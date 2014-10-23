Home & Garden valymo ir priežiūros priemonės
Naudodami originalias valymo priemones pasieksite geriausią rezultatą. Taupykite vandenį, laiką ir energiją bei tausokite savo įrenginį ir valomus paviršius. Mūsų asortimente rasite įvairių valymo priemonių visoms valymo užduotims namuose ir sode atlikti.
Tobulas priedas: Kärcher valymo ir priežiūros priemonės.
Jau daugiau nei 30 metų Kärcher skiria didelį dėmesį aplinkosaugos klausimams ir išteklių saugojimui kuriant ir gaminant valymo ir priežiūros priemones bei renkantis žaliavines medžiagas, kurios jose naudojamos. Valymo priemonės, kurios specialiai sukurtos naudoti valymo įrangoje, ne tik garantuoja optimalius valymo rezultatus, bet ir taupo vandenį, laiką ir energiją. Visada garantuojame bent nedidelį biologiškai skaidomų medžiagų kiekį. Gamindama savo naująjį eco!ogic valiklį, Kärcher kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį naudodama 100% tenzidų iš atsinaujinančių žaliavų. Priemonės talpa pagaminta iš daugiau nei 96% augalinės kilmės plastiko – tai yra dar vienas laimėjimas saugant aplinką.
Rinkitės originalią valymo ir priežiūros priemonę:
„Home and Garden“ ploviklių katalogas
UNIVERSALŪS
NAMAMS IR SODUI
TRANSPORTO PRIEMONĖMS
GRINDIMS
LANGAMS
PRIEDAI
BALDAMS IR KILIMAMS
PROFESIONALIOS VALYMO IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
Valykite greitai ir efektyviau, sunaudodami mažiau energijos. Kärcher profesionalios valymo ir priežiūros priemonės turi daugybę privalumų.