite čiaupą, įjunkite aukšto slėgio plovimo įrenginį ir leiskite plovimo linksmybėms prasidėti! Pritaikydami specialius priedus, prietaisus galite paversti tikrais universalais: ar šveisti vandeniu, ar vamzdžiams, terasoms bei latakams valyti, taikymo galimybės yra praktiškai neribotos. Be to, vandens slėgis visada didžiausias prie pat purkštuko. Tai reiškia, kad sunkiai įveikiamas purvas lengviau nuplaunamas, kai antgalis laikomas mažu atstumu. Plaunant mažiau purvinas vietas arba jautrius paviršius, šis atstumas atitinkamai didesnis. Mūsų pavyzdžiai iš praktikos rodo, kad geriausius valymo rezultatus pasieksite su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.

  • dviračiai
  • sodo mašinos ir įrankiai
  • sodo/terasos/balkono baldai
  • tvorelės ir mažesni sodo takai ir takeliai
  • motociklai ir motoroleriai
  • nedideli automobiliai
  • lauko laiptai ir didesni sodo takai
  • vidutinio dydžio automobiliai ir universalai
  • plytų ir akemns sienos
  • kemperiai ir visureigiai
  • baseinai ir dideli kiemo plotai
  • visos namo ir jo fasado valymo užduotys
PRAKTINĖ PATIRTIS „KNOW-HOW“: PATARIMAI, KAIP VALYTI LAUKO TERITORIJĄ

Parinkome keletą praktinių pavyzdžių, kad parodytume, kaip pasiekti geriausių rezultatų naudojant slėginį plovimo įrenginį. Mūsų skiltyje "VALYMO IR PRIEŽIŪROS PATARIMAI" rasite išsamių patarimų ir informacijos apie lauko teritorijų valymą ir priežiūrą.

Kärcher dirt blaster

Samanotas grindinys ir sienos

Kadangi samanos ne tik suformuoja storą sluoksnį ant grindinių, bet ir išlieka grindinio akmenų porose, rotacinis antgalis naudojamas samanoms pašalinti. Jis sukuria besisukančią srovę, kuri sujungia siauros srovės plovimo jėgos ir plokščios srovės padengiamo ploto privalumus.

Kärcher special accessories and detergents

Transporto priemonės

Kärcher specialūs priedai ir valymo priemonės užtikrina visapusišką ir švelnią automobilio priežiūrą. Kad jūsų automoblis spindėtų atlikus vos kelis veiksmus, pirmiausia aukšto slėgio srove pašalinkite stambų purvą, tuomet ant radiatoriaus grotelių, bamperio ir priekinio stiklo užpurkškite vabzdžių valiklio. Ant ratlankių purkškite ratlankių valiklio. Padenkite automobilį valymo priemone naudodami specialią funkciją arba putų srovę su Kärcher automobilų šampūnu ir leiskite priemonei pradėti veikti. Galiausiai, nuvalykite automobilį šepečiu nuo apačios iki viršaus, kad būtų optimaliai išnaudota valymo priemonių galia.

T-Racer surface cleaner

Terasos

Mūsų T-Racer terasų valymo įrenginiai yra optimalus sprendimas greitam ir efektyviam didelių lauko plotų valymui, užtikrina 50 procentų greitesnius darbo rezultatus nei valant purškimo antgaliu. Įrenginiai suteikia galimybę individualiai pritaikyti purkštukų atstumą prie valomo paviršiaus. Pavyzdžiui, kietus paviršius, tokius kaip akmuo ar betonas, galima valyti nusistatant atstumą pagal poreikį, kaip ir jautrius paviršius. Besisukanti rankena su dviem aukšto slėgio purkštukais sukuria vadinamąjį Hovercraft efektą, leidžiantį paviršiaus valymo įrenginiui lengvai slysti paviršiais. Tai reiškia, kad T-Racer ypač lengva manevruoti valant. Ergonomiškos rankenos dėka taip pat galima optimaliai nuvalyti net vertikalius paviršius, kaip ir garažo vartus. Kitas privalumas: korpusas apsaugo naudotoją ir sienas nuo vandens purslų, taškymosi į šonus.

Vario Power and multi power jet spray lance

Kiemo plytelės

Naudojant Kärcher slėginį plovimo įrenginį purvą nuo akmeninių terasos plytelių galima pašalinti itin greitai ir efektyviai. Šiam tikslui idealiai tinka mūsų "T-Racer" ir elektriniai šveitimo įrenginiai paviršiams valyti.

High-pressure cleaner accessories

Sodo baldai

Su Kärcher sodo valymo rinkiniu lengvai panaikinkite negražias žymes ant sodo baldų, atsiradusias dėl užteršto oro, ar per praėjusią žiemą. Atspariam purvui rekomenduojame Kärcher valymo šepetį ir ploviklį.

Kärcher wash brush

Stikliniai paviršiai ir oranžerijos

Naudojant tinkamą ploviklį ir priedus, pavyzdžiui, teleskopinį purkštuvą, stiklinius paviršius valyti dar niekada nebuvo taip paprasta. Pašalinkite viską - nuo žiedadulkių iki oro taršos - ir akimirksniu turėkite aiškų vaizdą.