Garinė lyginimo sistema

Lyginimas ir valymas garais tuo pačiu metu. Garai lyginimui ir valymui namuose - tai įmanoma su Kärcher garine lyginimo sistema. Puikiai tinka valyti grindis ir tekstilę. Kartu su aktyvia lyginimo lenta!

Kärcher Lyginimas ir valymas garais tuo pačiu metu.

Akcentai

Lyginimo garais sistema yra puiki kombinacija, leidžianti pasiekti puikių rezultatų lyginant ir valant. Ji maksimaliai komfortiška ir sutrumpina lyginimo laiką iki 50%.

Dampfabsaugung

Lyginimo stotis - garo siurbimas

Aktyvus garo siurbimas lyginimo stotyje efektyviai ištraukia garą iš skalbinių į lyginimo lentą - taip užtikrinama, kad rūbai būtų šviežiai suspausti ir visiškai sausi.

Aufblasfunktion

Išpūtimo funkcija

Net ir ploniausius audinius galima lengvai ir patogiai išlyginti naudojant oro pagalvę tam, kad nesusidarytų raukšlės.

50 % schneller bügeln

50 % greitesnis lyginimas

Pastoviai aukštas garo slėgis leidžia lengviau išlyginti net ir storus audinius. Tai sutrumpina lyginimo trukmę iki 50%.

Umfangreiches Zubehör für alle Bereiche

Visapusiški priedai visoms naudojimo sritims

Su gariniu valytuvu komplektuojamas platus priedų asortimentas, kad valymo galimybės būtų kuo įvairesnės.