Užbaikite sekinantį šveitimą: naujojo terasų valytuvo PCL 4 dėka, jums nebereikės medinių terasų grindų šveisti rankomis. Tiesiog įjunkite laidą į elektros lizą, prijunkite sodo žarną ir netrukus mėgausitės vėsiu limonadu ant švarių terasos grindų. Besisukantys šepečiai ir vanduo valo tolygiai ir pašalina net sunkiai prikibusį purvą. Vandens kiekį galima lengvai reguliuoti, tad sunaudosite tiek vandens, kiek jums reikia. Purvas ištirpdomas ir nuplaunamas vienu žingsniu. Ir jokio pakartotinio varginančio šveitimo.

Jūsų terasų valymo pagalbininkas

Tausokite energiją: terasų valymo įrenginio dėka, daugiau nereikės valyti medinių grindų lauke rankiniu būdu, ir tai atliksite be energijos šaltinio: galite mėgautis maksimaliu lankstumu ir judėjimo laisve vienu metu. Besisukantys cilindriniai šepečiai ir vanduo valo tolygiai, pašalindami nuo medžio paviršiaus net įsisenėjusius nešvarumus. Vandens kiekį paprasta reguliuoti, todėl sunaudosite tik tiek vandens, kiek jums iš tikrųjų reikia. Nešvarumai pašalinami ir nuplaunami vienu žingsniu. Cilindrinių šepečių dėka terasų valymo įrenginys optimaliai ir be pastangų nuvalo nešvarumus nuo akmens plytelių lauko vietose.

Paruoškite vasaros erdvę be dramų

Jums nereikės elektros lizdo ir erzinančių ilgų laidų, kad galėtumėte kruopščiai valyti terasą ar balkoną ir apsaugoti grindis. Naujasis terasų valymo įrenginys PCL 3-18 vienu akumuliatoriaus įkrovimu gali išvalyti iki 20 kvadratinių metrų medinių, WPC ar akmens plytelių paviršių. Be to, galite patys reguliuoti vandens kiekį, tai padės apleistą terasą paversti švariu jaukiu kampeliu, net ir tausojant išteklius.

Kruopštus ir tolygus valymas

Inovatyvūs, atvirkščiai besisukantys cilindriniai šepečiai užtikrina kruopštų ir tolygų medinių terasų valymą.

2-in-1 funkcija

Du integruoti vandens purkštukai vienu žingsniu pašalina ir nuplauna nešvarumus.

Nereikia elektros šaltinio

Terasų valymo įrenginį galima įsigyti su 18 V Kärcher Battery Power keičiamu
akumuliatoriumi, užtikrinančiu lankstų naudojimą be maitinimo šaltinio, arba kaip elektrinį įrenginį didesniems plotams valyti.

Galima naudoti skirtingiems paviršiams valyti

Dėl galimybės keisti priedus be įrankių, komplekte esančius medinius šepečius galima greitai pakeisti šepečiais skirtais lygioms akmens masės plytelėms valyti.

Akcentai

Kiekvieną pavasarį: terasas reikia kruopščiai išvalyti. Saulė, lietus, sniegas ir ledas palieka pėdsakus ant paviršių, o organinės atliekos, samanos ir kiti nešvarumai laikui bėgant gali pažeisti paviršių. Laimei, šluota, šepetys ir kibiras gali likti ten, kur yra: sandėliuke. Valymo procesas taps žymiai greitesnis, bet ir kruopštesnis bei lengvesnis: Kärcher terasų valymo įrenginio dėka.

Terasų valymo įrenginys: DUK

Terasų valymo įrenginys tinka tokiems paviršiams kaip medinės terasos ir WPC. Akmens paviršiams skirtais rcilindriniais šepečiais (galima įsigyti atskirai) galite valyti lygias akmens plyteles lauke. Akmeninis paviršius turi būti lygus ir be pažeidimų.

Valymo plotis yra 300 milimetrų.

Įsigyjant įrenginį komplekte rasite du cilindrinius šepečius skirtus mediniams paviršiams. Akmens paviršiams skirtus cilindrinius šepečius galima įsigyti atskirai.

Cilindrinius šepečius paprasta pakeisti nenaudojant įrankių.

PCL 3-18 gali būti naudojamas su visais 18 V Battery Power Kärcher platformos akumuliatoriais.

Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo valomo paviršiaus. Su 2,5 Ah akumuliatoriumi įrenginys medinius paviršius valys iki 18 minučių.

PCL 3-18 neturi vandens talpos. Kaip ir laidinį prietaisą, jį reikia prijungti prie čiaupo žarnos pagalba.

Maksimalus vandens slėgis yra 10 barų, todėl atitinka žemo slėgio diapazoną.

Maksimalus vandens suvartojimas, esant 4 barų vandens slėgiui, yra 180 l/val.

Terasų valymo įrenginys valo tik vandens pagalba, todėl neturi talpos skirtos valymo priemonei.

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

Belaidis terasų valymo įrenginys PCL 3-18 yra produktas, kuris priklauso18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformai. Atraskite visą įrenginių asortimentą ir sužinokite, kokie įrenginiai gali būti naudojami su 18 V Battery Power akumuliatoriumi.

18 V Battery Power

Atraskite visą 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos įrenginius
Terasų valymo įrenginio priedai

Tinkamus priedus savo terasų valymo įrenginiui galite rasti įrenginio puslapyje arba naudodami priedams skirtą paiešką.

