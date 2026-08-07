FlexoMate
Ergonomiškas "FlexoMate" valymo vežimėlis užtikrina greitą ir efektyvų valymo procesą. Jo modulinė konstrukcija atitinka įvairius klientų reikalavimus ir sumažina fizinę naštą.
Klasikinis
Mūsų tvirti valymo vežimėliai yra kompaktiški, lankstūs ir gali būti papildyti moduliais. Tai individualus sprendimas, atitinkantis visus objektų valymo reikalavimus.
Svetingumas
Kärcher viešbučių vežimėliai atitinka specifinius viešbučių sektoriaus reikalavimus, nes puikiai dera estetika ir funkcionalumas. Juose pakanka vietos rankšluosčiams, tualetinio popieriaus ritinėliams, šiukšliadėžėms ir kt. Dėl manevringų ratukų vežimėlis yra mobilus, todėl jį lengva perkelti iš vieno kambario į kitą.
Viengubi ir dvigubi kibirai
Mūsų platus vieno ir dviejų kibirų vežimėlių asortimentas - idealus sprendimas kiekvienai užduočiai. Paprastas ir praktiškas valdymas užtikrina aukščiausio lygio valymo našumą.