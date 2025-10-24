Terasų valymo įrenginys
Užbaikite sekinantį šveitimą: naujojo terasų valytuvo PCL 4 dėka, jums nebereikės medinių terasų grindų šveisti rankomis. Tiesiog įjunkite laidą į elektros lizą, prijunkite sodo žarną ir netrukus mėgausitės vėsiu limonadu ant švarių terasos grindų. Besisukantys šepečiai ir vanduo valo tolygiai ir pašalina net sunkiai prikibusį purvą. Vandens kiekį galima lengvai reguliuoti, tad sunaudosite tiek vandens, kiek jums reikia. Purvas ištirpdomas ir nuplaunamas vienu žingsniu. Ir jokio pakartotinio varginančio šveitimo.
Jūsų terasų valymo pagalbininkas
Tausokite energiją: terasų valymo įrenginio dėka, daugiau nereikės valyti medinių grindų lauke rankiniu būdu, ir tai atliksite be energijos šaltinio: galite mėgautis maksimaliu lankstumu ir judėjimo laisve vienu metu. Besisukantys cilindriniai šepečiai ir vanduo valo tolygiai, pašalindami nuo medžio paviršiaus net įsisenėjusius nešvarumus. Vandens kiekį paprasta reguliuoti, todėl sunaudosite tik tiek vandens, kiek jums iš tikrųjų reikia. Nešvarumai pašalinami ir nuplaunami vienu žingsniu. Cilindrinių šepečių dėka terasų valymo įrenginys optimaliai ir be pastangų nuvalo nešvarumus nuo akmens plytelių lauko vietose.
Paruoškite vasaros erdvę be dramų
Jums nereikės elektros lizdo ir erzinančių ilgų laidų, kad galėtumėte kruopščiai valyti terasą ar balkoną ir apsaugoti grindis. Naujasis terasų valymo įrenginys PCL 3-18 vienu akumuliatoriaus įkrovimu gali išvalyti iki 20 kvadratinių metrų medinių, WPC ar akmens plytelių paviršių. Be to, galite patys reguliuoti vandens kiekį, tai padės apleistą terasą paversti švariu jaukiu kampeliu, net ir tausojant išteklius.
Kruopštus ir tolygus valymas
Inovatyvūs, atvirkščiai besisukantys cilindriniai šepečiai užtikrina kruopštų ir tolygų medinių terasų valymą.
2-in-1 funkcija
Du integruoti vandens purkštukai vienu žingsniu pašalina ir nuplauna nešvarumus.
Nereikia elektros šaltinio
Terasų valymo įrenginį galima įsigyti su 18 V Kärcher Battery Power keičiamu
akumuliatoriumi, užtikrinančiu lankstų naudojimą be maitinimo šaltinio, arba kaip elektrinį įrenginį didesniems plotams valyti.
Galima naudoti skirtingiems paviršiams valyti
Dėl galimybės keisti priedus be įrankių, komplekte esančius medinius šepečius galima greitai pakeisti šepečiais skirtais lygioms akmens masės plytelėms valyti.
Akcentai
Kiekvieną pavasarį: terasas reikia kruopščiai išvalyti. Saulė, lietus, sniegas ir ledas palieka pėdsakus ant paviršių, o organinės atliekos, samanos ir kiti nešvarumai laikui bėgant gali pažeisti paviršių. Laimei, šluota, šepetys ir kibiras gali likti ten, kur yra: sandėliuke. Valymo procesas taps žymiai greitesnis, bet ir kruopštesnis bei lengvesnis: Kärcher terasų valymo įrenginio dėka.
Terasų valymo įrenginys: DUK
Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma
Belaidis terasų valymo įrenginys PCL 3-18 yra produktas, kuris priklauso18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformai. Atraskite visą įrenginių asortimentą ir sužinokite, kokie įrenginiai gali būti naudojami su 18 V Battery Power akumuliatoriumi.
Terasų valymo įrenginio priedai
Tinkamus priedus savo terasų valymo įrenginiui galite rasti įrenginio puslapyje arba naudodami priedams skirtą paiešką.