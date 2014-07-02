Garo valytuvai ir gariniai siurbliai
Valymas be cheminių valymo priemonių. Kärcher garo valytuvai ir vakuuminiai garo valytuvai valo ekonomiškai ir higieniškai – be chemikalų. Platus priedų pasirinkimas šiuos įrenginius paverčia tinkamus naudoti visų tipų kietoms grindims, stiklui ir plytelių paviršiams. Tekstilės paviršiai taip pat gali būti valomi.
Garinis siurblys
Kärcher garo valytuvai garantuoja efektyvų valymą ir komfortiškas darbo sąlygas valant bet kokius kietus paviršius. Platus priedų pasirinkimas užtikrina universalų valytuvo panaudojimą konkrečioms sąlygoms.
Garo valytuvai
Higieniški, ekonomiškai efektyvūs ir aplinkai draugiški: Kärcher garo valytuvai valo visus kietus paviršius be cheminių valymo priemonių.