VEJOS ROBOTAI
Išmanūs. Galingi. Autonomiški.
Mūsų RCX serijos vejos robotai – tai išmanieji asistentai, užtikrinantys tobulą vejos priežiūrą. Dėl realaus laiko kinematinio padėties nustatymo (RTK) antenos juos galima greitai ir lengvai sukonfigūruoti. Intelektuali navigacija leidžia šioms robotizuotoms vejapjovėms savarankiškai judėti sode, preciziškai pjauti žolę ir lengvai įveikti nuolydžius, kartu saugant veją. Mėgaukitės laisvalaikiu, kol jūsų RCX vejapjovė automatiškai sukurs nepriekaištingą jūsų vejos išvaizdą. Intuityvus veikimas ir praktiškas valdymas naudojant programėlę užtikrina visišką kontrolę visur ir visada.
Svarbiausios savybės
Žolės pjovimo sistema
„Kärcher RCX“ pjauna veją vadovaudamasis išmaniąja sistema. Vejos robotas lengvai slysta per teritoriją lygiagrečiomis juostomis, palikdamas po savęs tolygia trajektorija nupjautą žolę. Jūs kontroliuojate viską: nustatykite juostų persidengimo laipsnį ir taip optimizuokite pjovimo proceso efektyvumą. Arba pasirinkite kitą pjovimo trajektoriją, pvz., pagal šachmatų lentos raštą ar įstrižomis juostomis, kad išvengtumėte matomų pjovimo žymių. Su „Kärcher“ vejos robotu pasieksite nepriekaištingą rezultatą, visiškai atitinkantį jūsų individualius pageidavimus.
Tiksli navigacija
Dėl GPS ir puikiomis eksploatacinėmis charakteristikomis pasižyminčios ilgojo nuotolio RTK antenos vejos robotas žino savo padėtį sode centimetro tikslumu. Tiksli navigacija garantuojama net kelių šimtų metrų atstumu arba tarp vejapjovės ir antenos esant kitiems objektams. Niekas nesukliudys nupjauti veją tobulai.
Išskirtinė traukos jėga
Dėl galingos visų varančiųjų ratų pavaros RCX įveikia net iki 70 proc. nuolydį. Dėl to robotas lengvai pasieks kiekvieną jūsų vejos lopinėlį ir tiksliai nupjaus žolę net sudėtingomis sąlygomis. Kartu visų varančiųjų ratų pavara saugo veją ir nedaro jai žalos vejapjovei apsisukant. Mėgaukitės įspūdingai prižiūrima veja – be jokių kompromisų.
Išmanioji dirbtinio intelekto kamera
Robotizuota vejapjovė RCX saugiai ir patikimai dirba jūsų sode dirbtinio intelekto (DI) dėka. DI kamera gali atskirti įvairias kliūtis ir dirvožemio tipus, o tai reiškia, kad vejos robotas priims teisingą sprendimą net ir susidūręs su sudėtingu sodo kraštovaizdžiu. DI netgi padeda pirmą kartą įrengti sistemą: tiesiog padėkite RCX vejoje ir leiskite kamerai nustatyti išorines jūsų teritorijos ribas. Net nebereikia jokių perimetro laidų. Taip lengva dar niekada nebuvo!
Lietaus jutiklis
Integruotu lietaus jutikliu RCX iškart nustato, ar lyja, ir jei taip, automatiškai grįžta prie įkrovimo stotelės, kol vėl nepragiedrėja. Šį nustatymą galima reguliuoti pagal poreikius arba išjungti.
Tiesioginis nuotolinis valdymas
Naudodamiesi programėle, galite tiesiogiai valdyti RCX. Galite pjauti atskirus vejos plotus arba nukreipti RCX į kitas vietas.
Intuityvus veikimas
Aiškiai struktūrizuotas LCD ekranas suteikia galimybę valdyti RCX tiesiogiai, pačiame įrenginyje. Galite lengvai koreguoti nuostatas ir pjovimo laiką, taip pat greitai peržiūrėti visą svarbią informaciją.
Įkrovimo stotelė
Kai pjovimo procesas baigiamas arba akumuliatorius beveik išsikrauna, RCX automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę, kad pasikrautų. Kai tik vejos robotas vėl bus paruoštas veikti, jis automatiškai tęs darbą nuo ten, kur sustojo.
Individualus pjovimo aukščio nustatymas
Naudodami „Kärcher RCX 6“, programėlėje galite patogiai nustatyti nuo 2 iki 10 cm pjovimo aukštį ir jį reguliuoti. Tokiu būdu automatiškai užtikrinsite optimalų pjovimo aukštį kiekvienai teritorijai.
Įsitaisykite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės puikiai nupjauta veja!
Išmanusis vejos robotas RCX 6 atliks visą darbą už jus – ir netgi be perimetro laidų. Dėl GPS, RTK antenos ir DI kameros jis dirba tiksliai ir efektyviai netgi dideliuose iki 3000 kv. m plotuose. Mėgaukitės laisve naudodamiesi programėle, kurioje galite individualiai nustatyti pjovimo aukštį (nuo 2 iki 10 cm). RCX 6 aptinka ir sumaniai apvažiuoja kliūtis, saugo augintinius, o dėl visų varančiųjų ratų pavaros įveikia net iki 70 proc. nuolydžius. Programėlėje nustatykite atskiras pjovimo ir draudžiamas zonas ir pakoreguokite tvarkaraštį, elgseną važiuojant ir dar daugiau kitų parinkčių pagal savo pageidavimus ir poreikius. Patirkite naują komforto lygį su RCX 6!
PROGRAMĖLĖ
Naudodami WLAN ir „Bluetooth“ galite lengvai susieti savo RCX su išmaniuoju telefonu naudodami „Outdoor Robots“ programėlę. Naudokitės įvairiausiomis funkcijomis ir mūsų ekspertų patarimais. „Kärcher Outdoor Robots“ programėlė – tai raktas į paprastą ir patogų RCX robotizuotos vejapjovės veikimo nustatymą. Ji labai svarbi įrengiant sistemą pirmą kartą ir padės jums atlikti šį procesą žingsnis po žingsnio. Atsisiųskite programėlę ir sujunkite ją su savo RCX – štai ir viskas!
Žemėlapio kūrimas
Su „Kärcher RCX“ sukursite savo sodo žemėlapį akimirksniu. Tiesiog valdykite RCX naudodami programėlę ir žymėkite išorines ribas, o robotas tuo tarpu kurs žemėlapį. Taip pat RCX gali nustatyti vejos ribas naudodamas kamerą ir sugeneruoti žemėlapį savarankiškai.
Optimalus jūsų vejos pjovimas
Visiškai pritaikykite roboto elgseną pjaunant veją pagal savo norus ir poreikius. Pavyzdžiui, nustatykite, kiek žolės pjovimo juostos turėtų persidengti, taip pat pjovimo aukštį ir kryptį arba suaktyvinkite pakraščių pjovimo funkciją. Taip pat galite patogiai sureguliuoti darbo atidėjimo dėl lietaus funkciją.
Lankstumas laikantis jūsų tvarkaraščio
Nustatykite „Kärcher RCX“ pjovimo laiką pagal savo poreikius. Galite nustatyti fiksuotą pjovimo laiką arba individualiai jį pritaikyti kiekvieną kartą. Galima nustatyti iki 2 laiko tarpų per dieną, tad RCX nupjaus veją jums tinkamiausiu metu.
Bendras įrenginio naudojimas
Programėlėje galite naudotis robotizuota vejapjove kartu su kitais asmenimis. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali valdyti RCX ir atitinkamai pritaikyti nuostatas.
Tikslinis pjovimas valdant nuotoliniu būdu
Paverskite savo išmanųjį telefoną vejos pjovimo nuotolinio valdymo pultu! Su „Kärcher RCX“ galite valdyti vejos robotą rankiniu būdu ir pjauti žolę pasirinktose vietose.