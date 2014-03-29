Mūsų siurbliai-robotai ir plaunantys siurbliai
Apskriti, plokšti ir tylūs dulkių siurbliai robotai sistemingai valo pagal Jūsų nubrėžtą namų žemėlapį apeidami visas kliūtis - Jūsų darbų sąraše vienu darbu bus mažiau! Kärcher dulkių siurbliai robotai su šluoste pasirūpina grindų švara, kietas grindis ir trumpų plaukų kilimus atpažįsta automatiškai ir ne tik siurbia, bet ir plauna. Žemi slenksčiai bei kilimų kraštai jam netaps kliūtimi - dulkių siurbliai robotai aptiks visus nešvarumus. Naudodami aplikaciją galėsite nustatyti, kad namai būtų valomi tiksliai taip, kaip jums reikia.
Kärcher siurbliai-robotai ir plaunantys siurbliai: išmanusis valdymas sumaniam valymui.
Atraskite mūsų produktų asortimentą
RVF serija: grindų siurbimo ir plovimo robotai su efektyvia volelių technologija
Grindų siurbimo ir plovimo robotai su volelių technologija yra vieni populiariausių modelių „du viename“ įrenginių segmente. Juose įrengtas siurbimo blokas su šepečiu, kuris pašalina sausus nešvarumus nuo kietų paviršių ir kilimų, ir itin efektyvus volelio mechanizmas, kuriuo kieti paviršiai taip pat gali būti plaunami. Plovimo proceso metu volelis nuolat drėkinamas ir nuvalomas, o užbaigus darbą automatiškai išplaunamas stotelėje. Su aukščiausios klasės RVF serija siūlome jums išbandyti įrenginius, kurie užtikrina tiek išskirtinius siurbimo, tiek nepriekaištingus grindų plovimo rezultatus.
RVM serija: grindų siurbimo ir plovimo robotai su besisukančiais plovimo diskais
Mūsų „du viename“ grindų siurbimo ir plovimo robotai, kuriuose įrengti besisukantys plovimo diskai su mikropluošto padais, gali pašalinti sausus nešvarumus nuo kietų grindų ir kilimų siurbimo bloku su šepečiu ir taip pat plauti kietus paviršius. Mikropluošto padai automatiškai sudrėkinami ir išvalomi stotelėje. Plovimo proceso metu padai pakartotinai nedrėkinami – robotas reguliariai grįžta jų sudrėkinti į stotelę. RVM serija garantuoja tiek puikius siurbimo rezultatus, tiek kruopštų grindų plovimą.
RVC ir RCV serija: plaunantys robotai siurbliai
Mūsų plaunantys robotai siurbliai – tikri kilimų ir kietų paviršių siurbimo specialistai. Tačiau tai ne viskas – jie taip pat stebina puikiu kietų paviršių drėgnuoju valymu įrenginio apačioje pritvirtinta mikropluošto šluoste. Šluoste, kuri valymo metu šiek tiek sudrėkinama iš įrenginio švaraus vandens talpyklos, tačiau nešlapinama stipriai, nesunkiai pašalinami nedideli nešvarumai.
RVC serija užtikrina išskirtinius siurbimo rezultatus ir švarų drėgnąjį valymą.
RCF serija: grindų plovimo robotai su volelių technologija
RCF 3 grindų plovimo robotas su volelių technologija yra skirtas būtent kruopščiam kietų grindų plovimui. Volelis surenka nedidelius sausus nešvarumus, bet atskiros siurbimo funkcijos nėra. Plaunant grindis plovimo volelis nuolat drėkinamas, nuvalomas ir išlieka švarus, todėl tobula grindų švara garantuota.
RCF 3 nepriekaištingai plauna kietus paviršius.
Dulkių siurblių robotų akcentai
Sveiki atvykę į naują valymo įrangos erą!
„Kärcher“ siurbimo ir plovimo robotai patenkins visus poreikius. Sausas, drėgnas ar kombinuotas – patogiai valdykite savo idealų valymo grafiką programėlėje ir mėgaukitės stulbinančia grindų švara.
Autonominis valymas
Atraskite valymo būdą, kuriam nereikia jokių pastangų: mūsų išmanieji siurbimo ir plovimo robotai su pažangia LiDAR navigacija ir tiksliais jutikliais visada „žino“, kur jie yra, patikimai išvengia kliūčių ir padeda sukurti nepriekaištingą grindų švarą. Mėgaukitės laisvalaikiu, kol jūsų robotas sunkiai dirba už jus!
Programėlė
Nuolat stebėkite savo namus su mūsų aukščiausios klasės modeliu: tiesioginio vaizdo kamera ir integruotas nuotolinio valdymo pultas padės valdyti robotą per programėlę iš bet kurios vietos – ir netgi siųsti tiesiogines žinutes. Galite bet kada patikrinti, kaip sekasi jūsų augintiniams, ir išvengti streso, nes nuolat matysite, kas darosi jūsų namuose.
„Kärcher FC“ volelių technologija
Su išbandyta ir patikrinta „Kärcher FC“ volelių technologija RVF 7 siurbimo ir plovimo robotas gali išvalyti įvairių tipų kietas grindis, stebindamas įspūdingais valymo rezultatais. Volelis nuolat drėkinamas vandeniu iš švaraus vandens talpyklos, o nešvarus vanduo patikimai nubėga į atskirą talpyklą. Nepriekaištingai švarioms grindims.
Daugiafunkcė stotelė
Išbandykite patogumą, kurį suteikia mūsų išmanioji daugiafunkcė stotelė – jūsų roboto namai. Robotas savarankiškai keliauja į stotelę įkrauti akumuliatoriaus, pripildyti švaraus ir ištuštinti purvino vandens talpyklą. Stotelė visas šias užduotis atlieka automatiškai, kad jūsų robotas galėtų sklandžiai tęsti valymą, kai tik bus pasiruošęs. Be to, pabaigus darbus roboto volelis ir talpyklos išplaunamos, o volelis dar ir išdžiovinamas, taip užtikrinant maksimalią autonomiją ir nuolatinę namų švarą.
RVF 7 – aukščiausios klasės robotas universalių įrenginių kategorijoje
Grindų siurbimo ir plovimo robotas, stebinantis inovatyvia volelių technologija
Siurbti ar plauti? Mūsų RVF 7 gali viską
Pasinerkite į naują grindų valymo realybę su mūsų išmaniuoju universaliu robotu „Kärcher RVF 7 Comfort“. Šis novatoriškas siurbimo ir plovimo robotas ne tik lengvai susitvarko su kietomis grindimis, bet ir visiškai autonomiškai valo trumpo plauko kilimus, kad jūs turėtumėte daugiau laiko maloniems dalykams gyvenime. Patirkite įspūdingą siurbimo galią, dėl kurios robotas akimirksniu pašalina visus nešvarumus, dulkes ir pūkus. O dėl patikrintos „Kärcher“ volelių technologijos RVF 7 taip pat užtikrina ir puikų drėgną valymą, kurio metu volelis yra nuolat drėkinamas ir lieka švarus. Išmanioji daugiafunkcė stotelė – tai raktas į roboto autonomiškumą: ji įkrauna robotą, pripildo jį švaraus vandens ir savarankiškai pašalina nešvarų vandenį bei sausus nešvarumus, o baigus darbą nuplauna ir išdžiovina volelį. Tai reiškia, kad jūsų „RVF 7 Comfort“ visada pasiruošęs darbui ir sklandžiai tęs visas nebaigtas valymo užduotis – kad grindys visada būtų nepriekaištingai prižiūrimos, o jums nė nereikėtų tam pakelti piršto.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Naujas švaros suvokimas
Dėl kameros, jutiklių ir dirbtinio intelekto derinio mūsų robotas aptinka nešvarumus ir optimaliai sureguliuoja visą valymo procesą. Efektyvi volelių technologija užtikrina nuolatinį volelio drėkinimą švariu vandeniu su valymo priemone. Su 2 talpyklų sistema nešvarus vanduo ir purvo dalelės patikimai pašalinamos. Volelis nuolat sukasi, todėl net dideli plotai išvalomi greitai ir higieniškai, nepaskleidžiant nešvarumų aplink.
Galingas valymas
Efektyvus sauso purvo surinkimas dėl 10 000 Pa siurbimo galios kartu su dviem šoniniais šepečiais užtikrina puikius siurbimo rezultatus netgi ant trumpo plauko kilimų.
Pakeliamas šepetys ir volelis
Vykdydamas tam tikras užduotis, pavyzdžiui, siurbdamas kilimus ar surinkdamas skysčius, siurbimo ir plovimo robotas automatiškai pakelia volelį ir šepetį. Tokiu būdu, jis optimaliai prisitaiko prie skirtingų patalpų ir sąlygų.
Tiesioginio vaizdo kamera
Su tiesioginio vaizdo kamera galite nuolat stebėti savo namus. O per programėlę galite nuotoliniu būdu valdyti robotą ir netgi siųsti tiesiogines žinutes – tikrajai proto ir sielos ramybei.
Daugiafunkcė stotelė
Daugiafunkcė stotelė autonomiškai ištuština roboto dulkių konteinerį ir nešvaraus vandens talpyklą bei pripildo švaraus vandens talpyklą. Stotelėje nuplaunamas ir išdžiovinamas roboto volelis.
RVM 4 Comfort – universalus vidutinės klasės įrenginys
Siurbimo ir plovimo robotas su besisukančiais plovimo diskais
Universalus įrenginys nepriekaištingai švarioms grindims
Sukurkite švarą be jokių pastangų su „RVM 4 Comfort“, mūsų talentinguoju vidutinės klasės modeliu: jis siurbia įspūdinga 15 000 paskalių siurbimo galia ir pašalina net įsisenėjusius nešvarumus besisukančiais plovimo diskais su mikropluošto padais. O plovimo įtaisas, išsitiesiantis iki pat pakraščių, užtikrina paskutinį tobulą drėgno valymo proceso potėpį. Robotas grįžta į daugiafunkcę stotelę savarankiškai, kad sudrėkintų ir išplautų plovimo padus bei ištuštintų dulkių konteinerį – nepriekaištingai švarioms grindims.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Nuolatinė švara
Besisukantys plovimo diskai su mikropluošto padais užtikrina geresnius plovimo rezultatus. Plovimo diskai drėkinami daugiafunkcėje stotelėje. Plaudamas grindis, robotas reguliariai grįžta į stotelę, kur mikropluošto padai nuplaunami ir sudrėkinami, kad grindų valymas būtų higieniškas.
Galingas valymas
Efektyvus sauso purvo surinkimas dėl 15 000 Pa siurbimo galios derinyje su pagrindiniu šepečiu ir šoniniais šepečiais.
Pakeliami plovimo diskai
Atitinkamai parinkus nustatymus, plovimo diskai automatiškai pakeliami, kai robotas aptinka kilimus. Tokiu būdu robotas apsaugo jūsų kilimus ir užtikrina optimalų visų paviršių valymą.
Valymas iki pat pakraščių
Nepriekaištingai švarai kiekviename kampe: novatoriškas plovimo diskas išsitiesia iki pat pakraščių – tai valymas be jokių kompromisų ir nepaliekant jokių nešvarumų.
Daugiafunkcė stotelė
Daugiafunkcė stotelė ištuština roboto dulkių konteinerį, reguliariai sudrėkina mikropluošto padus ir išplauna bei išdžiovina juos baigus darbą.
RVC 3 Comfort – sauso siurbimo specialistas
Plaunantis robotas siurblys
Galingas siurbimas ir išmanioji technologija
Naujasis sauso siurbimo specialistas „RVC 3 Comfort“ autonomiškai, sistemingai ir visiškai patikimai išvalo visas standartines kietas namų grindis ir trumpo plauko kilimus.
Jo pagrindinė funkcija – nepriekaištingas sausas siurbimas, nes robotas stebina net iki 15 000 paskalių siurbimo galia, tačiau taip pat jis gali pašalinti ir nedaug įsigėrusius nešvarumus mikropluošto šluoste. Dulkių konteineris automatiškai reguliariai ištuštinamas savaiminio ištuštinimo stotelėje.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Įveikia visas kliūtis
Robotas gali įveikti iki 25 mm aukščio slenksčius ir kliūtis neužstrigdamas. Tokiu būdu jis lengvai juda skirtingų lygių grindimis ir užtikrina puikią švarą visuose namuose.
Galingas valymas
Galingas sauso purvo surinkimas dėl 15 000 Pa siurbimo galios derinyje su pagrindiniu šepečiu ir šoniniais šepečiais.
Valymas, kuris atitinka jūsų poreikius
Drėgno valymo įtaisas nuimamas rankiniu būdu, todėl robotas užtikrina maksimalų lankstumą ir valymą be pastangų, tiksliai prisitaikydamas prie jūsų poreikių: jis gali tik išsiurbti namus, tik išvalyti drėgnai arba atlikti abi užduotis.
Jokio plaukų apsivyniojimo
Dėl specialios šoninio šepečio konstrukcijos ir inovatyvios pagrindinio šepečio šukas primenančios struktūros žymiai sumažėjo tikimybė, kad plaukai vyniosis aplink šepečius.
Savaiminio ištuštinimo stotelė
Savaiminio ištuštinimo stotelė automatiškai ištuština sausų nešvarumų konteinerį. Taip užtikrinama, kad jūsų robotas visada bus paruoštas naudoti.
RCF 3 – kietų paviršių specialistas
Grindų plovimo robotas su volelių technologija
Jūsų paprasto grindų plovimo pagalbininkas
Atraskite mūsų RCF 3 grindų plovimo robotą ir galėsite lengvai plauti grindis, nedėdami jokių pastangų. Pasitelkęs patikrintą volelių technologiją, jis pašalina net įsisenėjusius nešvarumus ir automatiškai manevruoja aplink kilimus. Dvi talpyklos užtikrina nuolatinį švaraus vandens tiekimą ir efektyvų nešvaraus vandens surinkimą.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
2 talpykla sistema
Volelis, nuolat drėkinamas švariu vandeniu iš atitinkamos talpyklos, užtikrina higienišką ir greitą plovimą. Su 2 talpyklų sistema nešvarus vanduo patikimai atskiriamas taip, kad volelis išliktų švarus, o purvas nepasklistų aplink.
Pašalina ir birius nešvarumus
Pick-up of light dry dirt during mopping using a rotating roller. With regular use of the RCF 3 and normal household soiling, there’s no need to even take the vacuum cleaner out of the cupboard.
Plovimas vengiant kilimų
Pasirinkus atitinkamus nustatymus, roboto jutiklis atpažįsta kilimus ir jų automatiškai vengia. Tokiu būdu robotas apsaugo jūsų kilimus ir užtikrina optimalų paviršių valymą.
Švara ir higiena
Atraskite patikrintos kietoms grindims skirtos „Kärcher FC“ volelių technologijos valymo galią. Šis įrenginys garantuoja nuolatinį švaraus vandens tiekimą voleliui, kad plovimo rezultatai būtų nepriekaištingi, ir automatiškai atpažįsta kilimus, taip visada užtikrindamas optimalią jūsų grindų priežiūrą.
Patogi priežiūra
Įrenginio valymas po darbo ne ką sunkesnis nei vaikų žaidimas: visas nuimamas dalis galima tiesiog nuplauti po čiaupu, o volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.
Autonominis valymas – jokių problemų!
Sukurkite valymo grafiką
Individualiai pritaikytas valymo grafikas
Lankstus laiko ir valomų kambarių planavimas
Galima nustatyti konkrečiam kambariui taikomus parametrus
Atraskite mūsų valymo režimų įvairovę
Lanksčiai pasirenkama siurbimo galia arba vandens kiekis
Intensyvus sunkiai pašalinamų nešvarumų valymas
„Auto Boost“ funkcija kilimų valymui
Nedidelėms avarijoms
Taškinis nedidelių plotų valymas
Paprastesnis individualių parametrų parinkimas
Draudžiamos arba apribotos zonos
Kilimų vengimas pagal poreikį
Galima rinktis dirbtinio intelekto funkcijas
Stotelės parametrų ir priežiūros intervalų pritaikymas
Priedų statistika
Priedų ir suvartojamų medžiagų keitimo intervalų apžvalga
Ir dar daug, daug daugiau...
Tiesioginio vaizdo kamera ir rankinis valdymas
Garsiakalbiai ir balso žinutės
Valymo istorija
