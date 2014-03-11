Siurbliai
Įvairiems Jūsų poreikiams ir skirtingoms panaudojimo sritims Kärcher Jums siūlo vieną siurblį, tinkantį tiek namo bei sodo aprūpinimui negeriamu (ūkiniu) vandeniu iš alternatyvių šaltinių arba priešingai, greitai ir paprastai padeda išpumpuoti nepageidaujamą vandenį. Kärcher siurbliai su slėgio generatoriumi (kompresoriumi) pumpuoja lietaus ir gruntinius vandenis iš statinių, talpyklų ir giluminių gręžinių šaltinių ten, kur tai reikalinga. Panardinami siurbliai priešingai pašalina nepageidaujamą arba nebereikalingą vandenį: pvz. prieš pavasarinį baseino paruošimą arba po rūsio užliejimo.
Drenažo siurbliai
Panardinami Kärcher siurbliai suteikia galimybę švarų ir užterštą vandenį greitai ir paprastai išpumpuoti, perpumpuoti ir ištraukti.
Laistymo siurbliai
Įvairiapusiškas panaudojimas namuose ir sode: išnaudokite siurblius laistymui arba pasirūpinkite negeriamojo (ūkinio) vandens tiekimu į skalbimo mašiną ir tualetą.
Panardinami siurbliai: švaraus vandens šalinimas
Naudojant plokščius vandens siurblius galima išsiurbti švarų vandenį iš baseinų, vandens rezervuarų ar grindų po skalbimo mašinos nuotėkio iki 1 mm lygio.
• Plokšti panardinami siurbliai
• Dvigubi panardinami siurbliai
Panardinami siurbliai: nešvaraus vandens šalinimas
Nešvaraus vandens siurbliai skirti greitam potvynio vandens arba vandens iš sodo vandens rezervuarų ar kasimo duobių išsiurbimui.
• Nešvaraus vandens siurbliai
• Dvigubi panardinami siurbliai
Laistymo siurbliai: sodo laistymas
Laistymo siurbliai skirti vandens iš šulinių, cisternų ir vandens rezervuarų naudojimui augalų ir vejų laistymui.
- Sodo siurbliai
- Namų ir sodo siurbliai
- Siurbliai laistymui iš vandens statinių
- Giluminių šulinių siurbliai
- Siurbliai laistymui iš vandens cisternų
Siurbliai: namų ūkio siurbliai
Namų ūkio siurbliai tiekia vandenį iš alternatyvių šaltinių ir naudoja jį namų ūkyje (pvz., tualetuose ar skalbimo mašinoms).
• Namų siurbliai
• Namų ir sodo siurbliai
GRĄŽINKITE WOW Į SAVO OAZĘ
Mes turime tinkamiausią sprendimą kiekvienam laistymo poreikiui patenkinti su naujoviškais siurbliais, kad jūsų žalioji oazė būtų laistoma be vargo ir tvariai. Siurbliai pumpuoja lietaus ir gruntinį vandenį ten, kur jo reikia – sode ir namų aplinkoje. Panardinamieji siurbliai, priešingai, yra skirti pašalinti vandenį, kuris yra nepageidaujamas arba nebereikalingas. Ką tuo metu veikiate jūs? Tiesiog maloniai leidžiate laisvą laiką!
Panardinami siurbliai
Galingi „Kärcher“ panardinami siurbliai suteikia greitą ir patikimą pagalbą, jei norite išpumpuoti švarų ar nešvarų vandenį. „Kärcher“ panardinami siurbliai turi patikrintą ir patikimą keraminį slankųjį žiedinį sandarinimą, kuris naudojamas atliekant profesionalius darbus. Dėl šio aukštos kokybės sandarinimo siurbliai yra tvirtesni, pailgėja jų tarnavimo laikas ir jie puikiai tinka sudėtingiems darbams namuose ir aplink juos.
Jei kilus potvyniui reikia imtis skubių veiksmų, panardinamas siurblys yra puikus sprendimas. Nesvarbu, ar tai būtų skalbimo mašinos nuotėkis, ar smarkus lietus, ar užsikimšęs drenažas, „Kärcher“ panardinamas siurblys saugiai ir patikimai padeda akimirksniu pašalinti vandenį.
SP Flat
Plokšti panardinami siurbliai iš „SP Flat“ serijos išsiurbia lengvai užterštą arba švarų vandenį iki vos 1 mm lygio. Šio tipo vandens siurbliai naudojami, pavyzdžiui, norint išpumpuoti vandenį iš baseino prieš valymą arba greitai pašalinti vandenį namuose po skalbimo mašinos nuotėkio.
SP Dirt
Nešvaraus vandens siurbliai leidžia išpumpuoti labai nešvarias, dumblu užterštas nuotekas. Net ir didesnės, iki 30 mm dydžio dalelės nekelia problemų. Todėl šiuos įrenginius rekomenduojama naudoti sodo tvenkinių išsiurbimui arba kaip greitą pagalbą potvynių atveju ar užsipildžius kasimo duobėms.
SP Dual
Universalūs, turintys „2-in-1“ funkciją: „SP Dual“ siurbliai suderina plokščią iki 1 mm siurbimą ir galimybę išpumpuoti nešvarų vandenį esant dalelėms iki 20 mm dydžio. Korpuso dugne esantį filtro krepšį galima greitai ir lengvai pritaikyti bet kokiai paskirčiai. „SP Dual“ puikiai tinka vandens pašalinimui iš užlietų rūsių, sodo tvenkinių ir baseinų.
Laistymo siurbliai
Vandentiekio vanduo yra vertingas ir brangus. Todėl daugeliu atvejų verta naudoti vandenį iš alternatyvių šaltinių. Pasirinkę tinkamą siurblį, sodininkai gali naudoti lietaus vandenį iš cisternų ir vandens rezervuarų augalų ir vejų laistymui.
BP Garden
Šie siurbliai skirti vejų laistymui purkštuvais ir augalų laistymui purkštukais ar purkštuvais. Tam galima naudoti regeneruotą vandenį iš alternatyvių šaltinių, pavyzdžiui, vandens rezervuarų ir cisternų. Ergonomiškas įjungimo ir išjungimo jungiklis patogiai yra valdomas koja, todėl nebereikia pasilenkti.
BP Home
„BP Home“ siurbliais galima tiekti į namus regeneruotą vandenį iš šulinių, cisternų ir panašių šaltinių, pavyzdžiui, tualeto nuleidimui arba skalbimo mašinai.
Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.
Juose yra įmontuotas atbulinis vožtuvas, slėgio indikatorius įrenginyje ir slėgio palaikymo talpa.
BP Home & Garden
Visapusiškas nuolatinio slėgio palaikymo sprendimas, skirtas patikimai tiekti regeneruotą vandenį į namus ir laistyti sodą naudojant alternatyvius natūralius šaltinius.
Kai reikia vandens, šie siurbliai įsijungia automatiškai, o po to vėl automatiškai išsijungia.
Šios serijos daugiapakopiai siurbliai pasižymi dar didesne galia. Esant tam pačiam srautui, jiems reikia apie 30 % mažiau energijos nei įprastiniams siurbliams. Dėl ergonomiško kojinio jungiklio nebereikia pasilenkti norint įjungti ir išjungti siurblį.
BP Barrel
„BP Barrel“ siurbliais galima lengvai naudoti vandenį iš vandens rezervuaro sodo laistymui.
Siurblius valdyti paprasta. Įjungimo ir išjungimo jungiklis sumontuotas tiesiai ant statinės krašto, todėl jį lengva naudoti.
Belaidį 18 V akumuliatorinį siurblį galima naudoti be elektros jungties. Dėl siauros konstrukcijos „BP Barrel“ siurbliai lengvai telpa į IBC konteinerius.
BP Cistern
Šie siurbliai, skirti sodo ir daržo laistymui, montuojami tiesiai į cisternas, statines ar šulinių šachtas ir patenkina įvairius poreikius. Korozijai atsparus nerūdijančiojo plieno korpusas užtikrina ilgalaikę siurblio mechanizmo apsaugą. Siurblys yra patogus ir saugus: jei esant žemam vandens lygiui jis negali tinkamai veikti, siurblys automatiškai išsijungia.
BP Deep Well
Dėl siauros konstrukcijos „BP Deep Well“ siurbliai gali būti naudojami siaurose giluminių šulinių angose ir šachtose. Jie naudojami vandens siurbimui iš gilesnių sluoksnių. Daugiapakopė hidraulika užtikrina reikiamą slėgį.
Dėl nuolatinio panardinimo naudojimo metu, šie siurbliai turi nerūdijančiojo plieno korpusą.
Siurbliai su papildomu slėgio jungikliu gali būti naudojami ir buitinio vandens tiekimui.
Prailginta garantija
Čia galite prailginti savo BP Garden ir BP Home & Garden produktų garantiją iki 5 metų!