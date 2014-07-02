PRAMONINIS DULKIŲ SIURBLYS IR DULKIŲ IŠTRAUKIMO SPRENDIMAI

Mobilus ir stacionarus, skirtas mažiems ir dideliems nešvarumų kiekiams, skysčiams ir kietosioms dalelėms, nekeliančioms pavojaus ar pavojingoms siurbiamoms atliekoms – „Kärcher“ pramoninis dulkių siurblys ir dulkių ištraukimo įrenginiais net sunkiausius valymo darbus galėsite atlikti per kelias sekundes.

    Mūsų kokybės garantija: pagaminta Vokietijoje

    Pažadas, kuriuo galite pasikliauti

    Aukštos kokybės komponentai, ilgametė patirtis, didelė pridėtinė vertė ir profesionalūs apmokyti darbuotojai užtikrino, kad jau daug dešimtmečių galėtume siūlyti savo išbandytus, patvarius ir itin aukštos kokybės gaminius.

    Laikome save partneriu, kuris visada bus šalia jūsų, kai susidursite su bet kokiu pramoninio siurbimo iššūkiu. Itin vertiname jūsų nuomonę ir atsiliepimus, nes mūsų tikslai sutampa su jūsų – siekiame kurti inovacijas ir tokius gaminius, kurie padės jums greičiau ir efektyviau siekti savo tikslų.

    Kokios sudėtingos bebūtų sąlygos, mūsų siurbliai visada pasiruošę

    Kiekviename sektoriuje keliami unikalūs reikalavimai rūpinantis tobula švara: procesų integravimas, didelio masto apdirbimas, pavojingos medžiagos, trumpi terminai ir dar daug daugiau. Todėl švarai užtikrinti reikia tiek universalių, tiek specialių įrenginių ir sistemų. Nuo metalo apdirbimo iki automobilių pramonės, nuo farmacijos iki maisto pramonės – „Kärcher“ siūlo geriausią pramoninių dulkių siurblių pasirinkimą:

    • lanksčiai mobilios arba stacionarios pramoninės siurbimo sistemos;
    • idealiai tinka dideliems ar mažiems nešvarumų kiekiams siurbti;
    • visiškas kietųjų medžiagų ir skysčių, taip pat didelio kiekio dulkių šalinimas;
    • saugus siurbimas ir pavojingų siurbimo atliekų šalinimas;
    • įrenginiai, skirti ilgalaikiam naudojimui pramoninėje aplinkoje.
    Pramoninis dulkių siurblys skysčiams

    Pramoninis dulkių siurblys skysčiams

     
    Pramoninis dulkių siurblys kietoms dalelėms / dulkėms

    Pramoninis dulkių siurblys kietoms dalelėms / dulkėms

     
    Ex industrial vacuums

    Pramoninis dulkių siurblys sprogiai aplinkai

     

    Daugiau nei 50 metų patirtis

    Naudodamiesi „Kärcher“ pramoninėmis siurbimo sistemomis, naudojatės daugiau kaip 50 metų patirtimi. Mes glaudžiai bendraujame su savo klientais visame pasaulyje, kad galėtume analizuoti esamas ir naujas užduotis ir optimaliai pritaikyti savo gaminius atitinkamiems darbams.

    JŪSŲ PRAMONĖ – MŪSŲ PRAMONINIS DULKIŲ SIURBLYS. „KÄRCHER“ PRAMONINĖS SIURBIMO SISTEMOS POPULIARIOS ĮVAIRIAUSIUOSE SEKTORIUOSE IR TIKSLINĖSE GRUPĖSE. KIEKVIENĄ DIENĄ.

    pramoniniS dulkių siurblys, tinkantys kiekvienam sektoriui.

    Tinkamas bet kokios problemos sprendimas

    „Kärcher“ pramoninis dulkių siurblys ir pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai – puikus sprendimas kiekvienam atvejui, kai reikia pašalinti pramonines dulkes: siūlome lanksčius ir mobilius arba stacionarius įrenginius, skirtus siurbti viską nuo stambių drožlių iki mažiausių ore suspenduotų dalelių, mažus ar didelius nešvarumų kiekius, skysčius ir kietąsias medžiagas, nekeliančias pavojaus ar pavojingas atliekas.

    Kärcher Pramoniniai siurbliai

    Pramoniniai siurbliai

    Pramoniniai dulkių siurbliai yra skirti stacionariam ar mobiliam sausų ir drėgnų dulkių, šiurkščių ir panašių supresuotų dalelių siurbimui. Pramoniniai dulkių siurbliai dirba su didele galia, kai oro srautas yra gana mažas.

    Eiti į asortimentą

    PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI SKYSČIAMS IR DROŽLĖMS

    PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI DIDELIEMS ABRAZYVINIŲ DROŽLIŲ IR TEPALŲ KIEKIAMS

    Pramonėje reikalingi dulkių siurbliai, kurie nesunkiai gali veikti kelias valandas per parą arba netgi nepertraukiamai visą parą. Gali prireikti susiurbti tiek mažus, tiek labai didelius abrazyvinių drožlių ir stambių dalelių kiekius, o taip pat gamybos metu išleidžiamas medžiagas ir skysčius, tokius kaip alyvos, aušinimo emulsijos ir vanduo.

    Karcher pramoninis dulkių siurblys IVR-L 65/12-1 Tc

    PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI KIETOSIOMS DALELĖMS IR DULKĖMS

    DULKIŲ SIURBLIAI SU SPECIALIAI SUPROJEKTUOTAIS FILTRAIS

    Skirtingose pramonės šakose tenka siurbti įvairias medžiagas ir terpes. Išleidžiamos medžiagos, pavojingos dulkės, smulkios ir stambios drožlės, smėlis, purškiamos medžiagos, visų rūšių pluoštai, maisto likučiai, organinės medžiagos, labai lengvos ir labai sunkios medžiagos – visoms joms naudojami filtrai turi atitikti griežtus reikalavimus. „Kärcher“ pramoninėje siurbimo sistemoje rasite optimalų filtrą kiekvienai užduočiai, nepriklausomai nuo to, ar ji atliekama kasdien, kas valandą ar nepertraukiamai visą parą.

    Karcher pramoninis dulkių siurblys IVR 35/20 Pf Me

    PRAMONINIAI DULKIŲ SIURBLIAI SPROGIAI APLINKAI

    SERTIFIKATAIS PATVIRTINTA SAUGA POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE

    Atliekant siurbimo darbus potencialiai sprogioje aplinkoje, būtina naudoti aukščiausios kokybės įrenginius. „Kärcher“ pramoniniai siurbliai sprogiai aplinkai atitinka taikomus standartus, o kai kurie iš jų yra sertifikuoti „TÜV Süd“ ir „IBExU“.

    Karcher pramoniniai dulkių siurbliai sprogiai aplinkai

    PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI

    EFEKTYVIAM SUSPENDUOTŲ DALELIŲ SURINKIMUI

    Suspenduotos dalelės gali būti labai įvairios: smulkios dulkės, pavojingos dulkės, smulkios drožlės ir visų rūšių abrazyvinės dalelės. Daugelyje pramonės šakų būtina nuolat siurbti proceso dulkes, atsirandančias apdorojant metalus, stiklą, akmenį, tekstilės pluoštus, žemės ūkio produktus ar chemines medžiagas. Mūsų pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai patikimai pašalina suspenduotas daleles net ir dideliais kiekiais ir gali nepertraukiamai veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiesiogiai prijungtuose apdirbimo centruose ar pildymo įrangoje.

    PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI

    PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI SPROGIAI APLINKAI

    VISOMS ORE SUSPENDUOTOMS DALELĖMS, KURIOS GALI SUKELTI SPROGIMĄ

    Pramoniniai dulkių ištraukimo įrenginiai, naudojami nuolatiniam tiesioginiam suspenduotų sprogiųjų dalelių siurbimui pačioje jų atsiradimo vietoje procese, turi atitikti itin aukštus reikalavimus. Mūsų įprasti stacionarūs dulkių ištraukėjai ir dulkių ištraukėjai sprogiai aplinkai įrodė savo puikias eksploatacines charakteristikas – jie jau daugelį metų naudojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę įvairiausiose pramonės šakose: visų pirma metalo ir medienos apdirbimo, automobilių, chemijos ir farmacijos pramonėje, maisto pramonėje, popieriaus gamybos, gumos ir plastiko perdirbimo pramonėje, taip pat 22 zonoje.

    PRAMONINIAI DULKIŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINIAI SPROGIAI APLINKAI

    Sprendimai kiekvienam konkrečiam klientui ir kiekvienai užduočiai

    Kärcher customer-specific suction solution

    Individualūs sprendimai

    Pramoninėms siurbimo sistemoms gali būti keliami labai specifiniai reikalavimai. Kiekvieną sistemą projektuojame individualiai pagal konkrečius jūsų poreikius. Esame pasiruošę pasiūlyti tiek paprastą mobilų sprendimą, tiek labai sudėtingus, specialiai pritaikytus pramoninio siurbimo sprendimus su ypač didelio sandarumo vamzdynais. Esame sukaupę daugiau nei 50 metų pramoninių siurbimo sistemų kūrimo ir realizavimo patirtį, tad esame pasirengę tapti jūsų kompetentingu partneriu. Taigi, nereikia jokių papildomų paieškų – gaunate efektyvius išbaigtus sprendimus iš vieno šaltinio.

    Pipelines

    Vamzdynai – idealių sujungimų užtikrinamas našumas

    Mūsų stacionarūs pramoniniai dulkių siurbliai gali būti skirti vienam ar keliems naudotojams, sistemose gali būti įrengti rankiniai įsiurbimo taškai arba jos gali būti tiesiogiai integruotos į procesą. Jas įrengiant, galime pasiūlyti jums visus reikalingus komponentus – nuo įsiurbimo taškų ir priedų iki individualiai sukonfigūruotų vamzdynų.

    Kakrcher pramoninis dulkių siurblys

    GREITA. SAUGU. ŠVARU.

    Metalo apdirbimo pramonė, apimanti metalurgiją, mašinų projektavimą ir automobilių inžineriją, yra vienas iš pagrindinių sektorių, kuriame naudojamos neįtikėtinai sudėtingos procedūros. Metalo apdirbimo metu susidaro didžiulis kiekis abrazyvinių drožlių, sumaišytų su aušinimo skysčiais. Ruošinių ir staklių valymas, dažnai tęsiantis darbui, yra svarbi užduotis, daranti didelį poveikį ekonominiam įmonės efektyvumui. Mūsų pramoniniai siurbimo sprendimai užtikrina optimalų proceso patikimumą ir kokybę.

    Naudojimas

    Iššūkis

    Pranašumai

    • Palaiko gamybos procesų švarą ir sumažina prastovas
    • Sumažina mechaninio apdirbimo įrangos prastovas
    • Padidina gamybos tikslumą
    • Padidina darbo ir procesų patikimumą
    • Atskiria drožles ir skysčius
    • Ilgalaikiai, tvirti sprendimai
    • Nuolatinis veikimas ir trumpas valymo laikas dėl didelės siurbimo galios
    Kärcher pramoninis dulkių siurblys automobilių pramonei

    DIRBKITE HIGIENIŠKAI – VALYKITE EKONOMIŠKAI

    Švarūs gamybos procesai, garantuota kokybė, optimali higiena ir taršos prevencija – pagrindiniai veiksniai, padedantys siekti sėkmės maisto gamybos pramonėje. Dėl šių procesų susidaro dideli kiekiai smulkių, sprogiųjų dulkių.

    Naudojimas

    • Maisto produktų dulkių, pvz., miltų dulkių, vitaminų miltelių, maisto produktų miltelių ir pan. siurbimas naudojant mobilius arba stacionarius ir į gamybos procesą integruotus įrenginius

    Iššūkis

    • Skirtingos dulkių siurbimo užduotys ir nešvarumų tipai: maisto produktų likučiai, įvairios dulkių rūšys (potencialiai sprogios, laisvai plūduriuojančios, lipnios, šlapios), riebalai, aliejai ir kiaušinių baltymai, skysčiai
    • Dulkių sprogimo pavojus
    • (Kryžminis) užteršimas, mikrobinė tarša, pakitęs skonis, paslydimo pavojus

    Pranašumai

    • Palaiko gamybos procesų švarą ir sumažina prastovas
    • Įrenginiai, kuriems suteiktas ATEX sertifikatas, naudojami potencialiai sprogioms dulkių rūšims siurbti

     

     

    Kärcher pramoninis dulkių siurblys maisto sektoriuje

    SVARBIAUSIA – SVEIKATA. VISAIS ATŽVILGIAIS.

    Farmacijos pramonėje gaminant įvairiausius produktus privaloma nuolat laikytis itin griežtų kokybės ir higienos standartų. Kartu, gamybos procesai turi vykti kuo efektyviau. Mūsų siurbimo ir dulkių ištraukimo sprendimai padeda pasiekti šiuos tikslus bet kokiu pramoniniu mastu.

    Naudojimas

    • Tablečių likučių, vaistų (vitaminų, estrogeno) veikliųjų medžiagų siurbimas
    • Dulkių siurbimas gamybos procesuose

    Iššūkis

    • Smulkios, sveikatai pavojingos dulkės
    • Potencialiai sprogios dulkės

    Pranašumai

    • Palaiko gamybos procesų švarą ir sumažina prastovas, pavyzdžiui, naudojant integruotą siurbimą gamybos procese
    • Sveikatos apsauga ir darbo sauga
    • Galimybė naudoti siurblius ypač jautriose srityse
    • Saugus siurbimas ir pavojingų bei potencialiai sprogių dulkių ir kitų medžiagų šalinimas dėl siurblių sertifikavimo
    Kärcherpramoninis siurblys farmacijos pramonėje

    PRODUKTYVUMAS IR ŠVARA: IDEALUS DERINYS.

    Gumos ir plastiko gamybos ir perdirbimo metu susidaro smulkios ir stambios dalelės, keliančios pavojų sveikatai. Vykdant transportavimo ir techninės priežiūros darbus gali susikaupti dideli šių medžiagų kiekiai.

    Naudojimas

    • Įrenginių ir darbo vietų valymas, visų pirma granulių, plastikinių drožlių ir dulkių, (agresyvių) cheminių mišinių, trąšų, dažų miltelių, vandens, ploviklių siurbimas ir šalinimas
    • Gamybos procesų dulkių (pvz., granulių dozavimo metu susidariusių dulkių) siurbimas

     

    Iššūkis

    • Sveikatai ir aplinkai pavojingos dulkės
    • Produktų užteršimas

     

    Pranašumai

    • Palaiko gamybos procesų švarą ir sumažina prastovas
      Užtikrina darbo saugą ir darbo efektyvumą
    • Įrenginiai, kuriems suteiktas ATEX sertifikatas, naudojami potencialiai sprogioms dulkių rūšims siurbti
    • Tuštinimas be užteršimo
    Kärcher pramoniniai siurbliai plastiko ir chemijos pramonėje

    ŠVARI JŪSŲ STATYBOS PROJEKTO PRADŽIA

    Naudojimas

    • Visų rūšių mineralų (betono dulkių, cemento dulkių), stambių erozinių dalelių, akmenukų, smėlio siurbimas
    • Siurblio transportavimas į statybvietes ir lankstus naudojimas jose

    Iššūkis

    • Dulkės kelia ilgalaikį pavojų sveikatai
    • Stambios erozinės medžiagos kelią pavojų darbo vietoje
      Pranašumai

    Geresnė darbo kokybė

    • Sveikatos apsauga ir darbo sauga
    • Tiesioginis siurbimas naudojant įrankį, nes elektrinį įrankį galima prijungti prie dulkių siurblio
    • Manevringi, mobilūs įrenginiai
    • Ilgalaikiai, patvarūs įrenginiai
    Kärcher vakuminiai siurbliai Amatai ir statybos pramonė

    VISUR, KUR VYKDOMI PJOVIMO, OBLIAVIMO IR ŠLIFAVIMO DARBAI

    Medienos ir baldų pramonėje nuolatinį rimtą pavojų sveikatai kelia pjuvenos, drožlės ir šlifavimo dulkės. Be to, šios medžiagos gali lengvai užsidegti ar net sukelti sprogimą. Naudodami mūsų specializuotas siurbimo sistemas patikimai užkirsite kelią dulkių ir drožlių kaupimuisi, todėl jos netaps pavojumi darbo vietoje.

    Naudojimas

    • Palaikomasis valymas ir įrenginių valymas
    • Pramoninis dulkių siurbly pašalina drožles ir dulkes nuo frezavimo staklių, šlifavimo staklių, pjūklų, rankinių įrankių ir kt. įrangos, siurbimas gali būti vykdomas nuolat.

    Iššūkis

    • Lengvai užsidegančios ir itin sprogios dulkės
    • Sveikatai pavojingos dulkės
    • Dažnai susidaro didelis dulkių kiekis

    Pranašumai

    • Sveikatos apsauga ir darbo sauga
    Kärcher pramoniniai siurbliai medienos pramonė

    SAUGI PRAMONINĖ AKMENS IR STIKLO GAMINIŲ GAMYBA

    Apdorojant akmenį ir stiklą susidaro ypač smulkios, aštrios ir abrazyvinės siurbimo atliekos. Tačiau mūsų pramoniniai siurbimo sprendimai nesunkiai įveikia ir šį iššūkį.

    Naudojimas

    • Įrenginių valymas, kartais naudojant didelį skysčio kiekį
    • Cemento dulkių siurbimas nuo konvejerio juostų, piltuvų, pildymo įrangos ir kt.

    Iššūkis

    • Didelis dulkių kiekis
    • Aštrios medžiagos, kurias reikia susiurbti
    • Dideli aušinimo vandens kiekiai

    Pranašumai

    • Kokybės ir darbo procesų užtikrinimas
    Kärcher pramoniniai siurbliai stiklo ir akmens pramonė

    TEKSTILĖS GAMYBA BE PŪKŲ

    Tekstilės pramonėje gamybos metu susidarančių atliekų šalinimas yra unikalus iššūkis. Siurbiamos skaidulos ir pūkai sulimpa ir gali sustabdyti gamybą, jei užkimštų filtrus, žarnas ir vamzdynus. Mūsų specialiai pritaikyti sprendimai užtikrina, kad jūsų gamybos procesai ir toliau vyks sklandžiai.

    Naudojimas

    • Bet kokio dydžio ir bet kokio kiekio pūkų ir pluoštų siurbimas

    Iššūkis

    • Tekstilės pluoštai prilimpa prie filtro ir jį užkemša
    • Tekstilės pluoštai žarnose ir vamzdynuose sulimpa į gumuliukus ir juos užkemša

    Pranašumai

    • Palaiko gamybos procesų švarą ir sumažina prastovas
      Nuolatinė didelė siurbimo galia
    • Ilgalaikiai, patikimi, kompaktiški, ekonomiški sprendimai
    Kärcher pramoniniai dulkių siurbliai Tekstilės pramonė

    100 % BEDULKĖ GAMYBA

    Elektronikos ir optikos pramonėje vykstant gamybos procesams susidaro ypač smulkios dulkės, galinčios pažeisti komponentus, todėl jas būtina susiurbti tiesiogiai proceso metu. Mūsų siurbimo sistemos, pavyzdžiui, pramoninis dulkių siurblys, pašalina smulkias dulkes ir padeda pasiekti šiuos tikslus bei tuo pačiu metu apsaugoti sudėtingas gamybos sistemas.

    Naudojimas

    • Frezavimo elektriniams komponentams
    • Poliravimo optiniams elementams

    Iššūkis

    • Labai abrazyvinės dulkės
    • Dulkės, galinčios sugadinti komponentus

    Pranašumai

    • Kokybės ir darbo procesų užtikrinimas
    Kärcher pramoniniai dulkių siurbliai Elektronikos ir optikos pramonė

    ŠVARI GAMYBA NUO POPIERIAUS IKI SPAUDINIO

    Gaminant spaudinius susidaro popieriaus dulkės ir kaupiasi dažų likučiai, naudojami skysti dažikliai ir dažomieji milteliai. Šioms medžiagoms šalinti (o kai kurios iš jų yra labai toksiškos) reikia didelio našumo pramoninių siurbimo sprendimų, kuriuos spaudos pramonei kūrėme dešimtmečiais.

    Naudojimas

    • Celiuliozės pluošto siurbimas valant įrenginius popieriaus pramonėje
    • Smulkių ir stambių popieriaus nuopjovų siurbimas iš pjovimo įrenginių
    • Spausdinimo įrenginių valymas
    • Dažų miltelių siurbimas

    Iššūkis

    • Nepaprastai smulkios sprogiosios dulkės
    • Didelės popieriaus nuopjovos

    Pranašumai

    • Kokybės ir darbo procesų užtikrinimas
    • Sveikatos ir saugos priemonė
    Kärcher pramoniniai dulkių siurbliai Spaudos pramonė

    APIE MUS

    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    Mūsų DNR

    Kas mes esame: pramoninių siurbimo sprendimų ekspertai.

    Esame sukaupę daugiau nei 50 metų patirtį šiame sektoriuje, tad galite būti tikri, kad esate ekspertų rankose. Mūsų profesionali komanda dirbs kartu su jumis, pasitelkusi mūsų platų produktų asortimentą ir teikdama išsamius ekspertų patarimus, kad sukurtų tobulus sprendimus, atitinkančius jūsų poreikius. Esame pasiryžę padėti savo klientams sukurti švarią ir saugią darbo aplinką, kurioje būtų naudojami efektyvūs valymo sprendimai.

    Ką mes siūlome: aukštos kokybės sprendimus, kuriais galite pasitikėti.

    Savo sprendimais, kuriuos sudaro aukštos kokybės pramoniniai dulkių siurbliai su skirtingais priedais, skirtais įvairiausioms reikmėms, žymiai palengvinsime jūsų kasdienę gamybą. Mūsų sprendimus papildo paslaugų koncepcijos, užtikrinančios, kad jūsų pramoninis siurbimo sprendimas visada būtų paruoštas naudoti. Visada esame šalia jūsų, pasirengę padėti ir patarti. Tai pažadas, kuriuo galite pasikliauti. 

    Kas mus suformavo: lyg dvi tos pačios monetos pusės, mes atstovaujame dešimtmečių patirtį, kurią sukaupė „Ringler“ GmbH ir jos naujasis įsikūnijimas „Kärcher Industrial Vacuuming“ GmbH.

    Aukštos kokybės komponentai, ilgametė patirtis, didelė pridėtinė vertė ir profesionalūs darbuotojai užtikrino, kad jau daug dešimtmečių galėtume siūlyti savo išbandytus, patvarius ir itin aukštos kokybės sprendimus. Pasitelkę bendrą projektavimo, gamybos, pardavimo, aptarnavimo ir inžinerinių sprendimų konkretiems uždaviniams kūrimo patirtį, padedame sukurti švaresnę, saugesnę ir ekologiškesnę gamybos aplinką.

    Individual Kärcher industrial suction systems

    SUVIRINIMAS

    Didelė pridėtinė vertė leidžia mums lanksčiai reaguoti į jūsų poreikius.

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    DAŽYMAS

    Džiaugiamės galėdami pasiūlyti pramonines siurbimo sistemas, atitinkančias jūsų spalvų specifikacijas.

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    MONTAVIMAS

    Pagaminta Vokietijoje – optimaliai struktūrizuoti darbo procesai užtikrina aukščiausius kokybės standartus.