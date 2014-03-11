Vandens dozatorius
Vandens dozatoriai - tvarus vandens šaltinis Geriamasis vanduo biure ir įmonėje - Kärcher vandens dozatoriuose įrengta automatinė higienos sistemą ir naujoviška filtrų sistemą. Tai ekonomiška ir ekologiška alternatyva.
Grynas vanduo: kelias į sėkmę ir gerą sveikatą.
Ar dažnai galite suteikti atsigaivinimo galimybę žmonėms? Be to, tuo pačiu metu, sutaupyti iki 90% išlaidų ir aktyviai reklamuoti savo produktus ar misiją? Su naujaisiais, konfigūruojamais Kärcher WPD 100, WPD 200 ir WPD 600 vandens aparatais galėsite savo darbuotojams, klientams ir lankytojams pasiūlyti natūralaus skonio, aukščiausios kokybės vandenį. Inovatyvi konfigūracijos koncepcija suteikia visiems klientams galimybę susikurti WPD vandens aparatą pagal savo pageidavimus. Jūs galite konfigūruoti šias funkcijas: vandens tipą, vėsinimo galią, filtravimą ir higieną, spalvą, galite rinktis stacionarų ar stalinį aparatą, o taip pat elektronikos paketą.
Naujasis WPD.
Su naujuoju pilnai konfigūruojamu WPD modeliu, Kärcher iš naujo sukūrė vandens aparato koncepciją. Bazinis variantas turi mygtukus, kuriems etiketes gali uždėti patys vartotojai, o pažangi versija turi spalvotą ekraną.
- Ideali forma ir funkcionalumas
Patrauklus dizainas ir lengvai valomos medžiagos - tai tik vienas iš daugybės naujojo WPD vandens aparato aspektų. Priekinė panelė taip pat gali būti pritaikyta pagal jūsų korporacinį dizainą ar gali būti naudojama kaip nemokama reklamos vieta.
- Vienu prisilietimu šeši norai
Standartinis WPD modelis tiekia atšaldytą arba kambario temperatūros negazuotą vandenį. Galima rinktis vidutiniškai gazuotą vandenį arba klasikinį gazuotą vandenį, taip pat karštą arba labai karštą vandenį. Specialus WPD aeratorius, esantis išleidimo vožtuve, sukuria galingą ir sklandų vandens srautą be jokio taškymo.
- Karštas vanduo mygtuko paspaudimu
WPD gali pagaminti šviežią karštą vandenį vienu mygtuko paspaudimu. Aparatas pagamina tik tiek vandens, kiek reikia. Šis inovatyvus principas stipriai sumažina energijos panaudojimą.
- Begalinis malonumas
Dėl tiesioginio prijungimo prie vandentiekio, WPD gali tiekti neribotą vandens kiekį. Aparatas gali pripildyti puodelius/stiklines, kurių aukštis siekia 300 mm.
- Jokios netvarkos, jokio nerimo
Padėkliukas yra apsaugotas nuo išsiliejimo. Be to, padėkliuką galima pritvirtinti prie konteinerio, esančio aparato apačioje, arba tiesiogiai prijungti prie kanalizacijos. Tokiu būdu nebereikės nuolat ištuštinti padėkliuko rankiniu būdu.
- Paruošti puodeliai
Puodelių dalytuvas prie aparato pagrindo reiškia, kad švarūs puodeliai yra visuomet paruošti naudojimui. Geriausia naudoti Kärcher suderinamus plastikinius ir karštiems gėrimams skirtus puodelius.
- Stalinis ar pastatomas?
Kiekvienas stalinis WPD modelis gali būti paverčiamas į atskirą pastatomą aparatą pritvirtinant pagrindą. Pagrindo dėka atsiranda pakankamai vietos laikyti didelį CO2 butelį, dėžę drenavimui arba papildomą aušintuvą WPD 600 modeliui.
Jūsų WPD. Unikalus kaip ir jūs.
Dar niekada neturėjote tiek laisvės konfigūruoti savo vandens aparatą. Naujasis konfigūruojamas WPD vandens aparatas atitinka naujausius klientų pageidavimus. Pradėkite mėgautis vandeniu taip, kaip to norite.
Aušinimas pagal poreikius
Trys skirtingos aušinimo klasės: WPD 100, skirtas 50 žmonių, WPD 200 - 100 žmonių ir WPD 600 daugiau negu 100 žmonių.
Veiksmingi filtravimo deriniai
Sukurkite savo filtrų paketą pagal savo asmeninius pageidavimus: rinkitės Active-Pure filtrą, Hy-Protect filtrą, Hy-Pure filtą ar UV protect.
Vandens įvairovė
Priklausomai nuo elektronikos paketo, įrenginys gali tiekti šešių skirtingų rūšių vandenį: kambario temperatūros, atšaldytą, atšaldytą vidutiniškai gazuotą arba klasikinį CO2, karštą ir labai karštą vandenį.
Tikslus vandens dozavimas
Vanduo gali būti tiksliai dozuojamas: pasirinkite S mažai tarai, L - vidutinio dydžio ir XL - didelei tarai.
Greita diagnostika
Kärcher Fleet komanda nustatė M2M ryšį (įrenginys-įrenginys) siekiant sukurti tiesioginį ryšį tarp WPD ir jūsų PC/išmaniojo telefono. Todėl, jūs galite greitai reaguoti į problemas ir išvengti papildomų aptarnavimo darbų.
Individualus dizainas
Stiklinės panelės dizainas gali būti pritaikytas pagal kliento pageidavimus (pvz., bendrovės spalvos) arba ji gali būti naudojama kaip reklamos vieta.
Gryno vandens teikiamas malonumas
Vanduo yra gyvybiškai svarbus ir žmogaus organizme atlieka daugybę funkcijų. Vanduo neturi kalorijų ir skatina riebalų deginimą: tai tobulas eliksyras, kuris padeda gerinti sveikatą. Įrodyta, kad reguliarus gryno vandens gėrimas pagerina sveikatą, dėmesio sukaupimą, darbą ir savijautą.
Vanduo yra būtinas
Maždaug 60% vandens sudaro žmogaus organizmą. Vanduo aprūpina ląsteles svarbiausiomis maistingosiomis medžiagomis, vitaminais, druskomis ir mineralinėmis medžiagomis, be to, pašalina medžiagų apykaitos atliekų produktus. Vos 2% dehidratacijos lygis pablogina fizinę ir protinę savijautą, ir gali sukelti galvos skausmus, nuovargį ir dėmesio stoką.
Klausykitės savo organizmo
Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, norėdamas palaikyti aktyvumą ir sveikatą, kiekvienas žmogus privalo išgerti nuo dviejų iki trijų litrų vandens per dieną. Tie, kurie nuolat geria kitus gėrimas, pvz., sultis, limonadą ar kavą, suvartoja didelius rūgščių, cukraus, kofeino kiekius. Grynas vanduo neturi kalorijų ir skatina riebalų deginimą. O Kärcher vandens aparatai tiekia tiesiog nuostabiai skanų vandenį.
Iš naujo pasikraukite energija - tiesiai iš WPD
Kärcher WPD vandens aparatas leidžia jums mėgautis sveiku gaivinančiu vandeniu greitai ir paprastai: aparatas yra prijungiamas prie vandentiekio ir vanduo tiekiamas tiesiog mygtuko paspaudimu. Yra išsaugomos visos mineralinės medžiagos, esančios vandentiekio vandenyje.
Tinkamas sprendimas kiekvienam poreikiui.
Paprastas prijungimas. Užima mažai vietos. Mažos eksploatavimo ir energijos sąnaudos. Nereikia sandėliavimo vietos: nėra tuščių butelių. WPD 100, 200 ir 600 vandens aparatai iš Kärcher suteikia galimybę darbuotojams, klientams ir lankytojams paprastai ir pigiai mėgautis aukščiausios kokybės vandeniu.
Bendrovės ir biurai
Šviežias vanduo, šviežios idėjos - tegul darbo rezultatai darbo vietoje nuolat būna patys geriausi.
Mažmeninė prekyba
WPD aparatas gali pasiūlyti klientams mažą atgaivos oazę ir paversti prekybos salę atsipalaidavimo vieta.
Prekyba ir pramonė
Daugiau vandens, daugiau energijos – tegul jūsų gamybos srautai būna sklandūs.
Sveikatos priežiūros sektorius
Tai gyvybiškai svarbus šaltinis, kuris padeda gerinti sveikatą. O su gaivinančio gryno vandens stikline bet koks laukimas neprailgs.
Viešosios paslaugos
Šviežias vanduo - tai modernaus klientų aptarnavimo atstovas. Mokyklose ar didelio aktyvumo vietose, WPD idealiai tinka šalto, negazuoto vandens tiekimui.
Svetingumo sektorius
Laikykitės tendencijos: šiandien yra įprasta patiekti vandenį viešbučių registratūroje ar valgio metu.
Restoranai ir valgyklos
WPD 600 užtikrins galimybę atsigaivinti visiems tose vietose, kuriose yra didelis šalto vandens poreikis. Idealiai tinka restoranams, valgykloms ir viešojo maitinimo įmonėms.
Malonumas nieko nepažeidžiant.
Butelių perdirbimo sistemos, tokios kaip PET buteliai arba vandens aušintuvai, gali pakenkti aplinkai. Be to, vandens aušinimo sistemos nėra palankios higienos atžvilgiu. Reikiamos energijos kiekis transportavimui ir valymui bei tvarkymo ir sandėliavimo išlaidos personalui yra tokios didelės, kad šie sprendimai nėra ekonomiškai protingi. Kärcher WPD vandens aparatas, kita vertus, taupo energiją ir yra tvarus.
Energijos mažinimo režimas
Inovatyvus energijos mažinimo režimas WPD 100, 200 ir 600 aparatuose pašildo reikiamą vandens kiekį aktyvavus mygtuką. Taip užtikrinamas labai mažas energijos sunaudojimas. Jeigu sistema buvo nenaudojama ilgą laiko tarpą, vanduo nėra stipriai atšaldomas. Šis principas leidžia taupyti energiją.
eco!efficiency - Budėjimo režimas
Budėjimo režimo funkcija suteikia vartotojams galimybę pasirinkti individualius eksploatavimo laikus kiekvienam Kärcher vandens aparatui, todėl nenaudojamas aparatas veikia naudodamas minimalų energijos kiekį (< 0.5 vatų), pavyzdžiui savaitgalį. Tokiu būdu, prietaisas atitinka ErP direktyvos reikalavimus.
Kokybė sukuria skirtumus
Kas gali būti geriau už kokybę? Kärcher kokybė. Kodėl Kärcher yra pasaulyje pirmaujantis valymo technologijų prekės ženklas? Geros idėjos, išskirtinis medžiagų parinkimas, tikslūs gamybos procesai, kokybės kontrolė be kompromisų ir modernus aptarnavimas. Naujasis, konfigūruojamas Kärcher WPD vandens aparatas, pagamintas Vokietijoje.
Žvelgiant į ateitį
Ateitis yra neišvengiama, nesvarbu ar mes to norime. Štai kodėl, siekiant užtikrinti tvarumą, turime veikti dabar. Tvarumas daugelį metų yra vienas iš Kärcher tikslų: atsakingas elgesys, kuris apsaugo ir žmones, ir aplinką ir yra paremtas ekonomikos, socialinės atsakomybės ir aplinkos apsaugos idėjomis.
Ekologiškas, nereikalaujantis logistikos.
Kärcher WPD vandens aparatų naudojimas suteikia galimybę bendrovėms sumažinti plastiko atliekų kiekį, kadangi nereikia naudoti plastikinių butelių ar vandens aušinimo butelių. Todėl, bendrovės gali taupyti energiją ir mažinti CO2 emisijas, susidarančias butelių transportavimo ir valymo metu. Tokiu būdu galima sutaupyti daug laiko ir pastangų, kurių įprastai prireikia butelių tvarkymui, sandėliavimui, transportavimui, surinkimui ir grąžinimui, be to, padeda išvengti prekių "dingimo". Tuo pačiu metu, atlaisvinama sandėliavimo erdvė, kurią galima geriau panaudoti.
Produkto anglies pėdsakas
Darmštato universiteto atliktas tyrimas parodė, kad Kärcher WPD* vandens aparatas naudoja labai mažai energijos atšaldyto geriamojo vandens tiekimui: kiekvieną kartą, kai naudojame energiją, mes paliekame anglies dioksido pėdsaką, CO2 pėdsaką, kuris yra žinomas kaip produkto anglies pėdsakas (PCF). WPD aparato anglies pėdsakas yra lygus šeštadaliui vandens aušintuvų PCF ir dešimtadaliui butelių automatų PCF.
* Palyginimo pagrindas: Kärcher WPD 100 vandens aparatas
Daugiau malonumo, mažesnės išlaidos.
Lyginant su kitomis sistemomis, WPD vandens aparatams reikia mažiau išlaidų, todėl šie aparatai yra tinkamas pasirinkimas ekonomijos atžvilgiu. WPD aparato vandens litro kaina sudaro maždaug ketvirtadalį* vandens butelių ir vandens aušinimo sistemų kainos, taigi WPD yra keturis kartus pigesnis. Bendrovėms, turinčios 50 darbuotojų, litro kaina siekia vos 0.23 EUR (buteliai: 0.96 EUR; galonai: 0.80 EUR). 100 darbuotojų turinčioms bendrovėms litro kaina siekia tik 0.18 EUR (buteliai: 0.95 EUR; galonai: 0.78 EUR). Kuo daugiau žmonių naudoja WPD, tuo ekonomiškesnis aparatas. WPD kaina sudaro maždaug 4 EUR per mėnesį vienam darbuotojui.
* Kärcher produktų valdymo komandos atliktas tyrimas
Patentuota, aukščiausios klasės technologija.
Kärcher WPD vandens aparatas daro įspūdį savo unikalia, patentuota higienos technologija, kuri atitinka visus Europoje galiojančius standartus. WPD, gaminamas išskirtinai Vokietijoje, įkūnija aukštus Kärcher kokybės standartus visais atžvilgiais.
Patentuota higienos sistema
Integruota terminė dezinfekcija - tai patentuota Kärcher sistema: visos vandens linijos, šildymo ir aušinimo moduliai, Hy-Protect filtras ir vandens dozavimo vožtuvas yra dezinfekuojami naudojant karštą vandenį pagal nustatytą grafiką. Palyginus su tradicinėmis sistemomis, šis metodas sumažina aptarnavimo išlaidas ir saugo aplinką.
Inovatyvi filtro koncepcija
Galimos keturios skirtingos valymo parinktys. Active-Pure filtras, aktyvuotas anglies blokas, užtikrina skonio grynumą pašalinant chlorą, sunkiuosius metalus ir kitas nuosėdas linijoje. Hy-Protect filtras užtikrina tobulai švarų vandenį ultrafiltravimo būdu. Labai mažų porų membrana veiksmingai pašalina bakterijas ir virusus ir tuo pačiu metu padeda išsaugoti natūralias mineralines medžiagas. Hy-Pure filtras yra Active-Pure ir Hy-Protect filtrų derinys. Bakterijų ir virusų naikinimui UV-Protect lempa naudoja ultravioletinę šviesą.
Automatinis skalavimas
Automatinio skalavimo funkcija, skirta terminei dezinfekcijai, gali būti nustatyta taip, kad veiktų bet kuriuo pasirinktu laiku, pvz., naktį. Procesas yra visiškai automatinis, kurį užbaigus, WPD yra paruoštas naudojimui.
Vandens dozavimas su apsauga nuo sąlyčio
Kärcher vandens dozavimo vožtuvas yra sukurtas siekiant išvengti tiesioginio sąlyčio su vartotoju. Taip užtikrinama optimali higiena.
Paviršių dezinfekcija
Kärcher higienos koncepciją puikiai papildo dezinfekavimo priemonė RM 735.
Klausykitės savo organizmo.
Žmonės negali išgerti viso reikiamo vandens kiekio vienu ypu. Priešingai, norėdami palaikyti sveikatą, energiją bei produktyvumą mes turime išgerti tinkamą skysčių kiekį per dieną. Kiek vandens mums reikia? Nėra tiesaus atsakymo į šį klausimą, nes mūsų poreikiai priklauso nuo amžiaus, svorio, sveikatos ir fizinio aktyvumo lygio. Kiti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, oro temperatūra, taip pat veikia mūsų vandens poreikius.
Žinokite, kiek ir kada reikia gerti su Kärcher drinkreminder.
Kasdieniniame gyvenime dažnai patiriame stresą. Todėl ne visada pavyksta prisiminti išgerti pakankamą vandens kiekį dėl nuolatinių susitikimų, skambučių, susirinkimų ir skubėjimo.
Štai kodėl Kärcher sukūrė drinkreminder: ši programa ne tik apskaičiuoja asmeninius vandens poreikius, bet taip pat padalija visą vandens kiekį per dieną ir apie tai jums primena tinkamu laiku.
Veikimo principas:
sPaprasčiausiai parsisiųskite drinkreminder ir įveskite asmeninę informaciją. Programa turi veikti visą dieną ir palaipsniui ji suformuos naudingus vandens gėrimo įpročius.
PC versija
Įveskite duomenis į savo kompiuterį ir pradėkite programą be jokio diegimo.
Mobili versija
- Paspauskite parsisiuntimo nuorodą.
- Išsaugokite failą zip formatu savo kompiuteryje.
- Tuomet ištraukite failą naudodami zip programą.
- Šis SWF failas turi būti perkeliamas į jūsų mobilųjį telefoną. Tai galima padaryti kabelio pagalba ar per Bluetooth, priklausomai nuo ryšio tipo. Išsaugokite failą aplikacijų ar failų aplanke arba į atminties kortelę. Daugiau informacijos galite sužinoti vartotojo vadove, skirtame mobiliesiems telefonams.
- Flash programa automatiškai aptiks, ar jūsų telefonas palaiko flash programėles. Jeigu failų naršyklė rado programą meniu, ją galima įjungti paprastu paspaudimu. Sužinokitečia, kurie telefonai yra palaikomi.
Kontaktai.
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