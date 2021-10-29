Oro valymas ir infekcijų prevencija filtrų pagalba
Aplinkos ore yra visų rūšių nematomų aerozolių, kenksmingų medžiagų, patogenų, dulkių ir žiedadulkių. Kärcher HEPA filtrai, integruoti Kärcher dulkių siurbliuose ir oro filtruose, efektyviai valo orą pašalindami šias nepageidaujamas daleles. Dalelės įstringa filtre, kur suyra – net ir esant drėgnesniam orui. Tai patikimai sumažina patogenų koncentraciją patalpose ir su tuo susijusią infekcijos riziką.
Oro valytuvai
Kärcher oro valytuvas AF 100 gali būti su HEPA-14 filtru (atitinka EN 1822 standartą). Šis derinys leidžia filtruoti orą šešis kartus per valandą patalpose, kurių plotas ne didesnis kaip 35 m², iš aplinkos oro atskiriant bent 99,995%* potencialiai virusų turinčių aerozolių.
* Esant 2,5 metrų lubų aukščiui ir filtruojant orą šešis kartus per valandą. Galima naudoti kelis įrenginius vienu metu, jei reikia viso patalpos plotas yra didesnis.
Dulkių siurbliai
Kärcher sausojo valymo dulkių siurbliuose, tokiuose kaip T 11/1 Classic HEPA arba T 10/1 Adv HEPA, integruotas HEPA-14 filtras, kuris patikimai atskiria 99,995% virusų dalelių (patikrintas pagal EN 1822/2019 ir DIN EN 60335-2-69). Šie siurbliai yra labai tylūs, todėl tinka naudoti tose vietose, kur triukšmo lygis turi būti ypač žemas, pavyzdžiui, ligoninėse ar viešbučiuose.
Užkirskite kelią infekcijoms: sumažinkite mikrobų kiekį patalpų ore, oro valytuvų pagalba
Tikslingas mikrobų pašalinimas iš patalpų oro: oro valytuvas AF 100 su High-Protect-13-Solution arba HEPA-14-Solution filtrais sumažina kenksmingų ir kietųjų dalelių, tokių kaip aerozoliai, kiekį patalpų ore, todėl sumažinama mikrobų paplitimo po patalpas rizika.
Kokiu principu veikia oro valytuvai?
Oro valytuvų veikimo principas paprastas: Kärcher oro valytuvas AF 100 užtikrina patalpos oro cirkuliaciją, perfiltruoja jį, pašalina daleles, aerozolius ir patogenus per savo sudėtingą filtrų sistemą ir grąžina išvalytą orą atgal į patalpą. Šis procesas potencialiai sumažina virusų, bakterijų, sporų, mielių ir kitų patogenų koncentraciją patalpose. Proceso metu dujines daleles sulaiko aktyviosios anglies filtras, o kietąsias daleles, pvz., aerozolius, surenka aukštos kokybės HEPA filtrai.
Kärcher oro valytuvą AF 100 galima naudoti su ypač efektyviais H-13 arba HEPA-14 filtrais (HEPA versija patvirtinta pagal EN 1822 standartą) ir išvalo iki 550 m³ oro per valandą. Dėl to jis tinkamas naudoti patalpose, kurių plotas iki 35 m².*
Filtras HEPA-14-Solution, sulaiko daleles, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,1 µm, atskyrimo procentas yra 99,995%, efektyviai apsaugo nuo visų tipų patogenų, pvz., su dalelėmis surištų virusų, bakterijų, sporų ar mielių, todėl padeda išvengti infekcijų.
* Remiantis 2,5 m lubų aukščiu ir šešiais oro filtravimais per valandą. Gali būti naudojami keli įrenginiai, atsižvelgiant į bendrą kambario dydį.
Oro valymo privalumai valant oro valytuvu
- Tankus atskyrimo tinklas HEPA-14 filtre patikimai sulaiko net mažiausias daleles
- Nuolat filtruoja užterštą patalpų orą
- Pašalina bakterijas, alergenus, kvapus
- Atskiria visus patogenus, tokius kaip virusai, bakterijos, pelėsių sporos, įkvepiamos dalelės ir dulkių rūšys
- Sumažina mikrobų ir aerozolių užkrato riziką
Pagerina oro kokybę
Kur oro valytuvai pritaikomi?
Klasėse, restoranuose, gydytojų kabinetuose, laukiamuosiuose, biuruose, administracinėse patalpose parduotuvėse, ar uždarose patalpose, kurių negalima tinkamai vėdinti, dėl pastato apribojimų ar šaltos išorės temperatūros, Kärcher oro valytuvas gali būti labai naudingas. Kur tik įmanoma, kaip ir poliklinikų laukiamuosiuose, oro valytuvai turėtų stovėti netoli laukiančių žmonių, kad iškvepiamas oras būtų filtruojamas.
Užkirskite kelią infekcijai dulkių siurblių su HEPA-14 filtrais pagalba
Kärcher sauso valymo dulkių siurbliuose, tokiuose kaip T 11/1 Classic HEPA arba T 10/1 Adv HEPA, integruotas didelio našumo HEPA-14 filtras, kuris patikimai išfiltruoja 99,995 % su dalelėmis surištų virusų (sertifikuotas pagal EN 1822/). 2019 m. ir DIN EN 60335-2-69 standartus), sulaiko patogenus iš filtruojamo oro. Šie įrenginiai yra labai tylūs, todėl tinka vietose, kur triukšmas turi būti minimalus, pavyzdžiui, ligoninėse, viešosiose įstaigose ar viešbučiuose.
Kaip veikia oro valymas dulkių siurblių pagalba?
HEPA sauso valymo dulkių siurblio iš Kärcher veikimo principas grindžiamas dviem pagrindiniais veiksniais: pirma, neprilygstama siurbimo galia ir, antra, itin efektyviu HEPA-14 filtru, kuris yra integruotas į dulkių siurblį. Tankus filtro tinklelis sulaiko net mažiausias daleles, tokias kaip SARS-CoV-2 viruso dalelės.
Jei virusas atsiranda kosint, jis dideliais lašeliais juda patalpos ore (aerozoliuose yra 50 000–500 000 atskirų lašelių), tada prilimpa prie ore esančių dulkių dalelių ir nukrenta ant grindų. Siurbiant dulkių siurbliu, kuriame sumontuotas didelio našumo HEPA-14 filtras, pvz., Kärcher T 11/1 Classic HEPA, dauguma šių dalelių, kurios yra užterštos mikroorganizmais (pvz., virusais), gali būti pašalintos filtro pagalba. Tokiu būdu Kärcher dulkių siurbliai su įmontuotais HEPA-14 filtrais yra labai naudinga priemonė apsisaugoti nuo infekcijos.
HEPA-14 filtro keitimas negali būti paprastesnis, nereikia jokių įrankių. Tačiau norint gauti visą naudą iš filtro efektyvumo, filtro maišelį reikia reguliariai keisti – intensyviai naudojant, filtro maišelį rekomenduojama keisti kas dvi savaites, o filtrą HEPA-14 – kas keturias savaites. Keičiant filtrų maišelius ar HEPA-14 filtrus, kurie gali būti užkrėsti patogenais, tokiais kaip virusai, bakterijos, mielės ar sporos, būtina dėvėti tinkamas asmens apsaugos priemones ir laikytis atitinkamų higienos ir (arba) dezinfekcijos nurodymų.
Dulkių siurblių su HEPA-14 filrais privalumai
- Išvalo 99,995 % su dalelėmis surištų virusų, bakterijų, pelėsių sporų, įkvepiamų dalelių ir dulkių (patikrinta pagal EN 1822/2019 ir DIN EN 60335-2-69 standartus)
- Sumažina užkrato nuo cirkuliuojančių mikrobų riziką
Dulkių siurblių su HEPA-14 filtrais pritaikymo galimybės
Idealiai tinka vietoms, kur higiena svarbiausia pvz., ligoninėse, senelių ar globos namuose ir vaikų darželiuose, ir vertas įprastinių higienos priemonių biuruose, valgyklose ar parduotuvėse.
Kärcher professional dulkių siurbliai su HEPA-14 filtrais
Šie profesionalūs Kärcher dulkių siurbliai arba turi įmontuotą HEPA-14 filtrą arba šis filtras gali būti integruojamas vėliau:
- T11/1 Classic HEPA sauso valymo dulkių siurblys
- T 10/1 Adv HEPA sausas dulkių siurblys
HEPA-14 filtras: higieniškas sprendimas švaresniam patalpų orui
HEPA-14 filtras: higieniškas sprendimas švaresniam patalpų orui
Kasdien susiduriame su virusais, bakterijomis, smulkiomis dulkėmis ir alergenais, kurie cirkuliuoja patalpų ore biuruose, viešbučiuose, ligoninėse, gydytojų kabinetuose, mokyklose, taip pat, žinoma, mūsų namuose ir butuose. Kvėpavimo takų ligos dažnai yra ilgalaikė pasekmė.
Kärcher HEPA-14 filtras suteikia ilgalaikę pagalbą filtruojant aerozolius iš oro uždarose patalpose ir pašalinant kenksmingas daleles. Įmontuoti į Kärcher oro filtravimo įrenginius ir sauso valymo dulkių siurblius, jie efektyviai ir patikimai valo patalpų orą.