ŠLAVIMO MAŠINOS
Didelio našumo greitai besisukančių šepečių dėka Kärcher šlavimo mašinos užtikrina švarą per trumpą laiką – visur ir visada.
Pramoniniai šlavimo įrenginiai
Ar tai būtų logistika, plieno pramonė, statybų sektorius ar cemento darbai: Kärcher pramoninės šlavimo mašinos yra patikimos ir efektyvios. Jos sukurtos sudėtingiems pramoniniams didelių erdvių su dideliu kiekiu nešvarumų valymo darbams. Daugybę apdovanojimų laimėjusi filtrų sistema garantuoja dulkių nepatekimą į aplinką net sudėtingiausiose situacijose.
Vakuuminiai šlavimo įrenginiai su operatoriaus vieta
Ekonomiška, švaru ir efektyvu, vidutinio dydžio ir ypač didelėse erdvėse: dėka plataus įrenginių asortimento, Kärcher vakuuminės šlavimo mašinos atitinka visus reikalavimus. Ypatingas dėmesys į klientus orientuotoms technologijoms, bei atidumas valdymo paprastumui, aptarnavimo patogumui ir pasiekiamumui.
Šlavimo įrenginiai ir stumdomos vakuuminės šlavimo mašinos
Vidiniams kiemams, šaligatviams, dirbtuvėms ir salėms. Prižiūrėtojams, pardavėjams, valymo kompanijų darbuotojams ir pramonei. Stumdomos šlavimo mašinos ir vakuuminės šlavimo mašinos yra ergonomiškos ir paprastos naudoti. Jos šluoja kruopščiai, palikdamos labai mažai dulkų net ir kampuose. Mašinos su ratų pavara puikiai tinka erdvėms nuo 300 m².
Ergonomiškas ir mažai dulkių reikalaujantis valymas: Mūsų profesionalios šlavimo mašinos ir vakuuminės šlavimo mašinos išvalo kiekvieną kampelį - tiek lauke, tiek patalpose, tiek valdomos rankomis, tiek su traukos pavara.
Populiariausios šlavimo mašinos
Vienas įrenginys, daugybė pritaikymo galimybių
Lankstumas naudojant, efektyvumas praktikoje: Kärcher šlavimo mašinos išsiskiria visais atžvilgiais. Dėl savo lankstumo, paprasto valdymo ir puikių valymo rezultatų šlavimo darbai tampa lengvesni nei bet kada.
Šlavimo mašinos, kas tai?
Ypatingai našus šlavimas: šlavimo mašinos pašalina visų rūšių nešvarumus nuo vidaus ir išorės grindų paviršių. Kuo skiriasi nuo įprastų šlavimo įrenginių? Veikimo metu, vakuuminis šlavimo įrenginys sklaido dulkes naudodamas cilindrinį šepetį, tada kylančios dulkės perfiltruojamos filtro pagalba ir nukreipiamos į talpą.
Kaip veikia vakuuminiai šlavimo įrenginiai?
Skirtingiems modeliams reikalingi skirtingi šlavimo principai.
Semtuvėlio principas
Cilindrinis šepetys sukasi priešinga kryptimi važiavimo krypčiai. Todėl, nešvarumai surenkami į šlavimo mašinos priekyje esantį atliekų konteinerį (taip vyksta tiesioginis nešvarumų surinkimas). Kärcher stumiamos šlavimo mašinos ir pramonininiai vakuuminiai šlavimo įrenginiai veikia pagal šį principą.
Privalumai:
- Mažesnis dulkėjimas dėl mažesnio šepečio greičio ir trumpo valymo kelio
- Ilgesnis šepečio tarnavimo laikas
- Idealiai tinka dideliems ir stambiems nešvarumams, ir smulkioms dulkėms šluoti
Permetimo principas
Nešvarumai surenkami besisukančio ta pačia kryptimi kaip ir važiavimo kryptis pagrindinio cilindrinio šepečio pagalba, ir permetami į galinį purvo konteinerį. Kärcher vakuuminės šlavimo mašinos ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai su sėdima operatoriaus vieta veikia pagal šį principą.
Privalumai:
- Konteinerį galima užpildyti iki 100%
- Idealiai tinka stambiems ir nedideliems nešvarumams šluoti
- Lengvai surenka stambius nešvarumus, naudojant stambaus purvo sklendes
- Geras matomumas dėl sėdimos padėties priekyje
Kuri šlavimo mašina tinkama jums?
Puikus modelis kiekvienam iššūkiui: nuo rankinių šlavimo įrenginių iki pramoninių vakuuminių šlavimo įrenginių – Kärcher šlavimo mašinos ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai atitinka klientų lūkesčius lankstumo ir prisitaikymo atžvilgiu. Kärcher taip pat siūlo visus tinkamus pavarų tipus skirtingiems valymo darbams – benzininę, dyzelinę, SND ar elektrinę.
Trumpa visų mūsų modelių apžvalga:
Kokios vakuuminės šlavimo mašinos pritaikymo sritis?
Daugybė pritaikymo sričių su vienu įrenginiu: vakuuminiai šlavimo įrenginiai naudojami didesniems vidaus ir išorės grindų paviršiams valyti. Lyginant su įprastais šlavimo įrenginiais, jie greitai ir efektyviai pašalina stambius ir sunkiai pašalinamus nešvarumus, dulkes ir atliekas – įdedant minimaliai pastangų.
Šlavimo įrenginių /vakuuminių šlavimo įrenginių pritaikymo sritys:
- Sandėliai ir logistikos centrai
- Gamyklos
- Automobilių stovėjimo aikštelės ir pakrovimo rampos
- Maisto ir gėrimų pramonė
- Sporto klubai ir laisvalaikio centrai
- Metalo pramonė
- Elektronikos pramonė
- Farmacijos ir chemijos pramonė
- Transporto pramonė
- Prekybos mugės ir konferencijų centrai
Kokiems grindų paviršiams skirti valyti šlavimo įrenginiai ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai?
Skirtingos grindų dangos ir nešvarumų rūšys kelia skirtingus reikalavimus šlavimo mašinoms ir jų sistemoms. Standartinis pagrindinis šlavimo šepetys yra įprastas pasirinkimas ir išsiskiria savo lankstumu ir ilgu tarnavimo laiku. Tačiau cilindrinis šepetys netinka visoms grindų dangoms. Štai kodėl Kärcher siūlo įvairius sprendimus, kurie padės pasiekti optimalius valymo rezultatus.
Cilindrinių šepečių apžvalga:
Pagrindinis standartinis cilindrinis šlavimo šepetys
- Vudutinio kietumo šereliai
- Naudojamas: įprastam gatvių purvui, lapams ar dulkėms ant asfalto, lygaus ar akmenų grindinio valymui
Pagrindinis šlavimo šepetys, kietas
- Žymiai kietesni šereliai, su plieno šerelių intarpais
- Naudojamas: šiurkštiems paviršiams ir sunkiai pašalinamiems nešvarumams ar stambioms atliekoms valyti
Pagrindinis šlavimo šepetys, minkštas
- Minkšti šereliai
- Naudojamas: nešvarumų ir smulkių dulkių valymui ant lygių grindų vidaus patalpose
Pagrindinis šlavimo šepetys, antistatinis
- Minkšti šereliai
- Naudojamas: efektyviam kilimų valymui, pavyzdžiui, prekybinėse mugėse ar sporto klubuose ir viešbučiuose
- T• Kilimams ir dirbtinei vejai valyti rekomenduojami šie modeliai: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Koks yra vakuuminių šlavimo įrenginių valymo našumas?
Vakuuminių šlavimo įrenginių našumas skiriasi priklausomai nuo modelio bei įrangos. Žemiau esančioje lentelėje pateiktos įvairių vakuuminių šlavimo ėrenginių ploto valymo našumo (per valandą) apžvalgos. Palyginimui: prekyboje esančio rankinio šepečio našumas yra nuo 120 iki 160 m² (maks.).
Vakuuminis šlavimo įrenginys
Pramoniniai vakuuminiai šlavimo įrenginiai
Valymo našumas (per valandą)
7200–28,000 m²
Vakuuminis šlavimo įrenginys
Vakuuminiai šlavimo įrenginiai su operatoriaus vieta
Valymo našumas (per valandą)
5100–13,600 m²
Vakuuminis šlavimo įrenginys
Savaeigiai vakuuminiai šlavimo įrenginiai
Valymo našumas (per valandą)
3375–4725 m²
Vakuuminis šlavimo įrenginys
Stumiami šlavimo įrenginiai/vakuuminiai šlavimo įrenginiai
Valymo našumas (per valandą)
2800–3680 m²