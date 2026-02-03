No Ice Ice Baby!
Elektrinis Ledo Grandiklis EDI 4
Elektrinis ledo grandiklis EDI 4 pagaliau nutraukia sunkią užduotį ledą grandyti po truputį. Su besisukančiu disku ir šešiais tvirtais plastikiniais ašmenimis, ledo grandiklis vienu judesiu be vargo pašalina ledą nuo automobilių priekinių stiklų. Jei EDI 4 yra budėjimo režime, šiek tiek paspauskite įrenginį iš viršaus, kad pašalinimo diskas pradėtų suktis ir ledas magiškai pasišalintų nuo stiklų.
Jei ašmenys nusidėvi, diską galima pakeisti be jokių įrankių (diską galima įsigyti kaip atsarginę dalį). Šiuolaikiškas ir kompaktiškas ledo grandiklio dizainas kartu su apsauginiu dangteliu leidžia jį lengvai valdyti ir sandėliuoti. Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka kelioms programoms. Integruotas šviesos diodas mirksi, kai įrenginį reikia įkrauti.
Savybės
Pritaikymas
Su besisukančiu ledo grandiklio disku net ir tvirtesnį ledą nuo automobilių priekinių stiklų galima lengvai pašalinti vienu ypu.
Tinka tiek priekiniam stiklui, tiek šoniniams automobilio langams.
Kompaktiškas, modernus dizainas leidžia lengvai ir saugiau juo naudotis bei sandėliuoti.