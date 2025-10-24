AKUMULIATORINIAI DULKIŲ SIURBLIAI
Elektriniai dulkių siurbliai pasiekia tiek kiek yra ilgas elektros laidas. Mūsų akumuliatoriniai dulkių siurbliai gali valyti bet kur.
Jokio el. laido suvyniojimo ir išvyniojimo. Jokio laidų susipainiojimo. Jokio traukimo paskui save. Jokio nuolatinio elektros lizdų ieškojimo. Jokio laido - net iki 23 procentų sutaupyto darbo laiko, dėka didesnio darbo produktyvumo.
Nepriklausomas darbas. Jokių kompromisų.
Su mūsų akumuliatoriniais dulkių siurbliais jūs turite viską, ko reikia. Aukščiausio lygio darbo našumas ir valymo kokybė. Visi šie įrenginiai gali lengvai konkuruoti su panašiais laidiniais dulkių siurbliais. Daugiau jokio maitinimo laido – jis tik maišosi jūsų kelyje. Jokio įjungimo/išjungimo į elektros lizdą ar jo paieškų. Mūsų naujasis akumuliatorinis dulkių siurblys T9/1 Bp veikia 24 minutes vienu įkrovimu ir 46 minutes dirbant eco!efficiency režimu. Dulkių siurblys-kuprinė BV 5/1 Bp yra idealus siaurose erdvėse: kino teatruose, autobusuose, traukiniuose ar lėktuvuose. O mūsų rankiniai dulkių siurbliai HV 1/1 Bp yra galingi ir nepakeičiami pagalbininkai įvairiems paslaugų teikėjams ar prekybininkams.
Pilnas įkrovimas yra raktas į lengvą darbą.
Jūs būsite nustebinti dėl galimybės dirbti laisvai, nevaržomai ir lanksčiai, taip pat mažesnėmis pastangomis padidinsite darbo našumą, sutaupydami iki 23 procentų darbo laiko.
Didelė galia, nereikalaujanti laido
Mūsų BV 5/1 Bp su inovatyviu 36 Voltų akumuliatoriumi siūlo geriausią valymo efektyvumą rinkoje. BV 5/1 Bp galia prilygsta panašiems laidiniams siurbliams. Vienintelis dalykas, kurį prarandate yra laidas. Tačiau vietoje jo, jūs gaunate daug kitų privalumų.
Lengva naudoti
Šis dulkių siurblys - kuprinė, su valdymo skydeliu ant juosmens diržo, nukels jus į kitą ergonomiško darbo dimensiją. Visos valdymo funkcijos yra visuomet jums po ranka ir jas keisti galėsite be darbo pertraukimo. Taip pat dėka specialaus indikatoriaus, galėsite sekti akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
Taupo energiją ir laiką
Tausodami energiją su akumuliatoriniais įrenginiais, jūs pasiekiate dvigubos naudos – tausojate aplinką ir prailginate įrenginio tarnavimo laiką. Dirbant eco!efficiency režimu, BV 5/1 Bp naudoja žymiai mažiau energijos, o tuo pačiu visi įrenginio komponentai tarnaus ilgiau.
Daugiau jokio laidų suvyniojimo / išvyniojimo ir el. lizdo paieškų
Nesvarbu kiek žmogui metų ar koks yra jis įgudęs, nuolatinis sustojimas el. laido perjungimui į vis kitą elektros lizdą ilgainiui tampa stresine situacija ir atsiliepia kūnui. Tausokite savo darbuotojus ir pasirūpinkite jų saugumu.
Super galingas
Naujasis ličio jonų akumuliatorius BP 750 yra nepaprastai galingas ir neturi „atminties efekto“, t.y. jūs galite jį įkrauti kada panorėję. Puikiai matomas akumuliatoriaus įkrovos lygios indikatorius patogiam ir planuojamam jūsų darbui.
Nuo 0 iki 100 per 60 minučių
Mūsų įkroviklis BC 1/7 greitam akumuliatoriaus įkrovimui, tikrai pateisina savo vardą. Būdamas 290 W galios, BC 1/7 pilnai įkrauna kiekvieną akumuliatorių maksimaliai per 60 min. Šis įkroviklis yra tinkamas akumuliatoriams iki 36 Voltų.
Akumuliatorinis dulkių siurblys - kuprinė BV 5/1 Bp
Kӓrcher BV 5/1 Bp akumuliatorinis dulkių siurblys - kuprinė sausam patalpų valymui leidžia atlikti darbus lanksčiai, mobiliai ir be elektros laido. Dėka aukštos siurbimo galios, kuri prilygsta laidiniams įrenginimas, BV 5/1 Bp valymo efektyvumas yra geriausias rinkoje. Patentuotas ergonominis kuprinės rėmas leidžia dirbti komfortiškai ir ypač lengvai, o visas siurblio funkcijas galite valdyti ant juosmens diržo esančiame valdymo skydelyje. Dirbdami su BV 5/1 Bp jausitės labiau atsipalaidavę, o nenaudodami el. laido darbus atliksite net iki 23 procentų greičiau. Tuo pačiu sumažinsite ir serviso sąnaudas, kadangi belaidžiai įrenginiai neturi lengvai pažeidžiamų kabelių.
Elektriniai įrenginiai pasiekia tiek, kiek yra ilgas elektros laidas. Mūsų akumuliatoriniai dulkių siurbliai gali valyti bet kur. Jokio suvyniojimo ir išvyniojimo. Jokio susipainiojimo. Jokio traukimo paskui save. Jokio nuolatinio elektros lizdų ieškojimo. Jokio laido – net iki 23 procentų sutaupyto darbo laiko, dėka didesnio darbo produktyvumo. Palengvinkite sau darbus vietose, kuriose yra mažai erdvės ar elektros lizdų, o ergonomiškas kuprinės rėmas, nustebins jus savo komfortu, ypač ilgalaikiuose darbuose.
Akumuliatorinis dulkių siurblys T 9/1 Bp
Mūsų galingas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys T 9/1 Bp veikia ir valo taip pat gerai kaip ir įprasti laidiniai dulkių siurbliai. Kiekvieną kartą naudodami jį, būsite nustebinti laisvo judėjimo be el. laido, ypatingo mobilumo ir lankstumo ir net iki 23 procentų didesnio produktyvumo – T 9/1 Bp valymo efektyvumas yra geriausias rinkoje. Dėl šių ypatybių T 9/1 Bp yra idealus dulkių siurblys pastatų priežiūros specialistams ar valymo darbams transporto, apgyvendinimo ar mažmeninės prekybos sektoriuose.
Taigi su mūsų T 9/1 Bp jūs mėgausitės patogiu darbu zonose, kur mažai arba visiškai nėra elektros lizdų, kur yra laiptai, kino teatruose, viešbučiuose ar bet kur kitur. Ir daugiau jums nebereikės taikstytis su žala sienoms ar baldams, kuri atsiranda traukiant elektros laidą.
Video
Akumuliatorinis dulkių siurblys – kuprinė BV 5/1 Bp
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys HV 1/1 Bp