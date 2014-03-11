Garinis siurblys

Valymas garais, sausas ir drėgnas siurbimas. Kärcher garinis siurblys valo su ypatinga jėga. Šis įrenginys puikiai tinka naudojimui namuose. Paprastas, patogus, taupantis laiką ir be chemikalų!

Kärcher Valymas garais, sausas ir drėgnas siurbimas.

Lengva, patogu ir taupo laiką. Valymas garais be cheminių priedų.

Kärcher gariniai siurbliai sujungia garinių valytuvų ir sausų dulkių siurblių privalumus. Jais galima susiurbti, pavyzdžiui, trupinius nuo grindų, ir iššluostyti grindis drėgnai, o paskui ir sausai - viskas vienos lengvos procedūros metu. Šie įspūdį darantys universalūs prietaisai ir jiems pritaikomi priedai gali išvalyti bet kuriuos namus lengvai, patogiai, greitai ir be cheminių priedų.

Dampfsauger_SV7

Higieniškai švaru

Kai kalbame apie vonias ir tualetus, neužtenka vien to, kad atrodo švaru. Karšto garo dėka SV 7 garinis dulkių siurblys užtikrina nepriekaištingą švarą ir higieną.

Dampfsauger_Allergiker

Kenčiantys nuo alergijos gali lengviau atsikvėpti

Siurbimas su keturių pakopų filtrų sistema be dulkių maišelio. Dulkės patenka į vandens filtrą. HEPA filtras pašalina net įkvepiamas daleles. Išmetamas oras yra švaresnis negu oras kambaryje.

Dampfsauger 2 in 1

Du viename

Garas ir sausas siurbimas yra suderinami net nekeičiant filtro. Išsiurbtą vandenį sugeria vandens filtras.