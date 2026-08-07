Įrankiai rankiniam valymui
Taktas yra nepakeičiamas. Rankinė valymo įranga yra būtina kasdienei grindų, paviršių ar langų priežiūrai. Ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti mašinomis. Siūlome individualiai pritaikytus sprendimus, kad valymo procesai būtų efektyvūs, profesionalūs ir atitiktų aukščiausius standartus. Aukštos kokybės ergonomiški rankiniai įrankiai leidžia užtikrinti absoliučią švarą.
Vežimėliai ir kibirų sistemos
Skirtinga bazinė įranga, modulinė ir ergonomiška konstrukcija bei tvirtas mūsų valymo vežimėlių ilgaamžiškumas leidžia atlikti efektyvų ir ekonomišką priežiūros valymą.
Grindų ir paviršių sausas valymas
Mūsų kokybiški gaminiai labai palengvina sausą paviršių ir grindų valymą. Naudingų pagalbininkų dėka valymas atliekamas akimirksniu - be pastangų ir paprastai.
Drėgnas paviršių valymas
Ergonomiški gaminiai, skirti rankiniam drėgnam paviršių valymui. Pasižymi aukščiausia kokybe ir puikiai surenka nešvarumus. Garantuoja patikimą švarą.
Langų valymas
Aukščiausia kokybė profesionalams. Norint valyti stiklą be dryžių, reikia ergonomiško dizaino, saugių jungiamųjų dalių ir universalių komponentų. Saugiam ir ekonomiškam darbui.
Indai
Daugiau laiko svarbiausiems dalykams: puikiai suderintiems valymo įrankiams, skirtiems rankiniam valymui. Didesnis efektyvumas ir greitis akimirksniu.