Oro valymas

Švaresnis oras nei lauke Nesvarbu, dirbate namuose, ilsitės, ar miegate: didžiąją laiko dalį praleidžiame patalpose. Todėl reikia užtikrinti, kad oras patalpose būtų švarus. Tačiau dažnai lauko oras būna labiau užterštas nei namuose. Štai kodėl Kärcher AF oro valytuvai yra puikus sprendimas, jie ne tik patikimai išvalo žiedadulkes ir smulkias dulkes, kurios patenka į vidų atidarius langą, bet ir efektyviai bei tyliai pašalina virusus, buitines dulkes ir nemalonius kvapus patalpos ore. Tyras ir švarus oras ypač svarbus alergiškiems žmonėms. Oro valytuvai atliks savo funkciją – jūs tai pastebėsite kiekvieną kartą įkvėpdami tyro oro gurkšnį.

0 Produktai
Kärcher Švaresnis oras nei lauke

Kodėl sumanu naudoti oro valytuvą savo namuose.

Ar kada nors susimąstėte, koks svarbus yra oras? Tiesiog pabandykite kelias sekundes sulaikyti kvėpavimą. Kad jaustumėmės gerai ir galėtume efektyviai dirbti, mokytis ar atsinaujinti, oras, kuriuo kvėpuojame, turi būti švarus. Kärcher siūlo oro valytuvus skirtingoms gyvenimo situacijoms, o su išmaniuoju automatiniu režimu prietaisas visada pritaiko prie esamos oro kokybės.

Efektyvus oro valymas – švariam orui.

Kärcher oro valytuvai veikia su labai efektyviu HEPA 13 filtravimo pagrindu su natūralia aktyvuota anglimi ir antibakterine danga. Jos dėka išvaloma 99,95 % visų dalelių, didesnių nei 0,3 µm, iš kambario oro. Todėl oro valytuvai išvalo nemalonius kvapus ar pelėsių sporas ir pašalina bakterijas, aerozolius, cheminių medžiagų garus, smulkias dulkes, žiedadulkes ir alergenus.

Kärcher Air Purifier

Tylus - maloniai naudojamas

AF oro valytuvuose sumontuoti aukštos kokybės, išskirtinai tylūs ventiliatoriai ir varikliai taip užtikrinamas tylus oro srauto tiekimas. Trumpai tariant: galite sutelkti dėmesį į svarbius dalykus be pašalinių blaškančių garsų.

Kärcher oro valytuvai

Didelis oro srautas – greitam oro valymui.

Galingi, labai efektyvūs, tylūs varikliai užtikrina didelį našumą ir greitą oro cirkuliaciją. Kvėpuokite laisvai!

Kärcher Oro valytuvai

Ką gali Kärcher oro valytuvai?

Mūsų Kärcher oro valytuvai gali išvalyti nešvarumus visosų patalpų ore HEPA 13 filtro ir antibakterinio aktyvintos anglies filtro dėka:

Patogenai ir aerozoliai

Patogenai ir aerozoliai

Cheminiai garai

Cheminiai garai

Smulkios dulkės

Smulkios dulkės

Alergenai

Alergenai

Nemalonūs kvapai

Nemalonūs kvapai

Pelėsio sporos

Pelėsio sporos

Pritaikymas

 

Svetainės ir miegamieji
Dulkės greitai kaupiasi, ypač patalpose, kuriose praleidžiate daug laiko. Kompaktiški AF oro valytuvai efektyviai išvalo smulkias dulkes, žiedadulkes ir bakterijas iš oro, neužimdami daug vietos.

Virtuvė
Visiems žinoma problema – maisto kvapas tvyro ir po keleto valandų. AF oro filtrai šią problemą įveiks.

Darbo aplinka
Jei dirbate namuose savo biure, jums reikia malonios darbo aplinkos. Kärcher oro filtras garantuoja švarų patalpų orą  biuro patalpose, o tai savo ruožtu padidina koncentraciją.

Garažai
„Pasidaryk pats“ kampelis garaže yra puikus dalykas, tačiau tai paprastai reiškia, kad atsiras dulkių ir cheminių medžiagų garų. Naudodami AF oro valytuvus, „pasidaryk pats“ darbuotojai vėl galės lengvai kvėpuoti.

Rūsiai ir palėpės
Rūsiuose ir palėpėse kaupiasi daug dulkių. Jei norite čia džiovinti skalbinius ar laikyti maistą, efektyvus filtravimas jums padės atsikratyti dulkių, tai padės padaryti filtrai įmontuoti į Kärcher oro valytuvus.

Kärcher oro valytuvai

DUK

Visuose Kärcher oro valytuvuose integruoti specialiai sukurti filtrai. Juos sudaro pirminis filtras, HEPA 13 filtro medžiaga ir aktyvintos anglies sluoksnis. Be to, visi oro filtrai turi antibakterinę dangą, todėl iš oro pašalina teršalus ir nemalonius kvapus.

Koronavirusų skersmuo yra apie 0,1 µm. Didžioji dalis dalelių namų ore yra būtent jie. Filtrai pašalina iki 99,95 % tokio dydžio dalelių (0,3 µm ir didesnes).

Oro valytuvai skiriasi dydžiu, filtro dydžiu, oro srauto paėmimo greičiu ir energijos suvartojimu.

Oro valytuvai gali būti valdomi 3 (AF 20) arba 5 greičiais (AF 30 ir AF 50). Visi įrenginiai turi išmanųjį automatinį režimą, kuris efektyviai reguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal oro kokybę. Įjungus miego režimą ventiliatorius dirba ypač tyliai, o įrenginio apšvietimas išjungiamas. Be to, visi oro valytuvai turi rankiniu būdu reguliuojamą laikmatį, kuris automatiškai išjungia įrenginį pasibaigus nustatytam laikui. Oro valytuvuose AF 30 ir AF 50 yra integruotas ekologinis režimas.

Filtro valymo efektyvumas priklauso nuo to, kiek jis naudojamas kasdien, ir nuo oro kokybės namuose. Oro valytuvas rodo, filtro efektyvumo statusą, ir informuoja, kai filtrą laikas pakeisti. Vidutinis filtro tarnavimo laikas yra apie 1 metai. Higienos sumetimais filtrą rekomenduojama keisti kasmet.

Kokį oro valytuvą AF 20, 30 ar 50 pasirinkti, priklauso nuo patalpos dydžio ir naudojimo vietos. Jei jūsų reikalavimus atitinka du modeliai, rekomenduojame rinktis daukštesnės klasės oro valytuvą, nes jis pasižymi didesniu oro srauto pralaidumu ir todėl greičiau išvalo patalpos orą nuo teršalų.

Priedai

Front view of the Kärcher AF 100

Profesionalūs oro valytuvai

Profesionalūs Kärcher oro valytuvai tinka didesnėms patalpoms, pavyzdžiui, biuro patalpoms, mokymo įstaigoms, restoranams ir kavinėms, nes jie išvalo orą patalpose iki 100 kvadratinių metrų dydžio.

Eiti į profesionalių oro valytuvų asortimentą