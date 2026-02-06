Profesionalus grindų valymo robotas
Optimizuokite darbo procesus, sumažinkite darbuotojų darbo krūvį, padidinkite našumą.
Kvalifikuotų darbuotojų pastatų valymo sektoriuje nuolat trūksta, darbo jėgos judėjimas yra didelis, o valymo užduotys tampa vis sudėtingesnės. Mūsų atsakymas į šiuos iššūkius – „Kärcher Intelligent Robotic Application“ (arba sutrumpintai „KIRA“) serijos išmanieji įrenginiai – „Kärcher“ profesionalūs grindų valymo robotai.
Valymo robotas KIRA B 200
„KIRA B 50“ profesionalus grindų valymo robotas
- Naudojimo sritys: nuo vidutinių iki didelių plotų kietos grindys
- Našumas: iki 2300 kv. m per valandą
- Papildomai galima naudoti įkrovimo stotelę, kad įrenginys veiktų visiškai autonomiškai
„KIRA CV 50“ profesionalus dulkių siurblys robotas
- Naudojimo sritys: vidutinio ploto kilimine danga dengtos ir kietos grindys
- Našumas: iki 525 kv. m per valandą
- 36 voltų keičiami akumuliatoriai iš „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorių platformos
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Geriausias sprendimas kiekvienam valymo darbui
Pastatų valymo specialistų pasaulis pasikeitė iš esmės. Kadaise pakako tiesiog dulkių siurblio, šluosčių, paprastų ploviklių ir kruopštaus darbo, tačiau dabar šiame sektoriuje neįmanoma apsieiti be moderniausių valymo technologijų ir griežtų higienos bei aplinkos apsaugos standartų laikymosi, o valymo užduotys tampa vis sudėtingesnės.
Užuot siuntus apmokytus kvalifikuotus specialistus vykdyti didelių laiko sąnaudų reikalaujančius darbus (pavyzdžiui, grindų valymas), kur kas geresne alternatyva gali tapti naujas profesionalus grindų plovimo robotas „Kärcher KIRA“. Jie tampa tikrais valymo specialistų pagalbininkais, perimdami grindų valymo užduotis tiek didelėse, tiek siaurose ir ankštose erdvėse.
Nesutikdami ieškoti kompromisų dėl valymo kokybės, kurią ne visada pavyksta užtikrinti naudojant „viskas viename“ įrenginius, mes sukūrėme šiuos profesionalius grindų plovimo robotus būtent tokiems darbams vykdyti. Tai vienintelis būdas užtikrinti geriausią valymo kokybę ir didžiausią patogumą naudotojams.
Išmanieji įrenginiai „Kärcher Intelligent Robotic Application“
Profesionalus grindų valymo robotas „KIRA“ – tai nauja gaminių kategorija, kurią sudaro profesionalūs valymo robotai, galintys pakeisti valymo specialistus atliekant monotoniškus ir didelių laiko sąnaudų reikalaujančius darbus (tokius kaip grindų valymas), todėl personalas gali tuo metu imtis sudėtingesnių užduočių. Siūlomų modelių skaičius nuolat auga. Dėl galingos jutiklių technologijos ir modernios programinės įrangos mūsų intuityviai valdomi valymo robotai saugiai ir patikimai orientuojasi bei atlieka valymo darbus įvairiausiose aplinkose.
Kompetencijos ir pažangiausių technologijų derinys
Kärcher“ bendrovei jau kelis dešimtmečius tenka valymo technologijų sektoriaus lyderio vaidmuo visame pasaulyje. Mūsų autonominiuose valymo įrenginiuose dera visa mūsų sukaupta patirtis ir aukščiausios klasės technologijos, kurias sudaro itin tikslūs jutikliai, galingi kompiuteriai ir moderni programinė įranga, skirti kurti naujiems, itin novatoriškiems gaminiams su autonominio orientavimosi funkcija.
Nesvarbu, ar tai autonominis valymas, ar siurbimas – „KIRA“ platformos valymo robotai lengvai ir saugiai juda erdvioje ar sudėtingoje aplinkoje, patikimai aptikdami žmones ir fizines kliūtis. Jie apdoroja jutiklių duomenis per sekundės dalį ir, jei reikia, inicijuoja atitinkamus kliūčių vengimo manevrus. Nuolatinę įrenginių atitiktį aukščiausiems techniniams išmanios ir visiškai saugios navigacijos reikalavimams įrodo saugumo sertifikatai. Valymo robotai veikia pagal IEC 63327 [SM1] standartą, tad yra saugūs naudoti net ir visuomeninės paskirties patalpose.
Intuityvūs ir nuolat užtikrina reikalingus valymo rezultatus
„KIRA“ technologija tokia pat įspūdinga, kaip ir šių įrenginių valymo kokybė bei nuolat puikūs rezultatai. Beje, įrenginiams konfigūruoti nereikia jokių specialių žinių – priešingai, robotai yra optimizuoti paprastam ir intuityviam darbui, todėl prieš pradedant juos naudoti tereikia trumpo įvadinio instruktažo.
Ypač lankstūs ir specializuoti ten, kur reikia
Mūsų valymo robotai yra specialiai pritaikyti kasdieniam valymo specialistų darbui ir atitinka skirtingus jų keliamus reikalavimus. „KIRA“ profesionalus grindų valymo robotas turi būti kuo manevringesnis ir paruoštas naudoti, kai tik prireikia (pavyzdžiui, valant viešbučio kambarius ir koridorius), todėl turi ilgai veikiančius 36 V „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorius. Tuo tarpu valymas naudojant „KIRA B 50“ yra visiškai autonomiškas dėl įkrovimo stotelių – prie jų prisijungęs įrenginys gali pasipildyti gėlo vandens, išpilti nešvarų vandenį, išskalauti talpyklą ir įkrauti ilgo veikimo ličio jonų akumuliatorių. Net labai didelius sandėlius ir pramonines zonas galima valyti be žmogaus įsikišimo.
Išvalysite visur – ir didžiulėse salėse, ir po stalu
Nuo didelių plotų iki uždarų ir net užgriozdintų erdvių. Atsižvelgiant į konstrukciją ir paskirtį, mūsų valymo robotai yra itin universalūs, todėl juos galima naudoti transporto sektoriuje (oro uostuose, traukinių stotyse, logistikos sandėliuose), mažmeninės prekybos sektoriuje (įvairių dydžių prekybos ir pramogų centruose), sveikatos priežiūros sektoriuje (ligoninėse, sveikatos priežiūros įstaigose), visuomeniniuose pastatuose (mokyklose, universitetuose, muziejuose, sporto salėse, konferencijų centruose), biurų pastatuose (vestibiuliuose, koridoriuose, kabinetuose), svetingumo sektoriuje (svečių namuose, vestibiuliuose, viešbučių koridoriuose ir viešbučių kambariuose) ir, žinoma, pramoninėje aplinkoje, gamybos salėms valyti.
Pažangiausias ryšys ir duomenų apsauga
Dokumentavimo tikslais ir norėdami stebėti įrenginius nuotoliniu būdu, įgaliotieji asmenys bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos gali peržiūrėti išsamias valymo ataskaitas, pranešimus ir esamą įrenginio būseną atitinkamame interneto portale arba „Kärcher“ programėlėje „KIRA Robots“. Saugumo sumetimais visi duomenys yra šifruojami ir kruopščiai saugomi nuo neteisėtos prieigos iš išorės. Prireikus, įgaliotieji asmenys taip pat gali gauti pranešimus tiesiogiai į savo telefoną. Visais atvejais garantuojame atsakingą ir tikslingą neskelbtinų duomenų tvarkymą ir, žinoma, BDAR nuostatų laikymąsi.