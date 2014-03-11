GRINDŲ PLOVIMO ĮRENGINIAI – PUIKI INVESTICIJA
Investuojant į įrenginius, jie turi būti to verti, o Kärcher grindų plovimo įrenginiai būtent tokie. Kodėl? Lyginant su rankiniu plovimo būdu, grindų plovimo įrenginiai sumažina ne tik darbo, bet ir medžiagų sąnaudas, tuo pat metu pagerindami valymo kokybę.
Ekonomiškas valymo sprendimas bet kokiai užduočiai
Lyginant su grindų valymu rankiniu būdu, grindų plovimo įrenginiai yra greitesni, ekonomiškesni ir švariau išvalo visų tipų grindis. Ko pasekoje taupomas laikas ir valymo priemonės, tai apsaugo darbuotojus, mažina išlaidas ir didina darbo našumą. Įrenginius lengva ne tik naudoti bet ir prižiūrėti. Kiekvienai plovimo užduočiai galime pasiūlyti tinkamiausio modelio įrenginį, kuris idealiai tiks jūsų grindų tipui ir plotui bei patenkins visus poreikius. Nesvarbu, ar tai būtų nedidelė įmonė, restoranas, prekybos centras, labai didelės oro uostų ar gamybinės patalpos, grindų plovimo įrenginys efektyviausias valymo sprendimas visų tipų grindims, ir įvairaus sudėtingumo plovimo užduotims įvykdyti, ir nesvarbu, ar tai būtų 30 ar 30 000 m².
Kaip veikia grindų plovimo įrenginiai?
Visi šiuolaikiški plovimo - sausinimo įrenginiai su cilindrine arba diskine šepečio galvute iš esmės veikia vienodai. Valymo skystis sumaišomas švaraus vandens rezervuare, kai į jį įpilamos valymo priemonės arba, jei naudojama automatinė dozavimo sistema – valymo priemonė dozuojama tiesiai prie šepečio galvutės. Besisukantis šepetys ir kontaktinis slėgis atlieka savo darbą - pašalina nešvarumus. Dėl turbinos įsiurbimo jėgos, valymo įrenginys purvą ir surenka nešvarumams skirtą rezervuarą. Įprasti grindų valymo įrenginiai neturi turbinos ar valytuvo, todėl, nuo paviršiaus pašalintus nešvarumus galima surinkti, pavyzdžiui, Kärcher drėgno ir sauso valymo vakuuminiais siurbliais.
Kiekvienai plovimo užduočiai - specialus įrenginys
Grindų plovimo įrenginiai tarsi automobiliai – visi dirba vienodai, tačiau ne visi modeliai tinka tam tikroms, specifinėms plovimo užduotims vykdyti. Dėl skirtingų konstrukcijų, dydžių, šepečių galvučių sistemų ir technologijų labai paprasta rasti įrenginį, kuris tiksliai atitiks individualius poreikius. Jums tereikia žinoti, kokio dydžio yra valomi paviršiai, kokia jų struktūra, užterštumo lygis ir koks valomos teritorijos apstatymo daiktais lygis. Pažadame, kad mes pasiūlysime tinkamiausią, jūsų poreikius atitinkantį grindų plovimo įrenginį.
Kaip išsirinkti grindų plovimo įrenginį?
Dėl didelio šepečio greičio ir didesnio kontaktinio slėgio tenkančio į cm², grindų plovimo įrenginys su cilindriniu šepečiu ypač tinka giluminiam užterštų struktūrinių grindų valymui. Šepečio galvutės technologija suteikia esminių pranašumų dirbant su įvairaus tipo nešvarumais, nes priešinga kryptimi besisukantys šepečiai surenka net smulkias daleles į nešvarumų konteinerį. Tai reiškia, kad prieš atliekant plovimo darbus, nereikia atlikti paruošiamųjų darbų tokių kaip išankstinis šlavimas.
Grindų plovimo įrenginiai su cilindriniais šepečiais įprastai naudojami atliekant priežiūros darbus ir šalinant nedidelius nešvarumus. Šie grindų plovimo įrenginiai ypač tinka plauti lygių paviršių grindis triukšmui jautriose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse ar viešbučių, gastronomijos sektoriuose.
Koks plovimo įrenginys tinkamiausias jums?
Mūsų grindų plovimo įrenginiai yra įvairių dydžių ir formų, skirtų įvairioms plovimo užduotims atlikti, o specialiai sukurti priedai, suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių. Asortimente rasite įrenginius nuo paprasčiausio plovimo įrenginio iki sudėtingoms plovimo užduotims atlikti skirtų įrenginių - kurių dėka rasite specialius plovimo sprendimus. Pagal savo poreikius ir pateiktą informaciją apie atskiras produktų asortimente esančias kategorijas, greitai išsirinksite jums labiausiai tinkantį grindų plovimo įrenginį.
Stumiami grindų plovimo įrenginiai
Mūsų stumdomos grindų plovimo mašinos yra pritaikytos sparčiam ir lanksčiam mažo arba vidutinio ploto valymui, pavyzdžiui, valyti restoranų, parduotuvių, virtuvių, viešbučių ir kitų dažnai lankomų, apstatytų vietų grindis.
Savaeigiai grindų plovimo įrenginiai
Stumdomos grindų plovimo mašinos idealiai tinka norint efektyviai išvalyti vidutinio dydžio grindų plotus, pavyzdžiui, prekybos salių, baseinų, laukiamųjų, taip pat koridorių ir perėjimų bei įvairių gamybinių patalpų grindis
Grindų plovimo įrenginiai su operatoriaus vieta
Idealus pasirinkimas dideliems, mažai apstatytiems plotams valyti, pavyzdžiui, sandėliams ir gamybos salėms, prekybos centrams, automobilių stovėjimo aikštelėms arba oro uostams valyti. Čia taip pat rasite mūsų kombinuotąsias šlavimo / grindų plovimo mašinas.
Kiti grindų plovimo įrenginiai
Kiti mūsų valymo sprendimai, pavyzdžiui, kietų paviršių priežiūrai skirtos diskinės poliravimo mašinos arba ypač sudėtingiems valymo darbams skirti laiptų arba eskalatorių valymo įrenginiai.
Koks maitinimo šaltinis reikalingas plovimo mašinai?
Priklausomai nuo dydžio ir modelio, Kärcher plovimo įrenginiai gali būti elektriniai, akumuliatoriniai arba maitinami vidaus degimo varikliu. Valymo paskirtis vaidina pagrindinį vaidmenį pasirenkant, kuri maitinimo technologija jums yra tinkamiausia valymo užduotims įvykdyti.
Elektriniai (maitinami laido pagalba) plovimo įrenginiai, būna kompaktinės klasės ir stumiami, yra nebrangūs ir idealiai tinka mažesnių patalpų priežiūrai ne darbo metu.
Akumuliatoriniai valymo įrenginiai užtikrina maksimalų manevringumą ir saugumą darbo metu - apsaugo nuo užkliuvimo ir suklupimo pavojų. Dideli ir maži: Kärcher siūlo kompaktiško dizaino akumuliatorinius modelius.
Dideliems lauko plotams arba gerai vėdinamoms vidaus patalpoms rekomenduojame aplinkai draugiškus vidaus degimo varikliais (dyzelinu ar SND) maitinamus modelius. Tik Kärcher grindų plovimo įrenginiai su operatoriaus vieta gali būti maitinami vidaus degimo varikliais.
Kokį grindų plovimo įrenginį rinktis? Su integruota traukos pavara ar be jos?
Patogumas, svoris ir paprastas valdymas yra lemiami veiksniai sprendžiant, ar įrenginys turi būti su integruota traukos pavara, ar be jos. Lengvesnis plovimo įrenginys, kurio bako tūris apie 50 litrų gali būti lengvai valdomas ir be traukos pavaros. Didesnius modelius rekomenduojame rinktis su integruota traukos pavara, nes ilgas darbas naudojant tik savo kūno svorį įrenginio valdymui, labai vargina.
Grindų plovimo įrenginiuose be traukos variklio, valdymui naudojami įrenginio judėjimą užtikrinantys šepečiai, todėl operatoriaus pastangos valdyti įrenginį tampa minimalios.
Kita vertus traukos variklis, integruotas grindų plovimo įrenginyje su traukos pavara, yra maitinimo šaltinis, dėl to galima dirbti ilgas valandas, nejaučiant nuovargio.
Specialiai jums sukurti grindų plovimo įrenginiai
Kärcher grindų plovimo įrenginys gali būti naudojamas specializuotiems darbams, pavyzdžiui, kristalizavimui ar dangos šalinimui, jei tam naudojami specializuoti priedai. Be to, tam kad užtikrintume visų, greitai susidėvinčių, dalių prieinamumą, mes siūlome platų šluosčių, diskinių ir cilindrinių šepečių, įsiurbimo antgalių, valytuvų, akumuliatorių ir jų įkroviklių asortimentą, kurių dėka įrenginys galės atlikti specialius valymo darbus. Galimi įvairūs priedų rinkiniai, tokie kaip mūsų Home Base rinkinys, kurio dėka lengva transportuoti rankinius valymo įrankius. Taigi įsigysite plovimo įrenginį, kuris bus specialiai pritaikyta būtent jūsų poreikiams.
Tinkamos valymo priemonės parinkimas jūsų plovimo įrenginiui
Nepriklausomai nuo grindų tipo, grindų plovimo įrenginio ar nešvarumų lygio, Kärcher siūlo daugybę valymo priemonių, sukurtų tam, kad puikiai atitiktų įvairius jūsų poreikius. Žinoma, jos ne tik ekonomiškos ir labai efektyvios valant visas purvo rūšis, bet ir ekologiškos bei švelnios aplinkai, formulės sukurtos taip, kad atitiktų naujausių tyrimų standartus.
Higienos užtikrinimui - efektyvus patogenų naikinimas
Mūsų plovimo įrenginių priedų rinkinys, skirtas paviršių dezinfekcijai naudojant purškiklį, padės jums pasiekti visiškai naują švaros lygį, taupant pinigus ir medžiagas. Purkštuvo ir rankinio antgalio dėka, užpurškus tinkamą dezinfekavimo priemonę, galima veiksmingai sumažinti mikrobų kiekį ant grindų, sienų ir baldų paviršių. Laikantis rekomendacijų, bus profesionaliai atlikta dezinfekcija naudojant tinkamą dezinfekavimo priemonę. Dezinfekavino užduotys gali būti atliekamos traukinių stotyse, oro uostuose, biuruose ir komerciniuose pastatuose, senelių ir globos įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose, baseinuose ir sporto kompleksuose, su B 150 R, ir B 200 R modelių įrenginiais.
Efektyvumas ateityje - šlavimas ir plovimas vienu metu
Mūsų plovimo įrenginiai ir vakuuminėiai šlavimo įrenginiai efektyviau valo uždaras erdves ir didelius plotus.
- Taupykite laiką ir išlaidas
- Greitai ir kruopščiai išvalykite didelius plotus
- Veiksminga apsauga nuo purvo
Dar tobulesnė
Efektyvi, ilgaamžė ir ekonomiška – naujasis B 110 R plovimo įrenginys su vieta operatoriui, jo dėka dabar galima dar lengviau įveikti didelius plotus, pavyzdžiui, prekybos centruose, oro uostuose ir sandėliuose. Dėl savo patobulintų komponentų užtikrina dar geresnius valymo rezultatus ir maksimalų komfortą.
Puiki perspektyva
Kompaktiški, manevringi, patogūs: mūsų plovimo įrenginio su vieta operatoriui dėka, patogu ir lengva išvalyti didelius plotus nuo 1500 m², pavyzdžiui, sandėliuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ar prekybos centruose. Aukšta sėdėjimo padėtis užtikrina puikų valomų plotų matomumą. Be to, esant poreikiui išvalyti nedidelius plotus, mažas posūkio kampas užtikrina neįtikėtiną manevringumą. Dėl patogaus, bet tuo pat metu, paprasto valdymo pulto, mašinos valdomos intuityviai – tiesiog sėskite ir važiuokite.
Greitis ir lankstumas per trumpą laiką
Kliūtys ir apstatytos erdvės – ne problema valymui: kompaktiški plovimo įrenginiai akimirksniu valo mažus ir vidutinio dydžio plotus, pavyzdžiui, restoranuose, virtuvėse, parduotuvėse ir viešbučiuose. Jie manevringi, todėl lengvai valdomi – dabar galima lengvai išvalyti net siaurus praėjimus. Skirtingi modeliai pasiekia optimalius rezultatus ant įvairiausių paviršių ir grąžina pirminį blizgesį visoms grindų dangoms. Dėl savo įsiurbimo antgalio technologijos grindys tampa ne tik švarios, bet ir akimirksniu sausos, todėl jomis galima vaikščioti iškart po plovimo.
Konsultacijos, servisas ir pardavimai
Raskite parduotuvę: profesionalius Kärcher įrenginius galima įsigyti visuose Kärcher centruose ir autorizuotose parduotuvėse.
Susisiekite su Kärcher: skambinkite telefonu +370 5 203 1690.
