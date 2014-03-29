Panardinami siurbliai
Kärcher panardinami siurbliai sumontuoti naudojant profesionalams gerai žinomus ir laiko patikrintus keraminius kontaktinius sandarinimo žiedus. Toks aukštos kokybės sandarinimas suteikia siurbliams patvarumo, ilgaamžiškumo, užtikrina geriausią formą ir atitinka aukštus reikalavimus, keliamus buitiniam naudojimui. Mūsų panardinami siurbliai, skirti nešvariam (panaudotam) vandeniui be problemų pumpuoja užterštą vandenį iš taško A į tašką B. Panardinami švaraus vandens siurbliai išpumpuoja vandenį iki milimetro ir maloniai džiugina rezultatais. O naujieji panardinami siurbliai atitinka visus reikalavimus ir gali būti naudojami skirtingoms reikmėms.
Panardinami „Kärcher“ siurbliai sudėtingoms užduotims
Panardinami nešvaraus vandens siurbliai
Mūsų panardinami nešvaraus vandens siurbliai yra tvirti ir ypač ilgaamžiai, todėl jie puikiai atlieka savo darbą visur, kur jų reikia. Tai yra pirmas pasirinkimas, jei reikia imtis skubių veiksmų kilus potvyniui. Jie taip pat puikiai tinka vandens išsiurbimui iš dekoratyvinių sodo tvenkinių, pavyzdžiui, prieš valymą. Nešvariame vandenyje gali būti iki 30 mm. dydžio dalelių.
Plokšti panardinami siurbliai
Mūsų plokšti panardinami siurbliai gali išpumpuoti švarų arba šiek tiek užterštą vandenį, kuriame yra iki 5 mm dydžio dalelių. Atlenkiamo stovo dėka plokšti siurbliai gali išsiurbti vandenį iki 1 mm. lygio ir pasiekti beveik sausą rezultatą. Puikiai tinka, kai reikia ištuštinti sodo baseiną arba pašalinti vandenį iš rūsio.
Naudojimo paskirtys
Priklausomai nuo naudojimo paskirties ir siurbiamo vandens užterštumo lygio, galite įsigyti panardinamą švaraus arba nešvaraus vandens siurblį. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokie gaminiai tinkamiausi kiekvienai paskirčiai.
Akcentai
Galingi, tvirti ir itin ilgaamžiai – tai savybės, kuriomis pasižymi mūsų „Kärcher“ panardinami siurbliai. Dėl didelio tiekimo aukščio jie gali atlikti bet kokią užduotį namuose ar sode ir, priklausomai nuo našumo klasės, gali išpumpuoti iki 22 000 litrų vandens per valandą. Tepalų kamera apsaugotas keraminis slankiojantis sandarinimo žiedas sumažina dilimą ir gerokai pailgina panardinamų siurblių tarnavimo laiką.
Kärcher panardinamųjų siurblių savybės ir privalumai
Ypač ilgaamžis
Tepalų kamera apsaugotas keraminis slankiojantis sandarinimo žiedas pailgina panardinamų siurblių tarnavimo laiką.
Lankstus perjungimo lygio nustatymas
Dėl reguliuojamo aukščio plūdinio jungiklio perjungimo lygį nustatyti ypač paprasta.
Puiki apsauga
Integruotas arba papildomai įsigyjamas pirminis filtras patikimai apsaugo siurblį nuo užsikimšimo.
Automatinis siurblio paleidimas
Lygio jutiklis reaguoja iš karto – net esant žemam vandens lygiui.
Beveik sausas siurbimo rezultatas
Atlenkus atramines kojeles, plokšti panardinami siurbliai gali išsiurbti vandenį iki 1 mm lygio, todėl paviršiai lieka beveik sausi.
Individualus siurbimo lygio nustatymas
Siurbimo lygį galima tolygiai reguliuoti tiesiog perkeliant lygio jutiklį.
Rankinis arba automatinis
Lengvai perjungiama iš rankinio valdymo režimo į automatinį režimą.
Praktiškas, greitas prijungimas
Greitas ir patogus žarnos naudojimas dėl „Quick Connect“ jungties.
Siurblio našumo apskaičiavimas
Siurblio našumo kreivė
Reikšmingi kriterijai yra srautas ir tiekimo slėgis, reikalingi tam tikrai taikymo sričiai (= tiekimo aukštis). Pagal siurblio našumo kreivę ir apskaičiuotas vertes galima parinkti tinkamą siurblį.
Tinkamo panardinamo siurblio pasirinkimo apskaičiavimo pavyzdys:
Tinkamo siurblio pasirinkimas labai priklauso nuo vandens tūrio, kuris apskaičiuojamas taip: Stačiakampio plotas: ilgis × plotis × vidutinis gylis (m) × 1000 = rezervuaro tūris (l). Apvalus plotas: skersmuo × skersmuo × vidutinis gylis (m) × 0,78 × 1000 = rezervuaro tūris (l).
( Pavyzdžiui, baseinas: 6 m × 3 m × 1 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
Atsižvelgiant į naudojimo vietą ir paskirtį, galite rinktis nešvaraus vandens siurblį arba plokščio siurbimo siurblį. Aukščiau pateikta naudojimo paskirčių apžvalga gali padėti pasirinkti tinkamą siurblio tipą.
(Pavyzdys: plokščio siurbimo siurblys)
- Peržiūrėkite atitinkamą diagramą ir atkreipkite dėmesį į siurblio našumo kreives, taip pat į 10 m ilgio 1" „PrimoFlex®“ žarnos arba 10 m ilgio 1 1/4" medžiaginės žarnos našumo kreives, priklausomai nuo to, kokio tipo žarną norite naudoti. (Pavyzdys: 1" „PrimoFlex®“ žarna)
Pavyzdžio apskaičiavimo rezultatas:
Dabar žarnos našumo kreivės ir siurblio našumo kreivės susikirtimo taškuose galite nesunkiai apskaičiuoti atitinkamą apytikslį srautą. Anksčiau apskaičiuotą vandens tūrį padalykite iš srauto greičio (galima apskaičiuoti pagal horizontaliąją ašį). Taip galite gauti numatomą siurblio veikimo trukmę valandomis.
Jei siurbdami turite įveikti aukščio skirtumą*, atitinkamos žarnos našumo kreivę pakelkite aukštyn atitinkamu metrų skaičiumi. (Pavyzdys: didžiausias aukščio skirtumas = 1 m; našumo kreivė vertikalioje ašyje turi būti perkelta 1 m aukštyn.)
„SP 9.000 Flat“ susikirtimo vieta yra maždaug 3100 l/h, o „SP 17.000 Flat“ lygio jutiklio - 5000 l/h. Tai reiškia, kad „SP 9.000 Flat“ siurblio siurbimo trukmė yra maždaug 5 ¾ valandos. Tuo tarpu „SP 17.000 Flat Level Sensor“ siurbliui prireiktų tik 3 ¾ valandos, todėl jis būtų geresnis sprendimas šiai paskirčiai.
* Aukščio skirtumas tarp vandens paviršiaus ir žarnos galo.
Priedai
Esame patikimi sistemų tiekėjai, todėl savo klientams siūlome platų aukštos kokybės originalių priedų asortimentą. Mūsų išbandytos ir patikimos siurblių sistemos gali būti naudojamos įvairiose srityse visame pasaulyje. Naudodami originalius „Kärcher“ priedus visada būsite puikiai pasirengę.
Praktiška medžiaginė žarna
Lanksčią medžiaginę žarną su nerūdijančiojo plieno žarnos spaustuku ir sparnuotuoju varžtu galima prijungti nenaudojant jokių įrankių ir sandėliuoti taupant vietą.
Patikimas ir suderinamas
Spiralines ir sodo žarnas galima prijungti prie visų „Kärcher“ siurblių.
Lengvas prijungimas
Naudodami „Kärcher“ adapterius ir jungtis galite saugiai ir be problemų sujungti žarnas ir siurblius.
Puiki įranga
Nuimamas pirminis filtras padidina jūsų panardinamo siurblio funkcinį patikimumą ir apsaugo siurblio sparnuotę nuo užsikimšimo.
