Professional

Mes, būdami didžiausi pasaulyje valymo įrenginių gamintojai, suprantame, kad bet kur pasaulyje esantys profesionalūs klientai turi atlikti specifines valymo užduotis. Mes taip pat suprantame, kad valymas - tai būtinybė, kuriai dažnai skiriama mažai laiko. Štai kodėl mūsų profesionalams skirtų valymo įrenginių, priedų ir valymo priemonių asortimentas yra sukurtas taip, kad patenkintų klientų poreikius. Nepriklausomai nuo verslo tipo ar vietos, naudojant Kärcher produktus pasiekiami puikūs valymo rezultatai, sutaupomas laikas ir ištekliai. Be to, šių produktų naudojimas yra intuityvus: todėl galima koncentruotis į svarbiausius verslo reikalus.

Karcher salonų pasiūlymas

HDS kampanija2025

Karcher 90 metų

Profesionalūs grindų valymo įrenginiai

profesionalios valymo priemonės

    2025-09 profi top prekes be daugiau info
    Kärcher Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

    Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

    Kärcher Akumuliatoriniai lauko įrenginiai

    Akumuliatoriniai lauko įrenginiai

    Kärcher Sauso drėgno valymo siurbliai

    Sauso drėgno valymo siurbliai

    Kärcher Siurbliai

    Siurbliai

    Kärcher Pramoniniai siurbimo ir dulkių ištraukimo sprendimai

    Pramoniniai siurbimo ir dulkių ištraukimo sprendimai

    Kärcher Langų ir paviršių valytuvas

    Langų ir paviršių valytuvas

    Kärcher Valymo robotai

    Valymo robotai

    Kärcher Grindų plovimo įrenginiai

    Grindų plovimo įrenginiai

    Kärcher Kilimų valymo mašinos

    Kilimų valymo mašinos

    Kärcher Įrankiai rankiniam valymui

    Įrankiai rankiniam valymui

    Kärcher Šluotos ir vakuuminės šluotos

    Šluotos ir vakuuminės šluotos

    Kärcher Komunalinio ūkio įranga

    Komunalinio ūkio įranga

    Kärcher Transporto priemonių valymo sistemos

    Transporto priemonių valymo sistemos

    Kärcher Generatoriai ir nuotekų siurbliai

    Generatoriai ir nuotekų siurbliai

    Kärcher Garo valytuvai ir gariniai siurbliai

    Garo valytuvai ir gariniai siurbliai

    Kärcher Valymas sausu ledu

    Valymas sausu ledu

    Kärcher Geriamojo vandens valymas

    Geriamojo vandens valymas

    Kärcher Vandens dozatorius

    Vandens dozatorius

    Kärcher Oro valytuvai

    Oro valytuvai

    Kärcher Įranga Dezinfekcijai

    Įranga Dezinfekcijai

    Profesionalus eco!Booster
    High-pressure cleaners

    Aukšto slėgio valymo įrenginių patarėjas

    Kärcher Professionalūs aukšto slėgio įrenginiai sukurti taip, kad valymas taptų lengvesnis ir efektyvesnis, net ir atliekant sudėtingiausias užduotis. Platus šalto ir karšto vandens modelių bei įvairių plovimo priemonių asortimentas leidžia rasti idealų sprendimą kiekvienam poreikiui.

    Man tinkantis įrenginys
    Product finder


    Kitų valymo įrenginių patarėjas

    Akimirksniu pateiksime jums tikslią Kärcher profesionalų įrenginį, kuris geriausiai tinka jūsų konkrečiai valymo užduočiai.

    Man tinkantis įrenginys
    priedai profesionaliai irangai
    valymo priemones profesionaliai irangai

    Pramoniniai sprendimai - produktai profesionaliam naudojimui

    Optimalus valymo užduočių sprendimų suradimas yra svarbus ekonominis veiksnys bet kuriam verslui. Be to, aplinkos apsaugos aspektas įgauna vis didesnę svarbą visame pasaulyje. Štai kodėl mes sukūrėme platų produktų, atitinkančių jūsų poreikius, asortimentą.

    campaign_targetgroups_representatives
    eko-efektyvumas2015

    eco!efficiency
    EKO!Valymas

    ECO!Cleaning
    ECO!Manager Teaser

    ECO!Manager
    Kärcher Fleet

    Kärcher Fleet