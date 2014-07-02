PRAMONINIS DULKIŲ SIURBLYS IR DULKIŲ IŠTRAUKIMO SPRENDIMAI
Mobilus ir stacionarus, skirtas mažiems ir dideliems nešvarumų kiekiams, skysčiams ir kietosioms dalelėms, nekeliančioms pavojaus ar pavojingoms siurbiamoms atliekoms – „Kärcher“ pramoninis dulkių siurblys ir dulkių ištraukimo įrenginiais net sunkiausius valymo darbus galėsite atlikti per kelias sekundes.
Mūsų kokybės garantija: pagaminta Vokietijoje
Pažadas, kuriuo galite pasikliauti
Aukštos kokybės komponentai, ilgametė patirtis, didelė pridėtinė vertė ir profesionalūs apmokyti darbuotojai užtikrino, kad jau daug dešimtmečių galėtume siūlyti savo išbandytus, patvarius ir itin aukštos kokybės gaminius.
Laikome save partneriu, kuris visada bus šalia jūsų, kai susidursite su bet kokiu pramoninio siurbimo iššūkiu. Itin vertiname jūsų nuomonę ir atsiliepimus, nes mūsų tikslai sutampa su jūsų – siekiame kurti inovacijas ir tokius gaminius, kurie padės jums greičiau ir efektyviau siekti savo tikslų.
Kokios sudėtingos bebūtų sąlygos, mūsų siurbliai visada pasiruošę
Kiekviename sektoriuje keliami unikalūs reikalavimai rūpinantis tobula švara: procesų integravimas, didelio masto apdirbimas, pavojingos medžiagos, trumpi terminai ir dar daug daugiau. Todėl švarai užtikrinti reikia tiek universalių, tiek specialių įrenginių ir sistemų. Nuo metalo apdirbimo iki automobilių pramonės, nuo farmacijos iki maisto pramonės – „Kärcher“ siūlo geriausią pramoninių dulkių siurblių pasirinkimą:
- lanksčiai mobilios arba stacionarios pramoninės siurbimo sistemos;
- idealiai tinka dideliems ar mažiems nešvarumų kiekiams siurbti;
- visiškas kietųjų medžiagų ir skysčių, taip pat didelio kiekio dulkių šalinimas;
- saugus siurbimas ir pavojingų siurbimo atliekų šalinimas;
- įrenginiai, skirti ilgalaikiam naudojimui pramoninėje aplinkoje.
Daugiau nei 50 metų patirtis
Naudodamiesi „Kärcher“ pramoninėmis siurbimo sistemomis, naudojatės daugiau kaip 50 metų patirtimi. Mes glaudžiai bendraujame su savo klientais visame pasaulyje, kad galėtume analizuoti esamas ir naujas užduotis ir optimaliai pritaikyti savo gaminius atitinkamiems darbams.
JŪSŲ PRAMONĖ – MŪSŲ PRAMONINIS DULKIŲ SIURBLYS. „KÄRCHER“ PRAMONINĖS SIURBIMO SISTEMOS POPULIARIOS ĮVAIRIAUSIUOSE SEKTORIUOSE IR TIKSLINĖSE GRUPĖSE. KIEKVIENĄ DIENĄ.
pramoniniS dulkių siurblys, tinkantys kiekvienam sektoriui.
Tinkamas bet kokios problemos sprendimas
„Kärcher“ pramoninis dulkių siurblys ir pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai – puikus sprendimas kiekvienam atvejui, kai reikia pašalinti pramonines dulkes: siūlome lanksčius ir mobilius arba stacionarius įrenginius, skirtus siurbti viską nuo stambių drožlių iki mažiausių ore suspenduotų dalelių, mažus ar didelius nešvarumų kiekius, skysčius ir kietąsias medžiagas, nekeliančias pavojaus ar pavojingas atliekas.
Pramoniniai siurbliai
Pramoniniai dulkių siurbliai yra skirti stacionariam ar mobiliam sausų ir drėgnų dulkių, šiurkščių ir panašių supresuotų dalelių siurbimui. Pramoniniai dulkių siurbliai dirba su didele galia, kai oro srautas yra gana mažas.
PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI SKYSČIAMS IR DROŽLĖMS
PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI DIDELIEMS ABRAZYVINIŲ DROŽLIŲ IR TEPALŲ KIEKIAMS
Pramonėje reikalingi dulkių siurbliai, kurie nesunkiai gali veikti kelias valandas per parą arba netgi nepertraukiamai visą parą. Gali prireikti susiurbti tiek mažus, tiek labai didelius abrazyvinių drožlių ir stambių dalelių kiekius, o taip pat gamybos metu išleidžiamas medžiagas ir skysčius, tokius kaip alyvos, aušinimo emulsijos ir vanduo.
PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI KIETOSIOMS DALELĖMS IR DULKĖMS
DULKIŲ SIURBLIAI SU SPECIALIAI SUPROJEKTUOTAIS FILTRAIS
Skirtingose pramonės šakose tenka siurbti įvairias medžiagas ir terpes. Išleidžiamos medžiagos, pavojingos dulkės, smulkios ir stambios drožlės, smėlis, purškiamos medžiagos, visų rūšių pluoštai, maisto likučiai, organinės medžiagos, labai lengvos ir labai sunkios medžiagos – visoms joms naudojami filtrai turi atitikti griežtus reikalavimus. „Kärcher“ pramoninėje siurbimo sistemoje rasite optimalų filtrą kiekvienai užduočiai, nepriklausomai nuo to, ar ji atliekama kasdien, kas valandą ar nepertraukiamai visą parą.
PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI SPROGIAI APLINKAI
SERTIFIKATAIS PATVIRTINTA SAUGA POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE
Atliekant siurbimo darbus potencialiai sprogioje aplinkoje, būtina naudoti aukščiausios kokybės įrenginius. „Kärcher“ pramoniniai siurbliai sprogiai aplinkai atitinka taikomus standartus, o kai kurie iš jų yra sertifikuoti „TÜV Süd“ ir „IBExU“.
PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI
EFEKTYVIAM SUSPENDUOTŲ DALELIŲ SURINKIMUI
Suspenduotos dalelės gali būti labai įvairios: smulkios dulkės, pavojingos dulkės, smulkios drožlės ir visų rūšių abrazyvinės dalelės. Daugelyje pramonės šakų būtina nuolat siurbti proceso dulkes, atsirandančias apdorojant metalus, stiklą, akmenį, tekstilės pluoštus, žemės ūkio produktus ar chemines medžiagas. Mūsų pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai patikimai pašalina suspenduotas daleles net ir dideliais kiekiais ir gali nepertraukiamai veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiesiogiai prijungtuose apdirbimo centruose ar pildymo įrangoje.
PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI SPROGIAI APLINKAI
VISOMS ORE SUSPENDUOTOMS DALELĖMS, KURIOS GALI SUKELTI SPROGIMĄ
Pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai, naudojami nuolatiniam tiesioginiam suspenduotų sprogiųjų dalelių siurbimui pačioje jų atsiradimo vietoje procese, turi atitikti itin aukštus reikalavimus. Mūsų įprasti stacionarūs dulkių ištraukėjai ir dulkių ištraukėjai sprogiai aplinkai įrodė savo puikias eksploatacines charakteristikas – jie jau daugelį metų naudojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę įvairiausiose pramonės šakose: visų pirma metalo ir medienos apdirbimo, automobilių, chemijos ir farmacijos pramonėje, maisto pramonėje, popieriaus gamybos, gumos ir plastiko perdirbimo pramonėje, taip pat 22 zonoje.
Sprendimai kiekvienam konkrečiam klientui ir kiekvienai užduočiai
Individualūs sprendimai
Pramoninėms siurbimo sistemoms gali būti keliami labai specifiniai reikalavimai. Kiekvieną sistemą projektuojame individualiai pagal konkrečius jūsų poreikius. Esame pasiruošę pasiūlyti tiek paprastą mobilų sprendimą, tiek labai sudėtingus, specialiai pritaikytus pramoninio siurbimo sprendimus su ypač didelio sandarumo vamzdynais. Esame sukaupę daugiau nei 50 metų pramoninių siurbimo sistemų kūrimo ir realizavimo patirtį, tad esame pasirengę tapti jūsų kompetentingu partneriu. Taigi, nereikia jokių papildomų paieškų – gaunate efektyvius išbaigtus sprendimus iš vieno šaltinio.
Vamzdynai – idealių sujungimų užtikrinamas našumas
Mūsų stacionarūs pramoniniai dulkių siurbliai gali būti skirti vienam ar keliems naudotojams, sistemose gali būti įrengti rankiniai įsiurbimo taškai arba jos gali būti tiesiogiai integruotos į procesą. Jas įrengiant, galime pasiūlyti jums visus reikalingus komponentus – nuo įsiurbimo taškų ir priedų iki individualiai sukonfigūruotų vamzdynų.
APIE MUS
Mūsų DNR
Kas mes esame: pramoninių siurbimo sprendimų ekspertai.
Esame sukaupę daugiau nei 50 metų patirtį šiame sektoriuje, tad galite būti tikri, kad esate ekspertų rankose. Mūsų profesionali komanda dirbs kartu su jumis, pasitelkusi mūsų platų produktų asortimentą ir teikdama išsamius ekspertų patarimus, kad sukurtų tobulus sprendimus, atitinkančius jūsų poreikius. Esame pasiryžę padėti savo klientams sukurti švarią ir saugią darbo aplinką, kurioje būtų naudojami efektyvūs valymo sprendimai.
Ką mes siūlome: aukštos kokybės sprendimus, kuriais galite pasitikėti.
Savo sprendimais, kuriuos sudaro aukštos kokybės pramoniniai dulkių siurbliai su skirtingais priedais, skirtais įvairiausioms reikmėms, žymiai palengvinsime jūsų kasdienę gamybą. Mūsų sprendimus papildo paslaugų koncepcijos, užtikrinančios, kad jūsų pramoninis siurbimo sprendimas visada būtų paruoštas naudoti. Visada esame šalia jūsų, pasirengę padėti ir patarti. Tai pažadas, kuriuo galite pasikliauti.
Kas mus suformavo: lyg dvi tos pačios monetos pusės, mes atstovaujame dešimtmečių patirtį, kurią sukaupė „Ringler“ GmbH ir jos naujasis įsikūnijimas „Kärcher Industrial Vacuuming“ GmbH.
Aukštos kokybės komponentai, ilgametė patirtis, didelė pridėtinė vertė ir profesionalūs darbuotojai užtikrino, kad jau daug dešimtmečių galėtume siūlyti savo išbandytus, patvarius ir itin aukštos kokybės sprendimus. Pasitelkę bendrą projektavimo, gamybos, pardavimo, aptarnavimo ir inžinerinių sprendimų konkretiems uždaviniams kūrimo patirtį, padedame sukurti švaresnę, saugesnę ir ekologiškesnę gamybos aplinką.
SUVIRINIMAS
Didelė pridėtinė vertė leidžia mums lanksčiai reaguoti į jūsų poreikius.
DAŽYMAS
Džiaugiamės galėdami pasiūlyti pramonines siurbimo sistemas, atitinkančias jūsų spalvų specifikacijas.
MONTAVIMAS
Pagaminta Vokietijoje – optimaliai struktūrizuoti darbo procesai užtikrina aukščiausius kokybės standartus.