Geriamojo vandens valymas

Vandens valymo sistemos – kontroliuokite vandens kokybę. Išbandytos ir testuotos ilgalaikiame naudojime: Kärcher sistemos pateikia aukštos kokybės geriamą vandenį iš šviežio ir druskingo vandens šaltinio. Šios sistemos užtikrina patikimą vandens kokybę viešbučiams, stovyklavietėms ir fermoms, o taip pat ir įvairiose skirtingose pramonės srityse.

Kärcher Sūrokas vanduo

Sūrokas vanduo

Kärcher vandens sistemos sumažina kenksmingų medžiagų kiekį, pašalina druskos kiekį vandenyje iki 5000 mg/l ir paverčia jį geriamu.

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Kärcher Vandens valymo sistemos – kontroliuokite vandens kokybę.