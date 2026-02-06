VEJOS ROBOTAI

Išmanūs. Galingi. Autonomiški.

Mūsų RCX serijos vejos robotai – tai išmanieji asistentai, užtikrinantys tobulą vejos priežiūrą. Dėl realaus laiko kinematinio padėties nustatymo (RTK) antenos juos galima greitai ir lengvai sukonfigūruoti. Intelektuali navigacija leidžia šioms robotizuotoms vejapjovėms savarankiškai judėti sode, preciziškai pjauti žolę ir lengvai įveikti nuolydžius, kartu saugant veją. Mėgaukitės laisvalaikiu, kol jūsų RCX vejapjovė automatiškai sukurs nepriekaištingą jūsų vejos išvaizdą. Intuityvus veikimas ir praktiškas valdymas naudojant programėlę užtikrina visišką kontrolę visur ir visada.

Svarbiausios savybės

Žolės pjovimo sistema

„Kärcher RCX“ pjauna veją vadovaudamasis išmaniąja sistema. Vejos robotas lengvai slysta per teritoriją lygiagrečiomis juostomis, palikdamas po savęs tolygia trajektorija nupjautą žolę. Jūs kontroliuojate viską: nustatykite juostų persidengimo laipsnį ir taip optimizuokite pjovimo proceso efektyvumą. Arba pasirinkite kitą pjovimo trajektoriją, pvz., pagal šachmatų lentos raštą ar įstrižomis juostomis, kad išvengtumėte matomų pjovimo žymių. Su „Kärcher“ vejos robotu pasieksite nepriekaištingą rezultatą, visiškai atitinkantį jūsų individualius pageidavimus.

Karcher RCX 4 vejos robotas

Tiksli navigacija

Dėl GPS ir puikiomis eksploatacinėmis charakteristikomis pasižyminčios ilgojo nuotolio RTK antenos vejos robotas žino savo padėtį sode centimetro tikslumu. Tiksli navigacija garantuojama net kelių šimtų metrų atstumu arba tarp vejapjovės ir antenos esant kitiems objektams. Niekas nesukliudys nupjauti veją tobulai.

Karcher RCX 6 vejos robotas

Išskirtinė traukos jėga

Dėl galingos visų varančiųjų ratų pavaros RCX įveikia net iki 70 proc. nuolydį. Dėl to robotas lengvai pasieks kiekvieną jūsų vejos lopinėlį ir tiksliai nupjaus žolę net sudėtingomis sąlygomis. Kartu visų varančiųjų ratų pavara saugo veją ir nedaro jai žalos vejapjovei apsisukant. Mėgaukitės įspūdingai prižiūrima veja – be jokių kompromisų.

Karcher RCX 4 vejos robotas

Išmanioji dirbtinio intelekto kamera

Robotizuota vejapjovė RCX saugiai ir patikimai dirba jūsų sode dirbtinio intelekto (DI) dėka. DI kamera gali atskirti įvairias kliūtis ir dirvožemio tipus, o tai reiškia, kad vejos robotas priims teisingą sprendimą net ir susidūręs su sudėtingu sodo kraštovaizdžiu. DI netgi padeda pirmą kartą įrengti sistemą: tiesiog padėkite RCX vejoje ir leiskite kamerai nustatyti išorines jūsų teritorijos ribas. Net nebereikia jokių perimetro laidų. Taip lengva dar niekada nebuvo!

Karcher RCX 6 vejos robotas
Kärcher robotas vejapjovė su lietaus jutikliu

Lietaus jutiklis

Integruotu lietaus jutikliu RCX iškart nustato, ar lyja, ir jei taip, automatiškai grįžta prie įkrovimo stotelės, kol vėl nepragiedrėja. Šį nustatymą galima reguliuoti pagal poreikius arba išjungti.

Kärcher robotas vejapjovė su nuotolinio valdymo pulteliu

Tiesioginis nuotolinis valdymas

Naudodamiesi programėle, galite tiesiogiai valdyti RCX. Galite pjauti atskirus vejos plotus arba nukreipti RCX į kitas vietas.

Kärcher roboto vejapjovės lengvaa naudojimas

Intuityvus veikimas

Aiškiai struktūrizuotas LCD ekranas suteikia galimybę valdyti RCX tiesiogiai, pačiame įrenginyje. Galite lengvai koreguoti nuostatas ir pjovimo laiką, taip pat greitai peržiūrėti visą svarbią informaciją.

Kärcher robotas vejapjovė su įkrovimo stotimi

Įkrovimo stotelė

Kai pjovimo procesas baigiamas arba akumuliatorius beveik išsikrauna, RCX automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę, kad pasikrautų. Kai tik vejos robotas vėl bus paruoštas veikti, jis automatiškai tęs darbą nuo ten, kur sustojo.

Kärcher robotas vejapjovė su pjovimo aukščio reguliavimu

Individualus pjovimo aukščio nustatymas

Naudodami „Kärcher RCX 6“, programėlėje galite patogiai nustatyti nuo 2 iki 10 cm pjovimo aukštį ir jį reguliuoti.  Tokiu būdu automatiškai užtikrinsite optimalų pjovimo aukštį kiekvienai teritorijai.

Įsitaisykite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės puikiai nupjauta veja!

Išmanusis vejos robotas RCX 6 atliks visą darbą už jus – ir netgi be perimetro laidų. Dėl GPS, RTK antenos ir DI kameros jis dirba tiksliai ir efektyviai netgi dideliuose iki 3000 kv. m plotuose. Mėgaukitės laisve naudodamiesi programėle, kurioje galite individualiai nustatyti pjovimo aukštį (nuo 2 iki 10 cm). RCX 6 aptinka ir sumaniai apvažiuoja kliūtis, saugo augintinius, o dėl visų varančiųjų ratų pavaros įveikia net iki 70 proc. nuolydžius. Programėlėje nustatykite atskiras pjovimo ir draudžiamas zonas ir pakoreguokite tvarkaraštį, elgseną važiuojant ir dar daugiau kitų parinkčių pagal savo pageidavimus ir poreikius. Patirkite naują komforto lygį su RCX 6!

PROGRAMĖLĖ

Naudodami WLAN ir „Bluetooth“ galite lengvai susieti savo RCX su išmaniuoju telefonu naudodami „Outdoor Robots“ programėlę. Naudokitės įvairiausiomis funkcijomis ir mūsų ekspertų patarimais. „Kärcher Outdoor Robots“ programėlė – tai raktas į paprastą ir patogų RCX robotizuotos vejapjovės veikimo nustatymą. Ji labai svarbi įrengiant sistemą pirmą kartą ir padės jums atlikti šį procesą žingsnis po žingsnio. Atsisiųskite programėlę ir sujunkite ją su savo RCX – štai ir viskas!

Kärcher robotai vejapjovės sukuria žemėlapį

Žemėlapio kūrimas

Su „Kärcher RCX“ sukursite savo sodo žemėlapį akimirksniu. Tiesiog valdykite RCX naudodami programėlę ir žymėkite išorines ribas, o robotas tuo tarpu kurs žemėlapį. Taip pat RCX gali nustatyti vejos ribas naudodamas kamerą ir sugeneruoti žemėlapį savarankiškai.

Kärcher robotai vejapjovės optimaliam pjovimui

Optimalus jūsų vejos pjovimas

Visiškai pritaikykite roboto elgseną pjaunant veją pagal savo norus ir poreikius. Pavyzdžiui, nustatykite, kiek žolės pjovimo juostos turėtų persidengti, taip pat pjovimo aukštį ir kryptį arba suaktyvinkite pakraščių pjovimo funkciją. Taip pat galite patogiai sureguliuoti darbo atidėjimo dėl lietaus funkciją.

Kärcher robotai vejapjovės nustato pjovimo laiką

Lankstumas laikantis jūsų tvarkaraščio

Nustatykite „Kärcher RCX“ pjovimo laiką pagal savo poreikius. Galite nustatyti fiksuotą pjovimo laiką arba individualiai jį pritaikyti kiekvieną kartą. Galima nustatyti iki 2 laiko tarpų per dieną, tad RCX nupjaus veją jums tinkamiausiu metu.

RCX naudojimo būdas

Bendras įrenginio naudojimas

Programėlėje galite naudotis robotizuota vejapjove kartu su kitais asmenimis. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali valdyti RCX ir atitinkamai pritaikyti nuostatas.

Kärcher robotai vejapjovės su nuotolinio valdymo pulteliu

Tikslinis pjovimas valdant nuotoliniu būdu

Paverskite savo išmanųjį telefoną vejos pjovimo nuotolinio valdymo pultu! Su „Kärcher RCX“ galite valdyti vejos robotą rankiniu būdu ir pjauti žolę pasirinktose vietose.

DUK apie RCX vejos robotą

Įrengimas

Vejos roboto sistemą galite lengvai įrengti patys. Tiesiog vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis pridedamame įrengimo vadove ir programėlėje, kur procesas aprašomas žingsnis po žingsnio. Atsižvelgiant į vejos dydį ir formą bei jūsų patirtį, procesas gali užtrukti maždaug nuo 1 iki 3 valandų.

Programėlėje galite sukurti kelias pjovimo zonas, kurias galima nustatyti ir reguliuoti individualiai. Pavyzdžiui, su RCX 6 galite pjauti veją pasirinkę 2 cm aukštį namo priekyje ir 4 cm namo gale.

Jei pjovimo zonos yra sujungtos taku be jokių kliūčių, pvz., išklotu plokščiomis akmeninėmis plytelėmis, programėlėje galite sukurti RCX vejos robotui koridorių, kurį jis naudos tik pervažiuodamas iš zonos į zoną.

Įprastai maksimalus vejos robotų pjovimo plotas nustatomas pagal gaminio specifikacijas, tokias kaip pjovimo aukštis ir akumuliatoriaus veikimo laikas (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Mūsų vejos robotams lankstumą suteikiantis nuokrypis, kurį galite pažymėti programėlėje, yra +10 proc. ploto.

Jei veja didesnė nei 3000 m², vienu metu galima naudoti du ar daugiau vejos robotų. Juos galima valdyti programėlėje naudojant tą pačią paskyrą.

Dėl visų varančiųjų ratų pavaros RCX 6 įveikia iki 70 proc. (35 °) nuolydžius.

Garažas vejos robotui nėra būtinas, tačiau rekomenduojama jį turėti, nes jis apsaugos robotą nuo ekstremalių oro sąlygų. Laikant vejos robotą garaže, galima prailginti jo paties ir jo akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Rekomenduojame naudoti „Kärcher“ vejos robotų garažą (užsakymo Nr. 2.269-703.0).

RCX vejos robotas gali aptikti kliūtis ir jas apvažiuoti naudodamas DI kamerą ir avarijos (susidūrimo) jutiklį. Be to, trapius objektus ir kliūtis, pvz., atvirus gėlynus ar baseinus, galima pažymėti programėlėje, kad vejos robotas nebandytų pjauti šių plotų, arba galima sukurti draudžiamą zoną ar virtualią siena, kurios robotas negali kirsti.

Dėl savo dydžio, didelių ratų ir visų varančiųjų ratų pavaros RCX vejos robotas puikiai tinka nelygioms vejoms. Problemų gali kilti tik su giliomis duobėmis, kuriose vejos robotas gali įstrigti.

Taip, vejos robotas taip pat gali pravažiuoti per siaurus 80 cm pločio koridorius

Montuojant RTK anteną svarbiausia užtikrinti, kad niekas neužstotų dangaus. Turi būti užtikrintas laisvas 100 ° vaizdas iš viršaus, kad antena galėtų užmegzti stabilų ryšį su GPS palydovais. Todėl antenos negalima statyti po stogeliais, tarp aukštų sienų ar po medžiais. Tam, kad RTK antena ir vejos robotas užmegztų ryšį, rekomenduojama užtikrinti vizualų kontaktą, nors jis ir nėra būtinas. Signalas gali būti perduodamas ir per kliūtis bei pastatus.

Siekiant didesnio lankstumo montuojant RTK anteną, galima užsisakyti „Kärcher RCX“ sieninį laikiklį (užsakymo Nr. 2.269-701.0), tvirtinimo spaustukais įtaisą (užsakymo Nr. 2.269-701.0) arba prailginimo kabelį (užsakymo Nr. 2.269-704.0).

 

Neįrengus RTK antenos, RCX vejos robotas negali tiksliai naviguoti. Todėl ji būtina darbui.

Įkrovimo stotelę galima įrengti ne tik ant vejos, bet ir šalia jos, svarbu tik užtikrinti, kad vejos robotas turėtų prieigą nuo jos prie vejos. Maršrutą nuo įkrovimo stotelės iki vejos galima užprogramuoti naudojant programėlę. Norint lankstesnių galimybių įrengiant stotelę toliau nuo maitinimo šaltinio, galima naudoti prailginimo kabelį (užsakymo Nr. 2.269-704.0).

Atsižvelgiant į tai, kad įkrovimo stotelė taip pat veikia kaip atskaitos taškas vejos robotui nustatant padėties signalą, dangaus virš vejos roboto šiam esant įkrovimo stotelėje taip pat niekas neturėtų užstoti.

Dėl to, kad yra numatytas saugus atstumas tarp korpuso ir ašmenų, vejos robotas negali nupjauti žolės iki pat krašto. Atsižvelgiant į darbo zonos ir įrengimo sąlygas, žolei kraštuose nupjauti gali prireikti žoliapjovės. Taip pat galima naudoti akmeninius apvadus, ant kurių vejos robotas galėtų judėti, kad jis galėtų nupjauti žolę iki pat vejos krašto.

Tam, kad vejos robotą ir RTK anteną būtų galima sujungti su WLAN maršrutizatoriumi, WLAN maršrutizatorius turi palaikyti 2,4 GHz dažnių juostą, ryšys virš 5 Ghz dažnio yra neįmanomas.

Kad sistema tinkamai veiktų, naudokite naujo modelio maršrutizatorių ir atlikite reikiamus atnaujinimus

Naudojimas

Vejos robotas neturi žolės surinkimo talpyklos, todėl žolės nuopjovos pasilieka vejoje kaip mulčias. Smulkiai nupjauta žolė patenka tarp žolės daigų ir tampa natūraliomis trąšomis, kurios apsaugo veją nuo išdžiūvimo ir užtikrina, kad ji išliktų vešli ir žalia. Todėl žolės nuopjovų nederėtų sugrėbti ar išmesti.

Šakas ir nukritusius vaisius nuo vejos reikia reguliariai nurinkti, nes dėl jų vejos roboto ašmenys gali greičiau nusidėvėti. Lapai nepažeidžia paties vejos roboto, tačiau gali pakenkti žolės pjovimo procesui ir greičiau atšipinti ašmenis. Vejos robotas lapų nesumulčiuoja, todėl juos vis tiek reikia nugrėbti.

Dėl DI kameros mūsų RCX vejos robotai turi funkciją, leidžiančią išvengti daiktų. Ji aptinka vejoje esančius daiktus ir duoda vejos robotui komandą pasukti į šalį, kad jų išvengtų. Tačiau rekomenduojama nurinkti nuo vejos visus daiktus, kad jie nebūtų sugadinti ir įrenginio ašmenys nebūtų pažeisti. Prieš pradėdami naudoti RCX vejos robotą, pašalinkite nuo vejos visus smulkius daiktus.

sąlygos, dirvožemio savybės ir vejos tipas. Naudotojas gali pritaikyti vejos robotą konkretiems savo vejos poreikiams, reguliuodamas nuostatas programėlėje arba roboto ekrane.

Veją būtina pjauti bent kartą per savaitę. Tačiau rekomenduojama tai daryti dažniau, kad žolės nuopjovos būtų trumpos ir būtų užtikrintas sveikas žolės augimas.

Vejos robotas gali pjauti žolę tiek lygiagrečiomis juostomis, tiek išlaikydamas kitą trajektoriją. Juostų žymėjimo kryptį gali apskaičiuoti pats robotas arba nustatyti naudotojas programėlėje. 

Vejos robotas gali pjauti žolę per lietų, tačiau tai nerekomenduojama dėl to, kad vejos robotas nebūtų užterštas, ir siekiant apsaugoti šlapią veją. Krušos ir audrų metu vejos robotas turi būti laikomas garaže.

Jei lietaus jutiklis suaktyvintas, vejos robotas padaro pertrauką ir vėl įsijungia tik tada, kai lietaus jutiklis tampa sausas ir baigiasi nustatytas laiko intervalas.

Galima pjauti žolę ir naktį, tačiau tai nerekomenduojama dėl sukeliamo pavojaus naktiniams gyvūnams ir blogesnio kameros veikimo tamsoje.

Kadangi RCX vejos robotai yra labai tylūs, įprastai galima pjauti žolę ir tylos bei poilsio valandomis. Vokietijoje nėra įstatymų nustatytos vidurdienio tylos ir poilsio pertraukos, tad elektrines vejapjoves įprastai leidžiama naudoti nuo 7 iki 20 val. Tikslesnę informaciją galite rasti atitinkamuose vietiniuose teisės aktuose.

Nors vejos robotas turi numatytas saugumo funkcijas, pvz., automatinį ašmenų išjungimą jį keliant ar apverčiant, ir yra numatytas saugus atstumas tarp korpuso ir ašmenų, pjaunant žolę vis tiek kyla tam tikras pavojus. Todėl rekomenduojama nenaudoti vejos roboto, jei ant vejos yra vaikų ar augintinių.

Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo sąlygų vejoje, pvz., vejos tipo, tankio ar nuolydžio. Vidutinės specifikacijos pateikiamos duomenų lape.

Akumuliatoriui išsikrovus, vejos robotas automatiškai keliauja į įkrovimo stotelę. Kai akumuliatorius įkraunamas, robotas tęsia darbą nuo ten, kur sustojo.

Naudojant RCX 6 vejos robotą, galima nustatyti nuo 2 iki 10 cm pjovimo aukštį programėlėje arba ekrane. RCX 4 modelyje pjovimo aukštis siekia nuo 2 iki 6 cm ir yra nustatomas įrenginyje rankiniu būdu.

Pjovimo ašmenis reikia keisti kas 1–2 mėnesius, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip vejos plotas, dirvožemio savybės, žolės tipas ir oro sąlygos. Jei robotas pradeda pjauti blogai arba ašmenys pažeidžiami, juos reikia pakeisti nedelsiant. Ašmenis galite pakeisti patys. Instrukcijos yra pateiktos naudotojo vadove. Atsarginius ašmenis galima įsigyti atskirai (užsakymo Nr. 2.269-701.0).

Mūsų vejos robotai yra apsaugoti nuo vagysčių įvairiomis saugos priemonėmis. Kiekvienas vejos robotas turi PIN kodą, kurį reikia nurodyti norint pradėti darbą. Taip pat vejos robotai yra susieti su naudotojo paskyra ir negali būti perkelti į kitą paskyrą be ankstesnio savininko sutikimo.

Be to, galite įsigyti „Kärcher“ LTE/GPS modulį (bus galima įsigyti netrukus), su kuriuo galėsite matyti vejos roboto buvimo vietą išmaniajame telefone.

Nuo vejos roboto reikia reguliariai šepečiu nuvalyti žolę ir nešvarumus. Dažnai pjaunant žolę per lietų, pasibaigus pjovimui taip pat reikia pašalinti drėgną žolę, kad būtų sumažintas nusidėvėjimas. Robotui valyti naudojama vandens žarna. Draudžiama naudoti tiesios srovės purkštukus ir aukšto slėgio plovimo įrenginius. Ratai ir ašmenų diskai turi būti kruopščiai nuvalomi, kad išvengtumėte užsiblokavimo.

Taip, žiemą, kai vejos robotas nenaudojamas, jį reikia laikyti patalpoje. Prieš padedant saugoti jis turi būti visiškai įkrautas, išvalytas ir išdžiovintas. Įkrovimo stotelė žiemą taip pat turėtų būti laikoma patalpoje. 

Jei jums reikia pagalbos, dėl priežiūros žiemą kreipkitės į vietinį „Kärcher“ prekybos atstovą.

Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, ji padės jums iš naujo nustatyti vejos roboto PIN kodą.

Vejos robotą galima įjungti dviem skirtingais būdais:

  • padėjus jį į prijungtą įkrovimo stotelę;
  • paspaudus ir 3 sekundes palaikius įrenginio įjungimo / išjungimo mygtuką.
    Dar kartą paspaudus ir 3 sekundes palaikius įjungimo / išjungimo mygtuką įrenginys vėl išjungiamas.

RCX vejos robotą galima valdyti tiesiogiai naudojant programėlėje pateiktą skaitmeninę vairasvirtę. Taip patogu sukurti pjovimo teritorijos žemėlapį, tačiau tiesiogiai valdydami robotą galite ir pjauti veją.

Kaip ir kiekvieno daiktų interneto įrenginio, RCX vejos roboto programinė įranga turi būti reguliariai atnaujinama, kad galėtumėte gauti naujas funkcijas ir patobulinimus.

Naujinius galima nemokamai atsisiųsti programėlėje ir įdiegti per WLAN. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis arba meniu „Parinktys“ (angl. Options) nurodykite įdiegti naujausią vejos robotų ir RTK antenos programinės aparatinės įrangos versiją.

Programėlė

RCX vejos robotui valdyti naudojama Kärcher Outdoor Robots programėlė. RCX neįmanoma valdyti naudojant „Kärcher Indoor Robots“ arba „Kärcher Home & Garden“ programėlę

Programėlė reikalinga atliekant vejos roboto sistemos įrengimą. Vėliau naudojant ji rekomenduojama, bet nėra visiškai būtina, nes vejos robotas veikia autonomiškai ir gali būti valdomas įrenginio valdymo skydelyje. Visi RCX vejos robotų modeliai gali būti integruoti į „Kärcher Outdoor Robots“ programėlę. Į paskyrą galima pridėti kelis vejos robotus.

Keli asmenys gali kartu naudotis programėlės paskyra skirtinguose išmaniuosiuose telefonuose.

Vejos robotą galima bendrinti su kita paskyra naudojant programėlės funkciją „Bendrinti“ (angl. Share).

Į vieną paskyrą gali būti pridėti keli RCX vejos robotai.

Norėdami pakeisti slaptažodį programėlėje, spustelėkite Naudotojo nuostatos (angl. User Settings) → Programėlės nuostatos (angl. App Settings) → Keisti slaptažodį (angl. Change Password). Įveskite seną ir naują slaptažodį ir patvirtinkite pakeitimą.

Yra dvi galimybės ištrinti / pašalinti RCX vejos roboto sąsajas:

  • ištrinti atskirą sąsają: programėlės skiltyje „Daugiau nuostatų“ (angl. More Settings) galite pašalinti sąsają su jūsų paskyra arba „Naudotojų sąraše“ (angl. User List) galite ištrinti sąsają su kito naudotojo paskyra;
  • ištrinti visas sąsajas: vejos roboto ekrane, skiltyje „Meniu“ (angl. Menu) → „Nuostatos“ (angl. Settings) → „Atkurti“ (angl. Reset) galite atkurti roboto gamyklines nuostatas ir tokiu būdu ištrinti visas sąsajas, taip pat roboto gamyklines nuostatas galite atkurti programėlės skiltyje „Papildomos nuostatos“ (angl. Advanced Settings).

Patarimas: parduodant arba įsigyjant naudotą RCX vejos robotą derėtų pašalinti visas esamas sąsajas.

Jei pamiršote programėlės slaptažodį, prisijungimo srityje spustelėkite „Pamiršau slaptažodį“ (angl. Forgot password) ir įveskite su paskyra susietą el. pašto adresą. Tuomet el. paštu gausite slaptažodžio nustatymo iš naujo nuorodą.