Oro valymas
Švaresnis oras nei lauke Nesvarbu, dirbate namuose, ilsitės, ar miegate: didžiąją laiko dalį praleidžiame patalpose. Todėl reikia užtikrinti, kad oras patalpose būtų švarus. Tačiau dažnai lauko oras būna labiau užterštas nei namuose. Štai kodėl Kärcher AF oro valytuvai yra puikus sprendimas, jie ne tik patikimai išvalo žiedadulkes ir smulkias dulkes, kurios patenka į vidų atidarius langą, bet ir efektyviai bei tyliai pašalina virusus, buitines dulkes ir nemalonius kvapus patalpos ore. Tyras ir švarus oras ypač svarbus alergiškiems žmonėms. Oro valytuvai atliks savo funkciją – jūs tai pastebėsite kiekvieną kartą įkvėpdami tyro oro gurkšnį.
Kodėl sumanu naudoti oro valytuvą savo namuose.
Ar kada nors susimąstėte, koks svarbus yra oras? Tiesiog pabandykite kelias sekundes sulaikyti kvėpavimą. Kad jaustumėmės gerai ir galėtume efektyviai dirbti, mokytis ar atsinaujinti, oras, kuriuo kvėpuojame, turi būti švarus. Kärcher siūlo oro valytuvus skirtingoms gyvenimo situacijoms, o su išmaniuoju automatiniu režimu prietaisas visada pritaiko prie esamos oro kokybės.
Efektyvus oro valymas – švariam orui.
Kärcher oro valytuvai veikia su labai efektyviu HEPA 13 filtravimo pagrindu su natūralia aktyvuota anglimi ir antibakterine danga. Jos dėka išvaloma 99,95 % visų dalelių, didesnių nei 0,3 µm, iš kambario oro. Todėl oro valytuvai išvalo nemalonius kvapus ar pelėsių sporas ir pašalina bakterijas, aerozolius, cheminių medžiagų garus, smulkias dulkes, žiedadulkes ir alergenus.
Tylus - maloniai naudojamas
AF oro valytuvuose sumontuoti aukštos kokybės, išskirtinai tylūs ventiliatoriai ir varikliai taip užtikrinamas tylus oro srauto tiekimas. Trumpai tariant: galite sutelkti dėmesį į svarbius dalykus be pašalinių blaškančių garsų.
Didelis oro srautas – greitam oro valymui.
Galingi, labai efektyvūs, tylūs varikliai užtikrina didelį našumą ir greitą oro cirkuliaciją. Kvėpuokite laisvai!
Ką gali Kärcher oro valytuvai?
Mūsų Kärcher oro valytuvai gali išvalyti nešvarumus visosų patalpų ore HEPA 13 filtro ir antibakterinio aktyvintos anglies filtro dėka:
Patogenai ir aerozoliai
Cheminiai garai
Smulkios dulkės
Alergenai
Nemalonūs kvapai
Pelėsio sporos
Pritaikymas
Svetainės ir miegamieji
Dulkės greitai kaupiasi, ypač patalpose, kuriose praleidžiate daug laiko. Kompaktiški AF oro valytuvai efektyviai išvalo smulkias dulkes, žiedadulkes ir bakterijas iš oro, neužimdami daug vietos.
Virtuvė
Visiems žinoma problema – maisto kvapas tvyro ir po keleto valandų. AF oro filtrai šią problemą įveiks.
Darbo aplinka
Jei dirbate namuose savo biure, jums reikia malonios darbo aplinkos. Kärcher oro filtras garantuoja švarų patalpų orą biuro patalpose, o tai savo ruožtu padidina koncentraciją.
Garažai
„Pasidaryk pats“ kampelis garaže yra puikus dalykas, tačiau tai paprastai reiškia, kad atsiras dulkių ir cheminių medžiagų garų. Naudodami AF oro valytuvus, „pasidaryk pats“ darbuotojai vėl galės lengvai kvėpuoti.
Rūsiai ir palėpės
Rūsiuose ir palėpėse kaupiasi daug dulkių. Jei norite čia džiovinti skalbinius ar laikyti maistą, efektyvus filtravimas jums padės atsikratyti dulkių, tai padės padaryti filtrai įmontuoti į Kärcher oro valytuvus.
DUK
Priedai
Profesionalūs oro valytuvai
Profesionalūs Kärcher oro valytuvai tinka didesnėms patalpoms, pavyzdžiui, biuro patalpoms, mokymo įstaigoms, restoranams ir kavinėms, nes jie išvalo orą patalpose iki 100 kvadratinių metrų dydžio.