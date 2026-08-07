Geriamojo vandens valymas
Vandens valymo sistemos – kontroliuokite vandens kokybę. Išbandytos ir testuotos ilgalaikiame naudojime: Kärcher sistemos pateikia aukštos kokybės geriamą vandenį iš šviežio ir druskingo vandens šaltinio. Šios sistemos užtikrina patikimą vandens kokybę viešbučiams, stovyklavietėms ir fermoms, o taip pat ir įvairiose skirtingose pramonės srityse.
Sūrokas vanduo
Kärcher vandens sistemos sumažina kenksmingų medžiagų kiekį, pašalina druskos kiekį vandenyje iki 5000 mg/l ir paverčia jį geriamu.