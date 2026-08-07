Langų ir paviršių valytuvas
Mūsų langų valytuvas profesionaliam naudojimui WVP 10 yra itin lengvas įrenginys visiems lygiems paviršiams. Su šiuo tvirtu, profesionaliu rankiniu įrenginiu valymas tamps be rūpesčių ir be ruoželių: horizontaliai, vertikaliai ir net aukšty kojom. Idealus langų, veidrodžių, plytelių, vyno spintelių ir t.t. valymui.
Valykite lengviau, greičiau ir patogiau
Nesvarbu, ar naudosite mūsų akumuliatorinį rankinį WVP 10 langų ir paviršių siurblį langams plauti, ar plytelėms, veidrodžiams, vitrinoms, stalviršiams ar bet kokio kito tipo lygiems paviršiams valyti. Svarbiausia tai, kad su šiais lengvais rankiniais įrenginiais gausite geriausius valymo rezultatus be jokių dryžių valydami bet kokioje padėtyje – jei reikia, netgi aukštai virš galvos. Ir dar daugiau: dėl rankiniu būdu reguliuojamos rankenos paviršiai liks švarūs iki pat pakraščių.
Pažangus lankstumas
Valymas horizontaliai, vertikaliai, įstrižai, aukštai virš galvos ir bet kuria kita jums reikalinga kryptimi: mūsų WVP 10 langų ir paviršių siurbliai puikiai atlieka kiekvieną judesį ir užtikrina optimalius valymo rezultatus be ruoželių kiekvienoje padėtyje.
Priedai
Valymo priemonė
Kasdienis, paviršių ar stiklo valiklis: siūlome platų paruoštų naudoti valymo priemonių asortimentą. Greitai džiūsta nepalikdamos dryžių, švelnios medžiagoms ir nekenksmingos aplinkai.
Akumuliatoriai ir akumuliatorių įkrovikliai
Papildomi akumuliatoriai padės pailginti darbo laiką ir pritaikyti įrenginį jūsų individualiems poreikiams.
Iš esmės, greitojo įkrovimo kroviklis leidžia dirbti nepertraukiamai visą dieną.
Naudingi priedai
Siūlome skirtingo pločio papildomus siurbimo antgalius ir valytuvus, purškimo butelių komplektus ar papildomas mikropluošto šluostes – galite papildyti savo įrenginį naudingais priedais, kad jis atitiktų jūsų individualius poreikius.
Įranga ir techniniai duomenys
WVP 10 tiekiamas su akumuliatoriumi (veikimo laikas 30 minučių), valymo priemone, akumuliatoriaus įkrovikliu, purškimo buteliu ir ant valytuvo uždedama mikropluošto šluoste. WVP 10 Adv komplekte taip pat
yra atsarginis keičiamas akumuliatorius, keičiamas siauras siurbimo antgalis, antra mikropluošto šluostė, taip pat greitojo įkrovimo kroviklis vietoje paprastesnės versijos, kad galėtumėte dirbti beveik be pertraukų.
Greitas variklis užtikrina nepaprastai gerą nešvaraus vandens, kuris surenkamas į 200 ml talpyklą, įsiurbimą. Pačią talpyklą galima greitai ir lengvai ištuštinti, o prireikus ir plauti indaplovėje.