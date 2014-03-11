Top prekės

Home & Garden asortimentas privačiam naudojimui

Su mūsų namų ir sodo sprendimais (vidaus ir išorės valymui), norime padėti jums lengviau įveikti kasdienes valymo užduotis. Nuo aukšto slėgio valymo įrenginių, garų ir langų valytuvo iki šlavimo bei drėkinimo sistemų - mes siūlome tinkamą sprendimą kiekvienai valymo užduočiai! 

Kärcher Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Kärcher Aukšto slėgio plovimo įrenginys su vidaus degimo varikliu

Kärcher Langų valytuvas

Kärcher Terasų valymo įrenginys

Kärcher Siurbliai

Kärcher Laistymo sistemos

Kärcher Stumiami šlavimo įrenginiai

Kärcher Dulkių siurbliai

Kärcher Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai

Kärcher Siurblys robotas

Kärcher Plaunantys dulkių siurbliai

Kärcher Pelenų siurblys

Kärcher Elektrinės šluotelės

Kärcher Garo valytuvai

Kärcher Garinė lyginimo sistema

Kärcher Garinis siurblys

Kärcher Mobilus valymas

Kärcher Grindų valymo įrenginiai

Kärcher Grindų plovimo siurblys

Kärcher Oro valymas

Kärcher Sodo įrenginiai

Kärcher Vejos robotai

Kärcher Elektrinis ledo grandiklis

Kärcher Vandens filtrai

Priedai namu irenginiams
valymo priemones namu irenginiams

eco!Booster

Tai turbūt pats didžiausias mūsų WOW - itin efektyvus!

Signature įrenginių gama

Alfredo Kärcherio parašu pažymėti tik geriausi ir novatoriškiausi patalpų valymo kategorijų įrenginiai.

Akcijos

Specialūs pasiūlymai. 

Akumuliatorių platorma „Battery power“

Akumuliatoriniai sodo ir valymo įrenginiai. 

Pardavėjų paieška

Greitai ir lengvai raskite arčiausiai jūsų esantį „Kärcher“ įrangos pardavėją.

D.U.K

Atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus.

Valymo ir priežiūros patarimai

Patarimai ir pavyzdžiai, kurie palengvins naudojimąsi Kärcher valymo įrenginiais.

PRAILGINTA GARANTIJA IKI 5M!

Išnaudokite visus pranašumus ir pasinaudokite galimybe gauti garantijos pratęsimą!

Serviso paslaugos

Apie įrangos garantines sąlygas ir remonto paslaugas. 

