Garinė lyginimo sistema
Lyginimas ir valymas garais tuo pačiu metu. Garai lyginimui ir valymui namuose - tai įmanoma su Kärcher garine lyginimo sistema. Puikiai tinka valyti grindis ir tekstilę. Kartu su aktyvia lyginimo lenta!
Akcentai
Lyginimo garais sistema yra puiki kombinacija, leidžianti pasiekti puikių rezultatų lyginant ir valant. Ji maksimaliai komfortiška ir sutrumpina lyginimo laiką iki 50%.
Lyginimo stotis - garo siurbimas
Aktyvus garo siurbimas lyginimo stotyje efektyviai ištraukia garą iš skalbinių į lyginimo lentą - taip užtikrinama, kad rūbai būtų šviežiai suspausti ir visiškai sausi.
Išpūtimo funkcija
Net ir ploniausius audinius galima lengvai ir patogiai išlyginti naudojant oro pagalvę tam, kad nesusidarytų raukšlės.
50 % greitesnis lyginimas
Pastoviai aukštas garo slėgis leidžia lengviau išlyginti net ir storus audinius. Tai sutrumpina lyginimo trukmę iki 50%.
Visapusiški priedai visoms naudojimo sritims
Su gariniu valytuvu komplektuojamas platus priedų asortimentas, kad valymo galimybės būtų kuo įvairesnės.