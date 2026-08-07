FlexoMate
Atnaujinkite savo komandą! Mūsų profesionalus FlexoMate valymo vežimėlis užtikrina didesnį valymo proceso greitį ir efektyvumą. Lankstus ir modulinis vežimėlis tinka tiek visapusiškoms valymo užduotims, tiek įvairiems klientų poreikiams. Ergonomiška konstrukcija ir reguliuojamo aukščio rankena sumažina fizinį krūvį ir atpalaiduoja pečius bei riešus.
Greitas
"Swift" yra pagrindinė "Flexomate" versija. Šis valymo vežimėlis puikiai tinka patalpose, kuriose yra apie 35 biurai, ir ypač gerai tinka mažose patalpose.
Expert
Pakankamai vietos svarbiausioms valymo priemonėms ir šiek tiek daugiau. Rinkitės "FlexoMate Expert", jeigu patalpose yra apie 10 sanitarinių mazgų ir 10-15 biurų.
ExpertPro
Idealiai tinka patalpoms, kuriose yra 15-20 sanitarinių mazgų, 2-3 virtuvėlės ir apie 15-20 biurų: "FlexoMate ExpertPro" galima aprūpinti viskuo, ko reikia sudėtingiems darbams atlikti.
ATNAUJINKITE SAVO KOMANDĄ!
ATNAUJINKITE SAVO KOMANDĄ!
„FLEXOMATE“ JAU ČIA
Neieškokite kompromisų. „FlexoMate“ padeda greičiau atlikti visas valymo užduotis. Sumažinkite savo darbuotojų fizinį krūvį ir patenkinkite įvairiausius klientų poreikius, naudodami tik vieną valymo vežimėlį.
Laikas eina – kiekvienas veiksmas yra svarbus. Pradėkite kelionę į valymo rankiniu būdu ateitį dabar.
Atnaujinkite savo komandą! Su naujuoju Kärcher „FlexoMate“.
SUKURTAS, KAD PRISITAIKYTŲ
Kaip dažnai iššūkius kelia ne pats darbas, o įranga? Kad valymo įranga jums netrukdytų, sukūrėme tris modelius, padėsiančius įveikti pačias įvairiausias valymo užduotis. Kuris modelis jums labiausiai tinka?
FlexoMate Swift
„Swift“ yra pagrindinis „FlexoMate“ modelis. Šis valymo vežimėlis puikiai tinka pastatams, turintiems iki 35 biurų - jis ypač tinkamas mažoms patalpoms.
FlexoMate Expert
Pakanka vietos svarbiausioms valymo priemonėms ir šiek tiek daugiau: rinkitės „FlexoMate Expert“ objektams, kuriuose yra apie 10 sanitarinių patalpų ir 10–15 biurų.
FlexoMate ExpertPro
Idealiai tinka objektams, kuriuose yra 15-20 sanitarinių mazgų, 2-3 virtuvėlės ir apie 15-20 biurų: "FlexoMate ExpertPro" galima aprūpinti viskuo, ko reikia sudėtingiems darbams atlikti.
„FLEXOMATE“ PRIVALUMAI
NAŠUMAS
Intuityvus dizainas ir lengva prieiga prie įrankių padidina valymo proceso efektyvumą ir leidžia jūsų valymo specialistams dirbti greičiau.
LANKSTUMAS
„FlexoMate“ – galimybės neribotos: tiesiog pritaikykite valymo vežimėlį pagal savo poreikius, kada tik jums reikia. Nesvarbu, ar tai būtų papildomos dėžės, ar valymo įranga - su „FlexoMate“ visa tai rasite po ranka.
ERGONOMIKA
Mažesnis krūvis dirbant: dėl reguliuojamų rankenų ir pakreipiamų dėžių „FlexoMate“ sumažina rankų ir pečių apkrovą bei palengvina darbą.
SVARBIAUSI DALYKAI
Ar jums įdomu sužinoti, kuo „FlexoMate“ yra toks unikalus? Susipažinkite su šio valymo vežimėlio savybėmis.
Modulinė sistema
FlexoMate“ prisitaiko prie jūsų poreikių. Galite papildomai pridėti ir pašalinti nereikalingą įrangą pagal individualius poreikius, pavyzdžiui, dėžes, sulankstomą šiukšlių dėžių laikiklį, šluostę, šluosčių nugręžėją, valymo mašinas ir kitus vežimėlius, kuriuos dėl modulinės sistemos galima lengvai sujungti.
Įrenginių integravimas
Naudodami „FlexoMate“ išvengsite bereikalingo vaikščiojimo, nes įrenginiai visada bus su jumis. „FlexoMate“ turi specialius priedų rinkinius, pavyzdžiui, laikiklį, į kurį galima integruoti penkis skirtingus valymo įrenginius – nuo kompaktiškų akumuliatorinių plovimo mašinų iki langų ir paviršių valytuvo ar sauso valymo dulkių siurblių.
Patentuotos pakreipiamos dėžės
Mažesnė apkrova nugarai, geresnė prieiga prie valymo priemonių: naudojant pakreipiamas dėžes galima išvengti judesių, dėl kurių varginamas kūnas. Norėdami paimti valymo priemonę ar šluostę, paprasčiausiai pakreipkite į dėžę priekį ir atgal, kad galėtumėte pereiti iš taško A į tašką B, išvengdami susidūrimų.
Ergonomiškas dizainas
„FlexoMate“ prisitaiko prie jūsų kūno. Todėl sveikatai pavojingos detalės pasižymi patentuotu, „Red Dot“ apdovanojimą pelniusiu ergonomišku dizainu. Pavyzdžiui, „ErgoGrip“ rankeną galima pritaikyti pagal naudojo ūgį. Verta nepamiršti ir pakreipiamų dėžių, kurios dėl savo pakreipimo kampo sumažina papildomą krūvį, tenkantį jūsų kūnui valymo proceso metu.
Tvarumas
„FlexoMate“ atitinka aukščiausius standartus, kurie buvo įvertinti „Green Dot“ apdovanojimu. Jį galima visiškai perdirbti ir derinti su priedais, dalinai pagamintais iš 100 proc. perdirbtų medžiagų.
JIS SIŪLO DAUGIAU!
Daugiau tvarumo
Pasirinkę „FlexoMate“ jūs įsigysite valymo vežimėlį, kuris pasižymi tvariu dizainu ir funkcionalumu. Rinkdamiesi medžiagas, stengiamės, kad jų sudėtyje būtų daug antrinių žaliavų. O modulinė sistema ir aukšta medžiagų kokybė užtikrina ilgą gaminio tarnavimo laiką.
Didesnis produktyvumas
„FlexoMate“ konstrukcija sukurta taip, kad prie visų dėžių būtų galima prieiti iš visų pusių – iš priekio, iš galo, iš kairės ir iš dešinės. Tai palengvina darbą ir pagreitina valymo procesą.
Didesnis pasirinkimas
Modulinė „FlexoMate“ konstrukcija suteikia galimybę rinktis iš daugybės priedų. Norėdami puikiai pasiruošti valymo užduotims, papildykite ir praplėskite valymo vėžimėlį dėžėmis, laikymo paviršiais ir profesionaliomis Kärcher mašinomis.
TINKAMAS PASIRINKIMAS KIEKVIENAM SEKTORIUI
Visi sektoriai yra skirtingi. Nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje dirbate, padėsime rasti jums tinkamą valymo vežimėlį.