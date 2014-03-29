Pelenų siurblys

Ar tai būtų kepimo krosnelės pelenai vasarą ar židinio pelenai žiemą – Kärcher pelenų siurbliai lengvai ir kruopščiai pašalina įprastus pelenų likučius. Speciali technologija užtikrina aukščiausią saugumą. Didelė siurbiamoji galia, taip pat unikali filtrų sistema suteikia galimybę greitai pašalinti didelį purvo kiekį.

Ilgaamžė siurbimo galia itin didelei netvarkai.

Itin ilgaamžiai

Naujieji Kärcher pelenų siurbliai turi neapsakomai ilgalaikę siurbimo galią. Dėka integruoto Kärcher ReBoost filtro valymo, jūs galite padidinti siurbimo galią vienu mygtuku - praktiška, greita ir be didelių pastangų. Vis tai rankinį filtro valymą paverčia praeitimi ir jūs galite užbaigti darbą iki galo bet pertraukų ir be kontakto su purvu. 

Nėra nieko paprasčiau ir švariau

Vientisa filtro sistema, įskaitant metalinį purvo filtrą ir liepsnai atsparų plokščiąjį filtrą, gali būti išimama vienu judesiu nepaskleidžiant pelenų ir dulkių.   

Kita praktiška savybė: dėka rankenos ant konteinerio, pelenai gali būti pašalinami saugiai ir komfortiškai. Rankos ir grindys išlieka gražios ir švarios! 

Tobulai švaru: AD 4 Premium siurblyje integruotas išmetimo filtras neleidžia nešvarumams pasklisti į išorę ir negti filtruoja nedideles dulkes ir nešvarumus. 

Ash vac Filter
Ash Vac Garage floor
Dėl antgalio kietų grindų valymui ir aukštos kokybės chromuotų siurbimo vamzdžių, AD 4 Premium yra universalus sausų dulkių siurblys A+ energijos vartojimo efektyvumo klasėje.
easy opening dust bin
Paprastas ir greitas dulkių konteinerio atidarymas.
filter cleaning AD
Paspauskite 3 kartus - filtro valymas mygtuko paspaudimu.
Easy handle ash vac
Praktiška rankena ant konteinerio.
quick removal filter
Greitas plokščiojo filtro išėmimas.
change of filter
Paprastas išmetimo filtro pakeitimas.
parking position
Praktiškas laikymas - visada paruoštas naudojimui.
parking position AD 2
Praktiškas laikymas - taip pat ir AD 2.