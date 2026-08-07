FlexoMate

Atnaujinkite savo komandą! Mūsų profesionalus FlexoMate valymo vežimėlis užtikrina didesnį valymo proceso greitį ir efektyvumą. Lankstus ir modulinis vežimėlis tinka tiek visapusiškoms valymo užduotims, tiek įvairiems klientų poreikiams. Ergonomiška konstrukcija ir reguliuojamo aukščio rankena sumažina fizinį krūvį ir atpalaiduoja pečius bei riešus.

Kärcher Greitas

Greitas

"Swift" yra pagrindinė "Flexomate" versija. Šis valymo vežimėlis puikiai tinka patalpose, kuriose yra apie 35 biurai, ir ypač gerai tinka mažose patalpose.

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Kärcher Expert

Expert

Pakankamai vietos svarbiausioms valymo priemonėms ir šiek tiek daugiau. Rinkitės "FlexoMate Expert", jeigu patalpose yra apie 10 sanitarinių mazgų ir 10-15 biurų.

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Kärcher ExpertPro

ExpertPro

Idealiai tinka patalpoms, kuriose yra 15-20 sanitarinių mazgų, 2-3 virtuvėlės ir apie 15-20 biurų: "FlexoMate ExpertPro" galima aprūpinti viskuo, ko reikia sudėtingiems darbams atlikti.

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FlexoMate cleaning trolley adapts

ATNAUJINKITE SAVO KOMANDĄ!

ATNAUJINKITE SAVO KOMANDĄ!

    „FLEXOMATE“ JAU ČIA

    Neieškokite kompromisų. „FlexoMate“ padeda greičiau atlikti visas valymo užduotis. Sumažinkite savo darbuotojų fizinį krūvį ir patenkinkite įvairiausius klientų poreikius, naudodami tik vieną valymo vežimėlį.

     Laikas eina – kiekvienas veiksmas yra svarbus. Pradėkite kelionę į valymo rankiniu būdu ateitį dabar.

    Atnaujinkite savo komandą! Su naujuoju Kärcher „FlexoMate“.

    The new flexible Kärcher FlexoMate cleaning trolley

    SUKURTAS, KAD PRISITAIKYTŲ

    Kaip dažnai iššūkius kelia ne pats darbas, o įranga? Kad valymo įranga jums netrukdytų, sukūrėme tris modelius, padėsiančius įveikti pačias įvairiausias valymo užduotis. Kuris modelis jums labiausiai tinka?

    Kärcher FlexoMate Swift cleaning trolley

    FlexoMate Swift

     „Swift“ yra pagrindinis „FlexoMate“ modelis. Šis valymo vežimėlis puikiai tinka pastatams, turintiems iki 35 biurų - jis ypač tinkamas mažoms patalpoms.

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    Kärcher FlexoMate Expert Cleaning trolley

    FlexoMate Expert

    Pakanka vietos svarbiausioms valymo priemonėms ir šiek tiek daugiau: rinkitės „FlexoMate Expert“ objektams, kuriuose yra apie 10 sanitarinių patalpų ir 10–15 biurų.

    EITI Į FLEXOMATE EXPERT

    Kärcher FlexoMate ExpertPro cleaning trolley

    FlexoMate ExpertPro

    Idealiai tinka objektams, kuriuose yra 15-20 sanitarinių mazgų, 2-3 virtuvėlės ir apie 15-20 biurų: "FlexoMate ExpertPro" galima aprūpinti viskuo, ko reikia sudėtingiems darbams atlikti.

    EITI Į FLEXOMATE EXPERT PRO

    „FLEXOMATE“ PRIVALUMAI

    NAŠUMAS

    Intuityvus dizainas ir lengva prieiga prie įrankių padidina valymo proceso efektyvumą ir leidžia jūsų valymo specialistams dirbti greičiau.

    LANKSTUMAS

    „FlexoMate“ – galimybės neribotos: tiesiog pritaikykite valymo vežimėlį pagal savo poreikius, kada tik jums reikia. Nesvarbu, ar tai būtų papildomos dėžės, ar valymo įranga - su „FlexoMate“ visa tai rasite po ranka.

    ERGONOMIKA

    Mažesnis krūvis dirbant: dėl reguliuojamų rankenų ir pakreipiamų dėžių „FlexoMate“ sumažina rankų ir pečių apkrovą bei palengvina darbą.

    SVARBIAUSI DALYKAI

    Ar jums įdomu sužinoti, kuo „FlexoMate“ yra toks unikalus? Susipažinkite su šio valymo vežimėlio savybėmis.

    Modulinė sistema

    FlexoMate“ prisitaiko prie jūsų poreikių. Galite papildomai pridėti ir pašalinti nereikalingą įrangą pagal individualius poreikius, pavyzdžiui, dėžes, sulankstomą šiukšlių dėžių laikiklį, šluostę, šluosčių nugręžėją, valymo mašinas ir kitus vežimėlius, kuriuos dėl modulinės sistemos galima lengvai sujungti.

    Thanks to its modular design, the FlexoMate can be perfectly adapted to your needs

    Įrenginių integravimas

    Naudodami „FlexoMate“ išvengsite bereikalingo vaikščiojimo, nes įrenginiai visada bus su jumis. „FlexoMate“ turi specialius priedų rinkinius, pavyzdžiui, laikiklį, į kurį galima integruoti penkis skirtingus valymo įrenginius – nuo kompaktiškų akumuliatorinių plovimo mašinų iki langų ir paviršių valytuvo ar sauso valymo dulkių siurblių.

    The FlexoMate has special attachment kits to allow integration with other cleaning machines

    Patentuotos pakreipiamos dėžės

    Mažesnė apkrova nugarai, geresnė prieiga prie valymo priemonių: naudojant pakreipiamas dėžes galima išvengti judesių, dėl kurių varginamas kūnas. Norėdami paimti valymo priemonę ar šluostę, paprasčiausiai pakreipkite į dėžę priekį ir atgal, kad galėtumėte pereiti iš taško A į tašką B, išvengdami susidūrimų.

    The FlexoMate reduces stressful movements through the use of tilting boxes

    Ergonomiškas dizainas

    „FlexoMate“ prisitaiko prie jūsų kūno. Todėl sveikatai pavojingos detalės pasižymi patentuotu, „Red Dot“ apdovanojimą pelniusiu ergonomišku dizainu. Pavyzdžiui, „ErgoGrip“ rankeną galima pritaikyti pagal naudojo ūgį. Verta nepamiršti ir pakreipiamų dėžių, kurios dėl savo pakreipimo kampo sumažina papildomą krūvį, tenkantį jūsų kūnui valymo proceso metu.

    The FlexoMate adapts ergonomically to the body

    Tvarumas

    „FlexoMate“ atitinka aukščiausius standartus, kurie buvo įvertinti „Green Dot“ apdovanojimu. Jį galima visiškai perdirbti ir derinti su priedais, dalinai pagamintais iš 100 proc. perdirbtų medžiagų.

    The FlexoMate is 100% recyclable and meets the highest sustainability standards

    JIS SIŪLO DAUGIAU!

    More sustainability with the Kärcher FlexoMate

    Daugiau tvarumo

    Pasirinkę „FlexoMate“ jūs įsigysite valymo vežimėlį, kuris pasižymi tvariu dizainu ir funkcionalumu. Rinkdamiesi medžiagas, stengiamės, kad jų sudėtyje būtų daug antrinių žaliavų. O modulinė sistema ir aukšta medžiagų kokybė užtikrina ilgą gaminio tarnavimo laiką.

    More productivity with the Kärcher FlexoMate

    Didesnis produktyvumas

    „FlexoMate“ konstrukcija sukurta taip, kad prie visų dėžių būtų galima prieiti iš visų pusių – iš priekio, iš galo, iš kairės ir iš dešinės. Tai palengvina darbą ir pagreitina valymo procesą.

    More choice with the Kärcher FlexoMate

    Didesnis pasirinkimas

    Modulinė „FlexoMate“ konstrukcija suteikia galimybę rinktis iš daugybės priedų. Norėdami puikiai pasiruošti valymo užduotims, papildykite ir praplėskite valymo vėžimėlį dėžėmis, laikymo paviršiais ir profesionaliomis Kärcher mašinomis.

    TINKAMAS PASIRINKIMAS KIEKVIENAM SEKTORIUI

    Visi sektoriai yra skirtingi. Nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje dirbate, padėsime rasti jums tinkamą valymo vežimėlį.

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