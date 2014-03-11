Transporto priemonių valymo sistemos
Ekonomiškas automobilių ir sunkvežimių plovimas. Kärcher siūlo visą gamą valymo sprendimų automobilių ir komercinių transporto priemonių vidaus ir išorės valymui: automatinės plovyklos ir savitarnos plovimo įrenginiai yra ilgaamžiai ir užtikrina puikius valymo rezultatus. Jie naudoja mažai vandens ir yra draugiški aplinkai. Mūsų lanksti koncepcija yra puikiai pritaikyta specialiems Jūsų reikalavimams – nuo planavimo iki individualaus dizaino. Kärcher yra sėkmingas plovimo įrenginių gamintojas jau keletą dešimtmečių. Karcher partneris su patirtimi - plovyklų gamintojo patirtis ir tūkstančiai įdiegtų sistemų visa tai garantuoja kokybę, patikimumą kartu su Kärcher. Mūsų specialistai mielai Jums patars!
Sunkvežimių plovyklos
Su komercinių transporto priemonių valymo sistemomis, Kärcher siūlo sprendimus visų tipų transporto priemonėms ir reikalavimams.
Savitarnos plovyklų sistemos
Ar plovyklų centrams ar servisams: individualios savitarnos plovimo sistemos iš Kärcher atitiks visus Jūsų reikalavimus.
Savitarnos plovyklų prietaisai
Savitarnos vakuuminiai įrenginiai iš Kärcher - papildoma apyvarta Jums.
Ekonomiška automobilių ir sunkiasvorių transporto priemonių švara.
Lanksti koncepcija yra idealiai pritaikyta specifiniams Jūsų reikalavimams - nuo planavimo iki individualaus dizaino. Kärcher dešimtmečius buvo sėkmingas plovyklų gamintojas. Partnerystė su Kärcher - plovyklų gamintoju, sumontavusiu tūkstančius sistemų - užtikrina saugumą. Mūsų komanda patars jums dėl plovyklų!
Pateisinti lūkesčiai: Kärcher inžinieriniai sprendimai.
Automobilių prekiautojams, degalinėms ir plovyklų centrams Kärcher garantuoja aukštą paslaugų kokybę nuo pat pradžių. Kärcher siūlo išskirtinės kokybės ir ekonomiškų, modernių sistemų sprendimus kiekvienai taikymo sričiai ir kiekvienam operatoriui. Jūs visada galite mumis pasikliauti!
Kärcher plovyklų įsigijimas - naudinga investicija.
Naujų Kärcher plovyklų ar tunelių konstrukcijos procesas prasideda nuo išsamių klientų konsultacijų, kurių metu atliekamas vietos ir pelningumo vertinimas siekiant nustatyti optimalų dydį ir/arba įrangą. Tuomet, nauja plovykla yra konfigūruojama ir planuojama pagal jūsų specifikacijas. Nesvarbu, ar norite įsigyti portalinę plovyklą, savitarnos plovyklą, ar komercinių transporto priemonių plovyklą, mes jums padėsime preliminarių užklausų metu, o taip pat teikiant planavimo prašymus, gaunant vandens leidimus, be to, pradėsime vykdyti jūsų individualios plovyklos projektą. Tai apima pilną planavimo procesą ir įgyvendinimą. Visiškai užbaigta sistema yra sukonstruojama pagal jūsų reikalavimus. Mes dirbame su patyrusiais planuotojais, kad pasiektume aukščiausią kokybę. Jeigu to reikės, mes taip pat padėsime jums finansuojant Kärcher plovyklą.
Pagalba ir po pradinio paleidimo.
Net po jūsų Kärcher plovyklos planavimo ir statybos etapų užbaigimo, mes teikiame klientams pagalbą: operatorių ir eksploatavimo, techninius instruktažus ir mokymus, klientų aptarnavimo ir marketingo rekomendacijas, siekiant užtikrinti maksimalią Jūsų plovyklos naudą.