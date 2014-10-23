Home & Garden valymo ir priežiūros priemonės

Naudodami originalias valymo priemones pasieksite geriausią rezultatą. Taupykite vandenį, laiką ir energiją bei tausokite savo įrenginį ir valomus paviršius. Mūsų asortimente rasite įvairių valymo priemonių visoms valymo užduotims namuose ir sode atlikti.

Man cleaning his car

Woman cleaning a stone wall with cleaning agent and pressure washer

Womand cleaning a window with glass cleaner from Kärcher

    Tobulas priedas: Kärcher valymo ir priežiūros priemonės.

    Jau daugiau nei 30 metų Kärcher skiria didelį dėmesį aplinkosaugos klausimams ir išteklių saugojimui kuriant ir gaminant valymo ir priežiūros priemones bei renkantis žaliavines medžiagas, kurios jose naudojamos. Valymo priemonės, kurios specialiai sukurtos naudoti valymo įrangoje, ne tik garantuoja optimalius valymo rezultatus, bet ir taupo vandenį, laiką ir energiją. Visada garantuojame bent nedidelį biologiškai skaidomų medžiagų kiekį. Gamindama savo naująjį eco!ogic valiklį, Kärcher kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį naudodama 100% tenzidų iš atsinaujinančių žaliavų. Priemonės talpa pagaminta iš daugiau nei 96% augalinės kilmės plastiko – tai yra dar vienas laimėjimas saugant aplinką.

    Rinkitės originalią valymo ir priežiūros priemonę:

    „Home and Garden“ ploviklių katalogas

    UNIVERSALŪS

    NAMAMS IR SODUI

    TRANSPORTO PRIEMONĖMS

    GRINDIMS

    LANGAMS

    PRIEDAI

    BALDAMS IR KILIMAMS

    Informacinė medžiaga

    Saugos duomenų lapai

    Sudedamųjų medžiagų duomenų lapai

    PROFESIONALIOS VALYMO IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

    Valykite greitai ir efektyviau, sunaudodami mažiau energijos. Kärcher profesionalios valymo ir priežiūros priemonės turi daugybę privalumų.

    Man cleaning machine with cleanign agent and pressure washer
    Profesionalioms valymo ir priežiūros priemonės