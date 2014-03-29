Pelenų siurblys
Ar tai būtų kepimo krosnelės pelenai vasarą ar židinio pelenai žiemą – Kärcher pelenų siurbliai lengvai ir kruopščiai pašalina įprastus pelenų likučius. Speciali technologija užtikrina aukščiausią saugumą. Didelė siurbiamoji galia, taip pat unikali filtrų sistema suteikia galimybę greitai pašalinti didelį purvo kiekį.
Ilgaamžė siurbimo galia itin didelei netvarkai.
Itin ilgaamžiai
Naujieji Kärcher pelenų siurbliai turi neapsakomai ilgalaikę siurbimo galią. Dėka integruoto Kärcher ReBoost filtro valymo, jūs galite padidinti siurbimo galią vienu mygtuku - praktiška, greita ir be didelių pastangų. Vis tai rankinį filtro valymą paverčia praeitimi ir jūs galite užbaigti darbą iki galo bet pertraukų ir be kontakto su purvu.
Nėra nieko paprasčiau ir švariau
Vientisa filtro sistema, įskaitant metalinį purvo filtrą ir liepsnai atsparų plokščiąjį filtrą, gali būti išimama vienu judesiu nepaskleidžiant pelenų ir dulkių.
Kita praktiška savybė: dėka rankenos ant konteinerio, pelenai gali būti pašalinami saugiai ir komfortiškai. Rankos ir grindys išlieka gražios ir švarios!
Tobulai švaru: AD 4 Premium siurblyje integruotas išmetimo filtras neleidžia nešvarumams pasklisti į išorę ir negti filtruoja nedideles dulkes ir nešvarumus.