Komunalinio ūkio įranga
Mūsų komunalinio ūkio įranga ir jų laikikliai, kurių galia nuo 26 iki 156 AG (nuo 18,9 iki 115 kW), pasižymi dideliu našumu, bet kokioje darbinėje situacijoje. Jie užtikrina puikius darbo rezultatus, tvirtumą ir neribotas naudojimo galimybes. Norint išnaudoti visą šių įrenginių ir laikiklių potencialą, galima įsigyti papildomų priedų. Optimalūs sprendimai skirti patenkinti įvairiausius poreikius. Sukurti bendradarbiaujant su žinomais gamintojais, todėl sujungta ilgaamžė technologijų ir taikymo patirtis, užtikrina pavyzdinį ekonomiškumą ir optimalų įrenginių pajėgumų išnaudojimą.
Daugiafunkciniai Kärcher ir Holder įrenginių laikikliai ir šlavimo įrenginiai
Kärcher Municipal GmbH apima visą komunalinio ūkio įrangos asortimentą. Ši organizacija apjungia Holder ir Kärcher prekių ženklus, kurie puikiai papildo vienas kitą ir žengia koja kojon į priekį, turėdami visas reikalingas kompetencijas. Naudotojams, tai reiškia dar daugiau sprendimų, skirtų naudoti ištisus metus. Aukščiausios kokybės, iš vieno kompetentingo tiekėjo, ir dar daugiau įsigijimo vietų visame pasaulyje. Patikėkite komunalinės įrangos ateitimi.
Kärcher komunalinio ūkio įranga pasižymi išskirtiniu našumu visose situacijose. Šluojant didelius plotus, sudėtingas dangas, prižiūrint kelius takus, automobilių stovėjimo aikšteles, pjaunant žolę ir prižiūrint sporto įrenginius. Nuo valymo darbų pavasarį, žaliųjų plotų priežiūros vasarą ir rudens sezono metu, tvarkant nukritusius lapus iki žiemos priežiūros darbų. Turint reikalingus priedus, kiekvienas iš šių tvirtų įrenginių tampa lankstūs, našūs kiekvienoje situacijoje, ir ekonomiški. Tai investicija, į ateitį.
Kiekvienai užduočiai tinkamas įrenginys
Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai
Profesionaliam naudojimui didelėms automobilių stovėjimo aikštelėms, parodų aikštėms ir pramoniniams plotams. Pažangios ir efektyvios Kärcher technologijos užtikrina patikimus rezultatus.
Komunalinė technika
Puikiai tinka įvairiausiems darbams ištisus metus.
Geriausi įrenginiai ir priedai komplekte – MC 250
MC 250 pasižymi geriausiomis šlavimo savybėmis, komfortu ir aplinkos apsauga. Kompaktiška, tvirta šlavimo mašina turi galingą pavarą, atitinkančią aukščiausius aplinkos apsaugos standartus. Logiška ir intuityvi veikimo koncepcija. Erdvi ir patogi kabina užtikrina maksimalų komfortą dėl savo patogaus išdėstymo ištisus metus. Naudodami 60 km/h važiavimo greitį, hidropneumatinę pakabą ir patogią priėjimą prie visų valdymo komponentų, galite atlikti darbą greičiau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.
Įrangos naudojimas - pritaikymo galimybės
MC 130
MC 250 – Kai reikalingas geriausias!
MIC 35/MIC 42 žiemos periodui
Apgalvotos funkcijos pritaikytos jūsų poreikiams
Kärcher ir Holder komunalinės įrangos komplektacija gali būti sukurta naudojant įvairius funkcionalius ir patogius priedus. Tokie pasirinkimai kaip galinio vaizdo kamera, radijas su CD grotuvu, MP3, Bluetooth ryšys ir laisvų rankų sistema, patogi sėdynė ir šildomas galinis veidrodėlis padidina vairuotojo saugumą ir palengvina darbą. Kruopščiai suplanuota sistema, kurią sudaro laikikliai, įrankiai ir priedai, užtikrina didelį funkcionalumą ir našumą. Garantuotas didelis atsarginių dalių prieinamumas, greitas pristatymo laikasir pakankamas atsargų kiekis užtikrina eksploatacinį pasirengimą ir ilgalaikį ekonominį efektyvumą.
Patikima ir patogi įranga
Nuo gėrimų laikiklio iki dokumentų maišelio, nuo oro spyruoklės patogios sėdynės iki radijo su CD grotuvu - praktiškos ir sumanios įrangos detalės daro darbą ypač malonų.
Sukomplektuotas pagal jūsų reikalavimus
Individualiai pasirenkami priedai, tokie kaip žarna, vandens cirkuliacijos sistema, traukos pavara ir hidraulinė sistema, praplečia taikymo sritį ir padidina efektyvumą.
Jūsų lankstumas daugybės priedų dėka
Kärcher kiekvienai užduočiai gali pasiūlyti tinkamą įrangą: priekinius cilindrinius šepečius, šepečių sistemas su šoniniais šepečiais ir be jų, bei siurbimo sistemą lauko valymui. Žoliapjovės, piktžolių šepečius ir hidraulinę laistymo svirtį žaliosios zonos priežiūrai. Sniego peiliai, sniego valytuvai ir viršuje sumontuoti barstytuvai skirti priežiūrai žiemos periodo metu. Aukšto slėgio valymo įrenginiai ir plovimo sistemos skirti valymui drėgnu būdu.
Patikimumas, kuriuo galite tikėtis
Tik originalios Kärcher dalys pasižymi Kärcher kokybe. Tai taikoma šoniniams šepečiams, variklio alyvai ir hidrauliniam skysčiui, žinoma, visoms kitoms susidėvėjusioms dalims, atsarginėms dalims, tepalams ir eksploatacinėms medžiagoms. Nieko nėra geresnio ir patikimesnio už originalą.
Pagalba telefonu
Draugiškas. Kompetentingas. Į sprendimą orientuotas. Tokie yra Kärcher darbuotojai, jie yra savo srities specialistai, gali pakonsultuoti visais klausimais, dėl įrenginių, priedų ir valymo priemonių, ir visuomet gali atsakyti į kylančius klausimus telefonu.
Išlaikykite našumą ir vertę
Visada aukščiausias našumas: pagal mūsų aptarnavimo sutartis jūsų Kärcher valymo įrenginiai yra paruošti naudoti visada - reguliarių patikrinimų, priežiūros ar viso paslaugų paketo dėka.
Komunalinio ūkio pritaikymo galimybės
Sprendimai skirti komunalinio ūkio įrangai, tai ideali sprendimų koncepcija kiekvienam poreikiui ištisus metus - nesvarbu, ar tai sniego valymas, žaliosios zonos priežiūra, ar įranga skirta patenkinti specialiuosius poreikius. Mūsų asortimente rasite viską ko reikia.
Sužinokite daugiau
Patarimai, servisas, pardavimai
Jūsų pasitenkinimas yra mūsų tikslas. Todėl Kärcher komunalinę įrangą įsigyjate tik iš specializuoto Kärcher atstovo, prekiaujančio komunaline įranga.
Susisiekite su Kärcher dėl komunalinio ūkio įrangos:
