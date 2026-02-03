EDI 4 Key Visual

Elektrinis Ledo Grandiklis EDI 4

Elektrinis ledo grandiklis EDI 4 pagaliau nutraukia sunkią užduotį ledą grandyti po truputį. Su besisukančiu disku ir šešiais tvirtais plastikiniais ašmenimis, ledo grandiklis vienu judesiu be vargo pašalina ledą nuo automobilių priekinių stiklų. Jei EDI 4 yra budėjimo režime, šiek tiek paspauskite įrenginį iš viršaus, kad pašalinimo diskas pradėtų suktis ir ledas magiškai pasišalintų nuo stiklų. 

Jei ašmenys nusidėvi, diską galima pakeisti be jokių įrankių (diską galima įsigyti kaip atsarginę dalį). Šiuolaikiškas ir kompaktiškas ledo grandiklio dizainas kartu su apsauginiu dangteliu leidžia jį lengvai valdyti ir sandėliuoti. Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka kelioms programoms. Integruotas šviesos diodas mirksi, kai įrenginį reikia įkrauti.

 

Savybės

icon_arrow

Karcher elektrinio ledo grandiklio diskas su ašmenimis
Besisukantis diskas su stabiliais plastiko ašmenimis lengvai pašalina ledą.
Karcher ledo grandikliui keičiamas diskas
Besisukantį abrazyvinį diską galima greitai ir paprastai pakeisti be įrankių.
Karcher elektrinis ledo grandiklis valo stiklą
Įrenginį švelniai paspaudus iš viršaus, diskas pradeda suktis.
Elektrinio ledo grandiklio diodas mirksi kai reikia pakrauti įrenginį
Integruotas LED Integruotas šviesos diodas mirksi, kai ledo grandiklį reikia įkrauti.
Karcher ledo grandiklio akumuliatoriaus pakrovimas
Galingi ličio jonų elementai. Vieno įkrovimo pakanka keliems panaudojimams.
Karcher ledo grandiklio apsauginis dangtelis
Apsauginis dangtelis saugiam naudojimui ir sandėliavimui.

Pritaikymas

Moteris valo priekinį stiklą su Karcher ledo grandikliu

Su besisukančiu ledo grandiklio disku net ir tvirtesnį ledą nuo automobilių priekinių stiklų galima lengvai pašalinti vienu ypu.

Vyras grando automobilio stiklus su Karcher ledo grandikliu

Tinka tiek priekiniam stiklui, tiek šoniniams automobilio langams.

Karcher ledo grandiklis telpa į automobilio daiktadėžę

Kompaktiškas, modernus dizainas leidžia lengvai ir saugiau juo naudotis bei sandėliuoti. 

 

