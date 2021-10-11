Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai

Profesionaliam naudojimui didelėms automobilių stovėjimo aikštelėms, parodų aikštėms ir pramoniniams plotams. Pažangios ir efektyvios Kärcher technologijos užtikrina patikimus rezultatus.

Įprasti Kärcher šlavimo įrenginių naudojimo būdai

Mūsų šlavimo įrenginius galima naudoti, kai reikia efektyviai valyti gatvių paviršius. Šlavimo priežiūros užduotys vykdomos apskritus metus, kurias atlieka komunalinio ūkio paslaugų teikėjai ir nekilnojamojo turto savininkai.

Nušluokite apnašas po žiemos

Po žiemos, komunalinio ūkio atstovai ir privatūs asmenys nori pašalinti visus žiemos pėdsakus. Smėlio ir druskos likučiai turi būti pašalinti nuo takų, automobilių stovėjimo aikštelių ar šaligatvių. Mūsų gatvių šlavimo įrenginiai efektyviai šluoja pakraščius ir siaurus ruožus ir garantuoja nepriekaištingą pavasarinę švarą po žiemos.

MC 130 sweeper sweeping leaves outdoors

Lapų šlavimas rudenį

Rudenį lapai ir smulkios šakos nukrenta ant žemės taip sudarydami kliūtis gatvėse ir ant šaligatvių, jei jie nėra pašalinami. Siekiant sumažinti dviratininkų ir pėsčiųjų paslydimo, ar užkliuvimo rizikos, rudenį reikia reguliariai šluoti lapus. Valytuvai su dideliu atliekų konteineriu leidžia efektyviai atlikti šiuos darbus.

MC 250 carrying out maintenance cleaning in front of the stadium all year round

Valymas apskritus metus

Šiukšlės, lapai ir nešvarumai gatvėse, pakelėse, ant šaligatvių ir atvirose vietose turi būti valomi apskritus metus, tam, kad gatvių vaizdas išliktų patrauklus. Reguliarios šlavimo užduotys neleidžia šiukšlėms kauptis viešose erdvėse ar privačiose namų valdose.

MC 130 removes heavy dirt in the outside area

Įsisenėjusių nešvarumų pašalinimas

Kai kuriuos nešvarumus galima pašalinti tik šlapiu būdu. Labai nešvarūs paviršiai intensyviai, bet švelniai valomi naudojant plovimo sistemą arba aukšto slėgio valymo įrenginį. Statybos aikštelių privažiavimo keliai, pramoniniai paviršiai ar turgavietės - plovimo sistemos efektyviai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo jautrių grindų dangų.

Fine-dust control in city centres using the efficient MC 130 sweeper

Smulkių dulkių kontrolė miesto centruose

Smulkių dulkių tarša, kurią sukelia išmetamosios dujos, stabdžiai ir padangų susidėvėjimas, tampa vis didesne problema miesto centruose ir judriose gatvėse. Kai kurios savivaldybės, norėdamos pašalinti gatvėse esančias smulkias dulkes ir laikytis ribinių verčių, remiasi gatvių valytojų atliekamu plovimu naktį. Drėgno valymo sistemos suriša dulkes ir taip švelniai bei efektyviai valo, taip ženkliai sumažindamos užterštumo lygį.

A worker uses the MC 250 to disinfect a bus stop

Lauko zonų dezinfekavimas

Laikais, kai dezinfekcija atlieka pagrindinį vaidmenį saugant visuomenės gerovę, valymo sistemos karštu vandeniu yra vertingas indėlis į bendrą higieną. Tinkamai naudojant karštą vandenį ir vandens garus, nuo kietų paviršių galima pašalinti iki 99,999% apvalkalinių virusų, tokių kaip koronavirusai ar gripo virusai, ir 99,99% tipiškų buitinių bakterijų.

Kokioms užduotims skirtos įvykdyti?

Su mūsų komunalinio ūkio įrenginiais galima įgyvendinti įvairias užduotis, priklausomai nuo naudojimo tikslo. Nesvarbu, ar tai paprastas šlavimo įrenginys, skirtas savarankiškam valymui, ar šlavimo įrenginys su siurbimo funkcija, ar gatvių valymo įrenginys, skirtas valymui drėgnu būdu - kaip  komunalinių transporto priemonių specialistai, mes siūlome daugybę naudingų gatvių valymo funkcijų savo įrenginiuose.

Kokios komunalinių šlavimo įrenginių funkcijos?

Šlavimas aukščiausiu lygiu - nuo 26 AG iki 156 AG, Kärcher komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir palieka įspūdį dėl puikių valymo ir šlavimo rezultatų. Atliekų tūris svyruoja nuo 1 kubinio metro kompaktiškiems įrenginiams, iki 6 kubinių metrų didelio našumo šlavimo įrenginiams. Patogi vairuotojo kabina, ergonomiškas vairuotojo sėdynė, reguliuojamos vairo kolonėlės užtikrina ilgus darbo periodus be nuovargio.

Šlavimo įrenginiai su siurbimo funkcija

Šlavimo ir siurbimo derinys reiškia, kad gatvės ir šaligatviai bus kruopščiai nuvalomi. Šepečiai sudrėkinami vandeniu, kad efektyviai pašalintų nešvarumus ir surištų dulkes. Šlavimo įrenginys su siurbimo funkcija atvirose erdvėse ir gatvėse sušluotus drėgnus nešvarumus įsiurbia pro plačią įsiurbimo angą gaudyklėje. Purvas čia nusėda, o vanduo, kuris taip pat patenka, grąžinamas atgal į vandens cirkuliacijos sistemą ir pakartotinai naudojamas atliekant darbą.

Privalumai:

  • Dėl vandens recirkuliacijos sistemos atliekami ilgi darbo intervalai
  • Efektyvūs valymo rezultatai
  • Naudojamas ir per lietų - perteklinį vandens kiekį galima pašalinti iš sistemos.

Šlavimo įrenginiai - priemonės nepriklausomam valymo procesui

Naudojant nepriklausomo šlavimo įrenginius, purvas lengvai nuvalomas iš abiejų įrenginio pusių, takas išlieka laisvas,o paviršiai valomi greitai. Tai gali vykti su atliekų surinkimo funkcija arba be jos. Šlavimo metu surenkant atliekas, nešvarumai mechaniškai patenka į atliekų konteinerį. Ši šlavimo rūšis garantuoja efektyvų gilų valymą, ypač jei yra birių nešvarumų, pvz., Smėlio.

Privalumai:

  • Patraukli įrenginių kaina
  • Mažai susidėvinčių dalių - privalumas, užtikrinantis patogią techninę priežiūrą
  • Nėra papildomų išlaidų dėl atliekų tvarkymo
  • Patogus valdymas

Šepečiai šlavimo įrenginių pagrindas

Mūsų šlavimo įrenginių šepečių sistemos siūlo patogius sprendimus inžinerijos srityje. Spręsti jums - reikia dviejų ar trijų šepečių, ar reikalingas individualus šepečio valdymas, reljefas, elektrinė purvo apsaugos ir hidraulinio kampo reguliavimas, optimalius valymo rezultatus užtikrina nenusidėvėję valymo įrenginių šepečiai.

Sweeper with two-brush system cleans a stone floor

Dviejų šepečių šlavimo sistema

Be įprasto gatvių valymo, dviejų šepečių šlavimo įrenginiai leidžia nuvalyti automobilių mažo ploto automobilių stovėjimo vietas ir ypač siauras gatves. Sukamuosius šepečius, integruotus į įrenginį, galima reguliuoti pagal poreikį - nustatant atstumą iki bortelių ar pastato sienos, todėl užtikrinamas ypač kruopštus valymo rezultatas. Be to, jie išsiskiria patogiu valdymu ir mažomis dėvėjimosi sąnaudomis.

Sweeper with three-brush system cleans a park

Šlavimo įrenginys su trijų šepečių sistema

Trijų šepečių sistema su priekinėje šlavimo įrenginio dalyje integruotais trimis besisukančiais šepečiais. Trečiasis šepetys naudojamas, pavyzdžiui, kaip piktžolių šepetys arba kaip pastiprinimas šluojant nišas. Tai leidžia  įrenginiui tolygiai šluoti skirtingais lygiais. Todėl galima šluoti grindinį, kol įrenginys vykdo gatvės pakraščių šlavimą.

Precise sweeping performance thanks to individual brush control

Individuali užduotis - individualus kontaktinis slėgis


Individualus šepečių valdymas leidžia vienu metu arba atskirai nuleisti valymo šepečius. Tai taip pat leidžia šlavimo įrenginiams su dviejų šepečių sistemomis efektyviai išvalyti sudėtingus gatvių kampus, posūkius ir žiedines sankryžas. Todėl daugeliui užduočių, kurioms reikalingas trečias šepetys, bus atliktos naudojant dviejų šepečių sistemą. Intuityvus šlavimo šepečių valdymas leidžia nustatyti jums reikalingą šlavimo plotį, atsižvelgiant į šluojamus nešvarumus, reguliuojamas šepečio kontaktinis slėgis užtikrina optimalius valymo rezultatus su minimaliu šepečių nusidėvėjimu.

Close-up view of the two-brush system on a sweeper

Apsauga nuo atsitiktinio paleidimo apsaugo nuo pažeidimo

Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo apsaugo šlavimo įrenginių šepečius nuo pažeidimų, ypač valant pakraščius. Spyruoklinis lankstas ir slėginis indas leidžia būgnui esančiam ant šlavimo įrenginio išvengti kliūčių, tokių kaip borteliai ar pastato sienos. Slėginis indas leidžia šepečio svirtį grąžinti į pradinę padėtį, kai tik priartėjama prie kliūties. Tai leidžia be pažeidimų iššluoti nišas, šaligatvius ar stačius posūkius, iki pat kraštų.

Viskas kas geriausia komplekte

Mūsų MC 250 pasižymi geriausiomis šlavimo savybėmis, komfortu ir aplinkos apsauga.

The new MC 250 municipal sweeper

Kai reikalingas geriausias

Reikalingas didelis našumas? Norite komforto ir aplinkos apsaugos? Visa tai galite pasiekti naudodami naująjį MC 250. Šis kompaktiškas, tvirtas šlavimo įrenginys turi galingą pavarą, atitinkančią aukščiausius aplinkos apsaugos standartus.

Veikimo koncepcija yra intuityvi. Erdvioje, neperkrautoje ir patogioje kabinoje galite mėgautis maksimaliu komfortu ir kontrole ištisus metus. Naudodami 60 km/h važiavimo greitį, hidropneumatinę pakabą ir greitą prieigą prie visų komponentų, visus darbus atliksite greičiau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.

Komunalinio ūkio gigantas!

Kuriant MC 250, paprašėme komunalinio ūkio ekspertų pagalbos: išbandyti skirtingus įrenginius, ir pateikti išvadas. Tai mums leido sukurti MC 250 tokį, koks jis yra: geriausias sprendimas komunalinio ūkio užduotims įvykdyti.

Pažangiausios technologijos, kad ir kur bežiūrėtumėte

Naujai apibrėžta važiavimo dinamika 

MC 250 on the road

MC 250 ekspresas: 60 km/h

Su didžiausiu 60 km/h važiavimo greičiu MC 250 greitai ir saugiai nuvyksite į kitą valymo užduoties vietą. Taip netapdamas kliūtimi kitiems eismo dalyviams intensyvaus eismo keliuose.

Close-up view of the MC 250 chassis with hydropneumatic suspension

Pavyzdinis: komfortas ir važiuoklė viename

Nesvarbu, ar tai būtų šlavimas, ar važiavimas - MC 250 užtikrina saugų važiavimą, ir komfortą ištisus metus. Kad tai įvyktų, mes aprūpinome MC 250 abiejų ašių hidropneumatine pakaba ir nepriklausoma pakaba priekiniams ratams.

MC 250 manoeuvrability

Manevringumas: visų varančių ratų dėka

Kai pasirenkate visų varančių ratų pavaros funkciją, galite be vargo manevruoti tarp eismo juostų. Šis manevringumas ypatingai patogus miestuose.

Jauskitės kaip namuose

Tiems, kurie beveik visą darbo dieną praleidžia transporto priemonėje, darbas turėtų būti maksimaliai ergonomiškai ir patogus. MC 250 užtikrina modernią darbo aplinką, kuri garantuoja koncentraciją į atliekamą veiklą ir gerą aplinkos matomumą, bei saugo vairuotojo sveikatą.

The two seats of the MC 250

Patogiam darbui

Dvivietėje kabinoje, įrengta darbo vieta su maloniu erdvės pojūčiu, net ir aukštiems darbuotojams, suteiks komforto jausmą, nes pakanka vietos kojoms. Aukščiausios klasės gamintojo König patogi sėdynė, kurią gaminant, ypatingas dėmesys atkreiptas į nugarą, sertifikuota darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos. Nepriklausomos gydytojų ir kineziterapeutų organizacijos apdovanota AGR kokybės ženklu.

MC 250 view

Puikus matotmas dirbant

Labai didelis, nuožulnus MC 250 priekinis stiklas suteikia puikų matomumą ir apsaugo tiesioginių saulės spindulių. Abiejose pusėse esantys dideli stumdomi langai, atidaromi kryptimis į priekį ir atgal, leidžia lengviau reguliuoti šoninius veidrodėlius ir atidaryti komponentus.

MC 250 operation

Valdymas: paprasta kaip du kart du

Centrinis ekranas, integruotas į vairo stebulę, labai prisideda prie darbų saugumo užtikrinimo. Ergonomiškas valdymo skydelis užtikrina nuoseklią, savaime suprantamą valdymo koncepciją su suprantamais simboliais, tokiais kaip Kärcher Eco mygtukas: vos vienu paspaudimu MC 250 automatiškai pereina į darbinę padėtį. Tai taupo laiką ir užtikrina saugumą.

Daug kartų geriau

Yra geri ir yra labai geri sprendimai. Jei jums labiau patinka tobuli sprendimai, MC 250 sukurtas būtent jums. Įrenginys siūlo dar daugiau ir užduotis atlieka daug geriau, nei iki šiol.

Naudodami MC 250 turite ne tik modernų šlavimo įrenginį, bet ir idealų sprendimą atliekant visas valymo užduotis miestuose. Liksite sužavėti rezultatais, ypač komforto ir saugumo požiūriu. Daugybė pasirenkamų priedų atveria dar didesnes įrenginio pritaikymo galimybes pvz. valymas ir purškimas žiemos metu, drėgnas valymas, piktžolių pašalinimas aukšto slėgio dėka. Visada patikima, efektyvu, puikūs rezultatai garantuoti!

MC 250 illustration

Kompiuteriu valdoma šlavimo sistema

Sukūrėme šlavimo sistemą naudodami CFD technologiją. Užtikrindami, kad aukštos kokybės, efektyvus ventiliatorius sukuria nepriekaištingą siurbimo procesą, oro srautas optimaliai praeina iki konteinerio, per siurbimo vamzdį ir įsiurbimo angą, tik  šios sistemos dėka nešvarumai gali būti efektyviai surenkami. Teigiamos savybės: yra žemas triukšmo lygis ir mažos degalų sąnaudos.

MC 130 KOMUNALINIO ŠLAVIMO ĮRENGINYS - TEISINGAS PASIRINKIMAS KIEKVIENAI UŽDUOČIAI

Su MC 130 mes siūlome jums 3,5 tonų kategorijos šlavimo įrenginį su pasirenkamomis savybėmis. Galingas MC 130 užtikrina nepriekaištingai švarius paviršius bet kokiomis sąlygomis visais metų laikais. Dėl efektyvaus oro pralaidumo atliekų konteineryje ir papildomų priemonių, skirtų surišti dulkes, kiekvienas MC 130 yra mažai taršus todėl sertifikuotas EU10 pagal PM10. Erdvi kabina suteikia galimybę kitam darbuotojui prisijungti prie vairuotojo salone, todėl nebereikia naudoti papildomų transporto priemonių atliekant darbus, kuriems reikia daugiau nei vieno žmogaus. Žinoma, salonas yra išbandytas ROPS ir užtikrina aukščiausią komforto ir saugumo lygį naudojant naujausias technologijas.

Patogi kabina

Dėl priekinio stiklo išlenkimo į priekį ir patogiai išdėstyto grindų, dviems asmenims skirta kabina yra didelio aukščio. Žemai išdėstytas įlipimo taškas, įlipimą ir išlipimą iš kabinos daro dar patogesniu.

Puikus matomumas iš visų pusių

Priekyje esanti kabina vairuotojui suteikia optimalią darbo aplinkos ir išorinių priedų stebėjimo galimybę. Svarbus indėlis į saugumą, kai erdvė yra ribota.

Pro jūsų akis nepraslys niekas

Šildomas priekinis stiklas kuris yra standartinio komplekto dalis, garantuoja nepriekaištingą matomumą bet kuriuo metu, net ir ekstremaliomis sąlygomis, taip dar padidindamas transporto priemonės saugumą kelyje.

Šviesu kaip dieną, net tamsiu paros metu

Dviejų priekinių žibintų, ir šešių darbinių lempučių pagalba darbo zona apšviečiama taip, kad būtų šviesu tarsi dieną.

Ideali darbo aplinka

Su MC 130, ištisus metus atliekant darbus transporto priemonė, žinoma, turi galingą šildymo sistemą su optimizuotu oro srautu. Jei norite, taip pat galite įsigyti MC 130 su modernia oro kondicionavimo sistema ir šildoma vairuotojo sėdyne.

Jei įsigijote įrenginį su oro kondicionieriumi, jūsų MC 130 turės integruotą vietą pietų dėžutei laikyti su reguliuojama temperatūra. Tai leis išlaikyti maistą šviežią, o gėrimus šaltus net vasaros karščių metu.

Gaivinančiai skanu

Jei įsigijote įrenginį su oro kondicionieriumi, jūsų MC 130 turės integruotą vietą pietų dėžutei laikyti su reguliuojama temperatūra. Tai leis išlaikyti maistą šviežią, o gėrimus šaltus net vasaros karščių metu.

MC 130 pristatymo vaizdo įrašas

Geriausias kiekvienoje srityje

Ar gatvėse, valant šaligatvius, prižiūrint vejas, pėsčiųjų zonose, stadionuose ar parkuose: Kärcher komunalinio ūkio įranga yra skirta profesionaliam naudojimui, pačiomis sunkiausiomis sąlygomis ir gali būti pritaikyta įvairiose srityse aukščiausiu lygmeniu, norint pasiekti geriausių rezultatų.

