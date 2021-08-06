EFEKTYVŪS DEZINFEKCIJOS IR HIGIENOS SPRENDIMAI
Nesvarbu paviršiai, objektai, grindys ar net aplinkos oras, ligų sukėlėjai, tokie kaip virusai, bakterijos ar grybeliai, yra visur. Mūsų imuninė sistema negali būti atspari visiems sukėlėjams, tai įrodė koronavirusas. Naudojant efektyvius dezinfekcijos ir higienos sprendimus, Kärcher siūlo individualų sprendimą kiekvienam poreikiui, kiekvienai aplinkai ir kiekvienai užduočiai - čia dabar ir ateityje.
Grindų plovimo įrenginiai
Dulkių siurbliai
Higiena be kompromisų. Su proporcijos jausmu.
Biuras nėra operacinė, mokykla nėra restorano virtuvė, o uždaras procedūrų kambarys - ne viešbučio lauko baseino zona. Štai kodėl nėra vienos dezinfekavimo ir higienos priemonės iš Kärcher visoms dezinfekavimo užduotims įvykdyti, o produktai yra individualiai pritaikomi pagal reikalavimus, kurie garantuoja reikalingą higienos lygį individualiu atveju.
Infekcijų prevencija prasideda tinkamai subalansuota valymo ir higienos koncepcija. Kaip patikimas partneris, atsakantis į klausimus, susijusius su valymu ir higiena, mes labai džiaugiamės galėdami jums patarti, kartu su jumis išanalizuoti jūsų poreikius dezinfekcijos ir higienos priemonių klausimais, parengti planą ir tik tada rekomenduoti jums tinkamus produktus iš mūsų plataus asortimento, kiekvienu atveju. Nuo cheminių dezinfekavimo priemonių iki terminio dezinfekavimo prietaisų, tokių kaip garų valytuvai ar karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, iki oro valytuvų, kurių filtravimas atitinka jūsų poreikius, mūsų sprendimai yra puikiai suderinti ir natūraliai sertifikuoti pagal Europos standartus.
Terminė dezinfekcija
Šiluma yra labai efektyvi ir patikima priemonė mikroorganizmams neutralizuoti ar naikinti net ir esant trumpam kontaktiniam laikui. Kärcher tai gali įrodyti su karšto vandens aukšto slėgio įrenginiais, garų siurbliais ir gariniais dulkių siurbliais. Užsakytais nepriklausomais laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad karštis efektyvus naikinant ligų sukėlėjus, nes veikia kaip dezinfekcinė priemonė.
Terminės dezinfekcijos savybės
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, garų valytuvai ir gariniai dulkių siurbliai iš Kärcher veikia antibakteriškai ir neautralizuoja virusus, sukeliančius tokias ligas kaip COVID-19, gripas, kiaulytė, tymai, Ebola ar Hanta, ir adenovirusą, rotavirusą ir norovirusinius patogenus, dažnai randamus ligoninėse, globos namuose, mokyklose ir vaikų darželiuose.
Temperatūrai atsparūs kietieji paviršiai ir lauko aplinkoje esantys paviršiai, arba kiti paviršiai ir vietos, kur cheminės dezinfekcijos atlikti negalima arba neįmanoma, šioje aplinkoje ypač tinkama išeitis apdorojimas karštu vandeniu arba vandens garais.
Terminės dezifekcijos privalumai
- Visiškai be cheminių priedų
- Ant valomų paviršių nelieka (priemonių) likučių
- Taupomas laikas, nes nereikia papildomo skalavimo
- Neleidžia daugintis ligų sukėlėjams
- Karštas vanduo - geriausias pasirinkimas lauko zonoms
Kärcher terminės dezinfekcijos sprendimai
Garų valytuvai ir dulkių siurbliai
Su papildomais priedais, dezinfekuojantys garų valytuvai ir gariniai dulkių siurbliai iš Kärcher, kurių valymo rezultatai sertifikuoti pagal Europos standartą EN 16615, veikia antibakteriškai ir turi antivirusines savybes; tai reiškia, kad jie padeda suvaldyti labiausiai paplitusių bakterinių ir virusinių infekcijų epidemijas. Jie tinka palaikyti švarai ant stalviršių ir grindų virtuvėse, tualetuose, persirengimo kambariuose ir sveikatos priežiūros patalpose, svetingumo įstaigose ir viešosiose patalpose.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, kurių šildymo galia didesnė kaip 65°C, o kontaktinis laikas yra viena minutė, sukuria dezinfekcinį poveikį, kurį patvirtino nepriklausoma laboratorija, todėl idealiai tinka naudoti lauke ir didelių plotų paviršiams plauti.
Dezinfekcija cheminėmis priemonėmis
Cheminė dezinfekcija leidžia ligų sukėlėjus, esančius ant objektų ar paviršių, sunaikinti arba neutralizuoti naudojant specialiai sukurtas dezinfekavimo priemones. Kita vertus, į sanitarinės švaros sąvoką įeina ir profilaktinė dezinfekcija (arba įprasta dezinfekcija), nes ji įprastai atliekama ir už ligoninių globos namų ribų.
Cheminės dezinfekcijos savybės
Priklausomai nuo naudojimo srities ir apdorojamo paviršiaus, rekomenduojama naudoti skirtinas medžiagas, tokias kaip alkoholiai, alkilaminai, ketvirtiniai amonio junginiai, arba chloro junginiai. Šiuo atveju valymo priemonės pasirinkimas turi būti kruopščiai apgalvotas - mums bus malonu jums patarti renkantis tinkamiausią priemonę.
Kärcher dezinfekavimo priemonės ir dezinfekciniai valikliai yra tinkami, jei jie patvirtinti naudojimui kietiems ir tekstiliniams paviršiams sveikatos priežiūros, viešosiose įstaigose, mokyklose, vaikų darželiuose, virtuvėse, valgyklose, sporto įstaigose ir daugelyje kitų vietų. Jie yra efektyvūs prieš daugybę ligų sukėlėjų ir sužavės jus trumpu veikimo laiku, mažomis dozėmis ir medžiagų suderinamumu. Platus Kärcher rankinio valymo įrangos asortimentas garantuoja pritaikymą pagal poreikiu
Cheminės dezinfekcijos privalumai
- Galimybė valyti ir dezinfekuoti vienu žingsniu net ir mažiausius paviršius
- Nesudėtingas, laiką taupantis priemonės paskirstymas purškimo buteliuko ir šluostės pagalba
- Patikimai naikina visus bakterijas ant visų paviršių, taip pat plyšiuose, grioveliuose ir sujungimuose
- Efektyviausias džiuvimo laikotarpiu
- Galima greitai ir reguliariai dezinfekuoti daug užterštus paviršius.
Kärcher cheminės dezinfecijos sprendimai
Dezinfekcija rankiniu būdu
Kärcher dezinfekciniai valikliai ir dezinfekavimo priemonės idealiai tinka dezinfekuoti rankiniu būdu šluostės pagalba, jų įvairovė yra sertifikuota pagal standartus, įskaitant EN 14476 standartą. Naudojamas kartu su plačiu paviršių ir grindų vienkartinių ir daugkartinio naudojimo tekstilės gaminių asortimentu ir šluotų sistemoms, jos taip pat tinka išankstiniam valymui.
Purškimo sistemos
Purškimo sistemos iš Kärcher naudojamos visur, kur neįmanoma nuvalyti dezinfekcijos, pvz., Sunkiai pasiekiamose vietose (plyšiuose) ar dideliems plotams dezinfekuoti.
Grindų plovimo įrenginiai
Dideliems plotms, kurių dydis apie 500 m² ar daugiau, rekomenduojame rankinę valymo šluostę pakeisti galingu grindų plovimo įrenginiu. Purškimo dezinfekcijos rinkinys ir integruotas purškimo antgalis leidžia dezinfekuoti nepatogiai valomas detales, šiukšlių dėžės, informacines lentas, besisukančias duris, roletus ir kt.
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Aukšto slėgio valymo įrenginiai iš Kärcher yra idealus įrankis naudoti kartu mūsų dezinfekciniu valikliu RM 732 ir dezinfekciniu skysčiu RM 735 pritaikyti naudoti tokiose vietose kaip tualetai ir baseinai, taip pat komercinės virtuvės, šaldymo sandėliai ir skerdyklos. Šis metodas garantuoja greitą ir patikimą dezinfekciją.
Oro valymas ir infekcijų prevencija filtrų pagalba
Paviršiai gali būti lengvai ir be jokių problemų nuvalomi ir dezinfekuojami vienu metu, dezinfekuojami naudojant dezinfekavimo priemones ar terminių dezinfekcijos priemonių pagalba. Ligų sukėlėjų neišvengsime dėl aplinkos ore esančių dalelių, užterštų virusais, o tai kelia dar didesnį pavojų sveikatai. Prieš virusams prisirišant prie dulkių dalelių ir nukritus ant grindų, jie valandų valandas išlieka gyvybingi ore, todėl žmonės gali juos įkvėpti.
Infekcijų prevencija oro filtrų pagalba
Aukštos kokybės Kärcher oro valytuvai ir dulkių siurbliai, kuriuose integruoti aukštos kokybės HEPA-14 filtrai, užpildo svarbią infekcijų prevencijos spragą. Kärcher oro valytuvai kelis kartus per valandą perfiltruoja patalpos orą per HEPA-14 filtravimo sistemą, kuri patikimai pašalina daleles, bakterijas ir ligų sukėlėjus. Tokiu būdu išvalytas oras sumažina užkrečiamųjų dalelių kiekį ir virusų koncentraciją aplinkos ore taip palaikydamas tyresnį orą.
Dulkių siurbliai su HEPA-14 filtru patikimai ir efektyviai pašalina virusus su dalelėmis, kurios kaupiasi ant grindų paviršių. Kärcher oro valytuvai ir dulkių siurbliai tinka visoms mokyklų, biurų, gastronomijos, mažmeninės prekybos patalpoms prižiūrėti ir, žinoma, gydymo įstaigų švaros lygiui palaikyti.
Filtravimo privalumai
- HEPA-14 filtro pluošto tinklelis patikimai sulaiko net mažiausias daleles
- Atskiria ligų sukėlėjus, tokius kaip virusai, bakterijos, pelėsių sporos, įkvepiamos dalelės ir dulkių rūšys.
- Sumažina infekcijų kurias sukelia mikrobai ir aerozoliai riziką
Kärcher filtravimo sprendimai oro valymui ir infekcijų prevencijai
Oro valytuvai
Kärcher oro valytuvas AF 100 gali būti su HEPA-14 filtru (atitinka EN 1822 standartą). Šis derinys leidžia filtruoti orą šešis kartus per valandą patalpose, kurių plotas ne didesnis kaip 35 m², iš aplinkos oro atskiriant bent 99,995%* potencialiai virusų turinčių aerozolių.
* Esant 2,5 metrų lubų aukščiui ir filtruojant orą šešis kartus per valandą. Galima naudoti kelis įrenginius vienu metu, jei reikia viso patalpos plotas yra didesnis.
Dulkių siurbliai
Kärcher sausojo valymo dulkių siurbliuose, tokiuose kaip T 11/1 Classic HEPA arba T 10/1 Adv HEPA, integruotas HEPA-14 filtras, kuris patikimai atskiria 99,995% virusų dalelių (patikrintas pagal EN 1822/2019 ir DIN EN 60335-2-69). Šie siurbliai yra labai tylūs, todėl tinka naudoti tose vietose, kur triukšmo lygis turi būti ypač žemas, pavyzdžiui, ligoninėse ar viešbučiuose.