Garinis siurblys
Valymas garais, sausas ir drėgnas siurbimas. Kärcher garinis siurblys valo su ypatinga jėga. Šis įrenginys puikiai tinka naudojimui namuose. Paprastas, patogus, taupantis laiką ir be chemikalų!
Lengva, patogu ir taupo laiką. Valymas garais be cheminių priedų.
Kärcher gariniai siurbliai sujungia garinių valytuvų ir sausų dulkių siurblių privalumus. Jais galima susiurbti, pavyzdžiui, trupinius nuo grindų, ir iššluostyti grindis drėgnai, o paskui ir sausai - viskas vienos lengvos procedūros metu. Šie įspūdį darantys universalūs prietaisai ir jiems pritaikomi priedai gali išvalyti bet kuriuos namus lengvai, patogiai, greitai ir be cheminių priedų.
Higieniškai švaru
Kai kalbame apie vonias ir tualetus, neužtenka vien to, kad atrodo švaru. Karšto garo dėka SV 7 garinis dulkių siurblys užtikrina nepriekaištingą švarą ir higieną.
Kenčiantys nuo alergijos gali lengviau atsikvėpti
Siurbimas su keturių pakopų filtrų sistema be dulkių maišelio. Dulkės patenka į vandens filtrą. HEPA filtras pašalina net įkvepiamas daleles. Išmetamas oras yra švaresnis negu oras kambaryje.
Du viename
Garas ir sausas siurbimas yra suderinami net nekeičiant filtro. Išsiurbtą vandenį sugeria vandens filtras.