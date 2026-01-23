Dulkių siurbliai
Kärcher dulkių siurbliai sujungia didelę siurbimo galią su manevringumu ir lankstumu. Nesvarbu, ar gyvenate vieno miegamojo bute, didesniuose namuose ar kenčiate nuo alergijos - Kärcher turi tinkamą dulkių siurblį, atitinkantį jūsų poreikius.
Akumuliatoriniai dulkių siurbliai
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Inovatyvi dulkių jutiklio technologija
VC 7 Cordless yourMax siurbimo procesą padaro dar efektyvesnį ir smagesnį. Naujoviškas dulkių jutiklis užtikrina automatinį dulkių aptikimą ir automatinį galios valdymą, todėl užtikrinamas baterijos veikimo laikas iki 60 minučių. Siurbimo procesas negali būti patogesnis!
Judėjimo laisvė ličio baterijos dėka
Belaidžiai dulkių siurbliai iš kitų išsiskiria maksimalia judėjimo laisve, didele siurbiamąja galia ir mažu svoriu. Galingas akumuliatorius palengvina valymo procesą. Dėl plataus priedų asortimento belaidžiai dulkių siurbliai tampa dar universalesni.
Paprasta naudoti
Galią galima paprastai nustatyti pagal poreikius, kiekvienai užduočiai individualiai. Patogus užrakinimo mygtukas užtikrina, kad jums nereikės laikyti nuspausto maitinimo mygtuko, o "Boost" padidintos galios režimas užtikrins didesnė reikalingą galią.
Universalus grindų antgalis
Motorizuoti voleliai ir ypatingas manevringumas užtikrina optimalų nešvarumų surinkimą ir lengvą siurbimą po baldais.
VC 7 Cordless ir VC 6 Cordless grindų antgalis turi LED apšvietimą, kuris apšviečia nešvarumus ir užtikrina patikimą purvo surinkimą.
Plačios pritaikymo galimybės
Patogios įvairių priedų tvirtinimo parinktys, dėl kurių VC 4 Cordless ir VC 6 Cordless yra dar universalesni.
Praktiškai suplanuota filtravimo sistema
Trijų pakopų filtrų sistema, kurią sudaro ciklonas, oro įleidimo anga ir HEPA higienos filtrai* (VC 6 Cordless), užtikrina ypač švarų šalinamą orą.
Filtrus lengva valyti ir pakeisti, todėl pailgėja dulkių siurblio tarnavimo laikas.
*EN 1822:1998.
Dulkių konteinerio ištuštinimas vienu paspaudimu
Surinkti nešvarumai lengvai ir higieniškai pašalinami neturint sąlyčio, vienu mygtuko paspaudimu.
Praktiškas sieninis laikiklis
Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį galima greitai ir lengvai pastatyti, o naudojimui jis yra paruoštas, kai tik jo reikia. Sieninis VC 6 Cordless ourFamily laikiklis taip pat veikia ir kaip patogus įkroviklis.
VC 7 Cordless yourMax
Paverskite siurbimą puikia patirtimi: VC 7 Cordless yourMax įspūdingas dėl pažangiausių technologijų ir išmanios įrangos, ir patogaus naudojimo. Dulkių jutiklis aptinka nešvarumus, atitinkamai reguliuoja siurbimo galią, taip užtikrindamas efektyvų baterijos veikimo laiką iki 60 minučių. Galingas 350 vatų BLDC variklis ir 25,2 V akumuliatoriaus galia užtikrina, kad siurbimo procesas būtų dar lengvesnis. "Boost" funkcija užtikrina didžiausią siurbiamąją galią paspaudus mygtuką. Kiti privalumai – paprastas dulkių konteinerio ištuštinimas vienu mygtuko spustelėjimu, ergonomiškas dizainas, skirtas valyti net sunkiai pasiekiamas vietas, LED lemputės ant aktyvaus grindų antgalio, užtikrina gerą matomumą siurbiant net ir neapšviestose vietose. Dėl komplekte esančio pakaitinio filtro, filtro valymas negali būti paprastesnis. Antgalių įvairovės dėka siurbimas tampa patogus bet kurioje vietoje: plyšio antgalis pašalina nešvarumus iš kampelių ir plyšių, 2-in-1 antgalis yra puikus priedas baldų ir apmušalų valymui, o minkštas šepetys tinka net ir jauriems paviršiams valyti. Kitos patogios funkcijos: akumuliatoriaus būsenos indikatorius ir sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija.
VC 6 Cordless ourFamily
Valymas tikrai gali būti toks paprastas: su VC 6 Cordless ourFamily dulkių siurbliu siurbimas tampa tikru džiaugsmu. Siurblys turi daugybę išmanių savybių, pavyzdžiui, dulkių konteinerio ištuštinimą vienu spustelėjimu, galios padidinimo funkciją, ergonomišką dizainą, skirtą valyti sunkiai pasiekiamose vietose, ir LED apšvietimą ant grindų antgalio, dėl kurio dulkės tampa geriau matomos ir užtikrina patikimą nešvarumų surinkimą.
Kiti privalumai – įspūdingas akumuliatoriaus veikimo laikas iki 50 minučių, tylus veikimo garsas, atskiras filtro valymo įrankis ir lengvai niskaitomas akumuliatoriaus būsenos ekranas, kuris visą laiką rodo akumuliatoriaus būseną ir atitinkamus pranešimus.
VC 4 Cordless myHome
Maksimali judėjimo laisvė ir maksimalus komfortas: VC 4 Cordless myHome dulkių siurblys, kurio veikimo laikas yra iki 30 minučių, apsaugo vartotoją nuo didelio įrenginio nešiojimo ir tampymo. Siurbimas šiuo įrenginiu teikia džiaugsmą dėl daugybės išmanių savybių: dulkių konteinerio ištuštinimas vienu spustelėjimu, galios padidinimo funkcija, tylus veikimas, ergonomiškas dizainas ir lankstus grindų antgalis, užtikrinantis patikimą nešvarumų surinkimą ant kietų grindų ir kilimų.
Rankinis dulkių siurblys
Galingas pagalbininkas kasdieninėms užduotims
Nešvarumai neturi jokių šansų prieš akumuliatorinį rankinį dulkių siurblį: CVH 2 yra lengvas, kompaktiškas, patogiai valdomas ir ypač tinkamas kaip patikima pagalbinė priemonė kasdieniam valymui jūsų namų aplinkoje: virtuvėje, svetainėje, miegamajame ir automobilyje.
Dribsniai po stalu? Kačių kraikas vonioje? Purvas ant kilimų?
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys pavers visa tai praeitimi. Įkraunamas rankinis dulkių siurblys sujungia kompaktišką dizainą ir galią ir našumą, leidžiantį siurbti didesnius trupinius – bet kur, bet kuriuo metu ir maksimaliai mobiliai.
Efektyvi filtravimo sistema
Puiki nešvarumų gaudyklė: Dviejų pakopų filtravimo sistema dėl pirminio filtro, plono metalinio tinklelio, efektyviai sulaikomos didesnes dulkių dalelės. HEPA 12 filtras (EN 1822:1998), užtikrina švarų šalinamą orą, sėkmingai sulaiko net smulkiausias daleles, lengvai valomas ir keičiamas. Taip dar labiau pailgina dulkių siurblio tarnavimo laiką.
Automobilio salono valymas
Paprastas valdymas ir didelė siurbimo galia viename įrenginyje: akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys akimirksniu susiurbia nešvarumus nuo paviršių automobilio salone: prietaisų skydelių, automobilio sėdynių ir kilimėlių, išvalo sunkiai pasiekiamas vietas – grąžindamas jūsų automobiliui salono švarą.
2-in-1 plyšio antgalis
Nuo knygų lentynų ir kompiuterių klaviatūrų iki sujungimų ir plyšių: sulankstomas kombinuotas antgalis ypač tinka jautriems paviršiams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
Paprastas valymo procesas
Nusukite, išimkite filtrą ir ištuštinkite: plastikinį atliekų konteinerį galima lengvai išimti ir išplauti švariu vandeniu.
Premium savybė: galingas variklis
BLDC variklis yra įspūdingas dėl variklio be šerelių technologijos, todėl įrenginys yra lengvas, ilgaamžis ir galingas. Tai reiškia, kad jis greitai ir be likučių pašalina nešvarumus nuo paviršių.
* tik su balta premium versija.
Premium savybė: Patogi įkrovimo stotelė*
Laikykite patogiai, ir efektyviai įkraukite. Naudokite kompaktišką, modernią stotelę, kad galėtumėte laikyti ir įkrauti rankinį dulkių siurblį taupydami vietą. Tai reiškia, kad prietaisas bus lengvai pasiekiamas ir visada paruoštas naudoti.
* galima tik su premium versija.
Dulkių siurbliai su maišeliu
VC 2
Kompaktiškas Kärcher dulkių siurblys VC 2 puikiai tinka naudoti butuose ar mažesniuose namuose. Jis gali būti laikomas mažose erdvėse ir užtikrina itin patikimus valymo rezultatus. Be to, VC 2 stebina daugybe patogių funkcijų, tokių kaip automatinis laido pervyniojimas, kuris leidžia greitai sutvarkyti laidą po naudojimo, nulenkiama nešimo rankena, kuri leidžia įrenginį lengvai neštis aukštyn ir žemyn laiptais, kintamos siurblimo galios valdymas ant įrenginio ir priedų laikymo skyrius. Premium modelio komplektacijoje taip pat yra parketo antgalis, skirtas švelniam parketo ir kietų grindų valymui.
Maišelių technologija
Kärcher dulkių siurbliai su maišeliu yra itin higieniškas sprendimas, kadangi susiurbtas purvas ir dulkės patikimai sulaikomi maišelyje. Kai maišelis pilnas, jis gali būti greitai išimamas iš įrenginio ir išmetamas be sąlyčio su nešvarumais bei nesudarant dulkių. Šią savybe itin vertina alergiški žmonės.
Automatinis laido susukimas
Po naudojimo, laidą galima greitai ir lengvai pervynioti.
Užlenkiama nešiojimo rankena
Dėl sulenkiamos nešiojimo rankenos dulkių siurblį lengva nešioti, net lipant laiptais aukštyn ir žemyn.
Reguliuojamas įrenginio galios valdymas
Prisitaikanti galia: įrenginio siurbimo galią galima nustatyti iki tokio lygio, kuris atitiktų jūsų poreikius.
Priedų laikymo skyrius
Priedai laikomi pačiame įrenginyje, todėl jie visuomet pasiekiami ranka.
Dulkių siurbliai be maišelio
VC 3
Naujasis, daugiaciklonis Kärcher dulkių siurblys VC 3 dėl savo kompaktiško dydžio puikiai tinka butams ir mažesniems namams. Jis ne tik siurbia kietas grindis ir kilimus, bet dėl plyšinio antgalio ir minkšto dulkių šepetėlio rodo puikių rezultatus net siauruose tarpuose ar ant jautrių paviršių.
Kiti privalumai: HEPA higienos filtras, kuris patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, pvz., žiedadulkes ar kitas alergiją sukeliančias daleles, ir praktiška stovėjimo padėtis. Premium modelio komplektacijoje taip pat yra parketo antgalis, skirtas švelniam parketo ir kietų grindų valymui.
Daugiaciklonė technologija
Kärcher dulkių siurbliai su kelių ciklonų technologija nešvarumus surenka ne į filtrų maišus, o į skaidrų atliekų konteinerį. Taip ne tik sutaupysite nepatogumų perkant ir nuolat keičiant brangius pakaitinius filtrus, bet ir iš karto pamatysite, kada konteinerį reikia ištuštinti.
Pastatymo pozicija
Patogi pastatymo pozicija leidžia greitai ir saugiai pastatyti įrenginį darbo pertraukų metu.
Permatomas šiukšlių konteineris
Not only does the waste container show when it needs emptying, its contents can be disposed of in next to no time.
Automatinės laido susukimo funkcija
Po naudojimo laidą galima greitai ir lengvai suvynioti.
Keičiamas grindų antgalis
Galimybė keisti priedus optimaliai švarai visose namų vietose.
Dulkių siurblys su vandens filtru
DS 6
Dulkių siurblys DS 6 su vandens filtru ne tik garantuoja švarias grindis, bet ir gaivesnį šalinamą orą, kuriame iki 99.5% sumažinama dulkių. Tai pastebimai pagerina orą, o kartu ir patalpų klimatą. Tinka visiems – ne tik alergiškiems.
Dulkių siurblio su vandens filtru veikimas
Skirtingai nuo siurblių su standartiniais filto maišeliais, DS 6 su vandens filtru dirba naudodamas naturalią vandens energiją. Dėl stiprios siurbimo galios, vanduo filtre yra sukamas dideliu greičiu. Siurbiamas purvas efektyviai filtruojamas iš oro ir tuoj pat patalpinamas talpoje su vandeniu. Rezultatas - itin švarus išpučiamas oras, kuris itin svarbus alergiją turintiems asmenims, kadangi siurblys neturi maišelių, kuriuose alergenai gali daugintis, o visi nešvarumai po siurblio naudojimo išpilami kartu su vandeniu.
- Efektyvus filtravimas permatomame vandens filtre. Visos nešvarios dalelės yra patikimai išsaugomos talpoje, o siurbimo galia išlieka pastovi.
- Plaunamas, ilgai tarnaujantis tarpinis filtras iš drėgno susikondensavusio oro išfiltruoja mažytes ore susidarančias dalelytes.
- Aukštos kokybės HEPA 12 filtras sugauna 99,5% alerginių žiedadulkių, grybų sporų, bakterijų ir dulkių erkių išskyrų.
Galingas vandens filtras
Vandens filtras ne tik užtikrina, kad išstumiamas oras būtų ypač švarus, bet ir dėl praktiškos konstrukcijos jį lengva ištuštinti ir palaikyti švarų.
Kintamas teleskopinis siurblio vamzdis
Kintamas teleskopinis siurblio vamzdis gali būti pritaikomas prie naudotojo ūgio ir suteikti papildomo komforto dirbant.
Automatinis laido susukimas
Po naudojimo laidą galima greitai ir lengvai pervynioti.
Praktiška parkavimo pozicija
Pertraukėlių metu, įrenginį galima pastatyti greitai ir lengvai.
Lengvai išvalomas
Išimamą vandens filtrą lengva pripildyti ir išvalyti.
Parkavimo padėtis vertikaliam sandėliavimui
DS 6 gali būti laikomas vertikaliai, siekiant sutaupyti sandėliavimo vietą.
Praktiškas priedų sandėliavimas
Visus priedus galima patogiai laikyti priedų skyriuje.
Ergonomiška nešimo rankena
Ergonomiška DS 6 siurblio nešimo rankena leidžia jį lengvai transportuoti iš vienos vietos į kitą.
Plaunamas tarpinis filtras
Plaunamas tarpinis filtras užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir optimalius valymo rezultatus.
Dulkės ir gyvūnų plaukai? Turime tai ko reikia!
Iš kur atsiranda dulkių sluoksnis?
Iš kur atsiranda dulkės? Nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų uždavęs sau šio klausimo. Namai išvalyti ir neilgai trukus ant baldų, kambarinių augalų, knygų ir grindų susidaro plonas dulkių sluoksnis. Faktas tas, kad dulkės nuolat maišosi gyvenamosiose patalpose ir pasklinda. Nuo to negalima apsisaugoti, bet galima greitai ištaisyti. Naudojant naujus akumuliatorinius dulkių siurblius galite be vargo pašalinti dulkes.
Kaip susidaro dulkės?
Nuo negyvos odos ląstelių, kilimų pluoštų iki žiedadulkių ir naminių gyvūnų plaukų – dulkės yra įvairaus dydžio dalelės, kurios susimaišo ir susijungia viena su kita. Priklausomai nuo dalelių dydžio ir svorio, cirkuliuojančio oro dėka dulkes nunešamos į kampus arba jos nuolat sklaidosi ant paviršių, niekur nenusėsdamos.
Didžiąją dalį nešvarumų į savo namus atsinešame ant batų padų. Todėl verta turėti atvirus tinklelio rašto, kokosinius, tekstilinius, ar guminius kilimėlius, kurie atliktų purvo ir dulkių gaudyklių funkciją, kurie sulaiko didžiąją dalį nešvarumų.
Turint gyvūnų valyti reikia dažniau
Jei turite naminių gyvūnų vieno namų valymo per savaitę neužteks: purvini pėdsakai ant grindų, maistas aplink maisto dubenį ir augintinių plaukai pasklinda po namus. Palaikant namuose švarą jums pagelbės akumuliatorinis dulkių siurblys. Belaidžiai dulkių siurbliai visada padės įveikti, bet kokią valymo užduotį, net ir sunkiai pasiekiamose vietose, padės greitai išvalyti namus, ir palaikyti švarą juose.
Naminių gyvūnėlių plaukai? Pamiršta!
Turint augintinį, problema aiški: keturkojo draugo plaukai greitai pasklinda po namus – net tada kai baigėte valyti. Naminių gyvūnėlių plaukai yra ypač sunkiai pašalinami nuo kilimų ir kilimėlių paviršių. Įprasta šluota čia nepadės, nes ji nepašalina plonų plaukelių. Kas gali jums padėti? Naujieji Kärcher akumuliatoriniai dulkių siurbliai. Universalus grindų antgalis efektyviai pašalina gyvūnėlių plaukus nuo kiliminių grindų dangų.
Visur kačių kraikas? Problemų nėra!
Katės kasa kraiką, dėl to kačių jis dažnai pasklinda už kraiko dėžės ribų. Tai valymo užduotis, kurią dulkių siurblys gali atlikti akimirksniu. Mažus kraiko grūdelius galima greitai ir lengvai susiurbti. Tai atlikti rekomenduojama kuo greičiau, nes granulės gali pažeisti grindų dangą, jei ant jų netyčia užlipama.