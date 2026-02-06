Grindų plovimo siurblys
Revoliucinė švara jūsų rankose! "3-in-1 Xtra!Clean" grindų plovimo siurblys keičia grindų valymo standartus. Inovatyvus, tvarus ir aukštos kokybės prietaisas vienu metu siurbia, šluoja ir džiovina bet kokias grindis, net ir kilimus. Palengvinkite savo kasdienybę, sutaupykite laiko ir džiaukitės spindinčiais namais be vargo!
Grindų plovimo siurblys FCV 4
Išmanus sprendimas
- Išvalo apie 200 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Keturi valymo režimai: sauso valymo režimas, „Advanced!Power“ režimas, automatinis režimas su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu, „Stair!Assist“ laiptų režimas
- Galingas BLDC bešepetėlinis variklis
- Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija ir „Pure!Roll“ volelis, skalbiamas 60 °C temperatūroje
Grindų plovimo siurblys FCV 3
Lankstus sprendimas
- Išvalo apie 130 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Trys valymo režimai: standartinis režimas, sauso valymo režimas, „Advanced!Power“ režimas
- Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija
Grindų plovimo siurblys FCV 2
Kompaktiškas sprendimas
- Išvalo apie 110 m² plotą vienu akumuliatoriaus įkrovimu
- Du valymo režimai: standartinis režimas, sauso valymo režimas
- Efektyvi „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija
Privalumai
„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“: maksimali švara dedant minimalias pastangas
Šie grindų plovimo siurbliai su „trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“ padės jums sutaupyti laiko ir pastangų. Grindų plovimas, siurbimas ir džiovinimas: novatoriška „trys viename“ technologija užtikrina giluminį visų tipų grindų (netgi kilimų) valymą. Įsisenėję nešvarumai ir dideli skysčių kiekiai išnyksta akimirksniu, o darbui atlikti reikės du kartus mažiau laiko – kad galėtumėte jį skirti tikrai svarbiems dalykams.
„Hygienic!Spin“ technologija higieniškam valymui
Mėgaukitės išties švariais ir higieniškais namais: pristatome „Kärcher“ grindų plovimo siurblius su išskirtine „Hygienic!Spin“ technologija. Laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad su ja pašalinsite iki 99 proc. bakterijų**. Siurblio volelių veikimo greitis siekia net iki 500 apsisukimų per minutę, o 2 talpyklų sistema užtikrina, kad grindys visada bus plaunamos švariu vandeniu. Jokio purvo – tiesiog švara spindinčios grindys be jokių dryžių.
** Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais.
„Dynamic!Control“ – išmanusis purvo jutiklis
Mūsų FCV 4 grindų plovimo siurblys išspręs visus valymo klausimus už jus: jo išmanusis purvo jutiklis automatiškai aptinka nešvarumų laipsnį ir optimaliai sureguliuoja tiek siurbimo galią, tiek paduodamo vandens kiekį. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių valymo rezultatų, nieko nereguliuodami rankiniu būdu.
Užtenka vos žvilgtelėti į didelį 3,2 colių „Vision!Clean“ ekraną, kad peržiūrėtumėte visą pagrindinę informaciją, įskaitant likusį veikimo laiką, valymo režimą ir sistemos būseną.
Tinka visoms grindų dangoms ir, netgi, kilimams
Nuo lengvai pažeidžiamų parketo grindų iki plytelių ir kilimų – mūsų grindų plovimo siurbliai lengvai susitvarkys su bet kokio tipo paviršiais ir taip pat lengvai surinks didelius skysčio kiekius. Nesvarbu, ar kovojate su netikėtai išsiliejusia kava, ar išdžiūvusiomis dėmėmis – jūsų grindys liks nepriekaištingai švarios.
„Advanced!Power“ režimas – maksimalus valymo efektyvumas
Iki 100 proc. didesnė siurbimo galia ir 20 proc. didesnis vandens padavimas nei automatiniu ar standartiniu režimu: su „Advanced!Power“ režimu lengvai pašalinsite net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus. Dėl šios galingos technologijos grindys išdžiovinamos akimirksniu, todėl jomis galima iš karto vaikščioti.
Išmanusis „Stair!Assist“ režimas
Su išmaniuoju „Stair!Assist“ režimu laiptų ir sunkiai pasiekiamų vietų valymas taps vaikų žaidimu. Dėl optimizuotų išankstinių nustatymų ir išmaniosios automatinio paleidimo ir sustabdymo funkcijos FCV 4 grindų plovimo siurblys lengvai išvalo paviršius laikomas bet kokioje padėtyje – net 90 ° kampu. Maksimaliam lankstumui ir švarai ten, kur jos labiausiai reikia.
„System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija
Efektyvi savaiminio išsivalymo funkcija ir iki 550 volelio apsisukimų per minutę – greitam ir patogiam valymui be sąlyčio su purvu. Be to, praktiškas įrenginio ir priedų laikymo sprendimas padeda taupyti erdvę ir leidžia tuo pačiu metu patogiai įkrauti akumuliatorių.
„Pure!Roll“: tvarus ir higieniškas
Lengvas giluminis valymas: papildomam patogumui FCV 4 „Pure!Roll“ volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje. Taip užtikrinamas ilgalaikis higieniškas šviežumas, kartu taupant išteklius.
„Duo!Pure“ filtravimo sistema: švarus oras, puikūs rezultatai
„Kärcher“ grindų plovimo siurblio daugiapakopė filtravimo sistema patikimai saugo variklį nuo drėgmės. Dėl itin efektyvaus plokščio gofruoto filtro ji veiksmingai sulaiko net mažiausias ore pasklidusias daleles. Ši sistema užtikrina optimalų oro filtravimą ir sveiką patalpų klimatą, ypač naudojant sauso valymo režimą.
BLDC bešepetėlinis variklis: galingas, tylus ir patvarus
Dėl naujausios bešepetėlinio variklio technologijos FCV 4 grindų plovimo siurblys pasižymi ypač ilgu tarnavimo laiku, didesniu energijos vartojimo efektyvumu ir maloniu tyliu veikimu – puikus sprendimas naudojant kasdien.
Efektyvus „Comfort!Cell“ ličio jonų akumuliatorius: ilgesnis darbo laikas, tvarus veikimas
Mūsų grindų plovimo siurbliuose sumontuotas akumuliatorius, kurio veikimo laikas siekia net iki 45 minučių, tad lengvai išvalysite net didelius plotus. Akumuliatorių galima lengvai pakeisti atliekant techninę priežiūrą, todėl užtikrinamas ilgas įrenginio tarnavimo laikas ir susidaro mažiau elektronikos atliekų.