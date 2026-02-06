Grindų plovimo siurblys

Revoliucinė švara jūsų rankose! "3-in-1 Xtra!Clean" grindų plovimo siurblys keičia grindų valymo standartus. Inovatyvus, tvarus ir aukštos kokybės prietaisas vienu metu siurbia, šluoja ir džiovina bet kokias grindis, net ir kilimus. Palengvinkite savo kasdienybę, sutaupykite laiko ir džiaukitės spindinčiais namais be vargo!

Kärcher
Grindų plovimo siurblys FCV 4

Išmanus sprendimas

  • Išvalo apie 200 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
  • Keturi valymo režimai: sauso valymo režimas, „Advanced!Power“ režimas, automatinis režimas su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu, „Stair!Assist“ laiptų režimas
  • Galingas BLDC bešepetėlinis variklis
  • Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija ir „Pure!Roll“ volelis, skalbiamas 60 °C temperatūroje
Grindų plovimo siurblys FCV 3

Lankstus sprendimas

  • Išvalo apie 130 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
  • Trys valymo režimai: standartinis režimas, sauso valymo režimas, „Advanced!Power“ režimas
  • Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija
Grindų plovimo siurblys FCV 2

Kompaktiškas sprendimas

  • Išvalo apie 110 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
  • Du valymo režimai: standartinis režimas, sauso valymo režimas
  • Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija

 

Privalumai

Lengvas dulkių siurbimas, grindų plovimas ir džiovinimas

„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“: maksimali švara dedant minimalias pastangas

Šie grindų plovimo siurbliai su „trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“ padės jums sutaupyti laiko ir pastangų. Grindų plovimas, siurbimas ir džiovinimas: novatoriška „trys viename“ technologija užtikrina giluminį visų tipų grindų (netgi kilimų) valymą. Įsisenėję nešvarumai ir dideli skysčių kiekiai išnyksta akimirksniu, o darbui atlikti reikės du kartus mažiau laiko – kad galėtumėte jį skirti tikrai svarbiems dalykams.

FCV 4 technologija higieniškam valymui

„Hygienic!Spin“ technologija higieniškam valymui

Mėgaukitės išties švariais ir higieniškais namais: pristatome „Kärcher“ grindų plovimo siurblius su išskirtine „Hygienic!Spin“ technologija. Laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad su ja pašalinsite iki 99 proc. bakterijų**. Siurblio volelių veikimo greitis siekia net iki 500 apsisukimų per minutę, o 2 talpyklų sistema užtikrina, kad grindys visada bus plaunamos švariu vandeniu. Jokio purvo – tiesiog švara spindinčios grindys be jokių dryžių.

** Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais.

Kärcher grindų plovimo siurblys su išmaniuoju nešvarumų jutikliu

„Dynamic!Control“ – išmanusis purvo jutiklis

Mūsų FCV 4 grindų plovimo siurblys išspręs visus valymo klausimus už jus: jo išmanusis purvo jutiklis automatiškai aptinka nešvarumų laipsnį ir optimaliai sureguliuoja tiek siurbimo galią, tiek paduodamo vandens kiekį. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių valymo rezultatų, nieko nereguliuodami rankiniu būdu.
Užtenka vos žvilgtelėti į didelį 3,2 colių „Vision!Clean“ ekraną, kad peržiūrėtumėte visą pagrindinę informaciją, įskaitant likusį veikimo laiką, valymo režimą ir sistemos būseną.

Kärcher dulkių siurbliai visų tipų grindims

Tinka visoms grindų dangoms ir, netgi, kilimams

Nuo lengvai pažeidžiamų parketo grindų iki plytelių ir kilimų – mūsų grindų plovimo siurbliai lengvai susitvarkys su bet kokio tipo paviršiais ir taip pat lengvai surinks didelius skysčio kiekius. Nesvarbu, ar kovojate su netikėtai išsiliejusia kava, ar išdžiūvusiomis dėmėmis – jūsų grindys liks nepriekaištingai švarios.

FCV 4 grindų plovimo siurblys akmens grindims

„Advanced!Power“ režimas – maksimalus valymo efektyvumas

Iki 100 proc. didesnė siurbimo galia ir 20 proc. didesnis vandens padavimas nei automatiniu ar standartiniu režimu: su „Advanced!Power“ režimu lengvai pašalinsite net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus. Dėl šios galingos technologijos grindys išdžiovinamos akimirksniu, todėl jomis galima iš karto vaikščioti.

The Kärcher grindų plovimo siurblys palengvina laiptų valymą

Išmanusis „Stair!Assist“ režimas

Su išmaniuoju „Stair!Assist“ režimu laiptų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymas taps vaikų žaidimu. Dėl optimizuotų išankstinių nustatymų ir išmaniosios automatinio paleidimo ir sustabdymo funkcijos FCV 4 grindų plovimo siurblys lengvai išvalo paviršius laikomas bet kokioje padėtyje – net 90 ° kampu. Maksimaliam lankstumui ir švarai ten, kur jos labiausiai reikia.

Dulkių siurblys su savaiminio valymo funkcija įkrovimo stotelėje

„System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija

Efektyvi savaiminio išsivalymo funkcija ir iki 550 volelio apsisukimų per minutę – greitam ir patogiam valymui be sąlyčio su purvu. Be to, praktiškas įrenginio ir priedų laikymo sprendimas padeda taupyti erdvę ir leidžia tuo pačiu metu patogiai įkrauti akumuliatorių.

Vakuuminis šluotos ritinėlis, skalbiamas 60 °C temperatūroje

„Pure!Roll“: tvarus ir higieniškas

Lengvas giluminis valymas: papildomam patogumui FCV 4 „Pure!Roll“ volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje. Taip užtikrinamas ilgalaikis higieniškas šviežumas, kartu taupant išteklius.

Švaraus oro filtravimo sistemos veikimas

„Duo!Pure“ filtravimo sistema: švarus oras, puikūs rezultatai

„Kärcher“ grindų plovimo siurblio daugiapakopė filtravimo sistema patikimai saugo variklį nuo drėgmės. Dėl itin efektyvaus plokščio gofruoto filtro ji veiksmingai sulaiko net mažiausias ore pasklidusias daleles. Ši sistema užtikrina optimalų oro filtravimą ir sveiką patalpų klimatą, ypač naudojant sauso valymo režimą.

FCV 4 variklis

BLDC bešepetėlinis variklis: galingas, tylus ir patvarus

Dėl naujausios bešepetėlinio variklio technologijos FCV 4 grindų plovimo siurblys pasižymi ypač ilgu tarnavimo laiku, didesniu energijos vartojimo efektyvumu ir maloniu tyliu veikimu – puikus sprendimas naudojant kasdien.

Vakuuminis plaunantis dulkių siurblys su LED ekranu, rodantis ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygį

Efektyvus „Comfort!Cell“ ličio jonų akumuliatorius: ilgesnis darbo laikas, tvarus veikimas

Mūsų grindų plovimo siurbliuose sumontuotas akumuliatorius, kurio veikimo laikas siekia net iki 45 minučių, tad lengvai išvalysite net didelius plotus. Akumuliatorių galima lengvai pakeisti atliekant techninę priežiūrą, todėl užtikrinamas ilgas įrenginio tarnavimo laikas ir susidaro mažiau elektronikos atliekų.

Priedai ir valymo priemonės

DUK apie grindų plovimo siurblį

Tiek FC, tiek FCV modeliai priklauso grindų valymo įrenginių kategorijai ir pasižymi puikiomis valymo savybėmis, tačiau įrenginiai buvo suprojektuoti dėmesį kreipiant į skirtingus dalykus. FC yra itin lankstus, lengvas ir tylus dėl savo patentuotos nugręžimo technologijos, todėl tai puikus kietų grindų valymo sprendimas. Tuo tarpu mūsų FCV modeliui net ir didžiausia netvarka, pavyzdžiui, didelės stambių nešvarumų sankaupos, tampa lengvu uždaviniu dėl galingo siurbimo ir „trys viename“ technologijos „Xtra!Clean“ (siurbimas, plovimas, džiovinimas). Sauso valymo režimu mūsų FCV galima naudoti net kilimams ir kilimėliams valyti.

Išoriniais laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad dėl „Hygienic!Spin“ technologijos ir giluminio valymo funkcijos mūsų grindų plovimo siurbliai pašalina nuo kietų paviršių iki 99 proc. visų įprastų buitinių bakterijų, kad namai būtų higieniški ir švarūs. Kruopščiai suprojektuota 2 talpyklų sistema užtikrina nuolatinį švaraus vandens padavimą, kartu atskirai surenkant nešvarų vandenį. Voleliai sukasi iki 500 aps./min. greičiu, tad užtikrinami nepriekaištingi valymo rezultatai (20 proc. daugiau švaros, nei naudojant įprastą šluotą). FCV 4 volelį taip pat galima skalbti skalbyklėje 60 °C temperatūroje, todėl tai ypač higieniškas ir tvarus sprendimas.

Grindų plovimo siurbliai yra grindų valymo įrenginiai, specialiai sukurti grindims plauti drėgnuoju būdu. Įjungus siurbimo funkciją, išsiurbiamos grindys ir pats volelis, pašalinant net didelius stambių nešvarumų ir plaukų kiekius, kurie vėliau patenka į nešvaraus vandens talpyklą, todėl nereikia siurbti grindų prieš plaunant. Taip pat grindų plovimo siurbliai turi sauso valymo režimą (be vandens sunkimosi) ir dviejų pakopų filtravimo sistemą su plokščiu gofruotu filtru, idealiai tinkančiu kilimams. Tačiau šie grindų plovimo siurbliai nėra suprojektuoti taip, kad veiktų kaip pilnaverčiai dulkių siurbliai ir netinka minkštiems baldams ir ilgo plauko kilimams valyti.

„Duo!Pure“ filtravimo sistema patikimai apsaugo variklį nuo drėgmės ir užtikrina puikų filtravimą dėl ypač efektyvaus plokščio gofruoto filtro ir filtro su kempine. Idealiai tinka naudoti sauso valymo režimu ant kilimų ir kilimėlių.

Visuose mūsų grindų plovimo siurbliuose yra numatyta lengvai naudojama „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija. Savaiminis išsivalymas rekomenduojamas po kiekvieno naudojimo, kad išvengtumėte bakterijų dauginimosi ir nemalonių kvapų. Be to, reguliarus nuskalavimas apsaugo vožtuvus ir dalis, ant kurių atsiduria nešvarumai, todėl gaminys tarnauja ilgiau.

FCV 4 išmanusis purvo jutiklis suaktyvinamas automatiniu režimu. Jis automatiškai sureguliuoja siurbimo galią ir vandens tūrį pagal susipurvinimo laipsnį, kad įrenginio veikimo laikas būtų maksimaliai ilgas.

Su FCV 4 „Stair!Assist“ režimu galima lengvai valyti laiptus ir ankštas erdves visose padėtyse, net jei rankena yra pakreipta 90 ° kampu.

Grindų plovimo siurblio akumuliatorių gali lengvai pakeisti pats klientas naudodamas standartinius įrankius. Dėl to pailgėja gaminio tarnavimo laikas ir sumažėja elektronikos atliekų kiekis. Keičiamus „Comfort!Cell“ akumuliatorius galima įsigyti kaip atsargines dalis.

Grindų plovimo siurbliai toliau siurbia kelias sekundes po išjungimo, kad nešvarumai būtų garantuotai susiurbti ir patektų į atliekų talpyklą ir kad pakėlus įrenginį ant grindų neliktų jokio purvo.

„Kärcher“ grindų plovimo siurblius galima naudoti ant visų grindų – medinių, akmeninių, plastikinių, dengtų plytelėmis ir kilimine danga. Voleliai nepažeidžia dangos, nepalieka įbrėžimų ant paviršių. Nelaikykite įrenginio viename taške, nuolat judėkite.

RM 536 valymo priemonė (užsakymo numeris 6.295-944.0) idealiai tinka visoms įprastoms kietoms grindims valyti – taip pat siūlome tvarią veganišką versiją (užsakymo numeris 6.296-286.0), kurios sudėtyje nėra mikroplastikų, silikono ir dažiklių, todėl ji ypač tinka namų ūkiams, kuriuose yra vaikų ar augintinių.

RM 534 valymo priemonė (užsakymo numeris 6.295-941.0) idealiai tinka sandarioms medinėms grindims (pvz., parketui, laminatui) valyti.

Alyvuotoms / vaškuotoms medinėms grindims valyti naudokite RM 535 valymo priemonę (užsakymo numeris 6.295-942.0).

Akmeninėms grindims valyti tinka RM 537 valymo priemonė (užsakymo numeris 6.295-943.0).

Su grindų plovimo siurbliai galite naudoti šias valymo priemones:

  • Universali grindų valymo priemonė RM 536, užsakymo numeris 6.295-944.0
  • Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537, užsakymo numeris 6.295-943.0
  • Sandarių medinių grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 534, užsakymo numeris 6.295-941.0
  • Alyvuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535, užsakymo numeris 6.295-942.0
  • Natūralus grindų valiklis RM 538N, užsakymo numeris 6.296-286.0

Naudojant kitų gamintojų valymo priemones arba naudojant per daug priemonės, gali susidaryti putų perteklius ir įrenginys gali automatiškai išsijungti dar prieš tai, kai nešvaraus vandens talpykla bus užpildyta iki maksimalaus lygio.

Grindų plovimo siurblio nukalkinti nebūtina, nes kalkių nuosėdos susidaro tik esant aukštesnei nei 70 °C temperatūrai. Nukalkinimo priemonės sudėtyje esanti rūgštis gali sugadinti jūsų įrenginį.