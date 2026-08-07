Įrankiai rankiniam valymui

Taktas yra nepakeičiamas. Rankinė valymo įranga yra būtina kasdienei grindų, paviršių ar langų priežiūrai. Ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti mašinomis. Siūlome individualiai pritaikytus sprendimus, kad valymo procesai būtų efektyvūs, profesionalūs ir atitiktų aukščiausius standartus. Aukštos kokybės ergonomiški rankiniai įrankiai leidžia užtikrinti absoliučią švarą.

Kärcher Vežimėliai ir kibirų sistemos

Vežimėliai ir kibirų sistemos

Skirtinga bazinė įranga, modulinė ir ergonomiška konstrukcija bei tvirtas mūsų valymo vežimėlių ilgaamžiškumas leidžia atlikti efektyvų ir ekonomišką priežiūros valymą.

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Kärcher Grindų ir paviršių sausas valymas

Grindų ir paviršių sausas valymas

Mūsų kokybiški gaminiai labai palengvina sausą paviršių ir grindų valymą. Naudingų pagalbininkų dėka valymas atliekamas akimirksniu - be pastangų ir paprastai.

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Kärcher Drėgnas paviršių valymas

Drėgnas paviršių valymas

Ergonomiški gaminiai, skirti rankiniam drėgnam paviršių valymui. Pasižymi aukščiausia kokybe ir puikiai surenka nešvarumus. Garantuoja patikimą švarą.

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Kärcher Langų valymas

Langų valymas

Aukščiausia kokybė profesionalams. Norint valyti stiklą be dryžių, reikia ergonomiško dizaino, saugių jungiamųjų dalių ir universalių komponentų. Saugiam ir ekonomiškam darbui.

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Kärcher Indai

Indai

Daugiau laiko svarbiausiems dalykams: puikiai suderintiems valymo įrankiams, skirtiems rankiniam valymui. Didesnis efektyvumas ir greitis akimirksniu.

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